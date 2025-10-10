Le quattro tartarughe stanno per entrare nel più importante gioco di carte collezionabili del mondo! Porta decenni di potere delle tartarughe nelle tue partite di Magic con Magic: The Gathering® | Teenage Mutant Ninja Turtles. Abbiamo mostrato una manciata di carte dell’espansione al New York Comic Con, tra cui carte dell’espansione principale e del suo mazzo Commander. Ora porteremo queste novità oltre New York City (e le sue fogne) e direttamente a te. Cowabunga!

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles uscirà in tutto il mondo il 6 marzo 2026. L’espansione è disponibile per il preordine ora nel tuo negozio di zona, Amazon e ovunque si vendano i prodotti di Magic.

Dettagli di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Codice dell’espansione di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles: TMT

Codice espansione di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles legale in Eternal: TMC

Codice dell’espansione delle carte Materiale originale di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles: PZA

Legalità:

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles (TMT) è legale in tutti i formati.

| (TMT) è legale in tutti i formati. Le espansioni di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles legali in Eternal (TMC e PZA) sono legali in Commander, Legacy e Vintage, mentre le singole carte sono legali anche laddove sono già disponibili in altri formati.

| legali in Eternal (TMC e PZA) sono legali in Commander, Legacy e Vintage, mentre le singole carte sono legali anche laddove sono già disponibili in altri formati. Le buste di gioco di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles contengono carte di TMT e PZA. Queste carte sono giocabili nei formati Draft e Sealed d Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles quando si trovano nelle buste di gioco.

Sito web: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Galleria di immagini delle carte: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

I prezzi consigliati per Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles saranno i seguenti:

Buste di gioco: 6,99$

Collector Booster: 37,99$

Mazzi Commander: 69,99$

Bundle: 69,99$

Bundle pizza: 99,99$

Serata di draft: 119,99$

Tartarughe unite: 49,99$

Date essenziali:

Debutto di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles : 10 febbraio 2026

: 10 febbraio 2026 Eventi di Prerelease : 27 febbraio - 5 marzo

: 27 febbraio - 5 marzo Commander Box League : 27 febbraio - 5 marzo

: 27 febbraio - 5 marzo Data di uscita su MTG Arena : 3 marzo

: 3 marzo Uscita della versione da tavolo : 6 marzo

: 6 marzo Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles : 6-8 marzo

: 6-8 marzo Commander Party, turno 1 : 13-19 marzo

: 13-19 marzo Magic presenta: È tartaora! : 13 marzo-16 aprile

: 13 marzo-16 aprile Commander Party, turno 2: 4-9 Aprile

Carte per ogni fan delle Tartarughe Ninja

0027_MTGTMT_Main: Turtles Forever

La storia delle Tartarughe Ninja attraversa le generazioni, sia nei media che nei fan. Con questa espansione, ci rivolgiamo ai giocatori vecchi e nuovi per offrire loro un nuovo stile di Magic. Che tu sia un fan sfegatato delle illustrazioni di Kevin Eastman o superfan delle Tartarughe che adora le loro recenti incarnazioni animate, in questa espansione c’è una carta che fa per te.

Questa espansione attinge all’intera storia dei media delle Tartarughe Ninja e offre un’ampia gamma di prodotti da abbinare. Nuove offerte come il prodotto Tartarughe unite sono perfette per giocare tra generazioni diverse. Se sei cresciuto guardando le avventure di Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo, puoi condividere queste storie con una nuova generazione di giocatori di Magic.

Puoi preordinare prodotti come Tartarughe unite, il mazzo Commander Potere delle Tartarughe! e altro nel tuo negozio di zona, Amazon e ovunque si vendano i prodotti di Magic.

Booster Fun di Teenage Mutant Ninja Turtles

Vivi Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles in pieno stile con i trattamenti Booster Fun di questa espansione! Al New York Comic Con, abbiamo dato ai fan un’anteprima di alcuni di questi trattamenti, e avremo maggiori informazioni prima dell’uscita dell’espansione. Per ora, dai un’occhiata ad alcuni di questi trattamenti da sballo.

Quattro carte star senza bordo con illustrazione di Kevin Eastman

0301_MTGTMT_Headline: Leonardo, Sewer Samurai

Kevin Eastman, l’illustratore originale delle Tartarughe Ninja, è tornato per la carta star di questa espansione. O dovremmo dire carte, poiché ognuna delle quattro Tartarughe ha una carta star. Queste carte presentano un’illustrazione originale senza bordo di Kevin Eastman, completa della firma brillante dell’artista. Abbiamo mostrato questa versione di Leonardo, Samurai delle Fogne, e condivideremo i suoi fratelli in versione senza bordo in prossimità dell’uscita dell’espansione.

Le carte star di Kevin Eastman sono disponibili solo in inglese nei Collector Booster di qualsiasi lingua di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles.

Carte Materiale originale senza bordo

0011_MTGTMT_PartSM: Doubling Season

Abbiamo preso carte della storia di Magic e abbiamo aggiunto illustrazioni degne delle Tartarughe. Le carte Materiale originale di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles contengono illustrazioni della saga delle Tartarughe Ninja. Oggi sveliamo solo una di queste carte, ma è davvero da sballo: Stagione del Raddoppio con la copertina del primo numero delle Tartarughe Ninja.

