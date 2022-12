E lspeth Tirel, cavaliera errante, non è giunta su Theros per diventare la campionessa del sole. È venuta per sfuggire agli orrori del suo passato e piangere l’apparente perdita del suo amico.

Purtroppo per lei, Elspeth non troverà riposo su Theros!

Grazie mille, Xenagos. Che sbruffone! C’è però un lato positivo: Elspeth non deve affrontare il suo destino da sola. Ci siete voi intrepidi eroi ad aiutarla! Vediamo come.

L’esperienza del Prerelease

Se questo è il tuo primo Prerelease, stai per scoprire un evento molto divertente! (Se non è il tuo primo Prerelease, puoi tranquillamente passare a Il Cammino dell’Eroe.) Un Prerelease è un evento dove persone con qualunque livello di esperienza di gioco, dai neofiti ai campioni pluripremiati, possono interagire in un’atmosfera amichevole e rilassata. Può anche essere un’esperienza travolgente, quindi è meglio esaminare quello che potrai fare e cosa aspettarti dalla giornata.

Prima di tutto, trova un negozio. Se sei fortunato, ce n’è uno nella tua zona! Dopo averlo trovato, contattalo e scopri se accetta pre-iscrizioni. Se la risposta è sì, pre-iscriviti. Ormai da tempo, gli eventi di Prerelease in tutto il mondo registrano il tutto esaurito, quindi ti conviene pre-iscriverti se possibile.

Il giorno del Prerelease (o la notte, se il tuo negozio organizza eventi di mezzanotte), ricorda di portare con te alcune cose essenziali. Il tuo negozio potrebbe offrire molti di questi oggetti, ma potrebbe esaurire le scorte o non avere esattamente ciò che ti serve:

Acqua e spuntini. Non giocherai al meglio se hai fame o sete!

Carte. Ci sono buone probabilità che gli altri partecipanti al Prerelease abbiano con sé i propri raccoglitori per gli scambi. Molti porteranno anche i propri mazzi Commander, i mazzi amatoriali o addirittura quelli per i tornei agonistici: fai altrettanto!

Bustine protettive. Proteggi le tue carte dai tavoli appiccicosi!

Accessori. Dadi, pedine, carta, penne... cose del genere. Porta qualcosa per conteggiare i segnalini, le creature e i punti vita. Certo, il tuo negozio avrà molte di queste cose, ma è sempre meglio essere preparati.

Tutto questo potrebbe sembrarti ovvio, ma serve a evitare di arrivare impreparati a un evento in cui devi stare seduto a giocare a Magic per l’intera giornata.

Seeded Deck

L’evento principale di un Prerelease è il torneo Seeded Deck. “Oh, Mike,” potresti pensare, “intendi il torneo ‘Sealed Deck’!” No, amico mio: come già successo al Prerelease di Theros (e a quelli di Irruzione e Ritorno a Ravnica ancor prima), il Prerelease di Figli degli dei si baserà su buste selezionate. Spiegherò che cosa sono tra un attimo, ma il punto fondamentale è che la busta selezionata del tuo Prerelease Pack ti aiuterà a giocare con il colore che preferisci. Non è una garanzia, ma ti darà una mano.

Chromanticore | Art by Min Yum

Seeded Deck è basato su Sealed Deck, un formato di Magic in cui bisogna costruire un mazzo usando le carte aperte al torneo (secondo una variante di Magic nota come “Limited”). Nel caso del Prerelease di Figli degli dei, si tratta delle carte che trovi in una busta selezionata e in cinque buste normali (tre di Theros e due di Figli degli dei). Apri tutte queste buste e scopri l’insieme di carte da cui partire per costruire il tuo mazzo. Le linee guida e i consigli base per costruire un mazzo selezionato sono:

Almeno quaranta carte. Puoi giocarne di più, ma non di meno. (Giocarne esattamente quaranta rende il tuo mazzo più compatto, ma molti giocatori osservano che le percentuali di mana migliorano aggiungendo una terra extra come quarantunesima carta. Tocca a te decidere che strada prendere!)

Ventitré magie e diciassette terre. Di queste ventitré magie, sedici o diciassette dovrebbero essere creature, le altre un buon equilibrio tra magie di rimozione e di sostegno.

Due colori. Limitati a due colori, sempre e comunque! D’accordo, “sempre e comunque” non vale quando si parla di Magic. Se hai abbastanza carte giocabili di un colore, puoi provare un mazzo monocolore, ma dato che ognuno dei colori di Magic ha varie debolezze, aggiungerne un secondo ti aiuta a rinforzare il tuo mazzo nelle aree dov’è più vulnerabile. Tuttavia, un terzo, quarto o quinto colore aggiuntivo metterà a dura prova la base di mana del tuo mazzo e ti farà perdere compattezza. Se vuoi giocare carte di tutti i colori (non ti biasimo, perché ce ne sono moltissime e tutte divertenti), crea semplicemente un secondo mazzo e passa dall’uno altro durante la giornata.

