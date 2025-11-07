Il 14 novembre tutto cambierà. Questo perché potrai vivere gli eventi Prerelease di Magic: The Gathering® | Avatar: La Leggenda di Aang™, che si terrà nel tuo negozio di zona dal 14 al 20 novembre! Gli eventi di Prerelease sono la prima occasione di giocare con la nuova espansione di Magic. Potrai giocare con nuove carte, fare nuove amicizie e sperimentare il mondo di Avatar: La Leggenda di Aang.

Se questo è il tuo primo evento di Magic, sarai accolto a braccia aperte da una community di giocatori. E se sei un giocatore veterano di Prerelease, potrai partecipare all’introduzione di qualcuno nel meraviglioso mondo di Magic!

Prerelease Pack di

Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang

Quando ti registri a un evento di Prerelease, ricevi uno tra cinque Prerelease Pack a tema. Ogni Prerelease Pack avrà il seguente contenuto:

5 buste di gioco di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang

1 busta Personaggio selezionata di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang Ogni busta Personaggio è dedicata a un diverso personaggio di Avatar: La Leggenda di Aang e a un colore di Magic

2 pedine bifronte non foil a tema con il colore del tuo Prerelease Pack

1 carta rara o rara mitica foil con impresso l’anno

1 dado Spindown a tema con il colore del tuo Prerelease Pack

Potrai costruire un mazzo Sealed con il contenuto del tuo Prerelease Pack e un numero qualsiasi di terre base. Poi, giocherai contro i tuoi compagni di Prerelease. Se vuoi sapere come costruire un mazzo, continuate a leggere! In men che non si dica, sarai pronto a giocare.

Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang è già disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, online su Amazon, TCGplayer e ovunque si vendano prodotti di Magic.

Scegli il tuo colore e gli elementi da dominare

La maggior parte dei mazzi Sealed è composta da due soli colori, quindi dovrai selezionare i due colori migliori tra le carte aperte. Ecco alcuni modi per identificare i colori migliori per il tuo mazzo Sealed.

0004_MTGTLA_Main: Aang, l’Ultimo Dominatore dell’Aria 0059_MTGTLA_Main: Katara, Prodigio del Dominio 0085_MTGTLA_Main: Azula a Caccia 0163_MTGTLA_Main: Zuko, Principe Esiliato 0198_MTGTLA_Main: Toph, la Bandita Cieca

Il tuo Prerelease Pack conterrà 5 buste di gioco e una busta personaggio che contiene carte del colore associato. Anche se non hai l’obbligo di giocare il colore che corrisponde alla tua busta personaggio, le carte che troverai ti spingeranno probabilmente verso quel colore. Ad esempio, la tua busta personaggio di Zuko conterrà molte carte rosse. Questo è un ottimo motivo per scegliere il rosso come primo colore.

0061a_MTGTLA_Main: La Leggenda di Kuruk 0098_MTGTLA_Main: La Trivella della Nazione del Fuoco

Quindi, cerca le minacce che ti aiuteranno a vincere la partita. Possono essere creature enormi che infliggono danni a due cifre, magie che riforniscono la tua mano di altre carte e/o artefatti che fanno pendere la bilancia del gioco a tuo favore.

Le minacce sono spesso rare e rare mitiche, quindi cercale quando apri il tuo Prerelease Pack. Se hai difficoltà a trovare minacce, immagina che il tuo avversario lanci una delle carte che hai aperto. Quale sarebbe la tua reazione? Se un avversario che lancia quella carta ti manderebbe nel panico, alla ricerca di un modo per rispondere, allora è probabile che sia una solida minaccia per il tuo mazzo.

0008_MTGTLA_Main: Lezione di Dominio dell’Aria 0058_MTGTLA_Main: Vi Disseterà! 0084_MTGTLA_Main: Azula Mente Sempre 0125_MTGTLA_Main: Botta di Bumi 0187_MTGTLA_Main: Origine del Dominio del Metallo

L’ultima cosa da cercare sono le rimozioni. La rimozione, in breve, è tutto ciò che permette di sbarazzarsi delle carte dell’avversario (soprattutto delle sue minacce). La maggior parte delle magia di rimozione sono carte comuni e non comuni, il che significa che le vedrai spesso nelle tue partite.

