Alchemy

Kona, Pelosona in Soccorso è ribilanciata.

Val, Ricognitrice Abbandonata è ribilanciata.

Tessifiamme Abbagliante è ribilanciata.

Signore dell’Orda dell’Acquitrino è ribilanciata.

Evocazione Caricata è ribilanciata.

Intrappolatrice di Tempeste è ribilanciata.

Indovino Sanguigno è ribilanciata.

Fantasmarraffa è ribilanciata.

Sanguebrace Audace è ribilanciata.

Ethrimik, Demone Immaginario è ribilanciata.

Predatore della Rete è ribilanciata.

Prototipo X-8 è ribilanciata.

Tramutante Avvolgitrama è ribilanciata.

Historic

Tempio Eldrazi è bandita.

Ajani, Reietto Nacatl è bandita.

Rotazione del Raccolto è bandita.

Studioso del Tesoro Perduto è bandita.

Magus della Luna non è più bandita.

Messaggera dei Mari non è più bandita.

Forza del Vigore non è più bandita.

Forza della Negazione non è più bandita.

Resistenza non è più bandita.

Rivendicazione delle Terre Selvagge non è più bandita.

Agente del Tradimento non è più bandita.

Timeless

Necropotenza è limitata.

Brawl

Nessun cambiamento

Ehilà, giocatore!

Mi chiamo Carmen Klomparens e sono una progettista senior del team di design del gioco di Magic. Ti do il benvenuto al primo annuncio relativo alle carte bandite e limitate del 2026! Nel nostro primo annuncio del 2025, abbiamo esplorato le modifiche nei formati Standard, Pioneer, Legacy, Pauper e pochi altri formati su MTG Arena. Abbiamo anche annunciato un cambiamento nella periodicità di questi annunci a partire da quest’anno. Per noi era chiaro il fatto di non avere molte occasioni di agire quando un formato aveva bisogno di aggiornamenti sotto forma di elenco di carte bandite. Il nostro obiettivo è sempre quello di rendere l’esperienza con Magic il più divertente possibile lavorando sui nostri formati e quelle stesse occasioni quest’anno ci permettono di riconfermare l’obiettivo. A tal fine, vorrei enfatizzare che per noi questi annunci rappresentano l’opportunità di fare modifiche e non necessariamente una dichiarazione che quelle modifiche avverranno tot volte nel corso dell’anno. Vogliamo che i giocatori si sentano fiduciosi riguardo al fatto che, ogniqualvolta acquisiscano carte con cui giocare nei vari formati, possano divertirsi. Trovare l’equilibrio tra tempistiche regolari di aggiornamento dell’elenco delle carte bandite ed evitare lo spettro incombente dei bandi futuri è un lavoro difficile e dobbiamo ringraziare la nostra community per la pazienza che dimostra mentre cerchiamo di raggiungere l’obiettivo.

Come sempre, ci trovi su twitch.tv/magic domani 10 febbraio alle 10:00 PT, con il prossimo episodio di WeeklyMTG, in cui approfondiremo questi cambiamenti.

Il formato Standard ha oggi un aspetto migliore rispetto a quello di tre mesi fa, quando è avvenuto l’ultimo aggiornamento delle carte bandite e limitate. Siamo tornati a uno Standard senza un mazzo migliore o peggiore, dove diverse strategie possono portare alla vittoria in un weekend come un altro. Di recente, il Pro Tour de L’Eclissi di Lorwyn ha dimostrato le incredibili sfumature del formato, con una Top 8 caratterizzata da ben sette mazzi diversi.

3 Doomsday Excruciator 3 Harvester of Misery 2 Intimidation Tactics 4 Restless Reef 1 Archenemy's Charm 2 Deadly Cover-Up 4 Deceit 2 Winternight Stories 11 Swamp 2 Multiversal Passage 3 Bitter Triumph 4 Superior Spider-Man 1 Undercity Sewers 4 Requiting Hex 3 Stock Up 4 Watery Grave 4 Gloomlake Verge 3 Insatiable Avarice 2 Torpor Orb 4 Duress 1 Cruelclaw's Heist 2 Shoot the Sheriff 3 Quantum Riddler 2 Soul-Guide Lantern 1 Negate

1 Willowrush Verge 2 Earthbender Ascension 1 Thunder Magic 2 Forest 2 Spider-Sense 3 Burst Lightning 3 Starting Town 4 Consult the Star Charts 1 Wistfulness 1 Analyze the Pollen 3 Icetill Explorer 4 Fabled Passage 3 Island 3 Mountain 2 Spell Snare 2 Thornspire Verge 1 Into the Flood Maw 3 Sear 2 Ba Sing Se 4 Mightform Harmonizer 4 Stock Up 3 Escape Tunnel 2 Steam Vents 4 Full Bore 1 Surrak, Elusive Hunter 1 Essence Scatter 1 Sear 2 Spell Pierce 3 Pyroclasm 2 Soul-Guide Lantern 1 Quantum Riddler 2 Heritage Reclamation 1 Sandman, Shifting Scoundrel 1 Songcrafter Mage

I mazzi Standard più riusciti del Pro Tour de L’Eclissi di Lorwyn sono addirittura più variegati delle vetrine Top 8, con molti archetipi che nel weekend hanno ottenuto buoni risultati nonostante non siano entrati nella Top 8. I giocatori del Pro Tour hanno dimostrato grande ingegno nella costruzione del mazzo e la maggior parte dei mazzi più efficaci porta grandi innovazioni al Pro Tour.

