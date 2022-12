È bello tornare su Ravnica.

Che sia la tua prima visita o che tu la conosca già, ti do il benvenuto. Le espansioni ambientate su questo piano sono tra le più popolari di tutta la storia di Magic, quindi hai scelto un ottimo momento per giocare!

Ravnica stavolta ha molto da offrire tra novità e vecchie glorie riproposte.

Gilde di Ravnica Il Prerelease si svolgerà questo fine settimana! Gli eventi di Prerelease sono la tua prima occasione per giocare con le nuove carte di Gilde di Ravnica. L’azione ha inizio questo fine settimana, il 29 e 30 settembre, quindi trova un negozio nella tua zona per partecipare e schierarti con la tua gilda!

Non c’è modo migliore del Prerelease per buttarsi a capofitto nel mondo di Ravnica, perché rappresenta la prima occasione in assoluto per mettere le mani sulle carte. A prescindere dal tuo livello di abilità e dalle tue preferenze, il Prerelease è un evento di Magic che non puoi perdere!

Ma cos’è un Prerelease? Che cosa puoi aspettarti dall’evento? E cosa lo rende così emozionante?

Diamo un’occhiata!

Benvenuto a Ravnica.

I Prerelease sono gli eventi di Magic che preferisco in assoluto.

Indipendentemente da dove mi trovo o dal periodo dell’anno, cerco sempre di dare un’occhiata a un Prerelease locale. E non sono l’unico: un sacco di giocatori di Magic, dai veterani più esperti ai giocatori alle prime armi, fanno esattamente lo stesso! I Prerelease sono alcuni dei nostri eventi più amati.

Perché? Perché rappresentano uno dei modi più divertenti per giocare a Magic!

Offrono un’esperienza unica. Ti consentono di sederti comodamente, scoprire carte inedite e pensare a come utilizzarle contemporaneamente ai tuoi avversari. Chiunque può giocare ad armi pari in un ambiente amatoriale, in cui tutti i partecipanti condividono la stessa energia e lo stesso entusiasmo per una nuova espansione di Magic.

Ho partecipato al mio primo Prerelease quando avevo solo 11 anni ed è stata un’esperienza indimenticabile. Diciassette anni dopo, per me non è cambiato molto e i Prerelease sono più entusiasmanti che mai!

I Prerelease sono fantastici perché l’espansione è inedita e viene giocata per la prima volta, quindi le condizioni iniziali sono eque per tutti e si è liberi di rilassarsi, divertendosi a scoprire le novità. Sono un evento imperdibile per appassionati di lunga data e principianti!

Se sei un veterano del Sealed Deck, potresti passare direttamente alla sezione seguente, dove tratto alcune delle differenze che puoi aspettarti per Gilde di Ravnica nel tuo negozio di zona. Se invece sei un principiante nella esaltante esperienza del Sealed Deck, o magari stai cercando qualche dritta in più, continua a leggere.

Bene. Cominciamo da quella che forse è la parte più importante: trovare un negozio dove partecipare a un Prerelease! Dopotutto, non si può giocare senza avere un posto adatto. Come fare?

Se non frequenti ancora un negozio della tua zona, ricorda di dare un’occhiata al localizzatore di negozi per trovarne uno vicino a te! Nel negozio che scegli, potrebbero offrire la possibilità di pre-iscriversi. I Prerelease sono tra gli eventi più popolari che organizziamo, quindi controlla se il tuo punto vendita offre la pre-iscrizione. Il momento migliore per capire se un evento è al completo non è certo quando ti presenti in negozio e scopri che non puoi giocare, quindi non dimenticare di muoverti in anticipo.

Hai trovato il tuo negozio? Eccellente!

Ora è giunto il momento di cominciare a prepararti. Anche se costruirai il tuo mazzo per l’evento con le carte che ti verranno fornite quando ti presenterai in negozio, ci sono un sacco di cose a cui pensare prima.

Non dimenticarti tutto l’occorrente per il viaggio verso Ravnica! Ad esempio, è una buona idea portare con te un mazzo Standard per giocare con gli amici tra un turno e l’altro, un raccoglitore per gli scambi, carta e penna per registrare i punti vita e una bottiglia d’acqua.

I Prerelease in genere durano circa 4-5 ore, quindi ricorda di non prendere altri impegni. E avrai bisogno di un sacco di energie per affrontare tutte quelle battaglie, quindi potrebbe farti comodo uno spuntino, ad esempio, una barretta ai cereali o un frutto. (Chiedi anche al tuo negozio di zona, magari vendono qualcosa da sgranocchiare!)

