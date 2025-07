Guida al Prerelease di Ai Confini dell’Eternità Feature 18 lug 2025 Jubilee Finnegan

Salve, abitante di Sothera! Ti diamo il benvenuto nel mondo di Ai Confini dell’Eternità, la prima espansione di Magic ambientata nello spazio. Qui, le Astronavi si librano sul campo di battaglia, le creature curvano dentro e fuori dall’esilio e le terre tanto amate dai fan tornano come carte Panorami stellari. Tutto questo e molto altro arriverà nel tuo negozio di zona prima di quanto pensi, con gli eventi di Prerelease a partire dal 25 luglio 2025! Ali eventi di Prerelease potrai giocare con le carte di una nuova espansione di Magic prima di chiunque altro. A questi eventi partecipano giocatori nuovi e con esperienza, e tutti sono sullo stesso piano perché l’espansione è una novità. E poiché Ai Confini dell’Eternità ci porta in un’area completamente nuova del Multiverso di Magic è un ottimo primo passo nel vasto mondo del gioco. Prerelease Pack di Ai Confini dell’Eternità

Quando ti registri a un evento Prerelease di Ai Confini dell’Eternità, riceverai un Prerelease Pack. Ogni Prerelease Pack di Ai Confini dell’Eternità contiene: 6 buste di gioco di Ai Confini dell’Eternità

1 carta rara o rara mitica foil con impresso l’anno

1 portamazzo

Questo ci porta all'altro tipo di carta importante per gli eventi di Prerelease: la rimozione. Se le minacce ti fanno vincere la partita, le rimozioni impediscono al tuo avversario di vincere la partita. Un artefatto come La Pietra della Fine potrà essere potente, ma non può competere con la semplicità di Ali Frantumate. La maggior parte delle magie di rimozione per il Limited sono carte monocolore comuni e non comuni, che puoi trovare elencate qui:

Luce Esiliatrice

Espulsione d’Emergenza

Concentrare il Fuoco

Deviare i Sistemi

Colpo radioso

Scucire



Criodistruzione

Esplosione Destrutturante

Dirottare il Disastro

Cargo di Esemplari

Disfarsi



Depressurizzare

Fedele del Demolitore

Annientamento Gravitazionale

Eliminazione Unanime



Scavare a Fondo

Drago Nebulosa

Proiettili al Plasma

Rabbia Rovinosa



Relazioni Diplomatiche

Determinazione dello Scioglitore

Impatto della Nave Colonia

Ali Frantumate



Se hai una o due minacce in un colore e una manciata di magie di rimozione in un altro colore, è un segnale abbastanza chiaro: quelli dovrebbero essere i due colori del tuo mazzo. Ma un buon mazzo non è solo una collezione di carte potenti. Si tratta di strategia e ciò significa costruire il mazzo con una direzione chiara in mente. Il che ci porta a …

La curva di mana in Ai Confini dell’Eternità

Le magie a basso costo tendono ad essere meno d’impatto, ma ti danno da giocare ogni turno. Le magie ad alto costo possono farti vincere la partita, ma è probabile che ti rimangano in mano se non hai le risorse per lanciarle. Puoi dare equilibrio al tuo mazzo e al sistema Sothera utilizzando la curva di mana. Una tipica curva di mana per il formato Sealed assomiglia a questa:

1 Mana: 1-2 carte

2 Mana: 7-8 carte

3 mana: 5-6 carte

4 mana: 3-4 carte

5 mana: 2-3 carte

6 mana: 0-1 carte

e 17 terre!

Distribuendo il valore di mana delle carte in tutto il mazzo, avrai qualcosa da lanciare in ogni turno. Se normalmente si calcola il valore di mana di una magia guardando al suo costo di mana, Ai Confini dell’Eternità aggiunge un’interessante novità: la curvatura.

0023_MTGEOE_Main: Knight Luminary

Il Cavaliere Luminare ne è un ottimo esempio. È una creatura da quattro mana, ma si può lanciare per due mana usando la sua abilità di curvatura, che la esilia alla fine del mazzo per lanciarla in un turno successivo. Quindi, è meglio considerarla una magia da quattro mana o una magia da due mana?

La risposta dipende dal momento in cui pensi di poter lanciare la magia. Se hai altre carte che è più probabile lanciare al secondo turno oltre a Luminare, allora dovresti considerarla come una magia a quattro mana, perché è in quel momento che probabilmente la lancerai. Altrimenti, puoi considerarla come una magia da due mana.

Archetipi per draft di Ai Confini dell’Eternità

Ai Confini dell’Eternità ha dieci “archetipi per draft” utili per la costruzione del mazzo e per non farti precipitare nelle profondità dello spazio. Ogni coppia di due colori ha una strategia specifica supportata dalle carte di quei colori. Identificando la strategia prevista per il tuo mazzo, potrai trovare più facilmente carte favorevoli.

Inoltre, ogni coppia di due colori ha una carta multicolore non comune che rappresenta a gran voce il suo archetipo per draft. Queste non comuni indicate possono essere potenti, quindi non perderle d’occhio nelle tue buste di gioco.