In giro troverai molti suggerimenti per costruire fantastici mazzi Sealed e più in generale per giocare a Magic in Limited. Ecco i link ad alcuni dei miei articoli preferiti, apparsi in passato su DailyMTG, che contengono consigli su Sealed Deck e Limited:

Two-Headed Giant

Alcuni negozi offrono anche una versione di Seeded Deck chiamata Two-Headed Giant (spesso abbreviato come “2HG”), in cui due giocatori si alleano per affrontare altre coppie. Ogni coppia riceve due Prerelease Pack (non necessariamente uguali) con cui costruire i propri mazzi. L’organizzatore del torneo potrà fornirti maggiori informazioni su 2HG, se il tuo negozio offre questa variante.

Open Dueling

Se l’idea di passare la giornata partecipando a un torneo ti spaventa o se vuoi solo giocare più partite di Magic con altre carte di Figli degli dei, puoi immergerti nell’Open Dueling. In questo side event, riceverai un intro pack con cui affrontare gli altri partecipanti all’Open Dueling, inclusi i giocatori impegnati nel torneo principale in attesa tra un round e l’altro. Se sei un principiante, si tratta di un modo fantastico per scoprire Magic, mentre per i giocatori esperti rappresenta un’ottima opportunità per insegnare ai nuovi giocatori o aiutarli a migliorare. In più, chiaramente, è divertentissimo.

Il Cammino dell’Eroe

Dave Guskin, responsabile sviluppo esperienze e persona fantastica sotto tutti i punti di vista, ha capitanato la squadra che ha creato il Cammino dell’Eroe: un’esperienza senza precedenti che si estende per tutto il blocco e ti premia per la partecipazione a ogni Prerelease, evento di uscita e Game Day del blocco Theros. Ci sono nove eventi in totale, ma qui ci stiamo concentrando sul Prerelease di Figli degli dei, quindi parlerò solo di quello.

Scegli il tuo destino

Ti si prospetta una scelta da compiere: quale destino eroico desideri seguire? Ti attendono cinque opzioni (collegate non per caso ai cinque colori di Magic), così ho creato questa utile tabella per aiutarti a capire qual è quella giusta per te:

Destino Colore carta Eroe carta promo Destinato al Comando Bianco Il Generale Sentinella Silente Destinato all’Ingegno Blu Il Sapiente Ordinatrice dell’Ideale Destinato al Dominio Nero Il Tiranno Divoratore di Speranza Destinato alla Conquista Rosso La Guerrafondaia Drago Attizzaforgia Destinato alla Prosperità Verde La Benefattrice Devastatrice delle Terre Selvagge Nessian

Dopo aver scelto il tuo destino, riceverai un Prerelease Pack come questo:

Prima di descrivere oltre i Prerelease Pack e di mostrarti in anteprima l’aspetto della tua carta Eroe e della carta promo, lascia che ti spieghi brevemente cosa sono queste ultime!

Una carta Eroe ti concede un’abilità speciale da usare agli eventi di Game Day (che per Figli degli dei si svolgono l’1 marzo 2014). Troverai maggiori informazioni nell’Aggiornamento alle FAQ sul Cammino dell’Eroe per Figli degli dei di Dave. Prima di tutto, però, la tua carta Eroe riporta sul retro un codice unico che ti permette di sbloccare un obiettivo su PlaneswalkerPoints.com. Esibiscilo con orgoglio per mostrare a tutti quale destino hai scelto e i progressi che hai compiuto lungo il Cammino dell’Eroe. Ecco un esempio dell’aspetto del retro di una carta Eroe:

La tua carta promo è una splendida versione Premium (spesso chiamata “foil”) di una specifica carta rara di Figli degli dei con un’illustrazione alternativa che riporta la data del Prerelease. Sarai lieto di sapere che potrai usare la tua carta promo al Prerelease (proprio come succedeva per Theros, Irruzione e Ritorno a Ravnica) e includerla nel tuo mazzo di quaranta carte. Divertente, no?

Dunque, se sei curioso di scoprire l’aspetto delle carte Eroe e della carta promo che riceverai nel tuo Prerelease Pack, segui la mia spiegazione qui di seguito.

Se sei Destinato al Comando (bianco), otterrai:

Se sei Destinato all’Ingegno (blu), otterrai:

Se sei Destinato al Dominio (nero), otterrai:

Se sei Destinato alla Conquista (rosso), otterrai:

Se sei Destinato alla Prosperità (verde), otterrai:

Oh, ehm, ci sono delle nuove meccaniche in quella lista. Beh, non preoccuparti, tutto ti sarà rivelato nella sezione Meccaniche di Figli degli dei qui sotto!

Prerelease Pack

D’accordo, hai scelto il tuo destino in base al colore, alla carta Eroe e/o alla carta Promo che preferisci. Cosa troverai allora dentro al Prerelease Pack? Ecco la lista dei contenuti:

2 buste di Figli degli dei

3 buste di Theros

1 busta selezionata

1 carta promo

1 carta attività

1 segnapunti vita Spindown

1 lettera di benvenuto

1 carta Eroe

Le buste dovrebbero spiegarsi da sole, ma la busta selezionata merita un paragrafo tutto per sé (lo trovi più avanti); ho già descritto invece la carta promo e la carta Eroe qui sopra. La lettera di benvenuto e la carta attività sono entrambe esclusive per il tuo cammino, quindi rifletteranno il tipo di destino che sceglierai. Inoltre, se completi la carta attività e la mostri all’organizzatore del torneo, riceverai una ricompensa (fino a esaurimento scorte)! Il segnapunti vita Spindown è dello stesso colore del tuo destino.

