Dettagli dell’espansione Le Caverne Perdute di Ixalan

Le Caverne Perdute di Ixalan

Commander di Le Caverne Perdute di Ixalan Commander di Le Caverne Perdute di Ixalan

Special Guest Special Guest

Codice espansione di Le Caverne Perdute di Ixalan: LCI

Codice espansione Commander di Le Caverne Perdute di Ixalan: LLC

Codice espansione di Collezione Jurassic World: REX

Codice espansione di Special Guest: SPG

Codice espansione carte bonus tesoro di Le Caverne Perdute di Ixalan: LLC

Sito web: Le Caverne Perdute di Ixalan

Legalità della versione da tavolo:

Le Caverne Perdute di Ixalan (LCI): Standard, Pioneer, Modern, Legacy, Vintage e Commander

Commander di Le Caverne Perdute di Ixalan (LLC): Legacy, Vintage e Commander

Collezione Jurassic World (REX): Legacy, Vintage e Commander

Special Guest (SPG): le carte singole possono essere usate nei rispettivi formati in cui sono legali.

Legalità in MTG Arena:

Le Caverne Perdute di Ixalan (LCI): Standard, Explorer, Alchemy e Historic

Commander di Le Caverne Perdute di Ixalan (LLC): non disponibile su MTG Arena.

Collezione Jurassic World (REX): elementi estetici selezionati disponibili su MTG Arena

Eventi di anteprima di Le Caverne Perdute di Ixalan:

Storia di Le Caverne Perdute di Ixalan : 20 ottobre

: 20 ottobre Debutto e inizio delle anteprime di Le Caverne Perdute di Ixalan : 24 ottobre

: 24 ottobre Galleria immagini delle carte completa : 3 novembre

: 3 novembre Pre-Prerelease con LoadingReadyRun : 4 novembre

: 4 novembre Evento streamer su MTG Arena : 9 novembre

: 9 novembre Partita Game Kinghts di The Command Zone a Commander di Le Caverne Perdute di Ixalan : 15 novembre

: 15 novembre Uscita globale in cartaceo: 17 novembre

Eventi di gioco di Le Caverne Perdute di Ixalan:

Prerelease nel tuo negozio di zona : 10 novembre

: 10 novembre Uscita su MTG Arena : 14 novembre

: 14 novembre Open House dei negozi WPN : 17-19 novembre

: 17-19 novembre Friday Night Magic : 17 novembre - 26 gennaio

: 17 novembre - 26 gennaio Commander Nights : 9 novembre - 1 febbraio

: 9 novembre - 1 febbraio Campionato in negozio del WPN : 2-10 dicembre

: 2-10 dicembre Commander Party del WPN : 15-17 dicembre

: 15-17 dicembre Uscita di Alchemy: Ixalan: 5 dicembre

Buste divertenti di Le Caverne Perdute di Ixalan

E dulcis in fundo, l’uscita delle buste chiave di Le Caverne Perdute di Ixalan per il 30° anniversario di Magic concluderà l’anno con il botto!

L’espansione si ispira ai 30 anni di storia di Magic e offre una nuova esperienza su un piano familiare, con ristampe di diverse carte davvero iconiche per i nostri giocatori di tutto il mondo e l’introduzione un’uscita di Mondi Altrove in preparazione da 65 milioni di anni!

Terre Nucleo con illustrazione completa

Esplora il nucleo centrale di Le Caverne Perdute di Ixalan con le terre con illustrazione completa. Ognuna delle cinque terre base esplora la bellezza del piano e dei suoi abitanti.

Pianura (Illustrazione completa Nucleo) Isola (Illustrazione completa Nucleo) Palude (Illustrazione completa Nucleo)

Montagna (Illustrazione completa Nucleo) Foresta (Illustrazione completa Nucleo)

Queste cinque terre base con illustrazione completa si trovano in formato non foil e foil nelle buste per draft, dell’espansione e Collector Booster di Le Caverne Perdute di Ixalan. Nelle Collector Booster, saranno sempre in formato foil.

Oltre a queste terre base con illustrazione completa, nei Bundle e Bundle: Gift Edition di Le Caverne Perdute di Ixalan puoi trovare le terre base normali.

Pianura Pianura

Isola Isola

Palude Palude

Montagna Montagna

Foresta Foresta

Bonus tesoro

Mentre esplori le profondità del sottosuolo in Le Caverne Perdute di Ixalan, potresti incontrare dei tesori mai visti prima. Se dovesse succedere... scappa a gambe levate! Probabilmente è una trappola che ti rinchiuderà nel sottosuolo per il resto dell’eternità...