D’accordo, vediamo. Hai selezionato un negozio sulla mappa e hai preparato tutto l’occorrente. Hai addirittura letto gli ultimi aggiornamenti nella Storia di Magic, quindi sai quali eventi ci hanno condotto su Ravnica. Infine, naturalmente, hai dato un’occhiata a tutte le fantastiche carte nella Galleria Immagini delle Carte di Gilde di Ravnica. Magari, se avevi la curiosità di sapere come si svolge un torneo, hai anche dato una scorsa al mio articolo intitolato per l’appunto “Il nostro primo torneo”.

Hai completato tutti i preparativi! Ora è finalmente giunto il momento di aprire alcune buste con le nuove carte.

Scegli la tua gilda

Rispetto a un Prerelease normale, le cose sono leggermente diverse per Gilde di Ravnica. Quindi, che tu sia alle prime armi o che tu abbia anni di esperienza, dai un’occhiata alle novità!

Se il nome dell’espansione non fosse un indizio sufficiente, Ravnica si basa sulle gilde. Gilde, gilde e ancora gilde!

Ma cos’è una gilda? Su Ravnica, queste sono dieci fazioni bicolori. Ciascuna ha la propria personalità, la propria meccanica e il proprio stile di gioco. In Gilde di Ravnica ne vediamo cinque: le virtuose milizie bianco-rosse dei Boros; gli scienziati pazzi blu-rossi degli Izzet; le furtive spie blu-nere dei Dimir; i maestri della vita e della morte verdi-neri dei Golgari; e il coeso conclave verde-bianco di Selesnya.

Legione Boros

Lega Izzet

Casata Dimir

Sciame Golgari

Conclave di Selesnya

Con quale ti identifichi? Se non hai ancora deciso, vai a dare un’occhiata alla descrizione di ciascuna sulla pagina del piano di Ravnica e scopri quella che fa per te!

Sapere a quale gilda appartieni è molto importante, perché al Prerelease dovrai sceglierne una!

Quando ti iscrivi, dovrai optare per una delle cinque gilde disponibili. (Almeno fino a esaurimento scorte... quindi è una buona idea preiscriverti e prenotare la tua gilda preferita, se puoi!) Diciamo che sei come me e ti piacciono i Dimir. Riceverai una confezione come questa:

Al suo interno, troverai cinque buste normali di Gilde di Ravnica, oltre a una busta “selezionata” speciale. Questa contiene la tua promo del Prerelease, ovvero una tra otto diverse rare o rare mitiche, oltre a un sacco di carte che ti aiuteranno a costruire un mazzo nei due colori di quella gilda. La busta include tematiche incentrate sulle rare o sulla rara mitica al suo interno (oltre a strumenti di correzione di mana), quindi sarà davvero utile per aiutare il tuo mazzo a partire in quarta.

Restando in tema Dimir, diamo un’occhiata agli altri accessori che troverai:

Guarda quanta roba fantastica! Bene, ora posso darti il benvenuto ufficiale nei Dimir: a quanto pare, ti ho subdolamente convinto a unirti a noi! Ah ah!

O... magari no. E va bene, forse preferisci una delle altre quattro gilde. Ecco i contenuti degli altri Prerelease Pack:

Niente male, eh?

Ma naturalmente il pezzo forte sono quelle buste. Vediamo cosa farne!

Costruisci la tua gilda

Per prima cosa, affrettati ad aprire quelle buste! Dopo che le avrai aperte tutte, avrai a disposizione un bel mucchietto di carte.

Cosa fare a questo punto?

Adesso è tempo di costruire il tuo mazzo, naturalmente!

In Sealed Deck, la costruzione del mazzo è un po’ diversa rispetto alla norma. Puoi costruirlo solo con le carte davanti a te, più il numero di terre base che desideri. Inoltre, a differenza di quanto avviene con un normale mazzo Constructed dove la dimensione minima del mazzo è di 60 carte, giocherai solo con 40 carte.

Per prima cosa, dovrai scegliere un metodo per selezionare i colori con cui giocherai. Per fortuna, questi Prerelease Pack ne includono uno piuttosto semplice: la busta selezionata! Ti consiglio di essere fedele alla tua gilda e giocare quei due colori. (Se poi hai sufficienti strumenti di correzione di mana, puoi pensare di “sporcare” il mazzo con un terzo colore.)

