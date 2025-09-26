Abbiamo messo piede per la prima volta a Lorwyn (e nella sua lugubre controparte, Landa Tenebrosa) quasi diciotto anni fa. Negli anni successivi, Magic è cresciuto e si è trasformato, ma l’amore duraturo dei fan per Lorwyn/Landa Tenebrosa è rimasto. Ora è il momento di un vero e proprio ritorno al piano con Eclissi di Lorwyn, in uscita il 23 gennaio 2026.

Abbiamo mostrato un’anteprima delle carte, meccaniche e trattamenti Booster Fun di Eclissi di Lorwyn al MagicCon: Atlanta. Se telo sei perso, non preoccuparti! Abbiamo qui tutte le novità (e qualcosa in più). Che tu sia impaziente di tornare a Lorwyn da oltre dieci anni o che voglia innamorartene per la prima volta, qui c’è qualcosa che fa per te.

Vuoi sapere cosa è cambiato a Lorwyn dall’ultima volta che abbiamo visitato il piano? La Guida ai Planeswalker per Eclissi di Lorwyn è ora disponibile su DailyMTG, con tonnellate di illustrazioni e informazioni sulla storia dell’espansione. A dicembre pubblicheremo anche una serie di storie principali su MTGStory.com e The Magic Story Podcast. Per continuare il divertimento anche nel nuovo anno, le storie secondarie dell’espansione saranno pubblicate a gennaio. Resta in attesa di ulteriori informazioni su questa storia di mistero e magia!

Eclissi di Lorwyn è il nostro ritorno a una delle ambientazioni più amate di Magic. Siamo entusiasti che questa espansione dia il via all’anno quando uscirà il 23 gennaio 2026. Puoi già preordinare Eclissi di Lorwyn presso il tuo negozio di zona, rivenditori online come Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.

Dettagli di Eclissi di Lorwyn

Simbolo dell’espansione ECL Simbolo dell’espansione ECC Simbolo dell’espansione di SPG

Codice dell’espansione di Eclissi di Lorwyn: ECL

Codice dell’espansione Commander di Eclissi di Lorwyn: ECC

Codice espansione di Special Guest: SPG

Legalità dell’espansione:

Eclissi di Lorwyn (ECL) è legale in tutti i formati.

(ECL) è legale in tutti i formati. Commander di Eclissi di Lorwyn (ECC) e Special Guest (SPG) sono espansioni legali in Commander, Legacy e Vintage, mentre le singole carte sono legali anche laddove sono già disponibili in altri formati.

(ECC) e (SPG) sono espansioni legali in Commander, Legacy e Vintage, mentre le singole carte sono legali anche laddove sono già disponibili in altri formati. Le buste di gioco di Eclissi di Lorwyn contengono carte di ECL e SPG. Queste carte possono essere giocate in Draft e Sealed di Eclissi di Lorwyn se trovate nelle buste di gioco.

Sito web: Eclissi di Lorwyn

I prezzi consigliati per Eclissi di Lorwyn saranno i seguenti:

Buste di gioco: 5,49$

Collector Booster: 26,99$*

Mazzi Commander: 49,99$*

Bundle: 57,99$

Serata di draft: 88,99$

Mazzi a tema: 23,99$

*I prezzi consigliati per i Collector Booster (in precedenza 24,99$) e i mazzi Commander (in precedenza 44,99$) sono aumentati a partire dalle precedenti espansioni del Multiverso di Magic. Questi saranno i prezzi consigliati per le espansioni del Multiverso di Magic a partire da L’Eclissi di Lorwyn in poi.

Date essenziali:

Data di uscita di Lorwyn: First Light : mercoledì 18 novembre 2025

: mercoledì 18 novembre 2025 Storie principali di L’Eclissi di Lorwyn : 8-16 dicembre 2025

: 8-16 dicembre 2025 Debutto di L’Eclissi di Lorwyn : 5 gennaio 2026

: 5 gennaio 2026 Galleria immagini delle carte completa : 12 gennaio

: 12 gennaio Eventi di Prerelease : 16-22 gennaio

: 16-22 gennaio Commander Box League : 16-22 gennaio

: 16-22 gennaio Data di uscita su MTG Arena : 20 gennaio

: 20 gennaio Uscita della versione da tavolo : 23 gennaio

: 23 gennaio Pro Tour di L’Eclissi di Lorwyn : 30 gennaio - 1 febbraio

: 30 gennaio - 1 febbraio Magic Spotlight: Eclissi: 6-8 febbraio

Preordina e preparati per L’Eclissi di Lorwyn

In L’Eclissi di Lorwyn, quattro studenti di Strixhaven intraprendono il viaggio di studio all’estero della loro vita: un viaggio a Lorwyn. Puoi prepararti ad unirti a loro preordinando l’espansione! Inoltre, se prenoti una confezione di buste di gioco o Collector Booster presso il tuo negozio di zona, riceverai una carta promo Acquista-un-box fino a esaurimento scorte!