Di seguito trovi un elenco di magie di rimozione degne di nota da ricercare nel tuo insieme di carte. Lo puoi anche usare come riferimento nelle partite. Ad esempio, se il tuo avversario passa il turno con due mana neri a disposizione, è molto probabile che abbia una copia di Atto Spietato pronta.

Una volta trovate le minacce e le magie di rimozione più forti, dovresti avere i due colori migliori per costruire un mazzo Sealed. Ora è il momento di trasformare questi colori in un mazzo completo sfruttando il potere della curva di mana.

La curva di mana in Magic Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang

La curva di mana è un potente strumento da utilizzare nella costruzione di un mazzo. In breve, aiuta a bilanciare il valore di mana delle tue magie per assicurarti di avere magie efficaci da lanciare nel corso della partita. La maggior parte delle magie costerà tre mana o meno, ma dovrai comunque avere una buona quantità di magie ad alto costo che possono chiudere la partita. Una tipica curva di mana per un mazzo di Prerelease assomiglia a questa:

1 Mana: 1-2 carte

2 Mana: 7-8 carte

3 mana: 5-6 carte

4 mana: 3-4 carte

5 mana: 2-3 carte

6 mana: 0-1 carte

e 17 terre!

Questo è solo un esempio della curva di mana di un mazzo. Se il tuo mazzo è più aggressivo, il valore di mana medio sarà più basso. Ma se il tuo mazzo si concentra sul controllo del campo di battaglia e sull’accumulo di valore nel tempo, avrai più tempo per giocare terre e lanciare magie costose. Ciò significa che il valore medio di mana del tuo mazzo sarà più alto.

Per valutare quanto il tuo mazzo debba essere aggressivo o difensivo, pensa alla strategia complessiva del tuo mazzo. Osserva le carte del tuo mazzo, quindi immagina le circostanze in cui saresti in grado di ottenere la vittoria.

I mazzi aggressivi travolgeranno gli avversari a inizio partita con un’orda di creature a basso costo. I mazzi di controllo lavorano per bloccare gli avversari prima di chiudere la partita con un costoso colpo di grazia. Anche se la maggior parte dei mazzi non sarà totalmente aggressiva o totalmente di controllo, capire da che parte dell’asse si trova il tuo mazzo ti aiuterà a giocare con i tuoi punti di forza.

Archetipi per il draft di Magic: The Gathering | Avatar: La leggenda di Aang

Hai scelto i colori, hai esaminato la strategia del tuo mazzo e ora è il momento di scegliere le ultime carte per il tuo mazzo. Per decidere che cosa tenere e cosa no, guarda l’archetipo per il draft del tuo mazzo. Un archetipo per il draft è un tema generale per ogni coppia di due colori, che unisce le carte di quei colori con una strategia condivisa.

Alcune carte funzionano meglio in archetipi specifici. Ad esempio, Colpo di Fulmine è una magia di rimozione efficace per quasi tutti i mazzi rossi. Ma le Cadette della Nazione del Fuoco sono una carta più specifica per un archetipo; vuole essere inserita in un mazzo con molte magie Lezione per attivare la sua prima abilità.

Oltre a queste carte specifiche per gli archetipi, ogni coppia bicolore ha più non comuni bussola. Si tratta di carte multicolore non comuni che si inseriscono pesantemente nel rispettivo archetipo del draft. Non solo indicano la strategia di ciascuna coppia di colori, ma sono anche davvero potenti nei rispettivi mazzi. Assicurati di includerle nel tuo mazzo quando puoi.

Di seguito è riportato un elenco di ogni archetipo per il draft e di alcune carte chiave. Sfrutta la strategia del tuo archetipo e fatti strada verso la vittoria!

Volare bianco-blu

Vola sopra le creature del tuo avversario e vai dritto verso la vittoria. Creature economiche con volare come Debuttante del Volo possono intaccare i punti vita totali dell’avversario. Una volta creato un campo di battaglia di eroi con volare, dagli la carica con l’Eredità dei Nomadi dell’Aria per ottenere la vittoria.