In caso volessi comunque dare un’occhiata all’offerta degli altri colori (e in effetti avere sul tavolo un portamazzo Dimir, ma giocare un mazzo di Selesnya, è un comportamento degno di un Dimir), questi sono gli elementi su cui basare la tua scelta:

Una rara potente che non vedi l’ora di usare.

Molte carte di “rimozione” che possono eliminare le creature dell’avversario.

Numerose carte giocabili in quel colore.

Una buona “curva di mana” per quel colore, ovvero la presenza di varie creature con costi differenti.

In una situazione ideale, i colori che sceglierai dovrebbero rispondere a tutti e quattro questi requisiti, ma è sufficiente che ne siano soddisfatti almeno due o tre.

Qualunque sia il tuo metodo, dovrai restringere il campo per decidere cosa giocare. Se ti trovi in difficoltà, non farti scrupoli a chiedere aiuto agli altri giocatori. (Al Prerelease puoi farlo: d’altronde, tutti sono lì principalmente per divertirsi!)

Adesso hai deciso i tuoi colori. Come fare per capire quali sono le 22-23 carte che vuoi mettere nel tuo mazzo tra tutte quelle che hai sbustato?

Ecco una procedura che potrebbe esserti di aiuto!

Innanzitutto, ordina le tue creature in base al costo di mana. In questo modo, potrai capire approssimativamente quali creature sarai in grado di lanciare in ogni fase della partita. (Non mettere sul piatto le tue carte non creatura in questo momento, a meno che non si tratti di carte che pensi di lanciare non appena hai il mana necessario: ad esempio, lancerai la Figlia della Notte intorno al secondo turno, ma difficilmente utilizzerai i Fili Tagliati al terzo turno.)

Una buona “curva di mana” delle creature è cruciale per creare un mazzo Sealed vincente. Sarebbe meglio non sovraffollare ogni punto della curva con troppe carte: è importante avere una buona combinazione in modo da poter lanciare le magie economiche nelle fasi iniziali della partita e quelle più costose nelle fasi avanzate. Come regola generale per il formato Limited, io cercherei di giocare con qualcosa del genere:

1 mana: 0-2 creature

2 mana: 4-6 creature

3 mana: 3-5 creature

4 mana: 2-4 creature

5 mana: 1-3 creature

6 o più mana: 0-2 creature

È lontano da una tattica veloce e aggressiva, ma è un buon punto da cui partire. Scegli le tue creature preferite e scarta le altre fino a raggiungere questa cifra.

Hai già il nucleo di creature del mazzo, perciò è il momento di aggiungere magie! Scegli le preferite tra i tuoi colori per portare il mazzo a 22 o 23 carte e avrai sistemato anche il reparto magie.

Le magie che dovresti preferire sono quelle cosiddette “di rimozione”, ovvero quelle in grado di neutralizzare definitivamente le creature avversarie infliggendo loro danno, mantenendole TAPpate o distruggendole direttamente. Magic in Sealed Deck è incentrato sulle creature, quindi è meglio giocare quante più carte possibile a tua disposizione nei colori scelti che possano eliminare i combattenti nemici.

Se vuoi saperne di più sulle curve di mana, puoi dare un’occhiata al mio articolo su come costruirne una cliccando qui.

Ti interessano altri consigli? Ecco qualche trucco in più da tenere a mente per la costruzione del mazzo:

Puoi giocare con più di 40 carte, ma se possibile, dovresti evitare di superare questo numero. Ogni carta oltre le 40 con cui decidi di giocare diminuisce la probabilità di pescare quella fantastica rara che hai inserito nel tuo mazzo!

La proporzione di terre che dovresti includere è di circa 17 rispetto a 23 non terre. Non si tratta di una soluzione adatta nel 100% dei casi, ma la maggior parte dei mazzi Limited finisce per avere questa struttura e, in generale, è il tipo di equilibrio che vorrei avere nel mio mazzo.

Gioca con un mix di carte economiche e costose. Se includi solo creature piccole e a basso costo, ne basterà una grande dall’altro lato del tavolo per bloccarti. Se invece hai solo creature colossali e costose a disposizione, rischi che ti travolgano prima di poterle lanciare. Cerca di creare una combinazione che si concentri su creature con costo di lancio pari a due, tre, quattro e cinque. La strategia più comune rispetto a qualsiasi altra per vincere più partite in Sealed Deck consiste nel lanciare una creatura ogni turno a partire dal secondo o dal terzo.

Le abilità evasive sono importanti! Spesso, nelle partite in Sealed Deck si giunge a una situazione di stallo in cui entrambi i giocatori dispongono di molte creature, ma nessuno dei due è in grado di attaccare con efficacia. Le creature con abilità come volare ti permettono di superare questi blocchi.

