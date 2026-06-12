Parte del divertimento di Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes è unire le tue carte e personaggi preferiti per creare qualcosa di completamente nuovo. Puoi combinare le tue carte in molti modi, non solo equipaggiando Thor, Dio del Tuono con Mjölnir, Martello di Thor (anche se è una combinazione molto divertente). Le carte scena senza bordo riportano illustrazioni che fanno parte di un’immagine multicarta più grande. Diamo un’occhiata a cosa hanno preparato i nostri artisti e i designer di Booster Fun per questo epico evento di Magic!

Famiglia Fantastica

Leinil Francis Yu e Sunny Gho ha illustrato questa scena di 4 carte che ritrae ogni membro dei Fantastici Quattro mentre emerge dalla Zona Negativa.

Rissa in strada di Daredevil

Kev Walker ha illustrato questa scena di battaglia composta da 4 carte tra Daredevil, Kingpin, Elektra e Bullseye nel bel mezzo di Hell’s Kitchen.

Cap Versus IDRA

Annie Wu ha illustrato questa scena da 6 carte che rievoca i classici fumetti Marvel con Capitan America in un bellissimo stile retrò. Fai attenzione, IDRA!

HULK, SPACCA

Adi Granov ha illustrato una scena da 6 carte in cui supereroi e supercattivi si scontrano per vedere chi è il più forte. Sarà Hulk a ottenere la vittoria o il nefasto Capo sarà la causa della sua rovina?

Scontro per il Cubo Cosmico

Johan Grenier ha illustrato una scena enorme di 18 carte che mostra una battaglia per un cubo cosmico. Questa scena ritrae oltre 24 diversi personaggi Marvel con nome e cognome. Riuscirai a trovare il tuo preferito?

Barbecue in Balcone tra Avengers

Per passare a qualcosa di più allegro, Chris Bachalo ha illustrato il lato frontale di ogni carta scena bifronte. Queste carte formano una scena da 5 carte che raffigura i supereroi mentre mangiano nella Avengers Tower.

Confezioni scena

Confezione scena

Heroes United Confezione scena

Villains Unleashed

Ci sono anche due confezioni scena di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Ogni confezione scena contiene 6 carte scena senza bordo dalla loro parte dell’Universo Marvel.

Heroes United

La scena Heroes United, illustrata da Thanh Tuan, mostra gli Avengers mentre si lanciano in battaglia contro i loro nemici.

Villains Unleashed

La scena Villains Unleashed, illustrata da Kieran Yanner, punta i riflettori sui supercattivi dell’Universo Marvel.

Per maggiori informazioni su dove trovare queste carte scena, leggi la nostra guida per collezionare Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Trova le tue scene preferite e unisci il prossimo pezzo della tua collezione di Magic! Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes esce il 26 giugno 2026 ed è già disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, TCGplayer, Amazon e ovunque sia venduto Magic.