D’accordo, parliamo della busta selezionata. La tua busta selezionata conterrà molte carte del colore corrispondente al destino scelto, ma (fai attenzione, perché questo è importante)non tutte le carte della busta saranno di quel colore. Quindi se scegli di essere Destinato al Dominio (perché il nero è il colore migliore... Ops! Io sono di parte!) la tua busta selezionata conterrà prevalentemente carte nere, ma anche carte di altri colori. Ricorda che nella tua busta selezionata potresti trovare un dio multicolore che possiede il colore che hai scelto, ma nessun’altra rara mitica.

È importante ricordare che il destino che scegli per un Prerelease è valido solo per quell’evento specifico. Se ti iscrivi a un altro Prerelease qualche ora dopo, puoi scegliere un destino differente. Non è assolutamente necessario scegliere il destino di Figli degli dei che corrisponde al tuo cammino (o cammini) di Theros (se hai partecipato a quel Prerelease).

Meccaniche di Figli degli dei

Kelly Digges, redattrice insuperabile, mi ha fornito questi riassunti delle meccaniche di Figli degli dei. Grazie, Kelly!

Ispirazione: le creature con l’abilità ispirazione rappresentano l’illuminazione divina percepita nel regno dei sogni. L’abilità ispirazione di una creatura si innesca ogni volta che la creatura viene STAPpata. Per maggiori informazioni, consulta la sezione su ispirazione dell’articolo sulle meccaniche di Figli degli dei.

Tributo: una creatura con un’abilità tributo costringe il tuo avversario a una scelta sofferta: lasciare che la creatura diventi ancora più grande oppure che provochi un effetto negativo per il tuo avversario quando entra nel campo di battaglia. Per maggiori informazioni, consulta la sezione su tributo dell’articolo sulle meccaniche di Figli degli dei.

Conferire: una creatura con conferire ti permette di lanciarla come un’Aura che incanta una creatura, fornendole la propria forza, la costituzione e le abilità. Per maggiori informazioni, consulta la sezione su conferire dell’articolo sulle meccaniche di Figli degli dei.

Devozione: la tua devozione a un colore è il numero di simboli di mana di quel colore nel costo di mana dei permanenti che controlli. Per maggiori informazioni, consulta la sezione sulla devozione dell’articolo sulle meccaniche di Figli degli dei.

Dei: ogni dio di Figli degli dei ha due colori e si manifesta come una creatura se la tua devozione ai suoi due colori è abbastanza alta. La tua devozione a due colori è il numero totale di simboli di mana di quei colori nel costo di mana dei permanenti che controlli. Per maggiori informazioni, consulta la sezione sugli dei dell’articolo sulle meccaniche di Figli degli dei.

Eroismo: una creatura con un’abilità eroismo ti fornisce notevoli benefici ogni volta che lanci una magia che la bersaglia. Per maggiori informazioni, consulta la sezione su eroismo dell’articolo sulle meccaniche di Figli degli dei.

Profetizzare: profetizzare è un’azione definita da parola chiave che è sempre associata a un numero. Per profetizzare, guarda quel numero di carte dalla cima del tuo grimorio, mettine quante desideri in fondo a esso e lascia le altre in cima in qualsiasi ordine preferisci. Per maggiori informazioni, consulta la sezione su profetizzare dell’articolo sulle meccaniche di Figli degli dei.

Archetipi: Figli degli dei comprende un ciclo di cinque creature incantesimo, una per ogni colore, chiamate Archetipi. Ogni Archetipo ha due abilità: una che fornisce un’abilità definita da parola chiave a tutte le tue creature, incluso l’Archetipo stesso, e un’altra che fa perdere la stessa parola chiave alle creature dei tuoi avversari. Per maggiori informazioni, consulta la sezione sugli Archetipi dell’articolo sulle meccaniche di Figli degli dei.

Il tempo è quasi giunto!

Questo compendio finisce qui. Spero che ti aiuti a prepararti per il tuo (o i tuoi) Prerelease, questo fine settimana. Ricorda di pre-iscriverti, se il tuo negozio lo permette!

Mandami un’e-mail o un tweet se c’è qualcosa in particolare che ti è piaciuto o che non ti ha convinto in questo compendio. Cerchiamo continuamente di rendere i Compendi di Prerelease più utili non solo per i principianti, ma anche per i giocatori esperti, ma non possiamo farcela senza il tuo aiuto!

In bocca al lupo e buon divertimento!

Oh, e detto tra noi, c’è una carta in particolare di Figli degli dei che non vedo l’ora di trovare quando uscirà:

Perché una ristampa di una comune?! Perché per la prima volta parole scritte da me (in questo caso, il testo narrativo) compariranno su una vera carta di Magic. Sono emozionatissimo! ^_^