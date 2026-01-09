Esplora il Multiverso di Magic nella nostra prima espansione del 2026: L'Eclissi di Lorwyn! Questo attesissimo ritorno al piano raddoppiato di Lorwyn/Landa Tenebrosa riprende tutto ciò che hai amato già la prima volta: temi caratteristici, splendide illustrazioni tradizionali e un'ambientazione stranamente affascinante, il tutto combinato con la genialità dei nostri moderni progettisti di Magic. Non esiste momento migliore di esplorare questo piano e il posto migliore per iniziare sono proprio gli eventi di Prerelease del tuo negozio di zona!

Prerelease Pack di

L’Eclissi di Lorwyn

Quando ti registri a un evento di Prerelease, ricevi un Prerelease Pack di L'Eclissi di Lorwyn. Ogni Prerelease Pack avrà il seguente contenuto:

6 buste di gioco di L’Eclissi di Lorwyn

1 carta promo foil Ricorda che le carte promo dei Prerelease Pack non hanno più l’anno impresso.

1 portamazzo

1 dado Spindown

Dovrai costruire un mazzo da 40 carte con il contenuto del tuo Prerelease Pack e un numero qualsiasi di terre base per affrontare gli altri partecipanti al Prerelease. Poiché questi eventi si tengono prima dell'uscita globale della versione da tavolo, avrai l'occasione di conoscere e apprendere i segreti di queste nuove carte. È il luogo perfetto per introdurre nuovi amici al mondo di Magic o per riaccendere l'entusiasmo con un'espansione fresca fresca.

Tutto pronto per iniziare l'avventura? Gli eventi di Prerelease iniziano il 16 gennaio 2026, ma puoi iniziare a prepararti già da oggi con questa guida al Prerelease di L'Eclissi di Lorwyn. Puoi iscriverti da subito agli eventi di Prerelease del tuo negozio di zona e preordinare L'Eclissi di Lorwyn presso il tuo negozio di zona, su Amazon, TCGplayer e ovunque siano venduti i prodotti di Magic.

Costruire il mazzo di Prerelease

Il tuo mazzo Sealed dovrebbe essere principalmente di due colori, ciò significa che puoi lanciare magie e giocare carte con due dei colori di Magic. Apri le tue sei buste di gioco e ordina le tue carte per colore, poi osserva bene le carte più potenti e minacciose. Nel processo di selezione, devi porti questa domanda: l'avversario può fermare questa carta? Se la risposta è negativa, allora sei sulla buona strada per vincere la partita.

0159_MTGECL_Main: Spinerock Tyrant

Le carte più potenti ti aiuteranno a determinare i colori del mazzo. Prendiamo ad esempio la carta Tiranno Spina Rocciosa . Non solo è una gigantesca creatura 6/6 che può volare sopra le creature del tuo avversario, ma ti dà anche un valore aggiuntivo dai tuoi istantanei e stregonerie. Un'ottima ragione per giocare con il rosso. In più, è un Drago con alcune delle illustrazioni più belle dell'espansione. Cosa si può desiderare di più?

0103_MTGECL_Main: Gnarlbark Elm 0137_MTGECL_Main: Feed the Flames

Una volta trovata una minaccia o due che ti trascinano nel tuo primo colore, è il momento di cercare un altro pezzo chiave per una rimozione del mazzo Sealed. Si tratta di magie che si sbarazzano delle carte del tuo avversario o bloccano il piano della partita, una risposta efficace alla domanda che ci siamo posti prima.

Qui di seguito troverai un elenco delle magie di rimozione principali di L'Eclissi di Lorwyn. Puoi usarlo come riferimento per la costruzione del tuo mazzo o durante il gioco. Per esempio, se attacchi un avversario che gioca con il blu e controlla due isole STAPpate, rischi che attivi la sua copia di Schiaffare Via .

| | | |

Seleziona un simbolo di mana per vedere le magie di rimozione chiave.

0011_MTGECL_Main: Crib Swap 0019_MTGECL_Main: Keep Out 0024_MTGECL_Main: Liminal Hold 0029_MTGECL_Main: Protective Response 0030_MTGECL_Main: Pyrrhic Strike 0036_MTGECL_Main: Spiral into Solitude

0045_MTGECL_Main: Blossombind 0067_MTGECL_Main: Run Away Together 0075_MTGECL_Main: Swat Away 0078_MTGECL_Main: Temporal Cleansing 0083_MTGECL_Main: Wanderwine Farewell

0085_MTGECL_Main: Auntie's Sentence 0089_MTGECL_Main: Blight Rot 0094_MTGECL_Main: Bogslither's Embrace 0113_MTGECL_Main: Nameless Inversion 0116_MTGECL_Main: Requiting Hex

0127_MTGECL_Main: Boulder Dash 0131_MTGECL_Main: Cinder Strike 0136_MTGECL_Main: Explosive Prodigy 0137_MTGECL_Main: Feed the Flames 0154_MTGECL_Main: Sear 0162_MTGECL_Main: Tweeze

