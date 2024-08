Fatti coraggio ed entra a Duskmourn: il nuovo piano di Magic pieno di orrori. Qui, affronterai le tue paure più grandi mentre prendono forma proprio davanti ai tuoi occhi! Le ali di Valgavoth avvolgono la Casa, condannando tutti coloro al suo interno alla sofferenza eterna. A meno che tu non riesca a radunare i tuoi compagni sopravvissuti sotto la poca speranza che vi è rimasta.

Illustrazione di: Andrey Kuzinskiy

Ma non è tutto supplizi e sofferenze, anche se a qualche demone piacerebbe. In Duskmourn: La Casa degli Orrori, sono disponibili un mucchio di carte emozionanti per tutti i tipi di giocatori di Magic. Vediamo le novità all’ultimo grido: le quattro cose più importanti da sapere sul collezionare Duskmourn.

1. Uno sguardo all’orrore con le carte con doppia esposizione

Qualche volta si ha bisogno di utilizzare le lenti giuste per vedere davvero l’orrore della Casa. Il trattamento con doppia esposizione appare su alcune carte leggendarie selezionate, rendendo omaggio alla fotografia horror con soggetti sovrapposti in uno stile spettrale. Le carte con doppia esposizione sono sia nelle Collector Booster che nelle buste di gioco.

0366_MTGDSK_BlsDEptB: Zimone, All-Questioning 0351_MTGDSK_BlsDEptA: The Wandering Rescuer

Ma aspetta! Sembra che alcune di queste carte con doppia esposizione abbia un macabro luccichio. Esatto, sono proprio carte con doppia esposizione e trama foil. Disponibili solo nelle Collector Booster, il trattamento in trama foil di queste carte si aggiunge alle meravigliose illustrazioni con doppia esposizione.

0406_MTGDSK_EclipDE: The Wandering Rescuer

2. Mostra artisti fantastici con lo stile vetrina giapponese

A partire da Duskmourn: La Casa degli Orrori, inauguriamo lo stile vetrina giapponese. Comprende illustrazioni di artisti e illustratori giapponesi, un omaggio ai famosi stili grafici amati in tutto il mondo e comunemente trovati nei negozi di hobbistica giapponesi. Le carte saranno in versione foil…

0386_MTGDSK_JapanSh: Enduring Innocence 0395_MTGDSK_JapanSh: Overlord of the Hauntwoods

e nel nuovissimo trattamento foil frattura!

0396_MTGDSK_JapanEcl: Enduring Innocence 0405_MTGDSK_JapanEcl: Overlord of the Hauntwoods

Lo puoi trovare esclusivamente nelle Collector Booster. Nelle Collector Booster giapponesi, le carte in stile vetrina giapponese saranno sempre in lingua giapponese. Nelle Collector Booster non in giapponese, due volte su tre appariranno in inglese e una volta su tre in giapponese.

3. Gli incubi prendono vita con le carte Mostro dello Specchio

Alcune creature presenti nella Casa sono così terrificanti che un normale bordo non può contenerle! Le carte Mostro dello Specchio mostrano questi volti terrificanti in una speciale forma super stilizzata senza bordo. Osservala (se ne hai il coraggio) su carte come Urlatore della Selva Infestata.

0349_MTGDSK_BlsMonRe: Hauntwoods Shrieker

Le carte Mostro dello Specchio si trovano nelle buste di gioco e nelle Collector Booster

4. Esplora la Casa con le carte bordo paranormale

Le cose trovate all’interno della Casa hanno una qualità insolita. Il bordo paranormale porta alla luce quella qualità. Queste carte hanno un aspetto da tecnologia d’epoca con illustrazioni che ti faranno venire i brividi lungo la schiena. Per gli amanti del piano di Duskmourn, sono l’ideale per ammirare le attrazioni locali.

0314_MTGDSK_ShowTech: Chainsaw 0309_MTGDSK_ShowTech: Come Back Wrong

Le carte con il bordo paranormale sono sia nelle Collector Booster che nelle buste di gioco.

Doppia esposizione, carte in stile vetrina giapponese, Mostri dello Specchio, e bordo paranormale sono solo alcune delle cose raccapriccianti che puoi trovare in Duskmourn: La Casa degli Orrori. Questa espansione uscirà in tutto il mondo il 27 settembre 2024. Ma c’è tanto altro da sapere se avrai il coraggio! Quindi continua a leggere, stanco sopravvissuto, per scoprire quali altri segreti nasconde la Casa.

