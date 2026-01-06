Se la maggior parte degli esploratori del multiverso necessita di una Via dei Presagi, a te serve solo L’Eclissi di Lorwyn per cominciare il tuo percorso. Questa espansione è ricca di strane creature, magie sfolgoranti e non può mancare un certo spiritello Planeswalker che i fan amano detestare. Per maggiori informazioni su dove trovare le carte più ricercate, leggi la nostra guida per collezionare L’Eclissi di Lorwyn. E se stai cercando un posto in cui lanciare magie con i tuoi spiritelli e igniferi preferiti, sei nel posto giusto. Non mancano certo gli eventi che celebrano L’Eclissi di Lorwyn.

L’Eclissi di Lorwyn uscirà ufficialmente il 23 gennaio 2026. Questa espansione è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, Amazon, TCGplayer e ovunque si vendano prodotti di Magic.

Eventi di Prerelease di L’Eclissi di Lorwyn

(16-22 gennaio)

Prerelease Pack di

L’Eclissi di Lorwyn

La tua storia inizia agli eventi di Prerelease di L’Eclissi di Lorwyn, dove tu e la tua community di giochi locale potrete giocare a L’Eclissi di Lorwyn per la prima volta. Agli eventi di Prerelease, riceverai un Prerelease Pack.

Ogni Prerelease Pack avrà il seguente contenuto:

6 buste di gioco di L’Eclissi di Lorwyn

1 carta promo foil Ricorda che le carte promo dei Prerelease Pack non hanno più l’anno impresso.

1 portamazzo

1 dado Spindown

Potrai costruire un mazzo Sealed con il contenuto del tuo Prerelease Pack e affrontare gli altri partecipanti. Questi eventi sono perfetti per tutti i fan di Magic, che giochino da decenni o che abbiano appena iniziato. Venerdì pubblicheremo una guida agli eventi di Prerelease di L’Eclissi di Lorwyn, quindi tieni d’occhio DailyMTG per ulteriori dettagli.

Contatta il tuo negozio di zona per registrarti agli eventi di Prerelease di L’Eclissi di Lorwyn.

Impara a giocare con Magic Academy

(23 gennaio-26 febbraio)

Magic Academy è la nostra serie di eventi dedicati ai nuovi giocatori che desiderano iniziare ad esplorare il Multiverso di Magic. Questi eventi ti insegneranno tutto quello che devi sapere per iniziare a giocare a Magic.

Mazzo a tema Pirati da 60 carte Mazzo a tema Angeli da 60 carte

Ci sono due tipi di eventi Magic Academy. Gli eventi Impara a giocare sono pensati per i giocatori di Magic alle prime armi. Nel corso dell’evento, conoscerai le regole fondamentali del gioco, come l’ordine dei turni, il combattimento e il lancio delle magie. Riceverai anche una versione a caso di MTG Arena di uno dei mazzi tematici da 60 carte che verranno rilasciati con L’Eclissi di Lorwyn: Angeli o Pirati. Prova il mazzo su MTG Arena e scegli la versione fisica presso il tuo negozio di zona!

Gli eventi Costruzione del mazzo ti spiegano come costruire il tuo mazzo con sei buste di gioco. All’inizio dell’evento assisterai a un breve video tutorial, poi costruirai un mazzo con il contenuto delle tue buste di gioco. Dopo l’evento, riceverai anche sei buste di Fondamenti di Magic: The Gathering su MTG Arena.

Contatta il tuo negozio di zona per maggiori informazioni sulle loro proposte Magic Academy.

Standard Showdown

(23 gennaio-26 febbraio)

Sfodera la magia di Lorwyn e della Landa Tenebrosa agli eventi Standard Showdown di L’Eclissi di Lorwyn. Potrai provare alcuni nuovi mazzi Constructed con nuove carte di L’Eclissi di Lorwyn oppure potrai mettere alla prova i tuoi preferiti del formato Standard. Il vincitore di ogni evento Standard Showdown riceverà una carta promo foil con bordo retrò Nessuna Via di Fuga con l’illustrazione di Jodie Muir fino a esaurimento scorte. Recati subito al tuo negozio di zona (o contattalo online) per ulteriori informazioni su questi eventi.

Commander Night di Two-Headed Giant

(23 gennaio-26 febbraio)

Le creature di Lorwyn e Landa Tenebrosa sanno che il lavoro di squadra è fondamentale per la sopravvivenza. Porta questo spirito nelle tue partite Commander alle Commander Night di Two-Headed Giant! Qui farai squadra con un altro giocatore a scelta (o verrai abbinato con un altro partecipante) per delle partite multiplayer amatoriali.

