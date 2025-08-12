Skip to main content
Magic The Gathering Logo

Magic: The Gathering® | Avatar: The Last Airbender™ Card Image Gallery

Card Image Gallery / Magic: The Gathering® | Avatar: The Last Airbender™

Magic: The Gathering® | Avatar: The Last Airbender™
Card Image Gallery

Tune in to the debut of Magic: The Gathering® | Avatar: The Last Airbender™ on October 28, 2025. See all the latest card reveals right here before the set's release on November 21, 2025. For early set details, check out Collecting Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender: A First Look.

Select a Retailer

BEST BUY
GAMESTOP
Micro Center
WALMART
You are about to leave a site operated by Wizards of the Coast

Wizards of the Coast is not responsible for the content of any linked website that is not operated by Wizards of the Coast. Please note that these websites' privacy policies and security practices may differ from Wizards of the Coast's standards.

Yes, Continue
White (9)
Loading...
Blue (4)
Loading...
Black (3)
Loading...
Red (5)
Loading...
Green (2)
Loading...
Multicolor (14)
Loading...
Loading...
Colorless (1)
Loading...
Land (5)
Loading...

Tune in to the debut of Magic: The Gathering® | Avatar: The Last Airbender™ on October 28, 2025. See all the latest card reveals right here before the set's release on November 21, 2025. For early set details, check out Collecting Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender: A First Look.

 

Note: The headliner card is mechanically identical to its other treatments. All card images are digital renderings and not actual cards.