Dettagli di Duskmourn: La Casa degli Orrori

Simbolo dell’espansione di DSK

Simbolo dell’espansione di DSC Simbolo dell’espansione di DSC

Simbolo dell’espansione di SPG Simbolo dell’espansione di SPG

Codice dell’espansione di Duskmourn: La Casa degli Orrori: DSK

Codice dell’espansione Commander di Duskmourn: La Casa degli Orrori: DSC

Codice dell’espansione Special Guest: SPG

Legalità:

Duskmourn: La Casa degli Orrori (DSK) è un’espansione legale in Standard.

Commander di Duskmourn: La Casa degli Orrori (DSC) e Special Guest (SPG) sono espansioni legali in Commander, Legacy e Vintage e le carte singole sono legali nei formati che ne permettono già l’uso.

Le buste di gioco di Duskmourn: La Casa degli Orrori contengono carte di DSK e SPG. Queste carte possono essere giocate in Draft e Sealed di Duskmourn: La Casa degli Orrori se trovate nelle buste di gioco.

Sito web: Duskmourn: La Casa degli Orrori

Preordina subito

Puoi preordinare Duskmourn: La Casa degli Orrori subito per ricevere esclusive carte promo e incredibili bonus (fino a esaurimento scorte presso il tuo WPN partecipante)! Le buste di gioco, le Collector Booster, i mazzi Commander, i bundle e i Nightmare Bundle (li vedremo in dettaglio tra poco) sono disponibili ora.

Booster Fun di Duskmourn: La Casa degli Orrori

Il piano di Duskmourn attira chi entra, portando in vita le sue più grandi paure. Abbiamo fatto lo stesso, a eccezione del fatto che daremo alle tue paure degli speciali trattamenti Booster Fun! Duskmourn: La Casa degli Orrori offre qualcosa ai giocatori di Magic di tutti i tipi, quindi ci sarà sicuramente qualcosa che ti farà urlare!

Illustrazione completa delle terre padronali

La Casa non è un edificio come tutti; è un’entità vivente che si ciba della paura di chi la dimora attraverso i piani. Le stanze in perpetuo mutamento della Casa, sono raffigurate sulle terre villa con illustrazione completa di Duskmourn: La Casa degli Orrori. Ognuna di queste terre base mette in mostra parte della Casa in tutta la sua terrificante magnificenza. Puoi trovare queste terre nelle buste di gioco e nelle Collector Booster di Duskmourn: La Casa degli Orrori.

0272_MTGDSK_MBland: Plains 0273_MTGDSK_MBland: Island 0274_MTGDSK_MBland: Swamp 0275_MTGDSK_MBland: Mountain 0276_MTGDSK_MBland: Forest

Doppia esposizione e doppia esposizione con trama foil

Fai un bel sorriso! Rivelando i personaggi del piano e i pericoli che devono fronteggiare, le carte con doppia esposizione si ispirano alla fotografia horror con l’aggiunta di un pizzico del fascino di Duskmourn. Puoi trovarle sia in versione foil che non foil nelle buste di gioco e nelle Collector Booster di Duskmourn: La Casa degli Orrori.

0352_MTGDSK_BlsDEptA: Valgavoth, Terror Eater 0366_MTGDSK_BlsDEptB: Zimone, All-Questioning

E questo cos’è? C’è un bizzarro e infestato sfondo in alcune di queste fotografie. Queste carte con doppia esposizione hanno delle versioni con trama foil che dona un altro strato di profondità. Le troverai esclusivamente nelle Collector Booster.

0407_MTGDSK_EclipDE: Valgavoth, Terror Eater

Sembra quasi che voglia saltarti addosso! (Non lo farà, promesso.)

Bordo paranormale

Alcuni dei miei dispositivi sono fuori uso da quando sei qui. Dev’essere colpa di quei mostri alle tue spalle (non dargli retta). Abbiamo catturato i dispositivi infestati della Casa nelle carte con il bordo paranormale. Ognuna ha uno stile d’altri tempi, con qualche anomalia, per conferire quell’estetica horror. Puoi trovare queste carte nelle buste di gioco e nelle Collector Booster di Duskmourn: La Casa degli Orrori.

