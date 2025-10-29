Unisciti ai tuoi amici e partite per un viaggio per salvare il mondo con Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang. Tutti e quattro gli elementi sono nelle tue mani e ci sono tantissimi posti in cui puoi mettere in mostra le tue abilità di dominio degli elementi. Da eventi di Prerelease presso il tuo negozio di zona a festeggiamenti enormi con premi altrettanto fantastici, c’è qualcosa per ogni fan di Avatar: La Leggenda di Aang e Magic.

Abbandona il tuo iceberg e inizia a giocare a Magic! Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang sarà disponibile in tutto il mondo dal 21 novembre 2025. L’espansione è già disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, online su Amazon, TCGplayer e ovunque si vendano prodotti di Magic.

Prerelease di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang

(14–20 novembre)

Prerelease Pack di

Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang

Ogni epoca ha bisogno di un Avatar, proprio come ogni espansione ha bisogno di un Prerelease! Sii tra i primi a giocare a Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang nel tuo negozio di zona con gli eventi di Prerelease. Quando ti registri a un evento di Prerelease, ricevi uno tra cinque Prerelease Pack a tema. Ogni Prerelease Pack avrà il seguente contenuto:

5 buste di gioco di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang

| 1 busta Personaggio selezionata di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang

| 2 pedine bifronte non foil a tema con il colore del tuo Prerelease Pack

1 carta rara o rara mitica foil con impresso l’anno

1 dado Spindown a tema con il colore del tuo Prerelease Pack

I Prerelease Pack di questa espansione contengono una speciale busta Personaggio, pensata per aggiungere un pizzico di Avatar: La Leggenda di Aang in più alle tue partite. Ogni busta Personaggio si concentra su un colore specifico di Magic e include carte che mettono in risalto il personaggio scelto. Se non vedi l’ora di giocare con il tuo personaggio preferito, contatta il tuo negozio di zona per avere maggiori informazioni sulle modalità di distribuzione dei Prerelease Pack.

Abbiamo anche un bonus speciale per i giocatori che si cimentano nel dominare gli elementi in più eventi di Prerelease. I giocatori che partecipano a due o più eventi di Prerelease riceveranno un sacchetto collezionabile fino a esaurimento scorte. Questi sacchetti collezionabili sono decorati con le illustrazioni dei personaggi dei Prerelease Pack e sono abbastanza grandi da contenere dadi, pedine, segnalini o persino una pedina dell’Ordine del Loto Bianco. Per maggiori dettagli, contatta il tuo negozio di zona!

Commander Box League

(14–20 novembre)

Confezione di buste di gioco di

Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang

Gli eventi Commander Box League sono un’aggiunta recente al nostro repertorio di eventi Commander e siamo entusiasti di presentarli per Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang. Apri un’intera confezione di buste di gioco, costruisci un mazzo Commander da 60 carte con il suo contenuto e un numero qualsiasi di terre base e gioca per tutta la settimana!

0001_MTGTLA_PlayPrm: Gran-Gran 0393_MTGTLA_BaBPromo: Firebending Student

I partecipanti del Commander Box League riceveranno una carta promo di Nonnina illustrata da 水溜鳥/mizutametori fino a esaurimento scorte. Le copie non foil saranno disponibili nella maggior parte dei WPN, mentre le copie foil saranno disponibili nei negozi WPN Premium. Come bonus extra, riceverai una carta promo Acquista-un-box Studente del Dominio del Fuoco foil con l’acquisto di una confezione di buste di gioco fino a esaurimento scorte.

Magic Academy

(21 novembre 2025–15 gennaio 2026)

Kit per principianti

Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang

Con Magic Academy potrai imparare nel tuo negozio di zona! Qui potrai fare nuove amicizie e giocare con le nuove carte dell’espansione, tra cui le carte del kit per principianti di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang! Impara a giocare insieme ad altri fan di Magic o insegna ai tuoi amici.

I partecipanti riceveranno dei mazzi di benvenuto di Magic: The Gathering fino a esaurimento scorte. Ogni negozio WPN partecipante riceverà una copia del kit per principianti di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang da utilizzare durante questi eventi Magic Academy. Ogni carta nel kit per principianti raffigura l’universo di Avatar: La Leggenda di Aang, offrendo un modo divertente ed entusiasmante per imparare a giocare.

Cos’è Magic Academy?

Esistono due tipi di eventi di Magic Academy, ciascuno incentrato su parti diverse del processo di apprendimento. Gli eventi Impara a giocare sono pensati per i giocatori alle prime armi. Nel corso dell’evento, conoscerai le regole fondamentali del gioco, come l’ordine dei turni, il combattimento e il lancio delle magie. Gli eventi Costruzione del mazzo ti spiegano come costruire il tuo mazzo con sei buste di gioco. All’inizio dell’evento assisterai a un breve video tutorial, poi costruirai un mazzo con il contenuto delle tue buste di gioco.

