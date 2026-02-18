Dove giocare a Magic: The Gathering® | Teenage Mutant Ninja Turtles
Assorbi il potere del mutagen con Magic: The Gathering® | Teenage Mutant Ninja Turtles! Stiamo portando decenni di storia delle Tartarughe Ninja nel gioco di carte collezionabili di maggior successo al mondo! Rivivi le loro avventure nel tuo negozio di zona e non solo!
Per celebrare i quattro fantastici eroi, organizzeremo tantissimi eventi agonistici e amatoriali in località vicino a te. Preparati a ricevere carte promo e a dominare il potere delle tartarughe come mai prima! Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles sarà disponibile dal 6 marzo 2026, e può essere preordinato ora nel tuo negozio di fiducia, su TCGplayer, Amazon e ovunque sia venduto Magic.
Prerelease Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
(27 febbraio–5 marzo)
La tua mutazione inizia il 27 febbraio 2026, con l’inizio degli eventi di Prerelease di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles! Impara a padroneggiare le nuove carte e le nuove meccaniche del set insieme agli altri giocatori di Magic. A ogni evento di Prerelease riceverai un Prerelease Pack che contiene quanto segue:
- 6 buste di gioco di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 1 carta rara o rara mitica foil
- 1 portamazzo
- 1 dado Spindown
Potrai costruire un mazzo Sealed con il contenuto del tuo Prerelease Pack e affrontare gli altri partecipanti. È un ottimo modo per dare inizio al tuo viaggio con Magic o per farlo conoscere a un amico! Pubblicheremo una guida agli eventi Prerelease di questo set nel corso della settimana, quindi tieni d’occhio DailyMTG per ulteriori dettagli. Per ora, contatta il tuo negozio di zona per iscriverti al Prerelease.
Magic Academy
(6 marzo–16 aprile)
Essere un ninja richiede più della sola forza: serve anche conoscenza, che potrai acquisire agli eventi Magic Academy! Questi eventi ti insegneranno tutto ciò che serve per iniziare a giocare a Magic. Per un pizzico di potere delle Tartarughe in più, ogni negozio di zona in Nord America riceverà una copia di Turtle Team-Up, la nostra nuova esperienza cooperativa di Magic, da usare durante gli eventi Magic Academy.
Ci sono due tipologie di eventi Magic Academy. Gli eventi Impara a Giocare sono pensati per i giocatori che stanno muovendo i primi passi in Magic. Nel corso dell’evento, imparerai le regole fondamentali del gioco, come l’ordine dei turni, il combattimento e il lancio delle magie. Gli eventi Costruzione del Mazzo ti guidano nella creazione di un mazzo personale a partire da sei buste di gioco. All’inizio dell’evento assisterai a un breve video tutorial, poi costruirai un mazzo con il contenuto delle tue buste di gioco.
Contatta il tuo negozio di zona per maggiori informazioni sui loro eventi Magic Academy!
Standard Showdown
(6 marzo–16 aprile)
Le Tartarughe stanno per arrivare su Standard! Porta il tuo mazzo Standard preferito agli eventi Standard Showdown del tuo negozio di zona e conquista la gloria di Magic. Sono più competitivi rispetto a un Prerelease, ma senza l’alta posta in gioco dei grandi eventi.
Per i partecipanti c’è una promo elettrizzante in palio! Il vincitore di ogni evento Standard Showdown riceverà una carta promo Fulmine senza bordi, illustrata da Fahmi Fuzi, fino a esaurimento scorte. Le copie non foil saranno disponibili nella maggior parte dei negozi WPN, mentre le copie foil saranno disponibili nei negozi WPN Premium. Contatta il tuo negozio di zona per conoscere i dettagli degli eventi Standard Showdown!
Commander Night
di Two-Headed Giant (6 marzo–16 aprile)
Fai squadra con il tuo fratello di guscio preferito ai Commander Night di Two-Headed Giant, dove il formato più popolare di Magic si trasforma nella sua versione a due teste, e senza bisogno di mela mutagena! Farai squadra con un altro giocatore a tua scelta, oppure verrai abbinato a un altro partecipante, per partite multiplayer amatoriali.
I partecipanti riceveranno una carta promo Corriere di Cibo senza bordi, illustrata da Andrea Tentori Montalto, fino a esaurimento scorte. Le copie non foil saranno disponibili nella maggior parte dei negozi WPN, mentre le copie foil saranno disponibili nei negozi WPN Premium. Premi aggiuntivi potranno essere assegnati a discrezione del singolo negozio di zona; contattalo per maggiori dettagli.
Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles a Richmond, Virginia
(6–8 marzo)
Le Tartarughe entrano in modalità competitiva al Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles di Richmond, Virginia, dove lo Standard Constructed sarà protagonista dal 6 all’8 marzo. Questi tornei in campo aperto invitano chiunque a competere per ricchi premi in denaro, inviti al Pro Tour e carte promo speciali capaci di farti saltare il guscio.
Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles mette in palio un montepremi totale di 50.000 $. Inoltre, ogni giocatore registrato all’evento principale riceverà una carta promo Super Shredder non foil con illustrazione di Chris Seaman. I primi 128 giocatori dell’evento principale riceveranno anche copie foil di questa carta promo. In aggiunta, i primi 8 giocatori dell’evento principale riceveranno un invito al Pro Tour Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, che si terrà al MagicCon: Amsterdam dal 17 al 19 luglio 2026.