Ravnica offre un sacco di strumenti di correzione di mana. Se sbusti i Cancelli e i Medaglioni giusti, potresti “sporcare” il mazzo con un terzo colore. Tuttavia, a meno che tu non abbia davvero molta esperienza in materia, eviterei di giocare più di tre colori, anche se la tentazione è forte!

A differenza della maggior parte dei formati di Magic, Sealed tende a essere più lento. Se il tuo mazzo non è dei più rapidi, scegliere di pescare, e quindi lasciar giocare per primo l’avversario invece di essere tu ad aprire la partita, può essere una buona idea, perché ti fornisce quella carta extra.

Two-Headed Giant

Alcuni negozi offrono anche una versione di Sealed Deck chiamata Two-Headed Giant (spesso abbreviato come “2HG”), in cui due giocatori si alleano per affrontare altre coppie. Ogni squadra riceve due Prerelease Pack a partire dai quali i giocatori dovranno costruire i propri mazzi. (Se hai avuto la possibilità di provare la recente espansione Battlebond, potresti conoscere già questo formato!)

Come funziona?

La versione semplice è questa: tu e il tuo compagno di squadra collaborate per costruire due mazzi da 40 carte. Quindi, sfidate altri due giocatori in un incontro di una sola partita.

Come funziona questo tipo di multiplayer? Semplicissimo: tutte le vostre creature e terre sono separate, ma condividete 30 punti vita totali e giocate i vostri turni contemporaneamente; inoltre, potete bloccare l’uno per l’altro! Per ottenere i migliori risultati e sopraffare gli avversari, dovrete collaborare.

Open Dueling

Se l’idea di passare la giornata partecipando a un torneo di Magic non ti convince o se non hai tempo e vuoi solo esplorare Ravnica a tuo ritmo, puoi cimentarti nell’Open Dueling.

Riceverai un mazzo Planeswalker da 60 carte pronto per essere usato con cui affrontare gli altri partecipanti all’Open Dueling, inclusi i giocatori impegnati nel torneo principale in attesa tra un turno e l’altro. Si tratta di un ottimo metodo per avere un assaggio dell’esperienza di gioco, se non sei certo che il Prerelease faccia per te o se non hai cinque ore da dedicare all’evento: puoi semplicemente giocare alcune partite all’Open Dueling a tuo piacimento. Inoltre, è molto divertente!

Informati sull’Open Dueling nel tuo negozio di fiducia durante il Prerelease e preparati ad affrontare la battaglia!

Confezioni in anticipo

Una novità del Prerelease è la possibilità di ritirare una confezione al Prerelease!

Proprio così: se preordini una confezione di buste di Gilde di Ravnica in anticipo, puoi acquistarla e portarla a casa con te (o aprirla tutta in negozio) quel giorno stesso. Per maggiori informazioni, contatta il tuo negozio di zona.

Allo stesso modo, nella giornata del Prerelease puoi anche acquistare i mazzi Planeswalker. Che tu partecipi o meno all’Open Dueling, puoi prenderne uno e gettarti nella mischia!

Meccaniche per tutti

A ciascuna gilda di Gilde di Ravnica corrisponde una fantastica meccanica caratteristica, quindi dovrai fare un corso accelerato!

Se vuoi sapere come funzionano, leggi la panoramica di Matt Tabak.

Ritorno a Ravnica

Ravnica ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Ho iniziato a giocare a livello agonistico durante la stagione di Ravnica: Città delle Gilde. Quando sono entrato nel team di ricerca e sviluppo di Wizards, la prima espansione su cui ho lavorato è stata Ritorno a Ravnica. E ora, dopo tutti questi anni, ho l’occasione di lavorare su un’altra espansione ambientata su questo piano come progettista senior... Insomma, è un grande onore.

E credo che ti divertirai un sacco con quello che ci siamo inventati!

Quindi raduna i tuoi amici, dai un’altra occhiata alla Galleria Immagini delle Carte, non dimenticarti di effettuare la pre-iscrizione presso un negozio di zona e preparati al Prerelease: il divertimento è assicurato!

Se hai dubbi o domande oppure se vuoi sapere cos’altro ti attende, contattami pure. Puoi contattarmi in qualsiasi momento inviandomi un tweet o una domanda su Tumblr. Cercherò di rispondere!

Che il tuo Prerelease sia fantastico, a prescindere da quante volte hai già visitato Ravnica. Scegli la tua gilda e divertiti!

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight