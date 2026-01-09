Guida al Prerelease di L’Eclissi di Lorwyn
Esplora il Multiverso di Magic nella nostra prima espansione del 2026: L'Eclissi di Lorwyn! Questo attesissimo ritorno al piano raddoppiato di Lorwyn/Landa Tenebrosa riprende tutto ciò che hai amato già la prima volta: temi caratteristici, splendide illustrazioni tradizionali e un'ambientazione stranamente affascinante, il tutto combinato con la genialità dei nostri moderni progettisti di Magic. Non esiste momento migliore di esplorare questo piano e il posto migliore per iniziare sono proprio gli eventi di Prerelease del tuo negozio di zona!
Quando ti registri a un evento di Prerelease, ricevi un Prerelease Pack di L'Eclissi di Lorwyn. Ogni Prerelease Pack avrà il seguente contenuto:
- 6 buste di gioco di L’Eclissi di Lorwyn
- 1 carta promo foil
- Ricorda che le carte promo dei Prerelease Pack non hanno più l’anno impresso.
- 1 portamazzo
- 1 dado Spindown
Dovrai costruire un mazzo da 40 carte con il contenuto del tuo Prerelease Pack e un numero qualsiasi di terre base per affrontare gli altri partecipanti al Prerelease. Poiché questi eventi si tengono prima dell'uscita globale della versione da tavolo, avrai l'occasione di conoscere e apprendere i segreti di queste nuove carte. È il luogo perfetto per introdurre nuovi amici al mondo di Magic o per riaccendere l'entusiasmo con un'espansione fresca fresca.
Tutto pronto per iniziare l'avventura? Gli eventi di Prerelease iniziano il 16 gennaio 2026, ma puoi iniziare a prepararti già da oggi con questa guida al Prerelease di L'Eclissi di Lorwyn. Puoi iscriverti da subito agli eventi di Prerelease del tuo negozio di zona e preordinare L'Eclissi di Lorwyn presso il tuo negozio di zona, su Amazon, TCGplayer e ovunque siano venduti i prodotti di Magic.
Costruire il mazzo di Prerelease
Il tuo mazzo Sealed dovrebbe essere principalmente di due colori, ciò significa che puoi lanciare magie e giocare carte con due dei colori di Magic. Apri le tue sei buste di gioco e ordina le tue carte per colore, poi osserva bene le carte più potenti e minacciose. Nel processo di selezione, devi porti questa domanda: l'avversario può fermare questa carta? Se la risposta è negativa, allora sei sulla buona strada per vincere la partita.
Le carte più potenti ti aiuteranno a determinare i colori del mazzo. Prendiamo ad esempio la carta
Una volta trovata una minaccia o due che ti trascinano nel tuo primo colore, è il momento di cercare un altro pezzo chiave per una rimozione del mazzo Sealed. Si tratta di magie che si sbarazzano delle carte del tuo avversario o bloccano il piano della partita, una risposta efficace alla domanda che ci siamo posti prima.
Qui di seguito troverai un elenco delle magie di rimozione principali di L'Eclissi di Lorwyn. Puoi usarlo come riferimento per la costruzione del tuo mazzo o durante il gioco. Per esempio, se attacchi un avversario che gioca con il blu e controlla due isole STAPpate, rischi che attivi la sua copia di
Seleziona un simbolo di mana per vedere le magie di rimozione chiave.
Se hai una minaccia potente in un colore e una manciata di magie di rimozione in un altro colore, è un segnale abbastanza chiaro: dovresti giocare quei due colori. Il resto del tuo mazzo dovrebbe essere costruito a supporto di quelle carte. Per fortuna, alcune delle menti più brillanti di Magic hanno creato un template da seguire. Basta dare un occhio alla tua curva di mana.
Curva di mana e colori de L'Eclissi di Lorwyn
La curva di mana ti aiuta ad avere una media bilanciata del valore di mana delle tue carte. In poche parole, fa sì che il tuo mazzo abbia magie a basso costo sufficienti per iniziare la partita e alcune magie ad alto costo per dare il colpo finale al tuo avversario. Un tipico mazzo Sealed dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
- 1 Mana: 1-2 carte
- 2 Mana: 7-8 carte
- 3 mana: 5-6 carte
- 4 mana: 3-4 carte
- 5 mana: 2-3 carte
- 6 mana: 0-1 carte
- e 17 terre!