0164_MTGECL_Main: Assert Perfection 0172_MTGECL_Main: Chomping Changeling 0187_MTGECL_Main: Pitiless Fists 0200_MTGECL_Main: Unforgiving Aim 0201_MTGECL_Main: Vinebred Brawler

Se hai una minaccia potente in un colore e una manciata di magie di rimozione in un altro colore, è un segnale abbastanza chiaro: dovresti giocare quei due colori. Il resto del tuo mazzo dovrebbe essere costruito a supporto di quelle carte. Per fortuna, alcune delle menti più brillanti di Magic hanno creato un template da seguire. Basta dare un occhio alla tua curva di mana.

Curva di mana e colori de L'Eclissi di Lorwyn

La curva di mana ti aiuta ad avere una media bilanciata del valore di mana delle tue carte. In poche parole, fa sì che il tuo mazzo abbia magie a basso costo sufficienti per iniziare la partita e alcune magie ad alto costo per dare il colpo finale al tuo avversario. Un tipico mazzo Sealed dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

1 Mana: 1-2 carte

2 Mana: 7-8 carte

3 mana: 5-6 carte

4 mana: 3-4 carte

5 mana: 2-3 carte

6 mana: 0-1 carte

e 17 terre!

Se costruisci il tuo mazzo in questo modo, avrai più possibilità di iniziare con del vantaggio e mantenerlo nel corso della partita. Anche se il tuo mazzo non combacia perfettamente con questo template, è comunque una buona idea tenerlo come riferimento. Se hai dei dubbi sul tuo mazzo, prova a pescare sette carte a caso. Se ti ritrovi con poche terre e magie economiche per l'inizio della partita, allora significa che hai costruito bene il tuo mazzo.

0006_MTGECL_Main: Bark of Doran 0015_MTGECL_Main: Evershrike's Gift

Ricorda che le carte in fondo alla tua curva di mana dovrebbero essere carte che vuoi lanciare nelle prime fasi della partita. Se Corteccia di Doran ha un valore di mana pari a 2, lanciarla senza una creatura che la equipaggi non ti farà progredire nella partita. La stessa cosa vale per le Aure che vuoi assegnare alle creature.

Nota per i colori del tuo mazzo

Anche se avrai la tentazione di giocare le carte più potenti e appariscenti di tutti e cinque i colori, ricorda che in Limited Magic la costanza è importante. Dividere il tuo mazzo in tre, quattro o cinque colori ti priverà della possibilità di lanciare le tue magie. Chiunque rimanga bloccato con una manciata di terre bianco-blu e carte nere conosce questa sensazione: non è divertente.

0139_MTGECL_Main: Flamebraider 0178_MTGECL_Main: Great Forest Druid

Piuttosto, concentrati sulla coppia di colori migliore. In questo modo potrai costruire un mazzo che ti consente di lanciare efficacemente le tue magie, soprattutto se lanci carte che fissano il mana. Le creature e gli artefatti che producono mana, come Nucleo di Firdoch sono risorse preziose per qualsiasi mazzo Sealed.

Stiamo quindi dicendo che dovresti giocare solo carte di due colori?

0068_MTGECL_Main: Shinestriker 0136_MTGECL_Main: Explosive Prodigy

Non proprio. L'Eclissi di Lorwyn si distingue dalla maggior parte delle espansione di Magic. Noterai che alcune carte prismatiche hanno la parola per definire un’abilità iridescenza: significa che considerano il numero di colori tra i permanenti che controlli. Se pensi che pescare due carte Brillassalitore sia una buona mossa, allora non sai che ci sono alcuni trucchi in cui puoi aumentare i tuoi colori senza alterare in modo drammatico le carte del tuo mazzo.

0218_MTGECL_Main: Eclipsed Elf 0221_MTGECL_Main: Eclipsed Merrow

Le creature non comuni de L'Eclissi hanno simboli di mana ibridi nel loro costo di mana. Ciò significa che sono considerate di entrambi i colori, anche se spendi mana di un solo colore per lanciarle. Merrow Eclissata tecnicamente è una carta bianco-blu anche se la giochi in un mazzo verde-bianco.

0133_MTGECL_Main: Elder Auntie 0006_MTGECL_ToknBstr: Goblin Token

Esistono anche carte monocolore come Zietta Anziana che crea pedine bicolore. Se giochi con un mazzo rosso-verde e cerchi modi per aumentare il conteggio iridescenza, prova a includere alcune carte che creano pedine Goblin nero-rosso e pedine Elfo nero-verde. E questo ci porta all'ultimo e forse il più importante passaggio del processo di costruzione del mazzo: apprendere l'archetipo draft del tuo mazzo.