Alpharael, Prescelto dalla Pietra | Illustrazione di: Kieran Yanner

Seconda magia bianco-blu

0039_MTGEOE_Main: Starport Security 0084_MTGEOE_Main: Uthros Psionicist

Lega due magie a turno e travolgi gli avversari con un’ondata di valore! Se riesci a lanciare regolarmente più di una magia a turno, sei già in una buona posizione, ma carte come Forgialuce della Stella Madre e Esperto Psionico di Uthros ti daranno un bonus extra.

Controllo artefatti blu-nero

0212_MTGEOE_Main: Alpharael, Dreaming Acolyte 0096_MTGEOE_Main: Dubious Delicacy

Intrappola i tuoi avversari nel raggio d’azione di Sothera e guadagna il controllo del campo di battaglia. Carte come Prelibatezza Preoccupante e Abbracciare l’Oblio ti permettono di trasformare i tuoi artefatti in una forza distruttiva, eliminando le migliori creature dell’avversario e spianando la strada alle tue.

Vuoto nero-rosso

0220_MTGEOE_Main: Interceptor Mechan 0120_MTGEOE_Main: Temporal Intervention

Lancia magie per i loro costi di curvatura e sacrifica i tuoi permanenti per innescare le tue carte vuoto. Dovresti trovare un equilibrio tra le ricompense (carte come Intervento Temporale) e le carte che innescano i tuoi effetti vuoto. In particolare, sacrificando una qualsiasi pedina Lander inneschi le tue abilità vuoto.

Lander e terraferma rosso-verde

0233_MTGEOE_Main: Tannuk, Memorial Ensign 0185_MTGEOE_Main: Galactic Wayfarer

Gioca terre, innesca abilità terraferma, poi gioca altre terre. Questa semplice combinazione di colori sfrutta le pedine Lander, disponibili in tutti i colori, ma appaiono principalmente in rosso e verde. Dal momento in cui crei tante pedine Lander, prova a immergerti in altri colori per giocare minacce utili come Ragost, Gastronauta Abile.

Segnalini +1/+1 verde-bianco

0218_MTGEOE_Main: Haliya, Ascendant Cadet 0033_MTGEOE_Main: Scout for Survivors

Aumenta le tue forze e lanciati in battaglia. Haliya, Cadetta Ascendente assicura che le tue creature siano armate e la tua mano rifornita. Se i tuoi alleati cadono, riportali sul campo di battaglia con carte come Cercare i Superstiti o Avioscafo da Salvataggio.

Vuoi conoscere la storia di questa non comune indicata? Dai un’occhiata all’ultimo episodio del Podcast sulla Storia di Magic“La storia di Haliya, Cadetta Ascendente” e vivi l’azione in prima persona!

L’unione fa la forza bianco-nero

0232_MTGEOE_Main: Syr Vondam, the Lucent 0012_MTGEOE_Main: Dual-Sun Adepts

Se preferisci costruire il tuo esercito, prova la strategia bianco-nero: crea un campo di pedine per sopraffare le forze avversarie. Potenzia il tuo campo con Syr Vondam, il Lucente e preparati a vincere con creature piccole come Tagliascafi o creature a doppio attacco come Discepole del Doppio Sole.

Aggro artefatto blu-rosso

0221_MTGEOE_Main: Mm'menon, Uthros Exile 0064_MTGEOE_Main: Mechan Navigator

Diversi Robot e Meduse dell’espansione considerano di diventare TAPpate o di far entrare artefatti, il che le rende perfette per il mazzo blu-rosso. Che il Meccano Navigatore stia attaccando o pagando l’abilità di stazionare di un’Astronave, ti terrà in gioco e (con un po’ di fortuna) ti porterà alla vittoria.

Cimitero nero-verde

0227_MTGEOE_Main: Seedship Broodtender 0211_MTGEOE_Main: Thawbringer

Sforna il tuo mazzo macinando carte, poi punta alla vittoria rianimando permanenti. Anche se le Astronavi ad alto costo come Sterminave del Vertice possono sembrare difficili da lanciare, sono molto più interessanti con alcune copie di Sottrarre per l’Eternità nel tuo mazzo.

Spazioporto rosso-bianco

0225_MTGEOE_Main: Sami, Ship's Engineer 0043_MTGEOE_Main: Wedgelight Rammer

Sami, capitano del Seriema, è a capo della nave e della strategia. Molte carte cruciali verificano che le tue creature siano TAPpate, cosa che puoi ottenere attaccando senza sosta o usando le tue creature per potenziare le tue Astronavi. Sfondatore Cuneiluce è una gemma nascosta in questo archetipo, poiché fornisce una pedina creatura che può essere usata per stazionare.

Rampa verde-blu

0213_MTGEOE_Main: Biomechan Engineer 0184_MTGEOE_Main: Fungal Colossus

I mazzi verde-blu hanno un segreto: possono giocare da quattro a cinque colori! I tuoi Lander possono pescare ogni terra base, permettendoti di giocare le migliori carte del tuo Prerelease Pack. Ci sono anche una manciata di carte che considerano terre di nome diverso, dando al tuo mazzo una carta di punta come Colosso Fungino, Pergamena dell’Omnifato e Meccano da Rilevamento.

Diventa la stella di Ai Confini dell’Eternità

Preparati al decollo: gli eventi di Prerelease di Ai Confini dell’Eternità si terranno dal 25 al 31 luglio! Fai tesoro delle conoscenze apprese e traccia la rotta verso la vittoria. L’espansione completa uscirà l’1 agosto ed è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.