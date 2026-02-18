



Stiamo aggiungendo un gustoso strato di divertimento a Commander con una generosa dose di abilità speciali. Inizierai la partita con una Pizza Misteriosa in gioco. Equipaggiala alle tue creature oppure divorala per guadagnare punti vita! Quando la tartaruga fattorino che hai scelto infligge danni da combattimento a un avversario, rivelerai altri effetti bonus dal mazzo Pizza Misteriosa, aggiungendo sapore (e potenza) al tuo mazzo.

I partecipanti a questa festa a base di pizza riceveranno la carta promo Corriere di Cibo descritta sopra, fino a esaurimento scorte. Contatta il tuo negozio di fiducia per scoprire come ottenere la tua fetta dell’azione.

Magic presenta: È tartaora!

(27 marzo–16 aprile)

Regola gli orologi sull’Ora Standard Tartarugale: è tartaora nel tuo negozio di fiducia! Magic presenta: È tartaora! combina il Draft prendi due con un emblema speciale a tema Teenage Mutant Ninja Turtles che conferisce bonus a Mutanti, Ninja e Tartarughe. Ci sarebbe piaciuto dare un bonus anche ai teenager, ma non è un tipo di creatura (per ora).

0003_MTGTMT_BrlssFlx: Spicy Oatmeal Pizza

I giocatori, mutati o no che siano, che concluderanno l’evento imbattuti riceveranno una carta promo Pizza Porridge Piccante senza bordi, illustrata da Fajareka Setiawan. Le copie non foil saranno disponibili nella maggior parte dei negozi WPN, mentre le copie foil saranno disponibili nei negozi WPN Premium. Contatta il tuo negozio di zona per maggiori informazioni su questi eventi!

Qualificazioni al Campionato Regionale

(fino al 22 marzo)

Il primo turno delle Qualificazioni al Campionato Regionale (o QCR) è in corso e i giocatori stanno già correndo nei negozi di zona per ottenere queste carte promo a tema topo. Tutti i partecipanti alle QCR riceveranno una carta promo non foil Spadaccina Balzapetali con illustrazione di Ampreh. I migliori classificati riceveranno anche una carta promo Topo Multiforme non foil con illustrazione di Neo.G. I giocatori qualificati per il Campionato Regionale riceveranno inoltre una carta promo Topo Multiforme foil tradizionale. Poiché le carte promo sono disponibili fino a esaurimento scorte, contatta subito il tuo organizzatore delle qualificazioni per ulteriori dettagli.

Puoi trovare ulteriori informazioni su questi QCR qui. Questo turno di eventi termina il 22 marzo, quindi iscriviti subito per tentare di aggiudicarti qualche entusiasmante carta Topo.

Qualificazioni al Campionato Regionale 2026–27

(4 aprile–2 agosto)

L’entusiasmo competitivo di Magic continua con un nuovo turno di eventi per le Qualificazioni al Campionato Regionale! A partire dal 4 aprile e fino al 2 agosto, questi eventi permetteranno ai giocatori di qualificarsi a un nuovo turno di Campionati Regionali e di intraprendere il cammino per conquistare la gloria di Magic. Durante questo periodo, tutti i partecipanti ai QCR riceveranno una carta promo Antichi Fermenti non foil illustrata da SimzArt. I migliori classificati riceveranno inoltre una carta promo Micoprogenie Disseminante non foil con illustrazione di Nathan Jurevicius. I giocatori che si qualificheranno per il Campionato Regionale riceveranno anche una carta promo Micoprogenie Disseminante foil tradizionale. Poiché le carte promo sono disponibili fino a esaurimento scorte, contatta subito il tuo organizzatore delle qualificazioni per ulteriori dettagli.

Nei negozi WPN, questi eventi saranno dedicati al Modern Constructed e Limited, mentre eventi più grandi che sono designati come qualificazioni “destinazione” potranno includere altri formati. Puoi trovare maggiori informazioni su questo turno di QCR qui.

Che tu abbia appena messo piede fuori dalle fogne o che tu sia un ninja degno di Splinter, Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles offre eventi per tutti i giocatori. Riunisci una squadra di temibili combattenti e preparati a partite di Magic piene d’azione!

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles sarà disponibile dal 6 marzo 2026, e può essere preordinato ora nel tuo negozio di fiducia, su TCGplayer, Amazon e ovunque sia venduto Magic.