Oppure... ignora il mio consiglio e apri il forziere per trovare il tuo bottino.

Calice del Nulla (Carta bonus tesoro) Sigillo Arcano (Carta bonus tesoro)

Le carte bonus tesoro sono incluse in ogni confezione di buste di Le Caverne Perdute di Ixalan: le carte bonus tesoro non foil sono disponibili nelle confezioni di buste per draft e dell’espansione, mentre le carte bonus tesoro foil sono disponibili nelle confezioni di Collector Booster.

Nella promozione carte bonus tesoro ci sono un totale di 20 carte senza bordo, 19 delle quali sono ristampe provenienti da al di fuori del piano di Ixalan che pensiamo possano esserti utili nel tuo viaggio, mentre l’ultima è una carta speciale dell’espansione principale, il tesoro più grande di tutti i tesori del piano di Ixalan: Chimil, il Sole Interiore.

Le carte bonus tesoro si dividono in 8 non comuni, 7 rare e 5 rare mitiche.

Le carte bonus tesoro non introducono una nuova legalità del formato per le ristampe e tutte le carte sono stampate con il codice dell’espansione LLC.

Leggende di Ixalan in stile vetrina

In Le Caverne Perdute di Ixalan ci sono 25 carte con il trattamento Leggende di Ixalan in stile vetrina: nelle profondità di Ixalan esiste una vasta civiltà, rimasta per lo più inesplorata dai nostri viaggiatori, dove vivono diverse creature. Scopri i murales che raccontano la storia dei loro antenati, le leggende viventi della loro cultura e i misteri delle profondità della caverna.

Il Micotiranno (Leggende di Ixalan in stile vetrina)

Dei di Ixalan in stile vetrina

I fan potrebbero già conoscere questo trattamento dopo il suo debutto in L’Avanzata delle Macchine. Ma in Le Caverne Perdute di Ixalan questo trattamento in stile vetrina viene utilizzato in modo leggermente diverso per mettere in mostra l’iconografia degli dei onnipotenti di Ixalan!

Gira Ojer Axonil, Possanza Profonda // Tempio del Potere (Dei di Ixalan in stile vetrina)

Ci sono un totale di 6 dei rari mitici con questo trattamento nell’espansione, 5 dei quali sono carte bifronte che presentano anche l’ iconico bordo in stile mappa del blocco Ixalan originale, che illustrano i templi di culto giocabili dopo la loro morte in battaglia.

Carte senza bordo (Oltec e Dinosauri)

All’interno delle buste di Le Caverne Perdute di Ixalan puoi trovare 16 carte Oltec senza bordo con motivi vivaci dell’arte mesoamericana moderna.

Quintorius Kand (Oltec senza bordo)

Ci saranno anche 14 carte Dinosauro senza bordo ispirate da illustrazioni classiche di dinosauri: dai un’occhiata a questa incredibile variante della nuova carta rara mitica Ghalta, Tiranna della Carica.

Ghalta, Tiranna della Carica (Dinosauro senza bordo)

Special Guest

Le Special Guest sono ristampe senza bordo di carte amate dai fan che appariranno in formato non foil nello slot delle buste dell’espansione in cui possono apparire anche carte della Lista. Nelle Collector Booster, queste carte sono in formato foil.

In Le Caverne Perdute di Ixalan sono presenti in totale 18 ristampe provenienti dalla storia di Magic, ognuna disponibile con illustrazioni senza bordo uniche ed esclusive.

L’esecuzione del programma Special Guest potrebbe variare in futuro.

Cripta del Mana (Special Guest) Signore di Atlantide (Special Guest) Trasios, Eroe Marinide (Special Guest)

Collezione Jurassic World

Collezione Jurassic World

Siamo entusiasti di annunciare una collezione molto speciale di carte in Le Caverne Perdute di Ixalan, l’inserto di buste di Mondi Altrove: la Collezione Jurassic World (REX)!

Ellie e Alan, Paleontologi Tirannosauro Famelico

La serie di Jurassic World entra in Magic: The Gathering tramite un inserto di buste di Mondi Altrove nelle buste dell’espansione e Collector Booster di Le Caverne Perdute di Ixalan. Troverai i tuoi momenti preferiti dei film di Jurassic Park e Jurassic World, dall’originale Jurassic Park (1993) fino a Jurassic World: Dominion (2022), uscito da poco.

In Le Caverne Perdute di Ixalan ci sono 26 carte REX in totale: 20 hanno meccaniche nuove e un design esclusivo pensato per questo prodotto e ognuna di queste carte è rara.

Nella Collezione Jurassic World ci sono anche 6 terre, un ciclo di 5 terre base e una Torre di Comando che ti consentiranno di mettere a punto un mazzo per vivere un’esperienza unica in Jurassic World.

Ognuna delle terre base nell’espansione è una carta bifronte che ti dà la possibilità di mostrare i dinosauri prima e dopo averli liberati!

Gira Torre di Comando

Tutte le 26 carte sono rare all’interno delle buste e sono disponibili in 1 busta dell’espansione su 12. Nelle Collector Booster, invece, ce n’è 1 in ogni busta. È possibile trovare versioni non foil che sostituiscono carte comuni o non comuni nelle buste dell’espansione; nelle Collector Booster, invece, si trovano sia carte non foil che foil in uno slot dedicato.

Per di più, ci sono 2 pedine della Collezione Jurassic World disponibili in formato non foil nelle buste dell’espansione e in formato foil nelle Collector Booster, con la rarità standard delle pedine.

Tutte le carte della Collezione Jurassic World sono legali in Eternal (Legacy, Vintage e Commander).

Inoltre, ogni Bundle di Le Caverne Perdute di Ixalan includerà una carta non foil della Collezione Jurassic World e il Bundle: Gift Edition includerà una carta foil della Collezione Jurassic World. (Le promo del Bundle sono una delle 20 carte con meccaniche uniche.)

Indominus Rex Alfa (Emblema)

Tieni gli occhi aperti per gli emblemi sulle carte della Collezione Jurassic World, esclusivi delle Collector Booster di Le Caverne Perdute di Ixalan e disponibili in 19 su 20 delle carte con meccaniche uniche in meno dell’1% delle Collector Booster. (Benvenuti a . . . // Jurassic Park non ha una variante con emblema.)

Carte con inchiostro neon

Il Cosmio è una fonte di energia per le civiltà sotterranee di Ixalan e, dopo diversi tentativi di estrazione dalla caverna più profonda del piano, siamo lieti di annunciare di averne recuperata una piccola quantità per dare un assaggio del potere di Ixalan!

Grotta delle Anime (inchiostro neon Cosmio)

Cripta del Mana (inchiostro neon Cosmio)

L’inchiostro neon ha debuttato con grande successo in Kamigawa: Dinastia Neon e da allora abbiamo cercato altre opportunità di utilizzarlo. In Le Caverne Perdute di Ixalan, l’illustrazione di ogni variante con inchiostro neon è unica e si abbina al trattamento applicato alla carta: nella Grotta delle Anime verde sono presenti sia una caverna verde che l’inchiostro neon verde!

Questa combinazione di trattamento per la stampa e le varie illustrazioni ottimizza l’effetto visivo per far risaltare le carte, sia sul campo di battaglia che in un raccoglitore da collezione.

In secondo luogo, sono rappresentati tutti e i cinque colori per garantire la rappresentazione di bianco, nero, blu, rosso e verde in tutte le collezioni. I giocatori Tritoni potranno aggiungere la Grotta delle Anime blu per rappresentare la propria tribù preferita in Modern, i mazzi di Krark, Senza Pollici possono contenere una Cripta del Mana rossa per predire la catastrofe imminente in Commander e i collezionisti più ispirati possono godersi l’arcobaleno completo a casa propria, compresa una delle tre varianti tricolore speciali con inchiostro neon. (La Grotta delle Anime gialla è una promo dei negozi WPN Premium.)

Carte con illustrazione

Ogni busta dell’espansione di Le Caverne Perdute di Ixalan contiene una carta con illustrazione come tributo alle incredibili immagini che danno vita alle espansioni di Magic. Ogni busta dell’espansione conterrà una di queste carte con illustrazione, una carta speciale che mostra lo stile delle illustrazioni di Le Caverne Perdute di Ixalan. Queste carte non rappresentano la loro controparte dell’espansione. Il loro scopo è mostrare le illustrazioni delle carte in tutta la loro bellezza.

