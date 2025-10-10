Unisciti alle Tartarughe per un’avventura multiplayer ricca di azione di Magic! Come parte di Magic: The Gathering® | Teenage Mutant Ninja Turtles, uscirà un nuovissimo mazzo Commander. Con carte nuove inedite in Magic ispirate ai viaggi delle Tartarughe nel regno digitale, Potere delle Tartarughe! ha tutto ciò che un fan delle Tartarughe Ninja può desiderare.

0001_MTGTMT_CmdrFace: Leonardo, the Balance 0002_MTGTMT_CmdrFace: Donatello, the Brains 0003_MTGTMT_CmdrFace: Splinter, the Mentor 0004_MTGTMT_CmdrFace: Raphael, the Muscle 0005_MTGTMT_CmdrFace: Michelangelo, the Heart 0006_MTGTMT_CmdrFace: Heroes in a Half Shell

Il comandante di questo mazzo è Leonardo, l’Equilibrio, ma non sarebbero le Tartarughe Ninja senza una squadra da sballo. Partner—Seleziona Personaggio ti permette di avere due comandanti con questa abilità. Scegli le tue due creature leggendarie preferite con questa abilità e mostra la loro forza combinata.

Mazzo Commander

Potere delle Tartarughe!

Ogni Mazzo Commander Potere delle Tartarughe! contiene quanto segue:

1 mazzo Commander da 100 carte pronto all’uso 1 comandante protagonista foil con illustrazione senza bordo 5 comandanti a tema foil con illustrazione senza bordo 94 carte non-foil

10 pedine bifronte o segnalini perforati

1 portamazzo

Riveleremo la lista del mazzo completa di Potere delle Tartarughe! quando a ridosso dell’uscita dell’espansione. Per ora, puoi esplorare le carte recentemente rivelate nella galleria immagini delle carte dell’espansione.

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles uscirà in tutto il mondo il 6 marzo 2026. L’espansione, incluso il mazzo Commander Potere delle Tartarughe! è disponibile per il preordine ora nel tuo negozio di zona, Amazon e ovunque si vendano i prodotti di Magic.