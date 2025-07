Da sempre, gli esseri di questo mondo e di innumerevoli altri hanno guardato verso il cielo e hanno visto solo una cosa: possibilità. Oltre il Multiverso conosciuto si celano meraviglie, avventure e ancora più magia di quanto si possa immaginare. Ai Confini dell’Eternità ci porta nel sistema Sothera, con mondi da esplorare e tesori da scoprire. È la nostra prima incursione nello spazio! Sarà un’esperienza senza precedenti e, per prepararti, ti presentiamo una panoramica di tutte le nuove meccaniche che ti aspettano.

Astronavi e Stazionare

Non è necessaria la scintilla di un Planeswalker per esplorare i misteri dello spazio, ma a meno che il tuo sistema respiratorio non sia avanzato in modo insolito e tu non riesca a camminare molto velocemente, hai bisogno di una nave. Astronave è un nuovo sottotipo di artefatto. Le Astronavi rappresentano le varie navi da guerra, le navi da carico, gli incrociatori e le altre imbarcazioni spaziali che userai per spostarti. Benvenuto a bordo, Capitano.

0249_MTGEOE_Main: Wurmwall Sweeper

Ogni Astronave inizia come artefatto, ma la maggior parte può diventare una creatura artefatto con l’aiuto di alcuni intrepidi esploratori. Ma una nave senza equipaggio se ne sta semplicemente lì, quindi dovrai portare i passeggeri alle loro stazioni. Per farlo, ti servirà la nuova abilità stazionare.

Stazionare è un’abilità attivata che può essere attivata solo come una stregoneria, cioè durante la tua fase principale quando la pila è vuota. Per attivare l’abilità stazionare, TAPpa una creatura STAPpata che controlli diversa dall’Astronave (che presto diventerà una creatura, come vedrai). Questa può essere qualsiasi altra creatura STAPpata che controlli, inclusa una che è entrata sotto il tuo controllo in questo turno. Mentre questa abilità si risolve, metti un numero di segnalini carica pari alla forza della creatura sull’Astronave.

Non appena l’Astronave ha un numero di segnalini carica pari o superiore al numero indicato nel cerchio sul lato sinistro del suo riquadro di testo, diventa una creatura con la forza e la costituzione indicate sul lato destro. Inoltre, ha tutte le abilità presenti nella parte inferiore del riquadro di testo. Per esempio, se il Perlustratore della Fascia Alfa ha tre segnalini carica, non è una creatura e non ha volare. Una volta ottenuto il quarto segnalino carica, diventa una creatura artefatto 2/2 con volare.

Non tutte le Astronavi diventano creature una volta raggiunto il numero indicato di segnalini carica. Se non sono indicate forza e costituzione, significa semplicemente che l’Astronave avrà le abilità elencate in quella parte del riquadro di testo, ma non diventerà una creatura artefatto.

Astronavi, Veicoli e Commander

Interrompiamo questo articolo sulle meccaniche per un importante aggiornamento spaziale. Ok, in realtà è solo un aggiornamento delle regole di Commander. A partire da Ai Confini dell’Eternità, i Veicoli leggendari e le Astronavi leggendarie con forza e costituzione stampate possono essere il comandante del tuo mazzo. Non cambia nulla per quanto riguarda l’identità di colore, quindi se scegli un Veicolo o un’Astronave incolore come comandante, dovrai comunque costruire il mazzo di conseguenza, ma ora hai un po' di materiali in più come opzioni di costruzione del mazzo. Divertiti a costruire!

Pianeta

Pianeta è un nuovo tipo di terra non base. Pianeta non ha regole o funzionalità collegate, ma i Pianeti che incontriamo qui hanno tutti l’abilità stazionare, quindi vediamone uno!

0260_MTGEOE_Main: Uthros, Titanic Godcore

Proprio come un’Astronave che non diventa una creatura artefatto, questi Pianeti non diventano creature. Tuttavia, una volta attivata l’abilità stazionare di Uthros tanto da assegnargli dodici o più segnalini carica, avrà la sua ultima abilità.

Curvatura

Il miracolo dei viaggi nello spazio è possibile perché, beh... queste sono parole grosse. Diciamo che abbiamo capito come viaggiare su distanze incredibili più velocemente del previsto. Curvatura è una nuova abilità che permette alle carte di viaggiare fino al campo di battaglia più velocemente del previsto.

