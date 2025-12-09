Simbolo dell’espansione MSH Simbolo dell’espansione MSC

All’inizio di quest’anno, abbiamo annunciato Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes, la prossima espansione nella nostra collaborazione pluriennale con Marvel. Abbiamo mostrato alcune illustrazioni di quella espansione che presentavano supereroi che adori, cattivi che ami odiare e persino alcune chicche dall’Universo Marvel.

Le nostre espansioni Marvel vogliono celebrare queste storie attraverso la lente e il gioco di Magic. E mentre ci prepariamo per l’arrivo dei Fantastici Quattro, Thunderbolts, Avengers e altri in Magic, volevamo creare un prologo per questa espansione.

Dopotutto, qualcosa di così imponente merita un araldo. È ora di un’anteprima esclusiva di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes!

Un Universo di Eroi (e Cattivi)

Super Soldati? Ce li abbiamo. Mutanti super veloci? Quicksilver è così veloce che inizia la partita già in gioco. Scienziati infusi di gamma? Hulk irrompe in Magic, completo di un nuovo tipo di creatura. Se c’è un personaggio Marvel che ami, è molto probabile che tu possa trovarlo in questa espansione.

Ma non sono solo supereroi! Molti dei famosi malvagi della Marvel stanno facendo il loro debutto in Magic, incluso il re di Latveria in persona, il Dottor Destino (tutti osannino Destino)!

Mazzi Commander di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Stiamo rilasciando diversi mazzi Commander come parte di questa espansione, così puoi immergerti direttamente nel formato più popolare di Magic con alcuni dei personaggi più famosi della Marvel. Oggi volevamo mostrarti il comandante principale di uno di questi mazzi. O meglio, comandanti protagonisti, dato che qualsiasi membro della Prima Famiglia Marvel può guidare il mazzo Commander dei Fantastici Quattro.

Salvare la Terra in stile Booster Fun

Parte del portare l’Universo Marvel in Magic significa catturare l’aspetto e l’atmosfera dei fumetti Marvel sulle nostre carte. Vedrai il ritorno delle carte fumetti classici, delle carte materiale originale senza bordo e delle carte vignetta senza bordo su alcune delle carte più appariscenti di questa espansione. Il nostro team ha un debole per le carte fumetti classici... o forse sono solo i fan dei Tritoni a parlare.

Ci saranno anche nuovi trattamenti Booster Fun che non vogliamo ancora rivelare. Dovrai solo aspettare e vedere cosa hanno preparato i nostri artisti per questa celebrazione dell’Universo Marvel.

I supereroi più potenti della Terra stanno arrivando a Magic, e non vediamo l’ora di condividere con te altre novità su questa collaborazione nei prossimi mesi. Puoi trovare tutto quello che abbiamo rivelato qui sotto. Che tu stia cercando il tuo supereroe preferito o le carte più nuove per la tua collezione, speriamo ti piaccia dare un’occhiata a queste anteprime. Ci vediamo nel 2026 per altri contenuti su Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Anteprime di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Tutto | Espansione principale | Commander | Booster Fun

Seleziona per vedere le carte.