Carta con illustrazione Ojer Axonil, Possanza Profonda

In più, 1 busta dell’espansione su 10 avrà una carta con illustrazione con l’autografo dell’artista o il simbolo dei planeswalker, un modo speciale per mettere in evidenza l’opera dell’artista.

Promo Acquista-un-box

Non vedi l’ora di preordinare nel tuo negozio di zona? Fino a esaurimento scorte e solo tramite i negozi WPN, l’acquisto di una confezione di buste dell’espansione, per draft o Collector Booster di Le Caverne Perdute di Ixalan può includere una versione promo aggiuntiva in formato foil di Speleologo della Luce di Giada:

Speleologo della Luce di Giada (Acquista-un-box)

Panoramica dei prodotti di Le Caverne Perdute di Ixalan

Buste per draft di Le Caverne Perdute di Ixalan

Confezione di buste per draft di Le Caverne Perdute di Ixalan

Ogni busta per draft di Le Caverne Perdute di Ixalan include le seguenti carte:

1 carta rara o rara mitica

1 carta bifronte comune o non comune

3 carte non comuni

9 carte comuni*

1 terra Una caverna non base ha il 70% di possibilità di apparizione Un poster di viaggi ha il 30% di possibilità di apparizione



*1 carta foil di qualsiasi rarità sostituisce una comune nel 33% delle buste per draft.

Buste dell’espansione di Le Caverne Perdute di Ixalan

Confezione di buste dell’ espansione di Le Caverne Perdute di Ixalan

Ogni busta dell’espansione di Le Caverne Perdute di Ixalan include le seguenti carte:

1 carta con illustrazione

1 carta rara o rara mitica dell’espansione principale

1 carta foil comune, non comune, rara o rara mitica

1 carta bifronte comune o non comune

3 carte non comuni

3 carte comuni

2 carte jolly comuni, non comuni, rare e/o rare mitiche Negli slot jolly si possono trovare carte della Collezione Jurassic World.

1 terra Una caverna non base ha il 70% di possibilità di apparizione Un poster di viaggi ha il 30% di possibilità di apparizione

1 pedina, carta promozionale o una carta della Lista

Collector Booster di Le Caverne Perdute di Ixalan

Confezione di Collector Booster di Le Caverne Perdute di Ixalan

4 carte foil comuni Può essere una delle 108 carte comuni dell’espansione principale di Le Caverne Perdute di Ixalan.



3 carte foil non comuni Può essere una delle 92 carte non comuni dell’espansione principale di Le Caverne Perdute di Ixalan.



1 terra base foil con illustrazione completa

1 carta in stile vetrina foil o senza bordo non comune Può essere una di: 8 carte Leggende di Ixalan in stile vetrina (55%) 6 carte Dinosauro senza bordo (41%) 5 carte Special Guest senza bordo (3%)



1 carta foil rara o rara mitica Può essere una di: 64 carte rare (85,3%) 22 carte rare mitiche (14,7%)

1 carta non foil rara o rara mitica con illustrazione estesa Può essere una di: 38 carte rare (97,4) 2 carte rare mitiche (2,6%)



1 carta rara o rara mitica non foil o foil di Commander con illustrazione estesa Il 12,5% delle Collector Booster contiene una carta foil in questo slot: sono incluse le nuove carte Commander con illustrazione estesa, inclusi i nuovi contenuti Commander delle buste dell’espansione, le 2 carte rare mitiche in ogni mazzo Commander e la carta rara mitica in stile alternativo in ogni mazzo Commander. In totale ci sono 6 rare e 14 rare mitiche in questo slot in versione foil. Le carte non foil sono rare e rare mitiche di Le Caverne Perdute di Ixalan o carte Commander di Le Caverne Perdute inedite in Magic.



1 carta rara o rara mitica in stile vetrina o senza bordo non foil Può essere una di: 8 carte rare in stile vetrina (22,5%) 11 carte rare mitiche in stile vetrina (14,8%) 18 carte rare senza bordo (50,7%) 8 carte rare mitiche senza bordo (10,56%) Oppure Quintorius Kand, disponibile sia con il trattamento in stile vetrina oppure Oltec senza bordo. Ogni versione comparirà la metà delle volte rispetto alla rara mitica con lo stesso trattamento (in totale 1,4%).