Contatta il tuo negozio di zona per maggiori informazioni sulle loro proposte Magic Academy.

Magic presenta: Domina i quattro elementi

(21 novembre 2025–15 gennaio 2026)

Sprigiona tutta la forza dell’Avatar in occasione di Magic presenta: Domina i quattro elementi! Recati ogni settimana presso il tuo negozio di zona per migliorare la tua tecnica di dominio degli elementi, potenziando il tuo mazzo e facendoti strada verso il primo premio.

Inizia l’evento costruendo un mazzo Sealed da sei buste di gioco, poi seleziona uno dei quattro elementi. Riceverai l’emblema dell’elemento scelto, che potrai utilizzare nelle tue partite durante questo evento. L’obiettivo è giocare tre partite con tre avversari. Per dominare l’elemento che hai scelto devi raccogliere tre firme da parte di questi avversari!

Ogni settimana puoi acquistare una nuova busta di gioco da aggiungere al tuo mazzo Sealed. Se lo fai, riceverai un nuovo emblema e un altro elemento da dominare. I giocatori che riusciranno a dominare tutti gli elementi entro il termine dell’evento, riceveranno una scintillante stampa con illustrazione di Aang, Maestro degli Elementi con l’opera di Fahmi Fauzi, fino a esaurimento scorte.

Standard Showdown

(21 novembre 2025–15 gennaio 2026)

0003_MTGTLA_PlayPrm: Unlucky Cabbage Merchant

Preparati alla prossima stagione di eventi Standard Showdown! Se sei un giocatore di Magic, questo significa che è il momento di affinare il tuo mazzo preferito, studiare tutte le nuove carte nella galleria immagini delle carte e recarti al tuo negozio di zona per farti onore. Se sei un venditore di cavoli, dovrai invece abituarti al fatto che le tue merci verranno distrutte.

Con la carta promo di questo evento, abbiamo deciso di onorare il retaggio del venditore più sfortunato dell’universo di Avatar: La Leggenda di Aang. Il vincitore di ogni evento Standard Showdown riceverà una carta promo Sfortunato Venditore di Cavoli con l’illustrazione di Thanh Tuan fino a esaurimento scorte. Le copie non foil saranno disponibili nella maggior parte dei WPN, mentre le copie foil saranno disponibili nei negozi WPN Premium.

Two-Headed Giant Commander Night

(21 novembre 2025–15 gennaio 2026)

0001_MTGTLA_PlayPrm: Gran-Gran

Aang e Katara. Zuko e Iroh. Sokka e un boomerang. Avatar: La Leggenda di Aang è pieno di potenti alleanze, e anche tu puoi formare la tua squadra in occasione di Two-Headed Giant Commander Night! I giocatori che si iscrivono a questo evento riceveranno la carta promo Nonnina descritta in precedenza.

Commander Party

(5–11 dicembre 2025 e 9–15 gennaio 2026)

0134_MTGTLA_JmpNew: Il Venditore di Cavoli 0221_MTGTLA_Main: Signore del Fuoco Zuko

Se sei un fan di Avatar: La Leggenda di Aang, è probabile che il tuo personaggio preferito abbia una creatura leggendaria in questa espansione. Celebra i tuoi personaggi preferiti, da Aang a Zuko, costruendo un nuovo mazzo Commander per gli eventi Commander Party di questa espansione! I turni degli eventi Commander Party sono due: scegli un fine settimana, prendi un mazzo e preparati a divertirti.

Non si tratta delle solite partite Commander. Dovrai combattere i tuoi nemici cercando di dominare tutti e quattro gli elementi. Inizia dominando l’elemento più vicino a te soddisfacendone tutti i requisiti. Poi puoi passare all’elemento alla tua sinistra, procedendo in senso orario fino a quando non hai dominato tutti e quattro gli elementi. Dominando il potere dell’acqua, della terra, del fuoco e dell’aria, entrerai nello Stato dell’Avatar e otterrai un bonus eccezionale, degno della tua supremazia elementale.

Che tu sia in grado di dominare ogni elemento o che tu sia un semplice Dominatore del Fuoco, riceverai la carta promo Nonnina descritta in precedenza (fino a esaurimento scorte) per aver partecipato a questo evento. Contatta il tuo negozio di zona per ulteriori informazioni su questo evento.

