È tempo per un’espansione di Magic davvero speciale.

Come in ogni nuova espansione Orizzonti di Modern, anche questa è ricca di care vecchie citazioni, strampalate meccaniche riproposte, leggendarie super e, ciliegina sulla torta, un sensazionale formato Limited. Non ce n’è per nessuno! Spassatela tra le più bizzarre combinazioni di abilità e intavola un divertimento davvero unico nel suo genere.

Ma qual è il miglior modo di entrare nel vivo dell’azione? Semplice! Parte tutto dal tuo Prerelease di zona.

Come? Cos’è un Prerelease?

Beh, i Prerelease sono tra i miei eventi di Magic preferiti, perfetti sia per i nuovi arrivati che per i giocatori più esperti. Sono dei festeggiamenti dedicati alle nuove espansioni e il Prerelease di Orizzonti di Modern 3 inizia il 7 giugno. Preparati al più speciale dei divertimenti.

Innanzitutto, se vuoi imparare a giocare a Magic, ti consiglio alcune di queste risorse:

Inoltre, se cerchi un negozio in cui giocare, consigliamo sempre il nostro localizzatore di negozi. Ti basta inserire una posizione per visualizzare tutti i negozi nelle vicinanze:

Una volta trovata la sede, contattala per la pre-registrazione. I Prerelease sono eventi popolari, perciò assicurati un posto al tavolo!

Se preferisci vedere un video sull’argomento, questo articolo è accompagnato da un video consultabile su Good Morning Magic:

Cosa rende un Prerelease così divertente? E cosa puoi aspettarti a un Prerelease? Diamo un’occhiata!

Espandi i tuoi orizzonti

Non c’è niente come prendere in mano le carte di una nuova espansione appena uscita ed è esattamente quello che puoi fare a un Prerelease. Tutti i giocatori sono allo stesso livello: nessuno possiede queste carte prima del Prerelease ed è la tua prima occasione per viverle e vedere come funzionano.

L’energia nella sala di un Prerelease è palpabile. Quindi, rilassati e divertiti pure mentre le persone aprono le loro buste, esultano per le belle carte che trovano e scoprono fantastiche combinazioni (o spassose citazioni!) per la prima volta.

Una delle caratteristiche migliori di un Prerelease è che è l’ambiente ideale per guidarti nel tuo primo evento. Anche se è la tua prima volta, il personale del negozio sarà lì per sostenerti e aiutarti a vivere una bellissima esperienza. Giocatori nuovi e veterani, il Prerelease è l’evento che riunisce tutti! L’espansione è nuova, la gente parla dello stile e della sua storia (di cui puoi leggere di più qui se non l’hai già fatto) e tutti sono lì per divertirsi.

C’è bisogno di portarsi un mazzo da casa? No! Al Prerelease giocherai in un formato chiamato Sealed Deck. È piuttosto lineare: apri le sei buste di gioco Orizzonti di Modern 3 che trovi nel Prerelease Pack (in aggiunta alla promo all’interno) e costruisci un mazzo con il contenuto. La protagonista è proprio la nuova espansione con ciò che troverai nelle buste. Se preferisci puoi anche vedere in anteprima le carte, da quelle comuni alle rare mitiche per creare il miglior mazzo possibile. (Butta un occhio sulle carte in anteprima nella Galleria Immagini delle Carte).

Come funziona esattamente? Lascia che te lo illustri.

Crea il tuo orizzonte

Quando prendi posto al tavolo il giorno del Prerelease, ti consegneranno un Prerelease Pack di Orizzonti di Modern 3.

Prerelease Pack di Orizzonti di Modern 3

Il contenuto è vario, troverai un segnapunti vita Spindown per tenere conto dei tuoi punti vita e un piccolo inserto con alcune informazioni e consigli, ma la cosa più importante sono queste sei buste di gioco:

Aprile tutte e dai un’occhiata alla tua nuova montagna di carte. All’interno troverai anche una rara o rara mitica con marchio foil che puoi utilizzare per giocare: ricorda di tirare fuori anche quella.

Okay, hai aperto le buste? Allora hai tutto il necessario per costruire un mazzo!

Ma da dove puoi iniziare?

Per prima cosa, dovresti sapere quello che stai cercando di fare! Nei mazzi Sealed, hai bisogno di sole 40 carte; né 60, né 100. Puoi prendere quante terre base addizionali vuoi dal negozio.

Una buona regola generale è giocare con 17 terre. Quindi, detto ciò, giocherai praticamente con 23 carte non terra prese dalle buste che hai aperto. Il tuo obiettivo è identificare quelle 23 carte.

Ok, ora sembra un po’ più facile. Come fai a scegliere quelle carte?

Prima prova a dividere le carte per colore. Forma otto pile: una per ogni colore, una per le carte multicolore, una per le carte incolori e una per le terre. Mentre dividi le carte, puoi leggerle e capire cosa potrebbe interessarti.