Se costruisci il tuo mazzo in questo modo, avrai più possibilità di iniziare con del vantaggio e mantenerlo nel corso della partita. Anche se il tuo mazzo non combacia perfettamente con questo template, è comunque una buona idea tenerlo come riferimento. Se hai dei dubbi sul tuo mazzo, prova a pescare sette carte a caso. Se ti ritrovi con poche terre e magie economiche per l'inizio della partita, allora significa che hai costruito bene il tuo mazzo.
Ricorda che le carte in fondo alla tua curva di mana dovrebbero essere carte che vuoi lanciare nelle prime fasi della partita. Se
Nota per i colori del tuo mazzo
Anche se avrai la tentazione di giocare le carte più potenti e appariscenti di tutti e cinque i colori, ricorda che in Limited Magic la costanza è importante. Dividere il tuo mazzo in tre, quattro o cinque colori ti priverà della possibilità di lanciare le tue magie. Chiunque rimanga bloccato con una manciata di terre bianco-blu e carte nere conosce questa sensazione: non è divertente.
Piuttosto, concentrati sulla coppia di colori migliore. In questo modo potrai costruire un mazzo che ti consente di lanciare efficacemente le tue magie, soprattutto se lanci carte che fissano il mana. Le creature e gli artefatti che producono mana, come
Stiamo quindi dicendo che dovresti giocare solo carte di due colori?
Non proprio. L'Eclissi di Lorwyn si distingue dalla maggior parte delle espansione di Magic. Noterai che alcune carte prismatiche hanno la parola per definire un’abilità iridescenza: significa che considerano il numero di colori tra i permanenti che controlli. Se pensi che pescare due carte
Le creature non comuni de L'Eclissi hanno simboli di mana ibridi nel loro costo di mana. Ciò significa che sono considerate di entrambi i colori, anche se spendi mana di un solo colore per lanciarle.
Esistono anche carte monocolore come
Archetipi draft de L’Eclissi di Lorwyn
Quando giochi un'espansione di Magic, troverai una serie di strategie che vanno oltre alle carte di un colore preciso. Queste strategie sono chiamate archetipi draft e servono a guidare la tua esperienza Limited fino alla costruzione di un mazzo efficace. Ci sono cinque archetipi draft bicolore in L'Eclissi di Lorwyn, ciascuno dei quali è legato a uno dei tipi di creatura più importanti dell'espansione. Esistono anche archetipi draft per le altre cinque coppie di colori, ma quelli sono incentrati sui temi delle meccaniche piuttosto che sui tipi di creature e non sono contemplati in questa guida.
Anche se costruire un mazzo al di fuori di queste cinque coppie di colori non è un'impresa impossibile, noi consigliamo di concentrarti su uno solo degli archetipi draft suggeriti per le tue prime partite con L'Eclissi di Lorwyn. Non preoccuparti, c'è tantissimo materiale in questi cinque archetipi. Ecco la descrizione di ciascun archetipo draft con le carte principali e alcuni consigli su come costruire il tuo mazzo.
Tritone Bianco-Blu
Il mazzo vuole che tu cresca nel corso della partita, man mano che ostacoli il tuo avversario con Tritoni astuti. Le principali creature Tritone, come
Goblin Nero-Rosso
La coppia nero-rosso combina gli esuberanti boggart di Lorwyn/Landa Tenebrosa con la meccanica della piaga. Anche se mettere segnalini -1/-1 sulle tue creature potrebbe sembrare un punto a sfavore,
Kithkin Verde-Bianco
Le creature Kithkin vogliono espandersi e diffondere le proprie abilità sull'area di gioco. Inizia dando spazio a
Elementali Blu-Rosso
Igniferi e briniferi sono abili nel lanciare magie esplosive e quel potere si estende alle loro carte! Questo mazzo vuole che si lancino magie con valore di mana 4 o maggiore, quindi non perdere di vista carte come
Elfi Nero-Verde
I mazzi nero-verde implicano strategie piacevolmente macabre concentrate sullo scaricare carte nel tuo cimitero per sostenere le tue magie e creature. Elfi da due mana come
Il Prerelease del tuo negozio di zona è solo una tappa del percorso de L'Eclissi di Lorwyn. Non avere paura di provare nuove cose mentre esplori le diverse meccaniche dell'espansione. Prova a includere
Crea nuove trame agli eventi di Prerelease de L'Eclissi di Lorwyn dal 16 al 22 gennaio. L'Eclissi di Lorwyn uscirà in tutto il mondo il 23 gennaio ed è già disponibile presso il tuo negozio di zona, online su Amazon, TCGplayer e ovunque si vendano prodotti di Magic.