Blu-nero pescate doppia

0222_MTGTLA_Main: Custode degli Spiriti della Palude Nebbiosa

Questo mazzo di controllo si preoccupa di farti pescare la tua seconda carta in ogni turno, e il modo più semplice per farlo è con le pedine Indizio. Per un valore extra, usa i tuoi Indizi per pagare le abilità di dominio dell’acqua come sulla Koi Gigante, poi sacrifica gli Indizi TAPpati per pescare carte.

Aggro della Nazione del Fuoco nero-rosso

Aggro della Nazione del Fuoco è, indovina un po’, uno dei mazzi più aggressivi che si possano costruire. Lancia creature e crea pedine con dominio del fuoco, poi usa tutto il mana rosso disponibile per magie come la Tecnica della Combustione, il Colpo di Fulmine e La Nazione del Fuoco Attacca.

Accelerazione del torneo rosso-verde

Dimostra ai tuoi avversari di essere il più grande dominatore della terra del mondo trasformando le tue terre in potenti creature. Ricorda che, quando eserciti il dominio della terra, puoi mettere segnalini sulle terre che sono già creature. Questo può aiutare ad attivare le carte che considerano forza pari o superiore a 4, come Boulder, Pronto a Lottare.

Alleati verde-bianco

0251_MTGTLA_Main: Rinforzi del Loto Bianco

Avatar: La leggenda di Aang è tutto incentrato su Aang e i suoi alleati, e li abbiamo portati in questa espansione sule creature Alleato! Diverse carte considerano il numero di Alleati che controlli o di Alleati che entrano, quindi concentrati sull’avere molte carte come i Guerriere di Kyoshi.

Sacrificio bianco-nero

Se preferisci utilizzare le tue creature per abilità più macabre, allora l’archetipo Sacrificio bianco-nero è ciò che fa per te. Le carte che si innescano quando muoiono, come gli Animali da Fattoria Bizzarri o i Polipati Fasulli, sono potenti (anche se macabre) vittime sacrificali.

Lezioni di combattimento blu-rosso

0215_MTGTLA_Main: Sciame di Drago Libellule

Mostra ai tuoi avversari l’arma più forte di tutte: la conoscenza. Le magie Lezione di questo archetipo si adattano a una strategia aggressiva e incentrata sul combattimento. Molte di queste magie considerano il numero di Lezioni nel tuo cimitero, il che trasforma lo scarto di Abbandonare i Legami in un subdolo vantaggio.

Segnalini +1/+1 nero-verde

0214_MTGTLA_Main: Agenti del Dai Li

Arma in diversi modi le tue creature con segnalini +1/+1. Uno dei modi più semplici per aggiungere segnalini alle tue creature è l’azione definita da parola chiave dominio della terra. Creature come la Talpa Tasso aggiungeranno segnalini nel tuo campo, fornendo al contempo vantaggi aggiuntivi, e Toph, la Bandita Cieca è un elemento chiave fondamentale per qualsiasi mazzo incentrato sui segnalini.

Aggro a tutto campo bianco-rosso

0244_MTGTLA_Main: Guerrieri del Sole

Combina le pedine Alleato del bianco e le magie aggressive del rosso per un mazzo Sealed devastante. Crea uno sciame di pedine per sfruttare trucchi di combattimento come Gioco di Piedi Raffinato. Costringi i tuoi avversari a bloccare in modo sfavorevole, poi sconvolgili con un Entrare nello Stato dell’Avatar al momento perfetto.

Accelerazione e Lezioni verde-blu

Accelera e gioca le tue terre,

poi vinci con l’Haiku di Sokka.

Una perfetta composizione di Magic.

Ci sono varie Lezioni che ti permettono di cercare terre aggiuntive, consentendoti di accelerare e ottenere il massimo. Lancia le Radici Condivise, seguite dal Ciclo del Rinnovamento, quindi spendi tutto il mana per la Koi Gigante. Non c’è modo migliore di vincere una partita che con un enorme Pesce non bloccabile.

Controlla gli elementi al Prerelease

Hai tutto il necessario per portare equilibrio agli eventi Prerelease del tuo negozio di zona! Dopo esserti registrato per il Prerelease, dai un’occhiata a tutti gli altri eventi di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang. Ti aspetta un sacco da esplorare nel tuo negozio di zona e non solo.

Gli eventi di Prerelease di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang si terranno dal 14 al 20 novembre e puoi registrarti oggi stesso!