0309_MTGDSK_ShowTech: Come Back Wrong

Mostro dello Specchio

Dai uno sguardo nelle profondità delle tue paure più nascoste e guardale prendere vita! Porta gli orrori della Casa al centro dell’attenzione con le carte Mostro dello Specchio. Con illustrazioni senza bordo e potenti carte, questi trattamenti sono così belli da non farti notare il mostro che si avvicina silenziosamente alle tue spalle.

0346_MTGDSK_BlsMonRe: Doomsday Excruciator 0348_MTGDSK_BlsMonRe: Screaming Nemesis

Le carte Mostro dello Specchio sono presenti nelle buste di gioco e nelle Collector Booster di Duskmourn: La Casa degli Orrori.

Carte senza bordo

In Duskmourn: La Casa degli Orrori, diverse carte hanno il trattamento senza bordo, con illustrazioni da pelle d’oca che fuoriescono dal classico bordo. Ci sono dieci Stanze senza bordo, un planeswalker senza bordo, e un raro ciclo di terre senza bordo.

0328_MTGDSK_BrdlsPW: Kaito, Bane of Nightmares

Nella Casa, un’altra porta si apre su una stanza che sfugge a qualsiasi logica e ragione. Le carte Stanza catturano la natura labirintica di questa struttura che si estende per tutto il piano, e alcune hanno una speciale versione senza bordo per poter sbirciare la struttura tortuosa della Casa.

0335_MTGDSK_BdrlsRm: Dollmaker's Shop

Le Stanze senza bordo sono presenti nelle buste di gioco e nelle Collector Booster di Duskmourn: La Casa degli Orrori.

Carte male in agguato

Dovresti davvero fare qualcosa riguardo al mostro alle tue spalle. Sai quanto può essere pericoloso, vero? Il modo in cui si avvicina di nascosto, osservando ogni tua mossa mentre sei ignaro della sua presenza. Molti si accorgono di lui quando ormai è troppo tardi.

0145_MTGDSK_Main: Norin, Swift Survivalist 0297_MTGDSK_Lurker: Norin, Swift Survivalist

Ecco, dai uno sguardo a cosa può accaderti con queste carte male in agguato. Alcune carte di Duskmourn: La Casa degli Orrori hanno illustrazioni alternative (e numeri di collezione) dalla loro controparte originale che contengono un mostro di Duskmourn nascosto nell’ombra.

Le carte male in agguato sono presenti nelle buste di gioco e nelle Collector Booster di Duskmourn: La Casa degli Orrori.

Stile vetrina giapponese

Siamo contenti di annunciare una nuova parte delle Booster Fun, le carte in stile vetrina giapponese. Le carte in stile vetrina giapponese presentano illustrazioni da artisti e illustratori giapponesi, un omaggio a stili grafici amati in tutto il mondo e comunemente trovati nei negozi di hobbistica giapponesi. Ma non finisce qui: l’illustrazione è persino distinta da quella che vedresti normalmente su una carta di Magic.

0390_MTGDSK_JapanSh: Enduring Tenacity 0395_MTGDSK_JapanSh: Overlord of the Hauntwoods

Le Collector Booster in lingua giapponese includeranno le versioni in giapponese delle carte in stile vetrina giapponese, in foil e foil frattura, mentre tutte le altre lingue delle Collector Booster conterranno le versioni in inglese (il 67% delle volte che ne apri una) o in lingua giapponese (33%). Il foil frattura è un nuovissimo tipo di foil che conferisce a carte già di per sé sorprendenti un tocco extra!

0400_MTGDSK_JapanEcl: Enduring Tenacity 0405_MTGDSK_JapanEcl: Overlord of the Hauntwoods

Per ulteriori informazioni, consulta l’articolo di presentazione del MagicCon: Amsterdam!

Special Guest

Personaggi provenienti da tutto il Multiverso si sono radunati per salvare Nashi, e noi abbiamo radunato delle carte da tutto Magic come carte Special Guest di questa espansione! Come sempre, queste carte provengono da tutta la storia di Magic con illustrazioni uniche che hanno come tema il piano di Duskmourn. Non perderti una versione speciale di Compagnia a Raccolta, dove viene messa in mostra la squadra di soccorso.

0072_MTGDSK_SpeGuest: Collected Company

Loro sì che lasciano il segno! Le carte Special Guest si trovano in versione non foil solo nelle buste di gioco. Le carte Special Guest in versione foil sono solo nelle Collector Booster.

