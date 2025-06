Sfrutta gli elementi e unisciti alla squadra dell’Avatar per un viaggio indimenticabile con Magic: The Gathering® | Avatar: La Leggenda di Aang™. La rivoluzionaria serie animata arriva su Magic in un’epica espansione, che unisce storie senza tempo al gioco di Magic. Preparati a fare un giro su un bisonte volante, a incanalare i ricordi degli Avatar del passato e scopri un mondo di meraviglie inesplorate. Cerca solo di non ribaltare i carri dei cavoli.

Rappresentazione digitale. Non è la carta reale.

Anche se stiamo conservando le nostre sorprese per il futuro, abbiamo mostrato una carta al MagicCon: Las Vegas. La carta star di questa espansione è Avatar Aang, che si trasforma in Aang, Maestro degli Elementi. Illustrata da uno dei creatori di Avatar: La Leggenda di Aang, Bryan Konietzko, è un pezzo forte per la collezione di ogni fan.

Questa versione di Avatar Aang appare solo in foil in rilievo e solo nei Collector Booster in inglese di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang.

Daremo maggiori informazioni sul significato di dominio dell’acqua, dominio della terra, dominio del fuoco e dominio dell’aria in Magic prima dell'uscita dell'espansione, quindi presta attenzione. Daremo un primo sguardo a Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang il 12 agosto, dove WeeklyMTG ti svelerà le meccaniche, i trattamenti Booster Fun e i prodotti di questa espansione.

Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang esce in tutto il mondo il 21 novembre 2025. Questa espansione sarà disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.