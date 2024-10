Al MagicCon: Las Vegas, abbiamo dato un assaggio del futuro di Magic, dalle entusiasmanti espansioni in uscita nel 2025 ai nuovi modelli di progettazione che implementeremo in futuro. L'uscita di Fondamenti di Magic: The Gathering nell'anno in corso rappresenta l'inizio di una nuova era per Magic. Se non hai ancora dato un'occhiata al panel o vuoi semplicemente rivivere l'emozione, abbiamo tutte le informazioni qui.

Una nuova era: Fondamenti

L'uscita di Fondamenti di Magic: The Gathering pone delle nuove basi per il gioco. È semplice, emozionante e diventerà una parte fondamentale del modo in cui giochiamo a Magic.

Con Fondamenti stiamo inaugurando una nuova era di Magic. Negli ultimi anni abbiamo sperimentato idee audaci, sviluppato diverse versioni di prodotti ed esplorato nuovi orizzonti del design di Magic. Ora stiamo facendo tesoro di ciò che abbiamo appreso per offrire la migliore versione possibile di Magic.

0048_MTGFDN_MainNew: Refute 0313_MTGFDN_BrdFaves: Refute 0017_MTGFDN_MainNew: Herald of Eternal Dawn 0299_MTGFDN_BrdFaves: Herald of Eternal Dawn

Le nostre innovazioni portano a cambiamenti interessanti per il futuro di Magic e siamo entusiasti di condividerne alcuni oggi.

Abbiamo ascoltato le preoccupazioni dei giocatori. A partire dal prossimo anno velocizzeremo la nostra cadenza di pubblicazione, usando un calendario equilibrato e comprensibile che include le ambientazioni di Magic e Mondi Altrove.

Le prossime uscite delle buste di Mondi Altrove saranno legali in tutti i formati. Anche lo Standard inizierà la rotazione con l'anno solare a partire dal 2027, offrendo ai giocatori più posti per giocare le loro carte preferite nei formati che scelgono. Il vicepresidente di R&D Aaron Forsythe ha fornito ulteriori informazioni su entrambi i cambiamenti.

Per la maggior parte dei prodotti, a partire da Fondamenti di Magic: The Gathering, verrà indicato il prezzo di vendita consigliato dal produttore (MSRP).

Queste basi verranno applicate a partire da quest'anno con Fondamenti per proseguire fino al 2025 e oltre. A tal proposito …

Le espansioni di Magic in uscita nel prossimo anno

Al MagicCon: Las Vegas, abbiamo rivelato i nomi e i dettagli di alcune delle espansioni in arrivo nel 2025. Da un piano devastato dalla guerra, con draghi e khan, ai luoghi ai confini dello spazio, c'è molto da aspettarsi l'anno prossimo.

Innistrad Remastered (INR)

Illustrazione di Betty Jiang

0234_MTGINR_Main: Edgar Markov 0328_MTGINR_Fang: Edgar Markov 0428_MTGINR_Retro: Edgar Markov

Rendi omaggio all'amato piano di Innistrad in tutta la sua gotica magnificenza con Innistrad Remastered, con volti familiari come Edgar Markov come carta star dell'espansione.

0491_MTGINR_Headline: Edgar Markov

Rappresentazione digitale. Non è la carta reale.

Le carte star sono una nuova caratteristica Booster Fun introdotta con Innistrad Remastered. Si tratta di una singola carta dell'espansione che presenta illustrazioni, creata con trattamento foil e talvolta persino serializzata come Edgar Markov, il tutto per renderla la carta collezionabile più interessante di un'uscita. Altre carte star usciranno nel 2025 e a seguire.

Innistrad Remastered è disponibile per il preordine. È possibile esplorare l'espansione in anticipo con gli Eventi di anteprima di WPN Premium dal 17 al 23 gennaio, e la Casata Markov invita i giocatori all'uscita dell'espansione il 24 gennaio 2025.

Aetherdrift (DFT)

Illustrazione di Svetlin Velinov

Più di un semplice giro con la prima espansione Standard dell'anno: Aetherdrift. Accendi i motori alla partenza del Grand Prix di Ghirapur al Prerelease del tuo negozio di zona il 7 febbraio 2025; l'espansione completa uscirà il 14 febbraio!

0120_MTGDFT_Main: Daretti, Rocketeer Engineer 0160_MTGDFT_Main: Earthrumbler 0191_MTGDFT_Main: Brightglass Gearhulk

Segui Chandra Nalaar nella sua corsa lungo la Via dei Presagi e i tre piani del Multiverso, verso la vittoria per un premio incredibile. Resisti fino all'uscita del 14 febbraio, perché è una corsa alla morte solo se si raggiunge la fine.

Tarkir: Dragonstorm (TDM)

Illustrazione di: Joshua Raphael

I draghi si alzano in volo nei cieli di Tarkir, la Via dei Presagi vibra a ogni battito d'ali. Unisciti a uno dei cinque clan rinascenti di Tarkir per contrastare questa minaccia nei confronti del Multiverso.

Volti familiari come Sarkhan Vol e Ugin sono tornati, diffondendosi per tutta l'espansione. Saremo entusiasti di condividere altre informazioni su Tarkir: Dragonstorm quando l'espansione arriverà l'1 agosto 2025.

Magic: The Gathering®—FINAL FANTASY™ (FIN)

FINAL FANTASY racconta un universo ricco di elementi iconici che si adattano naturalmente al gameplay di Magic. Troverai i tuoi personaggi preferiti, come Cloud, Terra, Lightning e Noctis, insieme a evocazioni, mostri e rivali di tutta la serie FINAL FANTASY. Dall'iconico chocobo al terrificante colosso, queste carte ti catapulteranno nell'universo di FINAL FANTASY.

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY uscirà il 13 giugno 2025.

Ai Confini dell'Eternità (EOE)

Illustrazione di: Chris Rallis

Magic esplora il mondo della fantascienza con Ai Confini dell'Eternità rivelando ciò che si trova al di là del Multiverso conosciuto. Sfrutta la tecnologia avanzata del sistema Sothera mentre le forze si contendono il potere cosmico.

Scopri cosa si cela nel cuore di questa turbolenta galassia quando l'espansione uscirà il prossimo anno.

Arriva la collaborazione Magic: The Gathering | Marvel

All'inizio del mese abbiamo annunciato che la nostra collaborazione con Marvel inizia con il Marvel Superdrop, una serie di drop di Secret Lair con cinque iconici supereroi dell'Universo Marvel, disponibili a breve nel Marvel Superdrop. Poi, la nostra collaborazione proseguirà fino alla fine del 2025 con Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man.

Magic come gioco da tavolo, ma non solo

Il Multiverso di Magic si espande su nuovi mezzi. Abbiamo mostrato alcune di queste iniziative future al MagicCon e non vediamo l'ora di condividerne altre a breve. Mentre ti prepari all'avventura attraverso i piani e oltre, noi ci prepariamo per il futuro di Magic. Vieni con noi a festeggiare al MagicCon del prossimo anno, dove sveleremo altri dettagli sulla nostra visione del gioco che conosci e ami.