Dettagli del prodotto Duskmourn: La Casa degli Orrori

Buste di gioco

Confezione di buste di gioco di Duskmourn: La Casa degli Orrori

Ognuna delle buste di gioco di Duskmourn: La Casa degli Orrori include:

14 carte di Magic: The Gathering 6–7 carte comuni Ci sono 81 carte comuni nell’espansione principale di Duskmourn: La Casa degli Orrori che appaiono in questo slot. Tra queste, 2 delle carte comuni hanno una variante male in agguato che apparirà 1 volta su 4 quando trovi quella comune. Una delle 10 carte Special Guest in non foil sostituisce una comune in 1 busta di gioco su 64. Da notare che le carte Special Guest non si trovano nello slot carta jolly né in quello foil delle buste di gioco.

3 carte non comuni Nell’espansione principale ci sono 100 carte non comuni che appaiono in questo slot. Tra queste, 4 delle carte non comuni hanno una variante male in agguato e 4 hanno una variante con bordo paranormale, ognuna appare 1 volta su 4 quando vedi quella non comune.

1 carta rara o rara mitica Nell’espansione principale ci sono 60 carte rare (75%) e 20 rare mitiche (12,6%) che appaiono in questo slot. In tutti gli altri casi ottieni una delle seguenti carte Booster Fun: 46 Booster Fun rare (8,2%) e 16 rare mitiche (1,4%): le carte trovate qui includono i trattamenti senza bordo di Stanze, terre e planeswalker. Queste includono anche carte con bordo paranormale, carte con Mostro dello Specchio e carte con doppia esposizione. 7 male in agguato rare (2,5%) e 2 male in agguato rare mitiche (0,3%) Ci sono alcune carte che appaiono in due trattamenti. Quando accade, adattiamo quante volte rilasciamo ogni variante Booster Fun in modo che quella particolare carta appaia tante volte quante appaiono le altre carte della stessa rarità. 1 carta jolly di qualsiasi rarità: Può essere una qualsiasi carta menzionata in precedenza negli slot comuni, non comuni, rare e rare mitiche, incluse le carte Booster Fun. 1 carta foil di qualsiasi rarità: questo slot contiene la stessa lista di carte che si trova nello slot della carta jolly. 1 carta terra: qui, ottieni una o una delle 5 terre villa con illustrazione completa (13,3% non foil, 3,3% foil), 10 carte terra base (26,7% non foil, 6,7% foil), o una delle 10 terre doppie comuni (40% non foil, 10% foil).

1 carta pedina o con illustrazione

Collector Booster

Confezione di Collector Booster di Duskmourn: La Casa degli Orrori

Ognuna delle Collector Booster di Duskmourn: La Casa degli Orrori include:

15 carte di Magic: The Gathering 5 carte foil comuni Include le 81 carte comuni dell’espansione principale, 10 carte terra doppia comuni e/o 2 carte male in agguato comuni. Tutte le carte sono distribuite equamente tra loro in questi slot. 4 carte foil non comuni Include le 100 carte non comuni dell’espansione principale, 4 carte con bordo paranormale non comuni e/o 4 carte male in agguato non comuni. Tutte le carte sono distribuite equamente tra loro in questi slot. 1 carta terra villa con illustrazione completa foil: Pianura, Isola, Palude, Montagna e Foresta, ognuna ha una sola variante terra villa con illustrazione completa foil che appare in questo slot. 1 carta rara o rara mitica foil: qui, ottieni una sola carta rara foil (76,9%) o rara mitica (12,8%) o 1 delle 7 carte rare male in agguato (9,0%) o 2 carte rare mitiche (1,3%). 1 carta Comandante di Duskmourn rara o rara mitica: in questo slot, troverai 1 degli 8 comandanti rari mitici senza bordo foil (6%) o non foil (12,1%). Tutte le altre volte, questo slot presenta una carta Comandante rara con illustrazione estesa non foil (81,9%). 2 Booster Fun non foil e/o carte con illustrazione estesa: ogni Collector Booster ha un totale di due carte dalle varianti elencate di seguito: 13 carte rare con illustrazione estesa (18,8%) 5 carte rare mitiche con illustrazione estesa (3,6%) 10 carte rare senza bordo (14,4%), incluse le Stanze e le terre 6 carte rare mitiche senza bordo (4%), incluse le Stanze e i planeswalker 20 carte rare con bordo paranormale (29%) e 2 carte rare mitiche (1,5%) 12 carte rare con doppia esposizione (17,4%) e 5 rare mitiche (3,3%) 4 carte rare Mostro dello Specchio (5,8%) e 3 rare mitiche (2,2%) 1 carta foil, trama foil o foil frattura: oltre a ottenere una versione foil delle carte trovate negli slot Booster Fun non foil e/o con illustrazione estesa, questo slot è riempito con dei premi da brivido provenienti direttamente dai corridoi di Duskmourn. Possono essere: 1 delle 10 carte foil in stile vetrina giapponese in inglese (6%)* 1 delle 10 carte foil in stile vetrina giapponese in giapponese (3%)* Le Collector Booster giapponesi avranno soltanto le 10 versioni foil in lingua giapponese delle carte in stile vetrina giapponese . Appariranno all’interno delle Collector Booster il 9% delle volte. 1 delle 10 carte foil frattura in stile vetrina giapponese in inglese (0,7%)* 1 delle 10 carte foil frattura in stile vetrina giapponese in giapponese (0,3%)* Le Collector Booster giapponesi avranno soltanto le 10 versioni in lingua giapponese delle carte in stile vetrina giapponese con foil frattura. Appariranno all’interno delle Collector Booster l’1% delle volte. 1 delle 5 carte rare mitiche con doppia esposizione con trama foil (1%) 1 delle 10 carte rare mitiche Special Guest foil (3,1%) Le altre volte (85,9%) otterrai una sola carta dallo slot menzionato ma in versione foil (usando gli stessi dettagli per quanto riguarda le varianti e le rarità).