1 carta non foil, foil o variante con emblema della Collezione Jurassic World Può essere una di: 20 carte non terra non foil senza bordo dalla Collezione Jurassic World (36,3%) 6 terre non foil senza bordo dalla Collezione Jurassic World (43,6%) 20 carte non terra foil senza bordo dalla Collezione Jurassic World (8,9%) 6 terre foil dalla Collezione Jurassic World (10,7%) 19 varianti con emblema dalla Collezione Jurassic World (<1%)



1 carta delle buste divertenti rara o rara mitica foil Può essere una di: 38 carte rare (46,7%) o 2 carte rare mitiche (1,2%) con illustrazione estesa 8 carte rare in stile vetrina (9,8%) 12 carte rare mitiche in stile vetrina (6,7%) 18 carte rare senza bordo (22%) 8 carte rare mitiche senza bordo (4,9%) Carte Special Guest rare e rare mitiche (8%) 12 carte Cripta del Mana con inchiostro neon o Grotta delle Anime con inchiostro neon (<1%) Tutti gli altri trattamenti in questo slot, oltre alle carte con inchiostro neon, saranno foil.



1 pedina bifronte foil

Bundle di Le Caverne Perdute di Ixalan

Bundle di Le Caverne Perdute di Ixalan

Ogni Bundle di Le Caverne Perdute di Ixalan include quanto segue:

8 buste dell’espansione di Le Caverne Perdute di Ixalan

1 Trovare una Miniera d’Oro foil con illustrazione alternativa

1 carta non foil dalla Collezione Jurassic World

20 terre base foil

20 terre base non foil

1 segnapunti vita Spindown

1 confezione per conservare le carte

2 schede di riferimento rapido

Bundle: Gift Edition di Le Caverne Perdute di Ixalan

Bundle: Gift Edition di Le Caverne Perdute di Ixalan

8 buste dell’espansione di Le Caverne Perdute di Ixalan

1 Collector Booster di Le Caverne Perdute di Ixalan

1 Trovare una Miniera d’Oro foil con illustrazione alternativa

1 carta foil dalla Collezione Jurassic World

20 terre base foil

20 terre non foil con illustrazione completa

1 segnapunti vita Spindown

1 confezione per conservare le carte

2 schede di riferimento rapido

Prerelease Pack di Le Caverne Perdute di Ixalan

Prerelease Pack di Le Caverne Perdute di Ixalan

6 buste per draft di Le Caverne Perdute di Ixalan

1 carta promo con marchio foil rara o rara mitica di Le Caverne Perdute di Ixalan

1 codice per Magic: The Gathering Arena

1 carta segnalino perforata di Le Caverne Perdute di Ixalan

1 portamazzo

1 segnapunti vita Spindown

Mazzi Commander di Le Caverne Perdute di Ixalan

Forza, Ciurma (Blu-nero-rosso)

Rito di Sangue (Bianco-nero) Rito di Sangue (Bianco-nero)

Esploratori dell’Abisso (Verde-blu)

Accelerosauro (Rosso-verde-bianco) Accelerosauro (Rosso-verde-bianco)

Insieme all’espansione principale, ci saranno quattro mazzi Commander di Le Caverne Perdute di Ixalan, in cui un tipo di creatura specifico del piano di Ixalan prende vita grazie a un mazzo unico da 100 carte. I mazzi sono composti da nuove creature leggendarie, carte inedite di Magic e ristampe. Ecco cosa troverete all’interno di ogni mazzo:

1 mazzo Commander da 100 carte pronto all’uso

2 creature leggendarie foil inedite di Magic che possono fungere da comandante del mazzo

8 carte rare non foil inedite di Magic specifiche per quel mazzo

90 carte non foil di Magic, incluse le terre base

1 comandante foil in rilievo da copertina stampato su un cartoncino più spesso (non legale per il gioco sanzionato)

1 Collector Booster Sample Pack 1 busta divertente non foil o foil rara o rara mitica di Le Caverne Perdute di Ixalan 1 carta foil senza bordo in stile vetrina non comune di Le Caverne Perdute di Ixalan

10 pedine bifronte

1 portamazzo in cartoncino

1 segnapunti vita Spindown

Esplora

Anche se siamo arrivati alla fine di questo articolo, il nostro viaggio in Le Caverne Perdute di Ixalan è appena iniziato. Puoi vedere tutte queste carte e molte altre nell’anteprima della Galleria immagini delle carte di Le Caverne Perdute di Ixalan prima dell’uscita dell’espansione il 12 novembre 2023. Viaggia nelle profondità di Ixalan per trovare nuove storie, volti familiari, carte vivaci e un’uscita di Mondi Altrove molto speciale.