0037_MTGEOE_Main: Starfield Shepherd 0393_MTGEOE_PromoPk: Starfield Shepherd

Curvatura rappresenta un costo alternativo. Se lanci una carta con curvatura dalla tua mano, puoi scegliere di pagare il suo costo di curvatura anziché il suo costo di mana. Se lo fai, esili il permanente che diventa all’inizio della prossima sottofase finale. Diventa quindi una “carta curvata”, magari con effetti sonori. Whoosh! Una volta esiliata la carta, puoi lanciarla dall’esilio in un turno successivo.

Curvatura si trova soprattutto sulle creature, ma può apparire su qualsiasi carta permanente. Poiché i permanenti con curvatura sono in circolazione solo per poco tempo, almeno la prima volta, di solito hanno abilità che rendono utile la loro breve apparizione. Potrebbero essere abilità “entra” come quella del Pastore del Campo Stellare. Potrebbero essere, beh... altre cose. Confidiamo nella tua intelligenza. Voglio dire, ti ha portato fin nello spazio! Non avrai problemi.

Poiché curvatura è utilizzabile solo dalla tua mano, non potrai pagare nuovamente il costo di curvatura quando lanci la carta dall’esilio. Alcune carte verificano se una magia “è stata curvata in questo turno”. Questo significa che una magia è stata lanciata pagando il suo costo di curvatura. Non importa se la magia si è risolta e non importa chi l’ha lanciata. Ricorda che il valore di mana di una magia dipende solo dal suo costo di mana, quindi anche se lanci il Pastore del Campo Stellare per il suo costo di curvatura, il suo valore di mana rimane 5.

Vuoto

C’è molto spazio nello spazio e a volte non si tratta di dove si è diretti, ma di ciò che ci si è lasciati alle spalle. Le abilità vuoto migliorano ciò che le carte fanno se un permanente non terra ha lasciato il campo di battaglia in questo turno o se una magia è stata curvata in questo turno.

0122_MTGEOE_Main: Tragic Trajectory

La abilità vuoto possono assumere diverse forme. Per gli istantanei e le stregonerie, vuoto può fornire un effetto alternativo, indicato dalla parola “invece”. Vuoto può anche fornire un effetto addizionale, che si aggiunge a ciò che la magia fa normalmente piuttosto che sostituirlo.

0108_MTGEOE_Main: Insatiable Skittermaw

Anche i permanenti possono avere abilità vuoto. Nella maggior parte dei casi, si tratta di abilità innescate che si innescano solo se viene soddisfatta la condizione di vuoto. Cioè, l’abilità si innesca solo se un permanente non terra ha lasciato il campo di battaglia in quel turno o se una magia è stata curvata in quel turno. Non importa chi controllava il permanente non terra o chi ha lanciato la magia, e non importa cosa sia successo a quella magia dopo che è stata lanciata.

Pedine Lander

Approcciarsi a nuovi pianeti è talvolta complicato. Ci sono residenti ostili? Posto per parcheggiare? Aria? Non si sa mai! Ma quando sarai pronto all’atterraggio (o pianetaggio?), un fidato Lander ti aiuterà a conoscere il territorio in un batter d’occhio.

0185_MTGEOE_Main: Galactic Wayfarer 0008_MTGEOE_ToknBstr: Lander Token (Green)

Una pedina Lander è un nuovo tipo di pedina predefinita, che va ad aggiungersi a Tesoro, Cibo e altri. Una pedina Lander è una pedina artefatto incolore con “ , , Sacrifica questa pedina: Passa in rassegna il tuo grimorio per una carta terra base, mettila sul campo di battaglia TAPpata, poi rimescola”. Tutti i tipi di carte ti faranno creare pedine Lander, e ognuna di esse ti aiuterà a mantenere il flusso di mana.

È tempo di trovare la fortuna oltre le stelle. Segui tutte le anteprime su DailyMTG e dai tuoi creatori di contenuti di Magic preferiti. Vuoi sapere cosa è già stato rivelato? Nella Galleria Immagini delle Carte di Ai Confini dell’Eternità troverai tutto dall’uscita dell’espansione. È davvero stratosferico.

I tuoi occhi sono pronti a vedere cosa si nasconde nel cuore di un buco nero? Potrete avere il primo contatto con i prodotti di Ai Confini dell’Eternità quando l’espansione uscirà in tutto il mondo l’1 agosto 2025. Ai Confini dell’Eternità è già disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.