1 pedina bifronte foil

Percentuali approssimative*

Mazzi Commander di Duskmourn: La Casa degli Orrori

Miracolo (bianco-blu-nero) Bilancio delle Vittime (nero-verde)

Jumpscare! (verde-blu) Punizione Eterna (nero-rosso)

Ogni mazzo Commander di Duskmourn: La Casa degli Orrori contiene:

1 mazzo Commander da 100 carte pronto all’uso con: 1 comandante protagonista foil con illustrazione senza bordo 1 comandante a tema foil con illustrazione senza bordo 10 carte inedite di Magic

10 carte intrigo per il formato Archenemy

10 pedine bifronte

1 Collector Booster Sample Pack

1 portamazzo

Per ulteriori informazioni sui contenuti di ogni mazzo Commander, consulta le liste dei mazzi di Duskmourn: La Casa degli Orrori.

Bundle

Bundle di Duskmourn: La Casa degli Orrori

Ognuno dei bundle di Duskmourn: La Casa degli Orrori contiene:

9 buste di gioco di Duskmourn: La Casa degli Orrori

1 carta con illustrazione alternativa foil

30 carte terra 5 terre villa base foil con illustrazione completa 5 terre villa base non foil con illustrazione completa 10 carte terra base foil 10 carte terra base non foil

1 dado Spindown

1 portamazzo

Nightmare Bundle

Nightmare Bundle di Duskmourn: La Casa degli Orrori

Ogni Nightmare Bundle di Duskmourn: La Casa degli Orrori contiene:

6 buste di gioco di Duskmourn: La Casa degli Orrori

2 Collector Booster di Duskmourn: La Casa degli Orrori

20 carte terra con illustrazione completa foil 4 terre villa con illustrazione completa per ogni tipo di terra base

1 carta promo senza bordo

1 carta a tema locandina

3 locandine bifronte

1 dado Spindown che si illumina al buio

1 portamazzo

Prerelease Pack

Prerelease Pack di Duskmourn: La Casa degli Orrori

Ognuno dei Prerelease Pack di Duskmourn: La Casa degli Orrori contiene:

6 buste di gioco di Duskmourn: La Casa degli Orrori

1 carta rara o rara mitica foil con impresso l’anno

1 carta con codice per Magic: The Gathering Arena ; disponibile solo alcune regioni

; disponibile solo alcune regioni 1 portamazzo

1 dado Spindown (tra cinque versioni di colore disponibili)

Grazie per aver partecipato a questo viaggio attraverso le misteriose stanze di Duskmourn, dove prendono vita le tue più grandi paure. Non vediamo l’ora di presentarti il piano dell’orrore e della speranza. Per uno sguardo più approfondito all’espansione, puoi consultare la galleria immagini delle carte di Duskmourn: La Casa degli Orrori. Puoi preordinare subito Duskmourn: La Casa degli Orrori presso il tuo negozio di zona, dai rivenditori online come Amazon, e ovunque siano venduti prodotti di Magic.