Sono disponibili 20 carte Materiale originale diverse in Teenage Mutant Ninja Turtles. Le carta Materiale originale non foil sono sia nei Collector Booster che nelle buste di gioco. Le carte Materiale originale in versione foil sono solo nei Collector Booster.

Carte senza bordo del bundle pizza

0131_MTGTMT_PizzaBnd: Dark Ritual

Assapora il bundle pizza! Stiamo preparando 6 carte del passato di Magic, le stiamo condendo con una grafica a tema pizza e te le serviamo come parte del bundle pizza. Anche se oggi daremo solo un assaggio di queste carte, condivideremo altre anteprime a breve.

Ogni delizioso bundle pizza contiene 2 di 6 carte del bundle pizza.

Terre base pizza con illustrazione completa

0253_MTGTMT_BLdPizza: Plains 0254_MTGTMT_BLdPizza: Island 0255_MTGTMT_BLdPizza: Swamp 0256_MTGTMT_BLdPizza: Mountain 0257_MTGTMT_BLdPizza: Forest

L’amore delle Tartarughe per la pizza è così forte che lo abbiamo portato nelle terre di base dell’espansione. Queste terre base pizza con illustrazione completa presentano un’abbondante quantità di condimenti per pizza in tutte e 5 le terre base. Anche se i condimenti saranno sicuramente controversi, pensiamo che queste terre piaceranno a tutti i fan delle Tartarughe Ninja.

Le terre pizza compaiono in versione foil e non foil nei bundle pizza di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles con foil e foil ondata disponibili nei Collector Booster.

Dettagli dei prodotti di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Buste di gioco

Confezione di buste di gioco di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles



Ogni confezione di buste di gioco di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles include 30 buste di gioco, ognuna delle quali contiene:

14 carte di Magic: The Gathering 7 carte comuni In 1 busta di gioco su 28, 1 delle 20 carte Materiale originale non foil sostituirà una comune. 2 non comuni 1 carta Tartaruga leggendaria di qualsiasi rarità 1 carta jolly di qualsiasi rarità 1 carta rara o rara mitica 1 carta foil di qualsiasi rarità 1 carta terra

1 pedina bifronte non foil

Collector Booster

Confezione di Collector Booster di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles



Ogni confezione di Collector Booster di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles include 12 Collector Booster, ognuno dei quali contiene:

15 carte di Magic: The Gathering 5 carte foil comuni 3 carte foil non comuni 1 carta TMC ondata foil o non foil 1 terra base foil o foil ondata 1 carta rara o rara mitica foil 2 carte Booster Fun o TMC non foil, di cui una può essere ondata foil 1 carta Materiale originale foil o non foil 1 carta Booster Fun foil rara o rara mitica Le carte star appaiono in questo slot a bassa percentuale nei Collector Booster.

1 carta con illustrazione o pedina bifronte foil

Mazzi Commander

Mazzo Commander

Potere delle Tartarughe!

Partecipa all’azione delle tartarughe con il mazzo Commander dell’espansione: Potere alle Tartarughe! Ogni mazzo Commander include:

1 mazzo Commander da 100 carte pronto all’uso 1 comandante protagonista foil con illustrazione senza bordo 5 comandanti a tema foil con illustrazione senza bordo 94 carte non foil

10 pedine bifronte o segnalini perforati

1 portamazzo

Bundle

Bundle di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles



Ogni bundle di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles include:

9 buste di gioco di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 15 terre base foil

15 terre base non foil

2 schede di riferimento

1 carta promo foil

1 segnapunti vita Spindown oversize

1 confezione per conservare le carte

Bundle pizza

Bundle pizza di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles



Prendi una fetta del bundle pizza! Ogni pizza bundle di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles include:

9 buste di gioco di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 1 Collector Booster di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 25 terre pizza non foil

5 terra base pizza foil

2 carta promo foil del bundle pizza

2 schede di riferimento

1 segnapunti vita Spindown oversize

1 confezione per conservare le carte

Serata di draft

Serata di draft di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles



Ogni prodotto Serata di draft contiene:

12 buste di gioco di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 1 Collector Booster di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 90 terre base non foil

10 pedine bifronte non foil

1 inserto draft

Tartarughe unite

Tartarughe unite di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles



Forma la tua squadra di tartarughe con questa esperienza di gioco cooperativa! Ogni Tartarughe unite contiene quanto segue:

4 buste di gioco di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 4 mazzi tematici Ogni mazzo ruota attorno a una delle quattro Tartarughe. Ogni mazzo è composto da 60 carte, comprese le carte di TMT e TMC.

1 mazzo nemico Include 39 carte pensate esclusivamente per l’esperienza Tartarughe unite

6 fogli di segnalini perforati

4 portamazzi

1 libretto introduttivo

Prerelease Pack

Prerelease Pack di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles



Ogni Prerelease Pack avrà il seguente contenuto:

6 buste di gioco di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 1 carta rara o rara mitica foil

1 portamazzo

1 dado Spindown

È ora di uscire dal guscio e di entrare in Magic. Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles uscirà in tutto il mondo il 6 marzo 2026. I prodotti di questa espansione sono già disponibili per il preordine nel tuo negozio di zona, Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.