4 Sunderflock 6 Island 4 Eddymurk Crab 4 Opt 4 Burst Lightning 1 Bounce Off 4 Winternight Stories 2 Multiversal Passage 1 Spell Pierce 1 Into the Flood Maw 3 Spell Snare 4 Hearth Elemental 2 Abandon Attachments 4 Riverpyre Verge 1 Spider-Sense 4 Steam Vents 4 Spirebluff Canal 4 Sleight of Hand 3 Glacial Dragonhunt 1 Disdainful Stroke 1 Get Out 2 Hydro-Man, Fluid Felon 2 Annul 2 Ral, Crackling Wit 1 Spider-Sense 1 Abrade 2 Pyroclasm 2 Soul-Guide Lantern 1 Broadside Barrage

2 Swamp 4 Starting Town 1 Greasewrench Goblin 3 Inti, Seneschal of the Sun 3 Iron-Shield Elf 4 Mountain 4 Multiversal Passage 4 Monument to Endurance 4 Moonshadow 2 Bitter Triumph 4 Marauding Mako 3 Tersa Lightshatter 4 Blazemire Verge 4 Flamewake Phoenix 4 Bloodghast 1 Sunspine Lynx 1 Restless Vents 4 Blood Crypt 4 Bloodthorn Flail 3 Requiting Hex 2 Pyroclasm 2 Vengeful Possession 3 Soul-Guide Lantern 2 Case of the Crimson Pulse 3 Sunspine Lynx

E il formato è ancora in evoluzione! Cucciolo di Talpa Tasso si è impadronito della narrativa del formato Standard fin dalla sua uscita. Molti giocatori si sono chiesti se avrebbe addirittura surclassato il mazzo Calderone Vivi come cattivone dello Standard. Non c’è dubbio sul fatto che i mazzi Cucciolo di Talpa Tasso abbiano dominato il panorama Standard per ben due volte, al 31° Campionato mondiale e al Pro Tour de L’Eclissi di Lorwyn, e un gioco di livello professionistico ha dimostrato che ci sono tutti gli strumenti per battere le strategie di Cucciolo di Talpa Tasso e che molti mazzi differenti possono farlo.

1 Craterhoof Behemoth 1 Forest 3 Mockingbird 4 Starting Town 2 Shimmerwilds Growth 4 Temple Garden 1 Keen-Eyed Curator 4 Llanowar Elves 1 Seam Rip 4 Badgermole Cub 4 Gene Pollinator 1 Brightglass Gearhulk 4 Breeding Pool 4 Nature's Rhythm 1 Superior Spider-Man 4 Multiversal Passage 3 Hushwood Verge 1 Champion of the Weird 1 Explosive Prodigy 2 Spider Manifestation 1 Soul-Guide Lantern 2 Botanical Sanctum 3 Formidable Speaker 4 Quantum Riddler 1 Disdainful Stroke 1 Shimmerwilds Growth 2 Ouroboroid 2 Seam Rip 2 Oko, Lorwyn Liege 1 Meltstrider's Resolve 2 Spider-Sense 2 Soul-Guide Lantern 1 Insidious Fungus 1 Doorkeeper Thrull

Al Pro Tour de L’Eclissi di Lorwyn, i mazzi Cucciolo di Talpa Tasso rappresentavano circa il 40% del metagioco del primo giorno ma hanno avuto una percentuale di vittorie inferiore al 50% in incontri non speculari nello stesso giorno. La disparità tra volume di gioco e percentuale di vittorie indica chiaramente che il metagioco continuerà a subire alterazioni. I mazzi Cucciolo di Talpa Tasso cercheranno riadattamenti utili per aumentare le probabilità di vincere contro i nuovi mazzi. I mazzi con alta percentuale di vittoria, oltre a vantarsi della sconfitta di Cucciolo di Talpa Tasso, dovranno guardarsi le spalle. C’è molto da esplorare prima che il formato raggiunga un equilibrio.

Nessuno sa come andranno le cose, ma il metagioco Standard ha buone prospettive. Tutti i mazzi stanno avendo successo e i macro-archetipici principali (aggro, midrange, control e combo) supportano mazzi forti abbastanza da partecipare al Pro Tour. Non è la situazione ideale. Il blu è presente in più mazzi di quanti ci si aspetterebbe e un gran numero di partite finisce troppo presto grazie a una bella fetta di metagioco con mazzi combo veloci supportati da una solida selezione di carte e tutor. Nonostante ciò, lo Standard sta raggiungendo uno dei suoi principali obiettivi: non importa che tipo di giocatore Magic sei, c’è un mazzo Standard che fa per te.

Nell’ultimo anno, lo Standard ha subito continui alti e bassi per lo stesso motivo: carenza di contromosse per carte e strategie potenti. Vogliamo che lo Standard abbia mazzi forti ma anche che gli stessi mazzi siano attaccabili. I mazzi più efficaci nello Standard attuale mettono enfasi sull’interazione, e lo fanno quando attaccano la mano con Inganno, quando spazzano via il campo di battaglia con Stormo della Scissione, Piroclasma, Ultima o Insabbiamento Fatale; quando gestiscono singole minacce con un numero qualsiasi di magie e contromagie; o semplicemente quando chiudono tutto con Riposa in Pace o Globo del Torpore. Il livello di potere e l’ubiquità dell’interazione in Standard adesso sono molto più vicini alla nostra visione per questo formato.



Infine, vorrei parlare dell’aumento dei mazzi tematici nelle espansioni, o dei mazzi ampiamente sostenuti da una singola espansione e costruiti su uno dei suoi temi. Magic: The Gathering® | Avatar: La leggenda di Aang™ ha introdotto due di questi mazzi nel formato Standard, Lezioni Izzet e di tipo Alleato, e L’Eclissi di Lorwyn ha portato diversi mazzi Elementali nel formato.