I partecipanti riceveranno una carta promo con bordo retrò Elfa del Rifugio Lontano con l’illustrazione di Brandon Kitouski fino a esaurimento scorte. Le copie non foil saranno disponibili nella maggior parte dei WPN, mentre le copie foil saranno disponibili nei negozi WPN Premium. I negozi di zona possono scegliere se consegnare premi aggiuntivi, quindi contatta il tuo negozio per saperne di più.

Commander Party di L’Eclissi di Lorwyn

(30 gennaio-5 febbraio e 13-19 febbraio)

Il paesaggio mutevole di Lorwyn e Landa Tenebrosa è tanto caotico quanto mozzafiato. Preparati ad adattarti alla dualità variabile del piano agli eventi Commander Party di L’Eclissi di Lorwyn! Qui potrai giocare una partita Commander modificata, quindi porta i tuoi mazzi oppure prova uno dei mazzi Commander precostruiti di L’Eclissi di Lorwyn.

Non stai solo combattendo contro i tuoi tre avversari, ma anche contro la natura frenetica del piano. La partita avrà inizio in Lorwyn. E man mano che il gioco procede, lancerai i dadi per attivare effetti caotici e passare da Lorwyn a Landa Tenebrosa (e viceversa). Quando passi a un aspetto diverso del piano, passerai anche a una mano di carte completamente differente. Dopotutto, trasformarsi nella propria versione di Lorwyn o Landa Tenebrosa spesso significa perdere la propria memoria.

I partecipanti che abbracciano la natura di Lorwyn e Landa Tenebrosa agli eventi Commander Party riceveranno la carta promo con bordo retrò Elfa del Rifugio Lontano descritta sopra fino a esaurimento scorte. Per maggiori dettagli, contatta il tuo negozio di zona.

Pro Tour di L’Eclissi di Lorwyn

(30 gennaio-1 febbraio)

Premi fantastici, titoli leggendari e concorrenti il cui nome è inciso nella storia di Magic. Puoi trovare tutto questo al Pro Tour di L’Eclissi di Lorwyn, che verrà trasmesso in diretta dal 30 gennaio all’1 febbraio! Anche se l’evento non è aperto al pubblico, potrai seguire tutta l’azione su twitch.tv/magic, sul canale YouTube di Play MTG e su Magic.gg!

Il Pro Tour di L’Eclissi di Lorwyn presenterà i formati Draft e Standard Constructed di L’Eclissi di Lorwyn. I concorrenti si contenderanno un montepremi di 500.000 $. In aggiunta, ogni concorrente del Pro Tour e del Campionato Mondiale nel 2026 riceverà una carta promo non foil Tamiyo, Studentessa Curiosa con illustrazione di Ampreh. I primi 32 classificati di ogni evento riceveranno anche versioni foil di questa carta promo.

Scopri quali giocatori diventeranno studiosi esperti di Standard al Pro Tour di L’Eclissi di Lorwyn. Solo un giocatore si aggiudicherà il titolo di campione del Pro Tour, quindi sintonizzati su twitch.tv/magic e sul canale YouTube Play MTG il 30 gennaio per non perderti nemmeno un secondo.

Campionato in negozio

(6-22 febbraio)

Porta il tuo mazzo migliore e il tuo spirito competitivo per affrontare al meglio il Campionato nel tuo negozio di zona! Questi eventi presentano uno stile di gioco Standard ad alti livelli, in cui i migliori giocatori della tua community si sfideranno per aggiudicarsi alcune delle carte promo più belle della stagione.

I partecipanti al Campionato in negozio riceveranno una carta promo non foil Bombardamento dei Goblin con illustrazione completa di Jeff Laubenstein fino a esaurimento scorte. Guarda quei boggart, si stanno divertendo tantissimo.

I giocatori più entusiasti che arriveranno tra i primi 8 di ogni evento verranno premiati con una carta promo foil Guida delle Anime con illustrazione completa di Alexandr Leskinen.

Per i giocatori che zompano verso la vittoria al Campionato in negozio, ci sarà un premio molto speciale. Il vincitore di ogni Campionato in negozio riceverà una carta promo foil senza testo Branco di Ocelot con illustrazione completa di Rhonda Libbey.

Contatta il tuo negozio di zona per sapere quando organizza gli eventi del Campionato in negozio!

