La prossima mutazione sta per iniziare! Magic: The Gathering® | Teenage Mutant Ninja Turtles si prepara a combattere il crimine con il tanto familiare caos tartarughesco e non si fermerà finché il Clan del Piede non sarà sconfitto, tutto nei giochi di Magic. Scopri la potenza tartarughesca per la prima volta negli eventi di Prerelease del tuo negozio di zona dal 27 febbraio.

Prerelease Pack di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles



Quando ti registri a un evento di Prerelease, ricevi un Prerelease Pack di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles. Ogni Prerelease Pack avrà il seguente contenuto:

6 buste di gioco di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 1 carta rara o rara mitica foil

1 portamazzo

1 dado Spindown

Costruirai un mazzo Sealed da 40 carte utilizzando il contenuto del tuo Prerelease Pack e un qualsiasi numero di terre base. È la prima occasione che hai di giocare con tutte le nuove carte di questa uscita e un’esperienza didattica perfetta per i nuovi giocatori di Magic. Tutti i giocatori partono dallo stesso livello, quindi chiunque può uscirne vincitore (o giocare con delle belle carte, in ogni caso).

Se vuoi avere un vantaggio al Prerelease del tuo negozio di zona, sei nel posto giusto! Ti spianiamo la strada verso carte fondamentali e strategie di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles. Registrati al Prerelease del tuo negozio di zona oggi stesso per scoprire tutti i segreti dell’ultima espansione di Magic!

Gli eventi di Prerelease di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles inizieranno dal 27 febbraio. L’espansione uscirà il 6 marzo ed è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, su TCGplayer, Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.

Costruire il mazzo di Prerelease

Il tuo mazzo Sealed dovrebbe essere bicolore, il che significa che giocherai con due dei cinque colori di Magic. Quando costruisci il tuo mazzo, inizia aprendo le sei buste di gioco del tuo Prerelease Pack, ordinando le carte per colore e puntando su quelle più interessanti. Le carte più interessanti rappresentano spesso le minacce più potenti e possono vincere la partita. Queste carte fanno avanzare il tuo piano di gioco o costituire una minaccia a cui il tuo avversario deve rispondere. Queste minacce di solito sono carte rare o rare mitiche, quindi cerca principalmente quelle.

0043_MTGTMT_Main: Krang, Master Mind 0166_MTGTMT_Main: Raph & Leo, Sibling Rivals

Queste carte ti porteranno verso uno dei colori del tuo mazzo. Ad esempio, una potente carta rossa come Automi Affamati è un’ottima ragione per giocare con il rosso. Puoi trattare le carte con costi di mana o colori ibridi. Puoi giocare con Raf e Leo, Fratelli Rivali in un mazzo con carte rosse, un mazzo con carte bianche o un mazzo con carte rosse e bianche.

0020_MTGTMT_Main: Make Your Move 0031_MTGTMT_Main: Bespoke Bō 0127_MTGTMT_Main: Novel Nunchaku

Una volta trovate le minacce migliori, concentrati sullo bloccare le minacce dei tuoi avversari con le magie di rimozione. Queste carte possono bloccare le carte dei tuoi avversari, rimuovendole dal tabellone o impedendogli in principio di lanciare quelle carte. Le magie di rimozione di solito sono carte comuni e non comuni, quindi avrai a disposizione più magie di rimozione che minacce.

Abbiamo incluso una lista delle principali magie di rimozione di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles di seguito. Puoi fare riferimento a questa lista mentre costruisci il tuo mazzo o durante il gioco. Ad esempio, se il tuo avversario ha palesemente lasciato due mana neri disponibili, si prepara a lanciare Morte in Famiglia. Se riesci a prevedere il lancio del tuo avversario, sei sulla buona strada per vincere il gioco.

| | | |

Select a mana symbol to see key removal spells.

0004_MTGTMT_Main: Dimensional Exile 0007_MTGTMT_Main: Grounded for Life 0020_MTGTMT_Main: Make Your Move 0028_MTGTMT_Main: Uneasy Alliance

0031_MTGTMT_Main: Bespoke Bō 0044_MTGTMT_Main: Metalhead 0048_MTGTMT_Main: Ooze Spill 0051_MTGTMT_Main: Retro-Mutation

0057_MTGTMT_Main: Anchovy & Banana Pizza 0061_MTGTMT_Main: Death in the Family 0077_MTGTMT_Main: Shredder's Technique 0082_MTGTMT_Main: Stomped by the Foot

0085_MTGTMT_Main: Bot Bashing Time 0090_MTGTMT_Main: General Traag, Heart of Stone 0093_MTGTMT_Main: Jennika's Technique 0094_MTGTMT_Main: Manhole Missile 0107_MTGTMT_Main: Rock Soldiers 0109_MTGTMT_Main: Spicy Oatmeal Pizza

0125_MTGTMT_Main: Mutant Chain Reaction 0127_MTGTMT_Main: Novel Nunchaku 0133_MTGTMT_Main: Tenderize

Se il tuo primo colore è determinato dalle tue migliori minacce e il secondo dalle tue migliori magie di rimozione, ecco che hai i due colori che ti servono per costruire un mazzo Sealed! Il resto del tuo mazzo dovrebbe essere a supporto di queste carte fondamentali. Per capire quali dovrebbero essere queste carte di supporto, puoi seguire il modello della curva di mana.