Pensi di avere quello che serve per affrontare i rettili a Richmond? Iscriviti oggi stesso al Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles!
Commander Party
(13–19 marzo e 3–9 aprile)
Divertiti con le Tartarughe agli eventi Commander Party del tuo negozio di giochi di fiducia! Grazie a due finestre di eventi dal 13 al 19 marzo e dal 3 al 9 aprile, hai tante occasioni per partecipare alla festa più da sballo al di qua delle fogne. Porta il tuo mazzo Commander preferito o prendi una copia del mazzo Potere delle Tartarughe! e preparati a sfidare amici vecchi e nuovi.
-
▲ Click to Reveal Bonus Effects
-
Stiamo aggiungendo un gustoso strato di divertimento a Commander con una generosa dose di abilità speciali. Inizierai la partita con una Pizza Misteriosa in gioco. Equipaggiala alle tue creature oppure divorala per guadagnare punti vita! Quando la tartaruga fattorino che hai scelto infligge danni da combattimento a un avversario, rivelerai altri effetti bonus dal mazzo Pizza Misteriosa, aggiungendo sapore (e potenza) al tuo mazzo.
I partecipanti a questa festa a base di pizza riceveranno la carta promo Corriere di Cibo descritta sopra, fino a esaurimento scorte. Contatta il tuo negozio di fiducia per scoprire come ottenere la tua fetta dell’azione.
Magic presenta: È tartaora!
(27 marzo–16 aprile)
Regola gli orologi sull’Ora Standard Tartarugale: è tartaora nel tuo negozio di fiducia! Magic presenta: È tartaora! combina il Draft prendi due con un emblema speciale a tema Teenage Mutant Ninja Turtles che conferisce bonus a Mutanti, Ninja e Tartarughe. Ci sarebbe piaciuto dare un bonus anche ai teenager, ma non è un tipo di creatura (per ora).
0003_MTGTMT_BrlssFlx: Spicy Oatmeal Pizza
I giocatori, mutati o no che siano, che concluderanno l’evento imbattuti riceveranno una carta promo Pizza Porridge Piccante senza bordi, illustrata da Fajareka Setiawan. Le copie non foil saranno disponibili nella maggior parte dei negozi WPN, mentre le copie foil saranno disponibili nei negozi WPN Premium. Contatta il tuo negozio di zona per maggiori informazioni su questi eventi!
Qualificazioni al Campionato Regionale
(fino al 22 marzo)
Il primo turno delle Qualificazioni al Campionato Regionale (o QCR) è in corso e i giocatori stanno già correndo nei negozi di zona per ottenere queste carte promo a tema topo. Tutti i partecipanti alle QCR riceveranno una carta promo non foil Spadaccina Balzapetali con illustrazione di Ampreh. I migliori classificati riceveranno anche una carta promo Topo Multiforme non foil con illustrazione di Neo.G. I giocatori qualificati per il Campionato Regionale riceveranno inoltre una carta promo Topo Multiforme foil tradizionale. Poiché le carte promo sono disponibili fino a esaurimento scorte, contatta subito il tuo organizzatore delle qualificazioni per ulteriori dettagli.
Puoi trovare ulteriori informazioni su questi QCR qui. Questo turno di eventi termina il 22 marzo, quindi iscriviti subito per tentare di aggiudicarti qualche entusiasmante carta Topo.
Qualificazioni al Campionato Regionale 2026–27
(4 aprile–2 agosto)
L’entusiasmo competitivo di Magic continua con un nuovo turno di eventi per le Qualificazioni al Campionato Regionale! A partire dal 4 aprile e fino al 2 agosto, questi eventi permetteranno ai giocatori di qualificarsi a un nuovo turno di Campionati Regionali e di intraprendere il cammino per conquistare la gloria di Magic. Durante questo periodo, tutti i partecipanti ai QCR riceveranno una carta promo Antichi Fermenti non foil illustrata da SimzArt. I migliori classificati riceveranno inoltre una carta promo Micoprogenie Disseminante non foil con illustrazione di Nathan Jurevicius. I giocatori che si qualificheranno per il Campionato Regionale riceveranno anche una carta promo Micoprogenie Disseminante foil tradizionale. Poiché le carte promo sono disponibili fino a esaurimento scorte, contatta subito il tuo organizzatore delle qualificazioni per ulteriori dettagli.
Nei negozi WPN, questi eventi saranno dedicati al Modern Constructed e Limited, mentre eventi più grandi che sono designati come qualificazioni “destinazione” potranno includere altri formati. Puoi trovare maggiori informazioni su questo turno di QCR qui.
Che tu abbia appena messo piede fuori dalle fogne o che tu sia un ninja degno di Splinter, Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles offre eventi per tutti i giocatori. Riunisci una squadra di temibili combattenti e preparati a partite di Magic piene d’azione!
Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles sarà disponibile dal 6 marzo 2026, e può essere preordinato ora nel tuo negozio di fiducia, su TCGplayer, Amazon e ovunque sia venduto Magic.