Magic Spotlight: Eclissi

(6-8 febbraio)

La luce di Lorwyn e l’oscurità della Landa Tenebrosa stanno per conquistare Toronto, in Canada, in occasione del Magic Spotlight: Eclissi. Questo evento è aperto a tutti e consente ai giocatori più esperti di confrontarsi con partecipanti inediti. L’evento principale di Magic Spotlight: Eclissi presenterà l’esperienza di L’Eclissi di Lorwyn Limited; inizia a fare pratica non appena sarà disponibile l’espansione su MTG Arena.

Magic Spotlight: Eclissi metterà in palio un montepremi di 50.000 dollari. Inoltre, ogni giocatore che si iscriverà all’evento riceverà una carta promo Cricca Vendilion non foil senza testo con l’illustrazione di Jason A. Engle. I primi 128 giocatori dell’evento riceveranno anche copie in foil di questa carta promo.

I primi 8 giocatori di Magic Spotlight: Eclissi potranno continuare il loro percorso Magic, poiché riceveranno l’invito al Pro Tour I Segreti di Strixhaven, che si terrà al MagicCon: Las Vegas dall’1 al 3 maggio 2026.

Hai la stoffa per scontrarti con un Silvantropo o azzuffarti con un boggart? Iscriviti oggi stesso al Magic Spotlight: Eclissi!

Il primo Campionato Regionale del 2026

(24 gennaio-22 marzo)

Fatti strada verso il Pro Tour al prossimo turno dei Campionati Regionali! I giocatori qualificati gareggeranno per aggiudicarsi carte promo, inviti al Pro Tour I Segreti di Strixhaven e altri premi. Per questo turno dei Campionati Regionali, abbiamo messo in palio una carta promo Secret Lair molto speciale. Tutti i partecipanti di questo turno dei Campionati Regionali riceveranno una carta promo non foil Talento del Locandiere con illustrazione di Ben Newman, mentre i migliori classificati riceveranno copie foil. Queste promo sono disponibili fino a esaurimento scorte e il numero di promo foil varia a seconda della regione. Contatta il tuo organizzatore locale per ulteriori informazioni.

Stati Uniti - ospitato da StarCityGames.com 23-25 gennaio 2026 a Portland, Oregon 20-22 febbraio 2026 a Milwaukee, Wisconsin

Canada - ospitato da Face to Face Games 20-22 febbraio 2026 a Vancouver, Columbia Britannica

Sud America - ospitato da Devir Brasil 14-15 febbraio 2026 a Santiago, Cile

Giappone/Corea del Sud - ospitato da BIG MAGIC 14-15 marzo 2026 a Kyoto, Giappone

Europa/Medio Oriente/Africa - ospitato da Fanfinity 6-8 marzo 2026 a Torino, Italia

Cina - ospitato da Kadou 13-15 marzo 2026 a Changsha, provincia di Hunan

Cina Taipei - ospitato da Game Square Data da definire a Taipei City

Sud-est asiatico - ospitato da Oracle Events 13-15 marzo 2026 a Bangkok, Thailandia

Messico/America Centrale/Caraibi - ospitato da Necrotower 6-8 marzo 2026 a Città del Messico, Messico

Australia/Nuova Zelanda - ospitato da Let’s Play Games 13-15 marzo 2026 a Bankstown, Nuovo Galles del Sud in Australia



Qualificazioni al Campionato Regionale

(fino al 22 marzo)

Il turno attuale delle Qualificazioni al Campionato Regionale (o QCR) si sta già svolgendo e i giocatori si stanno precipitando verso i propri negozi di zona per aggiudicarsi le carte promo a tema Topo. Tutti i partecipanti alle qualificazioni riceveranno una carta promo non foil Spadaccina Balzapetali con illustrazione di Ampreh. I migliori classificati riceveranno inoltre una carta promo Topo Multiforme non foil con illustrazione di Neo.G. Coloro che si qualificano al Campionato regionale in questi eventi riceveranno anche una carta promo foil Topo Multiforme. Poiché le carte promo sono disponibili fino a esaurimento scorte, contatta subito il tuo organizzatore delle qualificazioni per ulteriori dettagli.

Troverai maggiori informazioni sulle qualificazioni qui. Questo turno di eventi termina il 22 marzo, quindi iscriviti subito per tentare di aggiudicarti qualche entusiasmante carta Topo.

Il tuo viaggio verso Lorwyn e Landa Tenebrosa inizia con questi eventi! Fai scorta di risorse per la tua missione e preordina L’Eclissi di Lorwyn. L’espansione esce il 23 gennaio ed è già disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, Amazon, TCGplayer e ovunque si vendano prodotti di Magic.