Archetipi draft de L’Eclissi di Lorwyn

Quando giochi un'espansione di Magic, troverai una serie di strategie che vanno oltre alle carte di un colore preciso. Queste strategie sono chiamate archetipi draft e servono a guidare la tua esperienza Limited fino alla costruzione di un mazzo efficace. Ci sono cinque archetipi draft bicolore in L'Eclissi di Lorwyn, ciascuno dei quali è legato a uno dei tipi di creatura più importanti dell'espansione. Esistono anche archetipi draft per le altre cinque coppie di colori, ma quelli sono incentrati sui temi delle meccaniche piuttosto che sui tipi di creature e non sono contemplati in questa guida.

Anche se costruire un mazzo al di fuori di queste cinque coppie di colori non è un'impresa impossibile, noi consigliamo di concentrarti su uno solo degli archetipi draft suggeriti per le tue prime partite con L'Eclissi di Lorwyn. Non preoccuparti, c'è tantissimo materiale in questi cinque archetipi. Ecco la descrizione di ciascun archetipo draft con le carte principali e alcuni consigli su come costruire il tuo mazzo.

Tritone Bianco-Blu

0213_MTGECL_Main: Deepchannel Duelist

Il mazzo vuole che tu cresca nel corso della partita, man mano che ostacoli il tuo avversario con Tritoni astuti. Le principali creature Tritone, come Disturbatore di Vino Errante e Ambulante della Branchiargentata , hanno abilità che si innescano quando diventano TAPpate. Anche se il modo più semplice per giungere allo scopo è attaccarle, evocare magie come Addio al Vino Errante ti permette di attivare queste abilità senza danneggiare le tue creature.

Goblin Nero-Rosso

0206_MTGECL_Main: Boggart Cursecrafter

La coppia nero-rosso combina gli esuberanti boggart di Lorwyn/Landa Tenebrosa con la meccanica della piaga. Anche se mettere segnalini -1/-1 sulle tue creature potrebbe sembrare un punto a sfavore, Fattucchiera di Bottone Fangoso e altri Goblin che si attivano quando muoiono possono trasformarlo in una situazione a favore. Le creature che creano una pedina sono particolarmente utili in questo caso, quindi non temere di lanciare non-Goblin come Guida del Boschetto Stoica .

Kithkin Verde-Bianco

0246_MTGECL_Main: Thoughtweft Lieutenant

Le creature Kithkin vogliono espandersi e diffondere le proprie abilità sull'area di gioco. Inizia dando spazio a Festival del Clachan e Consiglio della Prateria Brumosa prima di potenziare le tue creature con l'abilità attivata di Portatrice di Scudo Timida . Attenzione a non esagerare e rischiare di morire per mano di Discesa dell’Oscurità . I mazzi "dispiegamento" sono noti per essere deboli contro le magie che ripuliscono l'area di gioco, ma carte come Tessitore di Dundoolin possono aiutarti a recuperare all’occorrenza.

Elementali Blu-Rosso

0248_MTGECL_Main: Twinflame Travelers

Igniferi e briniferi sono abili nel lanciare magie esplosive e quel potere si estende alle loro carte! Questo mazzo vuole che si lancino magie con valore di mana 4 o maggiore, quindi non perdere di vista carte come Intrecciafiamme che danno una spina al tuo mana. Tieni a mente che la curva di mana di un mazzo blu-rosso può tendere verso magie da quattro, cinque e sei mana.

Elfi Nero-Verde

0236_MTGECL_Main: Morcant's Loyalist

I mazzi nero-verde implicano strategie piacevolmente macabre concentrate sullo scaricare carte nel tuo cimitero per sostenere le tue magie e creature. Elfi da due mana come Sfregiatrice da Ricognizione e Informatore di Lys Alana si affermano sull'area di gioco mentre preparano il tuo cimitero a ricevere creature da mossa finale come Seguaci della Veglia Lunare o Occhi di Morcant . Anche se i tuoi avversari rimuovono le tue creature, è solo una scusa per alimentare future minacce.

Il Prerelease del tuo negozio di zona è solo una tappa del percorso de L'Eclissi di Lorwyn. Non avere paura di provare nuove cose mentre esplori le diverse meccaniche dell'espansione. Prova a includere Maralen, Fata in Ascesa nel tuo mazzo elfico oppure prova a draftare un mazzo monocolore usando le carte ibride de L'Eclissi di Lorwyn. Non importa come vadano le tue partite, avrai sempre una scoria da condividere con gli altri giocatori di Magic. Se cerchi altri posti in cui giocare con queste carte, dai un'occhiata alla nostra guida per gli eventi de L'Eclissi di Lorwyn.

Crea nuove trame agli eventi di Prerelease de L'Eclissi di Lorwyn dal 16 al 22 gennaio. L'Eclissi di Lorwyn uscirà in tutto il mondo il 23 gennaio ed è già disponibile presso il tuo negozio di zona, online su Amazon, TCGplayer e ovunque si vendano prodotti di Magic.