La curva di mana in Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

In breve, la curva di mana ti aiuta ad avere una media bilanciata del valore di mana delle tue carte. Serve a far sì che tu abbia magie a basso costo da lanciare nelle prime fasi del gioco e magie ad alto costo che ti fanno vincere la partita. La curva di mana del tuo mazzo Sealed dovrebbe essere più o meno così:

1 Mana: 1-2 carte

2 Mana: 7-8 carte

3 mana: 5-6 carte

4 mana: 3-4 carte

5 mana: 2-3 carte

6 mana: 0-1 carte

e 17 terre!

Se costruisci il tuo mazzo Sealed tenendo a mente questa curva di mana, il successo è assicurato ai Prerelease. Per farti un’idea del tuo mazzo, pesca sette carte a caso. Se la maggior parte delle tue mani hanno due o tre terre, poche creature e una magia, allora hai costruito un buon mazzo.

Archetipi di draft di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Una volta decisa la forma del tuo mazzo e scelti i colori, è tempo di andare nei dettagli. Ogni espansione di Magic è caratterizzata da una serie di strategie che si estendono a diverse coppie di colori. Queste strategie si chiamano archetipi di draft e sono un ottimo modo per realizzare una strategia coerente per il tuo mazzo.

In Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles, ci sono cinque archetipi di draft principali, uno per ogni coppia di colori nemici. Trova l’archetipo di draft che meglio si adatta alle tue carte Sealed, costruisci un mazzo tenendolo a mente e avrai la strada spianata per un tarta-stico successo!

Ninja furtivi bianco-nero

0151_MTGTMT_Main: Karai, Future of the Foot

Un vero ninja sa quando essere furtivo e quando colpire duro! La meccanica sgattaiolare fa tornare una creatura sbloccata nella tua mano, quindi attenzione alle creature economiche ed evasive come Furfante Folle e Castori dei Sogni. Poi tornano nella tua mano per scatenare Karai, Futuro del Clan.

Macchine blu-rosso

0139_MTGTMT_Main: Baxter Stockman

Sconfiggi i tuoi avversari con un esercito di creature artefatto! Tieni d’occhio le carte che considerano le creature artefatto, come Baxter Stockman e le carte che considerano gli artefatti in generale. Le pedine Mutagene del Commando Crostaceo & co. sono un ottimo modo per attivare Donatello, Mago delle Macchine e puoi dare via quelle pedine per un numero maggiore di segnalini.

Scomparire nero-verde

0163_MTGTMT_Main: Pizza Face, Gastromancer

Un archetipo al gusto pizza con tantissimi condimenti, in arrivo! La meccanica scomparire considera i permanenti che controlli lasciando il campo di battaglia. È ottima con le pedine Cibo, la meccanica sgattaiolare e i buon vecchi effetti di sacrificio. Pizza Face, Gastromante e Dolci Contaminati uniscono le forze con scomparire e creano pedine Cibo che alimentano continuamente il tuo mazzo.

Alleanza rosso-bianco

0160_MTGTMT_Main: The Neutrinos

Riuscire a controllare la forza delle tartarughe richiede più che semplici muscoli. Hai bisogno soprattutto di un’alleanza tra le creature più strane e più forti di tutte! Le carte che creano pedine quando entrano, come Potenti Mutanimali, assorbono un ulteriore valore quando usate insieme a I Neutrini. Dopo qualche turno, avrai un’orda di creature che possono far fuori qualsiasi nemico.

Mutagene verde-blu

0148_MTGTMT_Main: Genghis Frog

Questo archetipo di draft verde-blu unisce le sinergie degli artefatti del blu con le sinergie dei segnalini del verde, provocando una forte mutazione delle migliori carte dell’espansione. Gioca con Gengis Rana nella fase iniziale e poi genera un flusso costante di pedine Mutagene nel corso del gioco. I Mutanti che alimentano le abilità di Gengis Rana non mancano, quindi gioca con i tuoi preferiti e preparati alla vittoria.

Non importa che tipo di mazzo costruisci, Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles promette divertimento mutante per la tua nuova famiglia. Non temere di provare nuove strategie e di uscire dal guscio mentre accresci le tue abilità. Ci sono tantissime carte da esplorare e puoi trovarle tutte nella Galleria Immagini delle carte di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles.

Il tuo viaggio fuori dalle fogne inizia il 27 febbraio 2026, agli eventi di Prerelease del tuo negozio di zona. Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles può essere preordinato ora nel tuo negozio di zona, su TCGplayer, Amazon e ovunque sia venduto Magic. Cowabunga, fan di Magic! Ci vediamo al tuo Prerelease di zona.