L’Eclissi di Lorwyn è già disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.

Introduzione dei mazzi a tema e della Serata di draft

Mazzo a tema Angeli da 60 carte Mazzo a tema Pirati da 60 carte

A partire da L’Eclissi di Lorwyn, aggiungeremo due nuovi prodotti alla nostra gamma. Il primo di questi è costituito da mazzi a tema di 60 carte. Si tratta di mazzi Standard a tema, divertenti e pronti all’uso, con carte da tutto il formato. Metti questi mazzi l’uno contro l’altro per una partita di Magic super interessante, poi fai il salto nel vasto mondo dei formati da 60 carte come lo Standard!

I nostri primi due mazzi a tema, il mazzo Angeli e il mazzo Pirati, usciranno insieme a L’Eclissi di Lorwyn, seguiti da altri due mazzi a tema con I Segreti di Strixhaven, poi altri due con Reality Fracture.

Serata di draft di

L’Eclissi di Lorwyn

Stiamo anche introducendo il nostro nuovo prodotto Serata di draft! A partire da L’Eclissi di Lorwyn, potrai ritirare un prodotto Serata di draft e iniziare subito a draftare con gli amici. Questo contiene tutto ciò che serve per organizzare un evento draft prendi due per quattro giocatori, incluse terre base, pedine e persino un Collector Booster da regalare alla fine. Il nostro primo prodotto Serata di draft uscirà insieme a L’Eclissi di Lorwyn. Abbiamo inoltre in programma di far uscire prodotti Serata di draft per ogni espansione da tavolo di Magic l’anno prossimo.

Entrate in un nuovo regno con Lorwyn: First Light

Non vedi l'ora di esplorare Lorwyn e raccontare le tue storie? Intessi la tua storia con Lorwyn: First Light, un’ambientazione aggiuntiva di Dungeons & Dragons disponibile solo su D&D Beyond! Questa uscita ti aiuterà a costruire personaggi a tema Lorwyn e a condurre una campagna su questo bucolico piano.

Lorwyn: First Light arriva su D&D Beyond il mercoledì 18 novembre 2025. Riunisci i tuoi amici, tirate per l’iniziativa e scoprite quali segreti si nascondono nel crepuscolo di Lorwyn.

I Booster Fun di L’Eclissi di Lorwyn

Come si fa a catturare l’aspetto e l’atmosfera del nostro primo viaggio a Lorwyn con il tocco contemporaneo di Magic? Con delle meravigliose carte Booster Fun, ovviamente! Per L’Eclissi di Lorwyn, stiamo riportando gli artisti e gli stili più amati per celebrare tutto ciò che ami dei blocchi originali di Lorwyn e Landa Tenebrosa.

Portatore di Germogli Amari senza bordo serializzato, con illustrazione di Rebecca Guay

0352_MTGECL_BrdlSer: Bitterbloom Bearer

Una degli artisti più fata-stici associati alla versione originale di Lorwyn è Rebecca Guay, e ha prestato il suo talento a L’Eclissi di Lorwyn per la carta star dell’espansione.

Questo Portatore di Germogli Amari senza bordo serializzato con foil doppio arcobaleno sfoggia un’illustrazione di Rebecca Guay, portando il suo stile sempre iconico in Magic su queste carte numerate singolarmente. Il Portatore di Germogli Amari ha anche una espansione principale e una versione stile vetrina bordo favola, permettendoti di prendere il volo con la versione della carta che preferisci.

Questa versione del Portatore di Germogli Amari compare solo nei Collector Booster di L’Eclissi di Lorwyn. Le versioni serializzate del Portatore di Germogli Amari possono comparire nei Collector Booster di qualsiasi lingua, ma la carta sarà sempre in inglese. Le carte serializzate hanno meccaniche identiche alle loro versioni non serializzate.

Shockland reversibili senza bordo

0347a_MTGECL_RevShock: Hallowed Fountain 0348a_MTGECL_RevShock: Steam Vents

Dove c’è luce, c’è ombra. Con Lorwyn, c’è Landa Tenebrosa. E con il ciclo di shockland stampato in Ai Confini dell’Eternità, c’è il ciclo di shockland stampato in L’Eclissi di Lorwyn!

Questa espansione ha shockland reversibili senza bordo, con un lato che rappresenta Lorwyn e l’altro che rappresenta la Landa Tenebrosa. Queste carte sono identiche in tema di meccaniche alle loro controparti con il bordo classico di Magic. Ci sono 5 shockland rare in L’Eclissi di Lorwyn, ognuna delle quali ha una versione espansione principale e una reversibile senza bordo. Puoi trovarle le shockland reversibili senza bordo sia in versione foil che non foil nelle buste di gioco e nei Collector Booster.