5 Island 4 Gran-Gran [A4sKJx4ZC4A9Oy6p3DtDB] 2 Three Steps Ahead 1 Agna Qel'a 4 Combustion Technique 3 Mountain 2 Spell Snare 3 Iroh's Demonstration 1 Multiversal Passage 4 Firebending Lesson 4 Monument to Endurance 4 Accumulate Wisdom 4 Abandon Attachments 2 It'll Quench Ya! 4 Riverpyre Verge 4 Artist's Talent [68DOtlHaYq5HJ4FtiBeNd5] 4 Steam Vents 4 Spirebluff Canal 1 Soul-Guide Lantern 1 Flashfreeze 1 Annul 1 Slagstorm 1 Torpor Orb 2 Sear 2 Ral, Crackling Wit 2 Quantum Riddler 2 Soul-Guide Lantern 1 Spell Pierce 1 Negate 1 Broadside Barrage

I mazzi tematici di un’espansione sono sempre esistiti in Magic, ma ultimamente ci stiamo mettendo ulteriore impegno. Il nostro obiettivo per mazzi come questi è quello di dare ai giocatori appassionati di un’espansione specifica un buon punto di partenza in Standard. L’elevato livello di potere degli esempi citati non è l’unico obiettivo dei mazzi tematici. Vogliamo dare diversi range di livelli di potere a questi mazzi, inclusi quelli particolarmente forti: la maggior parte di questi dovrebbe appartenere a un range che permetta di partecipare ai tornei Top 8 ma che non li renda completamente imbattibili. Ad esempio, L’Eclissi di Lorwyn supporta anche i mazzi di tipo Goblin che, tuttavia, non si sono dimostrati di grande efficacia nello Standard di alto livello quanto negli Elementali.

Secondo noi, lo Standard raggiunge la sua forma migliore quando c’è un enorme spazio da esplorare e tante cose da scoprire, il che significa che i mazzi più forti dovrebbero soprattutto dimostrare le sinergie tra espansioni. Al momento, Standard ha molti mazzi del genere in aggiunta ad alcuni mazzi tematici forti e ci sono grandi presupposti per liberare la creatività di costruzione. Siamo curiosi di scoprire il percorso del formato Standard in futuro.

Pioneer continua a raccontare la storia di due città, in un certo modo. Abbiamo agito sul formato lo scorso novembre, in parte perché il metagioco su MTG Arena sembrava approssimativo nonostante la versione da tavolo e i metagiochi su Magic Online invece stavano fiorendo. Da allora, le condizioni del metagioco sono migliorate, ma non sono ancora perfette. Le varianti di Prodezza Izzet, sia che includano Vivi Orunitia o un pacchetto Lezioni, occupano il posto d’onore nel metagioco con un’elevata percentuale di vittorie su MTG Arena, nonostante non riscuotano grande successo su Magic Online. Sì, hai letto bene. Ho menzionato Lezioni mentre parlavo di Pioneer.

4 Monastery Swiftspear 4 Slickshot Show-Off 3 Emberheart Challenger 4 Accumulate Wisdom 4 Stormchaser's Talent 4 Monstrous Rage 3 Torch the Tower 2 Boomerang Basics 2 Abandon Attachments 2 Burst Lightning 1 Into the Flood Maw 4 Cori-Steel Cutter 3 Experimental Synthesizer 4 Mountain 4 Spirebluff Canal 4 Steam Vents 4 Riverpyre Verge 3 Shivan Reef 1 Stormcarved Coast

Il mazzo sta avendo un discreto successo su Magic Online, così come tanti altri mazzi, a dir la verità. Azorius Control, i mazzi Compagnia a Raccolta di Selesnya, le varie sfumature di Turbozanna e tanti altri mazzi bilanciati neri alimentati da Ala Dissacrante stanno riscuotendo successo negli eventi di sfida. Stiamo tenendo d’occhio questo formato mentre cresce, ma a questo punto sembra che non abbia raggiunto uno stadio finale e che i giocatori stiano preferendo un formato con un vasto assortimento di strategie e colori.

Modern spacca! Naturalmente sono un po’ di parte, ma Modern sembra andare alla grande. Per riassumere ciò che è successo negli ultimi due mesi, abbiamo visto una Top 8 da sette mazzi al Pro Tour di Ai Confini dell’Eternità dell’anno scorso. L’archetipo che è uscito vittorioso dall’evento, Tameshi Belcher, ha visto un calo nella popolazione e nella percentuale di vittorie nel corso del tempo da allora, man mano che il formato si adattava. Per contro, Energia Boros ha fatto il suo ingresso all’evento con un enorme bersaglio sulla schiena e ha avuto una percentuale di vittorie piuttosto modesta di conseguenza. Tutto questo si è trascinato in parte fino alla serie successive di Campionati regionali, ma il mazzo ha preso il decollo verso la fine della stagione. Nel corso di quella stagione, si è presentato un mazzo rivelazione che ha sorpreso tutti: Intermittenza Jeskai.

1 Thundering Falls 1 Elegant Parlor 3 Phelia, Exuberant Shepherd 4 Flooded Strand 4 Arid Mesa 2 Ephemerate 3 Scalding Tarn 1 Lightning Bolt 1 Hallowed Fountain 2 Arena of Glory 1 Mountain 3 Teferi, Time Raveler 1 Island 4 Consign to Memory 1 March of Otherworldly Light 4 Ragavan, Nimble Pilferer 2 Sacred Foundry 1 Meticulous Archive 1 Wrath of the Skies 4 Phlage, Titan of Fire's Fury 3 Prismatic Ending 4 Solitude 2 Fable of the Mirror-Breaker 2 Plains 1 Steam Vents 4 Quantum Riddler 1 Surgical Extraction 2 Subtlety 3 Mystical Dispute 1 Force of Negation 1 Ghost Vacuum 4 Obsidian Charmaw 2 Wrath of the Skies 1 Celestial Purge

Nei mesi a partire dalla fine della stagione di Campionati regionali di Modern, Energia Boros ha visto un’impennata di popolarità sulla scia del successo competitivo, mentre Intermittenza Jeskai ha perso qualche punto nella quota di metagioco. Alcuni pilastri affermano ancora la propria presenza, ogni tanto si prendono una pausa di una o due settimane su Magic Online prima che il metagioco si adegui e qualcos’altro prenda il loro posto come leader del formato. Ai nostri occhi, questo è segno di un metagioco prospero, con l’abilità di correggersi e accogliere una vasta gamma di modalità di gioco e strategie con cui i giocatori possono ottenere la vittoria.