31° Campionato mondiale di Magic

(5–7 dicembre)

La battaglia finale della stagione Pro Tour 2025 si avvicina! Il 31° Campionato mondiale di Magic si svolge il 5–7 dicembre ed è il nostro evento competitivo più grande dell’anno; giocatori provenienti da ogni angolo del mondo si raduneranno a Washington, negli Stati Uniti, per tentare di raggiungere la grandezza. Il 31° Campionato mondiale di Magic è un torneo su invito e non sarà aperto al pubblico. I concorrenti si sfideranno nei formati Booster Draft e Standard Constructed di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang.

Un evento di questa portata ha bisogno di premi che siano degni! Questo evento prevede un montepremi di 1.000.000$ (sì, hai letto bene) e il vincitore riceverà un premio in denaro di 100.000$. L’evento verrà trasmesso in diretta su twitch.tv/magic e sul canale YouTube ufficiale di Magic. Inoltre, i nostri scrittori pubblicheranno su Magic.gg i riepiloghi dell’evento man mano che si svolgeranno. Scegli un giocatore, fai il tifo e guarda la storia di Magic mentre si scrive questo dicembre.

Magic Spotlight: Avatar in Atlanta e Lione

(9–11 gennaio 2026)

La serie di Magic Spotlight si sta preparando per il suo primo evento del 2026; le emozioni elementali sbarcano in due continenti. Domina gli elementi, controlla il formato e vinci premi epici al Magic Spotlight: Avatar, che si terrà ad Atlanta, in Georgia, Stati Uniti, e a Lione, in Francia! L’evento principale di Magic Spotlight: Avatar prevede l’uso del formato Standard Constructed. Ci saranno due di questi eventi, ognuno dei quali si terrà nel fine settimana tra il 9 e l’11 gennaio 2026.

0002_MTGTLA_PlayPrm: Day of Black Sun

Ogni evento Magic Spotlight: Avatar offre un montepremi di 50.000$. Inoltre, ogni giocatore che si iscriverà all’evento principale di questi eventi della serie Spotlight riceverà una carta promo Giorno del Sole Nero non foil con l’illustrazione di Dom Lay. I primi 128 giocatori dell’evento principale riceveranno anche copie foil di questa carta promo.

Inoltre, i primi 8 giocatori di ogni evento principale riceveranno anche l’invito al Pro Tour di I Segreti di Strixhaven, che si terrà al MagicCon: Las Vegas dall’1 al 3 maggio 2026.

Per ulteriori informazioni su ciascuno di questi eventi e sulle modalità di iscrizione, contatta l’organizzatore di ogni evento:

Atlanta, Georgia, USA: 9–11 gennaio 2026 - organizzato da Star City Games

Lione, Francia: 9–11 gennaio 2026 - organizzato da Fanfinity

Preparati per il CommandFest

(dicembre 2025)

Forma la tua Squadra di alleati giocatori di Magic e preparati per la finale del CommandFest del 2025! Ognuno di questi eventi offre una quantità degna di un bisonte volante di eventi ludici, artisti, creatori di contenuti e molto altro. In aggiunta, se acquisti alcuni badge per questi eventi, riceverai una carta promo Sigillo Arcano foil e/o non foil. Per maggiori informazioni sui dettagli di ciascun evento e sulle relative carte promo, consulta il sito Web di ciascun organizzatore:

Melbourne, Victoria, Australia: 5–7 dicembre 2025 - presentato da Let’s Play Games

Magonza, Germania: 19–21 dicembre 2025 - presentato da JK Entertainment

Qualificazioni ai campionati regionali

(22 novembre 2025–22 marzo 2026)

Il terzo round delle QCR 2024-25 inizierà il 22 novembre 2025 e durerà fino al 22 marzo 2026. Nell’ambito di queste QCR, potrai vincere inviti ai Campionati regionali che si terranno in primavera 2026 e alcune carte promo a tema Topo adorabilmente aggressive.

Tutti i partecipanti alle qualificazioni riceveranno una carta promo non foil con illustrazione di Ampreh. I migliori classificati riceveranno inoltre una carta promo Topo Multiforme non foil con illustrazione di Neo.G. Coloro che si qualificano al Campionato regionale in questi eventi riceveranno anche una carta promo foil Topo Multiforme. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità di queste carte promo, leggi questo articolo.

Domina gli elementi, salva il mondo e stringi nuove amicizie

Il tuo viaggio con Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang inizia nel tuo negozio di zona. Per saperne di più su questa espansione, leggi Collezionare Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang e scopri le informazioni esclusive su tutti i trattamenti Booster Fun di questa espansione. Nei prossimi giorni sveleremo il resto dell’espansione, quindi tieni d’occhio DailyMTG e la galleria immagini delle carte dell’espansione per altre rivelazioni.