Carte bordo favola

0327_MTGECL_Showcase: Mutable Explorer

Rimboccatevi le coperte, giocatori di Magic! Preparati a una fiaba accogliente con queste carte bordo favola. Queste carte sono caratterizzate da una grafica che imita lo stile e il fascino dei libri di favole classici, portando l’estetica di Lorwyn e Landa Tenebrosa nel bordo delle carte.

Le carte bordo favola si dividono in 10 non comuni, 26 rare e e 14 rare mitiche. Puoi trovarle queste carte sia in versione foil che non foil nelle buste di gioco e nei Collector Booster.

Dettagli di L’Eclissi di Lorwyn

Buste di gioco

Confezione di buste di gioco

di L’Eclissi di Lorwyn

Ogni confezione di buste di gioco contiene 30 buste di gioco, ognuna delle quali contiene quanto segue:

14 carte di Magic: The Gathering 6–7 carte comuni 3 carte non comuni 1 carta jolly di qualsiasi rarità 1 carta rara o rara mitica 1 carta foil di qualsiasi rarità 1 carta terra base

1 pedina bifronte non foil

Collector Booster

Confezione di Collector Booster

di L’Eclissi di Lorwyn

Ogni confezione di Collector Booster contiene 12 Collector Booster, ognuno dei quali contiene quanto segue:

15 carte di Magic: The Gathering 5 carte foil comuni 4 carte foil non comuni 1 terra base foil 1 foil rara o rara mitica 1 rara o rara mitica non foil di Commander di L’Eclissi di Lorwyn (ECC) 2 carte Booster Fun non foil rare o rare mitiche 1 carta Booster Fun foil rara o rara mitica

1 carta con illustrazione o pedina bifronte foil

Mazzi Commander

Mazzo Commander

Maledizione della Piaga Mazzi Commander

Danza degli Elementi

Ogni mazzo Commander di L’Eclissi di Lorwyn include:

1 mazzo Commander da 100 carte pronto all’uso 1 comandante protagonista foil con illustrazione senza bordo 1 comandante a tema foil con illustrazione senza bordo 98 carte non foil, incluse 10 carte inedite di Magic

10 pedine bifronte o segnalini perforati

1 carta-guida

1 portamazzo

Mazzi tematici da 60 carte

Mazzo a tema Angeli da 60 carte Mazzo a tema Pirati da 60 carte

Questi mazzi a tema da 60 carte sono tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a giocare in Standard! Con carte a tema di tutto Standard, questi mazzi offrono una divertente esperienza per due giocatori quando sono abbinati l’uno contro l’altro.

Ogni mazzo a tema include:

1 mazzo Standard da 60 carte pronto all’uso

5 pedine bifronte non foil

2 schede di riferimento

1 inserto introduttivo

Serata di draft

Serata di draft di

L’Eclissi di Lorwyn

Prendi degli amici e preparati a draftare con la Serata di draft di L’Eclissi di Lorwyn! La Serata di draft è un prodotto nuovo di zecca che si rivolge al divertente e dinamico formato draft prendi due.

Ogni Serata di draft contiene:

12 buste di gioco di L’Eclissi di Lorwyn

1 Collector Booster di L’Eclissi di Lorwyn

90 terre base non foil

10 pedine bifronte non foil

1 inserto draft

Bundle

Bundle di

L’Eclissi di Lorwyn

Ogni bundle di L’Eclissi di Lorwyn include:

9 buste di gioco di L’Eclissi di Lorwyn

1 carta promo foil

30 terre base 15 terre base foil 15 terre base non foil

2 schede di riferimento

1 dado Spindown

1 confezione per conservare le carte

Prerelease Pack

Prerelease Pack di

L’Eclissi di Lorwyn

Ogni Prerelease Pack avrà il seguente contenuto:

6 buste di gioco di L’Eclissi di Lorwyn

1 carta promo foil Ricorda che le carte promo dei Prerelease Pack non hanno più l’anno impresso.

1 portamazzo

1 dado Spindown

Ci vediamo a Lorwyn (e nella Landa Tenebrosa)!

L’Eclissi di Lorwyn è in arrivo e contiene tutto ciò che già adori di questo piano, oltre a molte nuove sorprese. Puoi prepararti per il tuo viaggio attraverso il piano leggendo la Guida ai Planeswalker a L’Eclissi di Lorwyn, poi preparati per la storia di una vita (o di un semestre) quando la storia dell’espansione prenderà il via a dicembre.

L’Eclissi di Lorwyn uscirà ufficialmente il 23 gennaio 2026. Puoi preordinare l’espansione ora presso il tuo negozio di zona, rivenditori online come Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.