È ancora più emozionante il fatto che i giocatori trovino strategie efficaci per le nuove carte, come Wan Shi Tong, Bibliotecario; Oratore Formidabile e altri, pur sapendo che Modern è caratterizzato da un metagioco piuttosto stabile:

2 Cling to Dust 4 Consult the Star Charts 4 Counterspell 4 Fatal Push 4 Field of Ruin 4 Flooded Strand 1 Force of Negation 4 Island 1 Kaito, Bane of Nightmares 1 Logic Knot 4 Orcish Bowmasters 4 Polluted Delta 1 Scalding Tarn 3 Sheoldred's Edict 1 Spell Pierce 3 Spell Snare 4 Subtlety 1 Swamp 3 Undercity Sewers 4 Wan Shi Tong, Librarian 3 Watery Grave 4 Break the Ice 4 Consign to Memory 1 Damnation 1 Harbinger of the Seas 3 Mystical Dispute 1 Nihil Spellbomb 1 Toxic Deluge

1 Swamp 4 Badgermole Cub 4 Agatha's Soul Cauldron 1 Grist, the Hunger Tide 2 Boseiju, Who Endures 4 Delighted Halfling 1 Dryad Arbor 1 Strangleroot Geist 4 Malevolent Rumble 3 Walking Ballista 1 Underground Mortuary 4 Yawgmoth, Thran Physician 4 Verdant Catacombs 3 Overgrown Tomb 4 Young Wolf 3 Spymaster's Vault 3 Dredger's Insight 1 Endurance 2 Forest 3 Green Sun's Zenith 4 Windswept Heath 2 Formidable Speaker 1 Ignoble Hierarch 4 Fatal Push 2 Thoughtseize 1 Murderous Cut 1 Vexing Bauble 1 Scavenging Ooze 1 Outland Liberator 1 Soulless Jailer 1 Grist, the Hunger Tide 1 Force of Vigor 1 Fulminator Mage 1 Mai, Scornful Striker

In questo momento, Modern sembra trovarsi nella comfort zone di un metagioco definito con introduzioni costanti di nuovi contenuti dalle nuove uscite e vedere il formato crescere e svilupparsi ci emoziona.

Legacy ha subito grandi cambiamenti nel corso degli ultimi mesi. L’ultima volta che abbiamo parlari del formato, Rianimatore di Dimir era in gara per il dominio in Legacy e abbiamo preso la difficile decisione di intervenire su Seppellire, per far sì che “abbassasse un po’ la cresta”. In quello stesso annuncio, abbiamo rimosso dal formato Nadu, Saggezza Alata, per provare a dare più spazio alle strategie di creature migliori. Da allora, le cose sono leggermente cambiate. Diamo il giusto riconoscimento al mazzo più ampio nel metagioco: Mare Sotterraneo è ancora il numero uno.

2 Barrowgoyf 1 Bloodstained Mire 4 Brainstorm 1 Brazen Borrower 3 Daze 4 Fatal Push 1 Flooded Strand 4 Force of Will 1 Island 2 Kaito, Bane of Nightmares 1 Misty Rainforest 3 Murktide Regent 4 Orcish Bowmasters 4 Polluted Delta 4 Ponder 1 Scalding Tarn 1 Snuff Out 1 Swamp 4 Tamiyo, Inquisitive Student 4 Thoughtseize 1 Undercity Sewers 4 Underground Sea 1 Verdant Catacombs 4 Wasteland 1 Barrowgoyf 3 Consign to Memory 2 Dauthi Voidwalker 2 Engineered Explosives 1 Feed the Cycle 2 Force of Negation 1 Grafdigger's Cage 1 Hydroblast 1 Snuff Out 1 Toxic Deluge

Anche prima che Seppellire venisse bandita, alcune versioni di Dimir univano i blu preferiti in Ponderare, Tempesta Cerebrale, Forza di Volontà e Sbalordire con alcune delle forze di protezione più efficaci in Tamiyo, Studentessa Curiosa; Tamiyo, Studentessa Curiosa e Kaito, Flagello degli Incubi. Il mazzo gioca con una strategia del tipo “proteggi la regina”, che sviluppa una o due minacce e usa il resto delle sue risorse per prendere il controllo la partita mentre quei permanenti rendono la partita inaccessibile all’avversario. Siamo consapevoli del fatto che questo mazzo sia il nemico numero uno che emerge da queste carte bandite. Ma a questo punto crediamo che la sua percentuale di vittorie, la quota di metagioco e le modalità di gioco che incoraggia siano adatte a Legacy.

Tempo Dimir non è l’unico protagonista dei cambiamenti avvenuti nel formato negli ultimi mesi. Abbiamo visto impennate nel gioco da varianti di Lands, Death and Taxes, varianti Affinità basati sul blu e mazzi Culla di Gea con un ritmo impressionante. Siamo ottimisti sulla direzione intrapresa da Legacy a questo punto e speriamo di vedere ulteriori miglioramenti nella varietà degli archetipi a partire dai prossimi mesi.

Due mesi fa eravamo felici del successo del metagioco Vintage tra le file della seconda metà nordamericana di Eternal Weekend, e le cose sembrano andare ancora bene. Nonostante Lurrus della Tana Onirica fosse la prima carta vista in una grande fetta di giochi, c’è una discreta varietà di archetipi tra le parti di Lurrus che dona a Vintage il suo successo. Un primo esempio di questa varietà possiamo ammirarlo nelle finali dei campionati Vintage asiatici all’evento Eternal Weekend della fine dell’anno scorso:

1 Swamp 1 Mox Sapphire 1 Merchant Scroll 4 Force of Will 3 Fatal Push 1 Wan Shi Tong, Librarian 4 Underground Sea 1 Mox Jet 1 Ancestral Recall 1 Nihil Spellbomb 1 Snapcaster Mage 1 Scalding Tarn 1 Mental Misstep 1 Mystical Dispute 1 Treasure Cruise 4 Wasteland 1 Mox Pearl 4 Orcish Bowmasters 1 Strip Mine 4 Force of Negation 1 Island 1 Gitaxian Probe 1 Time Walk 1 Verdant Catacombs 1 Undercity Sewers 4 Psychic Frog 2 Spell Pierce 1 Mishra's Bauble 1 Brainstorm 1 Dig Through Time 4 Polluted Delta 1 Demonic Tutor 1 Black Lotus 1 Lorien Revealed 1 Dress Down 1 Urza's Saga 1 Nihil Spellbomb 1 Mystical Dispute 1 Snuff Out 2 The Tabernacle at Pendrell Vale 2 Consign to Memory 1 Long Goodbye 2 Null Rod 2 Grafdigger's Cage 1 Dismember 1 Sheoldred's Edict 1 Lurrus of the Dream-Den

2 Flooded Strand 1 Mox Sapphire 4 Force of Will 4 Underground Sea 1 Mox Jet 1 Ancestral Recall 2 Misty Rainforest 4 Ponder 2 Scalding Tarn 1 Mental Misstep 1 Treasure Cruise 1 Vampiric Tutor 1 Thassa's Oracle 1 Island 3 Flusterstorm 3 Force of Negation 1 Tamiyo, Inquisitive Student 1 Gitaxian Probe 1 Time Walk 4 Dark Ritual 2 Polluted Delta 1 Gush 1 Undercity Sewers 4 Psychic Frog 1 Unable to Scream 3 Mishra's Bauble 1 Dig Through Time 1 Brainstorm 4 Doomsday 1 Demonic Tutor 1 Black Lotus 1 Daze 2 Mindbreak Trap 1 Consign to Memory 1 Snuff Out 1 Steel Sabotage 3 Unable to Scream 1 Soul-Guide Lantern 1 Thoughtseize 4 Leyline of the Void 1 Lurrus of the Dream-Den

È facile farsi prendere dalle similarità di questi mazzi: Lurrus della Tana Onirica, le basi di Mana di Dimir, la maggior parte delle carte limitate scelte per giocare ecc. Ma le tipologie di gioco che intendono adottare sono totalmente differenti e ci sono addirittura diversi pezzi delle Power 9 tra cui scegliere per giocare. Grazie alle differenti versioni dei macro-archetipi come Iniziativa, Dragare e Shop, e ai mazzi che trovano il successo nel formato e nella varietà di archetipi scegliendo se includere Lurrus (stiamo parlando di te, Esito Paradossale), in Vintage scegliere un mazzo diventa un divertimento imperdibile.

Alla luce della dipartita di Mareggiata, stiamo monitorando il formato molto da vicino. In generale le prestazioni sono buone, con posti riscattati nel sideboard e il ritorno di alcuni mazzi che hanno sofferto contro Mareggiata.

Anche se non perdiamo di vita alcuni mazzi, come i mazzi rossi con varianti di Sgranocchiatrice Subdola e Spia della Balaustra, il mirino principale è puntato sui mazzi Terrore di Tolaria monocolore blu. Questi mazzi continuano a performare, anche se ci sono un sacco di fattori avversi a questa strategia.

La strategia, anche se riuscita, non ha un’entità o un livello di successo sufficiente per essere bandita in questo momento, ma se dovesse riscuotere ancora più successo allora il bando potrebbe essere la scelta giusta.

Continueremo a tenerla d’occhio durante l’anno.

Kona, Pelosona in Soccorso è ribilanciata.

Val, Ricognitrice Abbandonata è ribilanciata.

Tessifiamme Abbagliante è ribilanciata.

Signore dell’Orda dell’Acquitrino è ribilanciata.

Evocazione Caricata è ribilanciata.

Intrappolatrice di Tempeste è ribilanciata.

Indovino Sanguigno è ribilanciata.

Fantasmarraffa è ribilanciata.

Sanguebrace Audace è ribilanciata.

Ethrimik, Demone Immaginario è ribilanciata.

Predatore della Rete è ribilanciata.

Prototipo X-8 è ribilanciata.

Tramutante Avvolgitrama è ribilanciata.

Il metagioco Alchemy continua ad avere un percorso diversificato e piuttosto dinamico mentre prendiamo confidenza con il nuovo anno, anche dopo il periodo di stasi per i contenuti solo digitali dopo l’uscita di Alchemy: Ai Confini dell’Eternità. La punta di diamante dello Standard, Cucciolo di Talpa Tasso e il pacchetto Lezioni blu-rosso sono entrati a far parte di Alchemy, in competizione con i pilastri perenni del formato come i Draghi di Temur e gli Uccelli bianco-blu alle prime posizioni della quota di metagioco. Anche se siamo generalmente entusiasti del formato ed emozionati per i cambiamenti che Alchemy: Lorwyn porterà, abbiamo pensato a due ribilanciamenti per risolvere problemi specifici con Alchemy e Historic al meglio di uno.

4 Kona, Rescue Beastie 4 Cunning Azurescale 4 Marang River Regent 4 Brood Astronomer 4 Formidable Speaker 1 Indris, the Hydrostatic Surge 4 Omniscience 3 Bounce Off 3 Stock Up 3 Dispelling Exhale 2 Consult the Star Charts 6 Island 4 Forest 4 Breeding Pool 4 Willowrush Verge 2 Mistrise Village 2 Evendo, Waking Haven 2 Uthros, Titanic Godcore

Kona, Pelosona in Soccorso è stata una presenza frustrante in Alchemy al meglio di uno, permettendo al suo pilota di vincere il gioco dalla mano quando in coppia con Onniscienza. Le carte di Alchemy come Incantatrice di Acquifonte, Astronomo della Nidiata e Scagliazzurra Astuto si fanno posto per rendere questa strategia ancora più snella ed efficace in confronto alla controparte Standard. Se Kona è molto più docile quando si parla di sideboard, la maggior parte del gioco Alchemy è al meglio di uno e l’alta percentuale di vittorie del mazzo, insieme al piano di gioco non interattivo, la rendono una vera furfante sulla Ladder. Crediamo che il formato sarà più divertente una volta che Kona andrà a rilento e darà ai giocatori più respiro; perciò stiamo aumentando il costo di mana di Kona a {4}{G} nei formati digitali.

Val, Ricognitrice Abbandonata è in combo con Trelasarra, Danzatrice Lunare nei formati Historic, generando infinite istanze di danno con qualsiasi modo possibile per attivare una delle due carte. All’insegna della riorganizzazione dell’elenco delle carte bandite di Historic (ulteriori dettagli più avanti), stiamo intervenendo sulla forza e l’efficienza di questa combo, che ha occupato i primi posti del metagioco insieme a mazzi come Eldrazi ed Energia. Cambiando il costo di manda da due a quattro per Val, ci aspettiamo che rimanga una giocatrice in Brawl amatoriale e che, allo stesso tempo, stia fuori dalla competizione di Historic.

Abbiamo anche pensato a una serie di potenziamenti per le carte digitali di Alchemy Bloomburrow, Alchemy: Duskmourn e Alchemy: Ai Confini dell’Eternità. Queste modifiche non risolveranno problemi specifici del formato ma piuttosto mirano a dare nuova vita a strategie molto popolari ma non ugualmente efficaci. Puoi scoprire altri dettagli su queste modifiche negli annunci su MTG Arena di questa settimana.

Tempio Eldrazi è bandita.

Ajani, Reietto Nacatl è bandita.

Rotazione del Raccolto è bandita.

Studioso del Tesoro Perduto è bandita.

Magus della Luna non è più bandita.

Messaggera dei Mari non è più bandita.

Forza del Vigore non è più bandita.

Forza della Negazione non è più bandita.

Resistenza non è più bandita.

Rivendicazione delle Terre Selvagge non è più bandita.

Agente del Tradimento non è più bandita.

Ai tempi dell’esordio di Historic, avevamo stabilito diverse linee guida per determinare i fattori cruciali per bandire una carta di un formato. Obiettivamente, Historic doveva essere un posto dove i giocatori potevano mettersi in fila con una carta qualsiasi della loro collezione per avere una possibilità di competere in un gioco divertente e interattivo di Magic. Non volevamo che invece corressero in negazione di terre di massa come Luna Insanguinata, una carta nota per la capacità di impedire ai giocatori di lanciare magie. Anche le magie gratuite sono state eliminate dal gameplay. I tempi che le magie gratuite introducono nel gioco, insieme alla loro frequenza e forza nei formati Eternal, le ha rese sgradite come capisaldi per il gameplay in Ladder, specialmente quando i mazzi più popolari (Elfi, Guadagno di punti vita, Tramutanti) si trovavano nella controparte amatoriale. Questa situazione ha introdotto un limite al potere e alla complessità dei giochi Historic. Anche tu, quando scalavi la Ladder Historic, sapevi che il tuo avversario non avrebbe usato Solitudine sulla tua creatura mentre era TAPpato. Il mazzo Ladder in media aveva una possibilità di competere con i capisaldi del formato, inclusi mazzi come Devozione monocolore verde più o meno allo stesso livello di potere di Pioneer.

Nel tempo, Historic è diventato il covo di molte carte trasgressive e potenti, che plasmano notevolmente il metagioco fin dai primi giorni. L’aggiunta di Orizzonti di Modern 3 è stato un vero punto di svolta, grazie all’introduzione di diverse strategie competitive che funzionavano al livello di potere di Modern. Le strategie Ladder già popolari continuavano ad avere successo, ma non potevano più competere con i mazzi principali nel metagioco per quota di vincite. E man mano che i mazzi diventavano forti, diventavano anche meno interattivi. Il mazzo più popolari usato per raggiungere Mythic nell’Historic al meglio di uno usa Persistere per rianimare Studioso del Tesoro Perduto già dal secondo turno, dando il via a una serie di magie che fanno terminare il gioco. Gli altri mazzi più importanti, anche in Historic al meglio di tre, rinunciano all’interazione in favore della coerenza lineare. Eldrazi, Energia Boros, combo Val, combo Campo di Loto e, in misura minore, Aure sono tutti mazzi che possono chiudere il gioco in poco tempo senza precisi contrattacchi, a parte “metti in atto la mia strategia ancora più rapidamente”.

4 Trelasarra, Moon Dancer 4 Val, Marooned Surveyor 4 A-Guide of Souls 4 Prosperous Innkeeper 4 Soul Warden 2 Sylvan Safekeeper 2 Birds of Paradise 2 Delighted Halfling 4 Green Sun's Zenith 4 Break Out 2 Birthing Ritual 2 Chord of Calling 4 Stomping Ground 4 Mana Confluence 3 Sacred Foundry 3 Inspiring Vantage 2 Temple Garden 2 Razorverge Thicket 2 Starting Town 1 Hushwood Verge 1 Copperline Gorge

Questi bandi vogliono intervenire sulle anomalie negli schemi di gioco le forze più evidenti del formato. Combo Val è stata ribilanciata in Val, Ricognitrice Abbandonata ed è stata oggetto della sezione Alchemy qui sopra.

Bandi in Historic

4 Sowing Mycospawn 4 Nulldrifter 4 Devourer of Destiny 2 Sire of Seven Deaths 2 Emrakul, the Promised End 2 Ugin, Eye of the Storms 4 Kozilek's Command 4 Utopia Sprawl 4 Malevolent Rumble 3 Ugin's Binding 4 Talisman of Curiosity 4 Breeding Pool 4 Eldrazi Temple 4 Ugin's Labyrinth 3 Prismatic Vista 4 Forest 1 Island 1 Shifting Woodland 1 Blast Zone 1 Sanctum of Ugin 3 Cavern of Souls 4 Consign to Memory 4 Surgical Extraction 2 Torpor Orb 2 Dismember

Eldrazi è la strategia principale tra i gradi alti di Historic e possiede diverse sfaccettature, accomunate da un’ascesa dal Labirinto di Ugin e il Tempio Eldrazi. Questa ridondanza garantisce conformità e potere alla strategia. Abbiamo scelto di bandire Tempio Eldrazi perché Labirinto di Ugin ha altri usi nel formato al di fuori del guscio di Eldrazi. Crediamo che il mazzo Eldrazi privato di Tempio Eldrazi possa ancora funzionare come strategia in Historic senza la necessità di portare avanti strategie più lente, come è successo nel periodo tra l’uscita di Orizzonti di Modern 3 e Ai Confini dell’Eternità.

4 Stadium Headliner 4 A-Ocelot Pride 4 Amped Raptor 4 Esper Sentinel 4 Ajani, Nacatl Pariah 4 A-Guide of Souls 2 White Orchid Phantom 4 Goblin Bombardment 4 A-Galvanic Discharge 2 Static Prison 2 Fragment Reality 4 Sacred Foundry 4 Needleverge Pathway 4 Sunbaked Canyon 4 Inspiring Vantage 2 Battlefield Forge 2 Plains 1 Sokenzan, Crucible of Defiance 1 Eiganjo, Seat of the Empire 2 Thraben Charm 2 Thought Partition 2 Invasion of Gobakhan 2 White Orchid Phantom 2 Seam Rip 1 Lurrus of the Dream-Den 1 Pithing Needle 1 Wrath of the Skies 1 Stone of Erech 1 Surgical Extraction

Energia Boros ha fatto rumore in Historic dall’uscita di Orizzonti di Modern 3. Nonostante le modifiche a Fuoriuscita Galvanica, Guida delle Anime e Branco di Ocelot, la qualità assoluta delle carte del mazzo continua a essere propulsore di una percentuale di vittorie ben oltre il 60% su tutti i segmenti della Ladder. La carta che più di tutte sembra essere la maggiore eccezione al tasso di vittorie è Ajani, Ajani, Reietto Nacatl. Essendo una carta da due mana con cui è quasi impossibile guadagnarci da uno scambio, Ajani vanta molte vittorie sull’onda della sua trasformazione e altre ancora grazie ad attacchi e blocchi. Anche se il suo bando avrà un impatto sulle strategie basate sul bianco al di fuori di Energia, crediamo che sia comunque necessario per abbassare il limite del formato.

4 Hidden Strings 4 Crop Rotation 1 Fae of Wishes 4 Artist's Talent 4 Pore Over the Pages 4 Stifle 4 Stock Up 4 Consign to Memory 4 Ponder 3 Lorien Revealed 3 Underworld Breach 1 Wish 4 Lotus Field 4 Mana Confluence 3 Starting Town 2 Deserted Temple 2 Island 1 Otawara, Soaring City 1 Breeding Pool 1 Hallowed Fountain 1 Waterlogged Grove 1 Steam Vents 1 Bojuka Bog 3 Divine Purge 2 Orim's Chant 2 Fragment Reality 1 Tendrils of Agony 1 Tome Scour 1 Underworld Breach 1 Jace, Wielder of Mysteries 1 Temporary Lockdown 1 Grapeshot 1 Lurrus of the Dream-Den

Inizialmente avevamo provato a non bandire Rotazione del Raccolto da Historic come esperimento, per vedere se poteva funzionare in una fascia di potere modesta in un formato senza le terre più forti di Magic, come Culla di Gea. Dopo un periodo in cui ha alimentato una rinascita della combo Campo di Loto, abbiamo acquisito la sicurezza che si sarebbe rivelato necessario un bando in futuro, specialmente considerando che altre terre come Profondità Oscure venivano aggiunte su MTG Arena. I limiti piazzati da Rotazione del Raccolto sulla progettazione di Historic sono semplicemente troppo grandi.

4 Conspiracy Unraveler 4 Scholar of the Lost Trove 2 Glasspool Mimic 1 Jace, Wielder of Mysteries 4 Otherworldly Gaze 4 Izzet Charm 4 Breach the Multiverse 4 Faithless Looting 4 Persist 4 Life // Death 4 Emergent Ultimatum 2 Expropriate 4 Mana Confluence 3 Blackcleave Cliffs 3 Spirebluff Canal 2 Darkslick Shores 2 Underground River 2 Starting Town 1 Mountain 1 Shivan Reef 1 Sulfurous Springs

Infine, non siamo soddisfatti dell’estrema polarità del mazzo combo Studioso e bandiremo Studioso del Tesoro Perduto per ridurre al minimo il numero di partite al meglio di uno che finiscono bruscamente. È possibile che una creatura differente farà il suo arrivo, adattandosi perfettamente allo stesso guscio di rianimazione e, in quel caso, riesamineremo gli strumenti di Historic che consentono di ottenere una rianimazione efficiente. Allo stesso tempo, speriamo che i ritiri dei bandi daranno ai giocatori diverse opzioni per sfruttare strategie potenti incentrate sul cimitero, anche in Historic al meglio di uno.

Ritiri dei bandi in Historic

Questi ritiri dei bandi infrangono una delle nostre euristiche più durature in favore di un controgioco sicuro contro strategie dominanti ora e in futuro. Anche se alcune magie gratuite sono ancora nell’elenco dei banditi che potrebbero tornare in auge da un punto di vista di potere, non vediamo molti fattori positivi per queste carte nel metagioco e rimarranno nell’elenco ai fini della complessità.

In generale, le minacce di Historic superano di gran lunga le risposte, contribuendo alla linearità e alla non interattività del formato ai livelli più alti della competizione. Un tema ricorrente di queste modifiche è la capacità di avere ovvie opzioni di contrattacco contro queste potenti strategie e di conseguenza l’abilità di indirizzare le minacce in modo efficace è fondamentale per i giocatori. Forza della Negazione offre l’abilità di interrompere una combo o una magia a fine partita senza stravolgere completamente il piano di gioco, e questo la rende una magnifica carta reattiva che, speriamo, possa dare una spina ai mazzi più lenti. Resistenza fa lo stesso contro le combo incentrate sul cimitero pur essendo una creatura da mazzo nelle partite al meglio di uno. Appurato lo scopo dei bandi, ovvero di far scendere dal piedistallo le strategie più usate del momento, un mazzo lineare che potrebbe diventare problematico in futuro è Affinità. Forza del Vigore offre un evidente controgioco da sideboard contro tutto ciò e strategie simili che fanno affidamento su artefatti e incantesimi che altrimenti sarebbero difficili da scambiare.

Uno dei punti principali della supremazia di Eldrazi era l’assenza di opzioni a cui attingere contro le sue terre non base più forti. Modern, per esempio, si è sempre basato su effetti onnicomprensivi contro le terre come Luna Insanguinata, non disponibili in Historic per lottare contro potenti strategie basate sulle terre. Crediamo che Magus della Luna e Messaggera dei Mari offrano la giusta dose di interattività contro mazzi di terre attuali e futuri e allo stesso tempo infliggano danno minimo al panorama di Historic più amatoriale. Queste creature sono generalmente più facili da rimuovere rispetto a un incantesimo come Luna Insanguinata pur essendo chiaramente opzioni efficaci contro le strategie incentrate sulle terre non base. Diamo un’occhiata all’effetto aggiuntivo di dare maggiore importanza agli elementi fondamentali in un formato Eternal.

Oltretutto, stiamo rimuovendo due carte dall’elenco dei banditi che sono reliquie di versioni passate di Historic e crediamo che potrebbe essere una buona idea, che possa offrire contenuti positivi nell’Historic moderno. Rivendicazione delle Terre Selvagge dava problemi quando il vertice del formato si avvicinava al livello di potere di Pioneer. Ma ora, deve vivere fianco a fianco di altre strategie potenti. Agente del Tradimento è stata bandita principalmente a causa del suo utilizzo combinato con Winota, Radunatrice di Forze; ora non costituisce più un problema grazie all’evoluzione e al ribilanciamento del formato.

In futuro, vorremmo dare priorità al livello di potere e alla modalità di gioco seguendo un criterio basato su ogni carta della nostra euristica del passato durante la valutazione della legalità di Historic per nuove aggiunte su MTG Arena. Carte come Forza della Negazione e Resistenza che possono contribuire a un metagioco più efficace non saranno più sottoposte a un bando precoce, come in passato. Terremo d’occhio lo sviluppo del formato e continueremo ad applicare modifiche se lo riterremo necessario.

Necropotenza è limitata.

Con il 10° Campionato Arena tenutosi a dicembre, Timeless è stato sottoposto a una notevole pressione competitiva e le varianti di Necropotenza monocolore nere sono emerse come i mazzi chiaramente più forti. La strategia combina una scarsa interazione con mana rapido e combo potenti da due carte come Sorin, Signore Sanguinario Imperioso e Santa Elenda per chiudere velocemente il gioco e interferire con i piani di gioco avversari. Necropotenza ha fatto sì che questo mazzo riunisse in moto attendibile le sue combo e rendesse allo stesso tempo impossibile la competizione incentrata sulle carte. Necropotenza ha raggiunto una performance straordinaria al Campionato Arena e ha continuato a superare ogni aspettativa da allora.

4 Grief 4 Saint Elenda 1 Atraxa, Grand Unifier 4 Chrome Mox 4 Dark Ritual 4 Entomb 4 Fell the Profane 4 March of Wretched Sorrow 4 Reanimate 1 Demonic Tutor 1 Duress 4 Necrodominance 4 Necropotence 4 Sorin, Imperious Bloodlord 4 Brightclimb Pathway 4 Concealed Courtyard 3 Swamp 2 Bleachbone Verge 3 Fragment Reality 3 Vexing Bauble 2 Duress 2 Orcish Bowmasters 2 Surgical Extraction 2 Voice of Victory 1 Iona, Shield of Emeria

Anche se siamo disposti a dare un bel po’ di margine ai mazzi in Timeless, il mazzo Necropotenza è una chiara eccezione a livello di potere e richiede un intervento. Siamo convinti che i mazzi combo monocolore neri continueranno ad esistere dopo questo cambiamento, ma la loro continuità e abilità di competere sfruttando il vantaggio delle carte non sarà alla portata con il resto del formato. Continueremo a monitorare gli sviluppi del formato dopo questa modifica, tenendo sotto controllo i mazzi Miniera a Cielo Aperto in particolare. Al momento, tuttavia, nessuno di questi mazzi soddisfano i requisiti per un intervento in Timeless.

Nessun cambiamento

Sulla scia dei nostri bandi dello scorso novembre, Brawl è diventato uno spazio molto più accogliente per i comandanti di tutti i livelli, che possono sviluppare e mettere in atto le proprie strategie di gioco. Allo stesso tempo, stiamo facendo dei test con un nuovo evento competitivo Brawl che potrebbe ospitare 99 carte che sono troppo forti per Brawl non competitivo: Miniera a Cielo Aperto, Tomba Antica e Protezione Feroce. Non perderti gli aggiornamenti nei prossimi mesi mentre definiamo le identità di questi due eventi Brawl.