È meglio limitare le tue scelte a due colori. Potresti aggiungere un terzo colore, giocando con due colori come base e alcune carte potenti o costi addizionali di un altro colore, ma io mi concentrerei sui due colori che ti serviranno. Puoi sceglierli in base ai criteri che preferisci, anche semplicemente perché ti piacciono quei colori, ma ci sono tre cose da tenere presente:

Qualsiasi rara forte dei colori con cui vorresti giocare

Tante carte di rimozione (carte che distruggono o si occupano in altri modi delle creature del tuo avversario).

Abilità di evasione (molte partite in Sealed Deck si vincono con creature volanti o altre carte comunque difficili da bloccare).

Inoltre, un altro elemento da ricercare sono le buone sinergie e le carte multicolore. Ogni coppia di colori in Orizzonti di Modern 3 ha una tematica e sapere quali sono potrebbe aiutarti a capire con quali colori giocare. Troverai una spiegazione più dettagliata in un inserto in cima a ogni confezione di buste di gioco, ma li riportiamo anche qui per comodità:

C’è un altro elemento inusuale da tenere in considerazione: in quest’espansione i costi sono in mana incolore. No, non costi generici, ma specifici costi incolore. Prendiamo in questione il Mago Combattente delle Distese:

0017_MTGMH3_Main: Mago Combattente delle Distese

Non è possibile pagare con mana di un qualsivoglia colore; dev’essere mana incolore. Dunque, se decidi di inserire queste carte nel mazzo, dovrai assicurarti di avere abbastanza fonti in grado di generare mana incolore. Un po’ come dare spruzzi di colore. È meglio essere certi di disporre di tre o quattro fonti regolari, prima di inserirne una dentro al mazzo. E anche più, se se ne vogliono giocare molteplici. Non ci sono molte carte di questo tipo nell’espansione, ma tieni gli occhi aperti. E poi, assicurati di avere abbastanza modi per lanciarle se le vuoi includere.

Una volta scelti i colori, devi pensare alla tua curva di mana. Questa ti aiuta ad assicurarti di avere creature da lanciare in da ogni turno della partita. Se tutto costa sei mana, ci impiegherai troppo a lanciare creature, mentre se tutto costa due mana, a partita inoltrata ti surclasseranno.

Ecco come tenere d’occhio la tua curva di mana. Per prima cosa, disponi le tue creature in base al valore di mana, da sinistra a destra. Prima tutte le creature che costano un mana, poi tutte quelle che costano due e così via. Disponi le carte non creatura solo se sono carte che pensi di mettere in campo non appena possiedi quella quantità di mana. Per esempio, potresti giocare un Equipaggiamento al secondo turno, perciò conta come una carta da due mana, ma probabilmente non giocherai una magia di rimozione al secondo turno.

Come linea guida generale per il formato Limited, ti consiglio di giocare qualcosa del genere:

1 mana: 0-2

2 mana: 4-6

3 mana: 3-5

4 mana: 2-4

5 mana: 1-3

6 o più mana: 0-2

Quando avrai ordinato le tue carte secondo questo criterio, aggiungi le tue magie non creatura. Probabilmente vorrai giocare tutte le tue magie di rimozione per far sì che si occupino delle creature del tuo avversario. Oltre a questo, fa comodo avere carte che potenziano le tue creature istantaneamente e carte che ti permettono di pescare. Ma puoi decidere secondo i tuoi gusti ciò che pensi si addica al tuo mazzo.

E questo è quanto! Una volta finito, dovresti avere un mazzo da 40 carte. Puoi giocare più di 40 carte, ma è fortemente sconsigliato: ogni carta che giochi oltre le 40 carte riduce la probabilità di pescare le tue carte migliori.

Meccaniche di Orizzonti di Modern 3

Orizzonti di Modern 3 è un’espansione jolly, nel senso che anziché promuovere nuove meccaniche, ne raggiunge di moltissime tra quelle passate. La maggior parte delle meccaniche possono essere consultate nell’articolo Meccaniche di Orizzonti di Modern 3, dove potrai scoprire tutti i dettagli.

Verso l’orizzonte

Il Prerelease di Orizzonti di Modern 3 è in arrivo. Partiamo dal 7 giugno! Vai nel tuo negozio di zona, ammira la Galleria Immagini delle Carte e preparati a un’esperienza tanto speciale quanto incredibile: Orizzonti di Modern 3.

Ah, un’ultima cosa: puoi anche preordinare le confezioni di buste da ritirare al Prerelease. Per portare ancora più carte a casa con te, quindi, prendine alcune di Orizzonti di Modern 3. Discutine però prima con il tuo negozio di zona.

Spero di averti aiutato nel tuo viaggio verso il Prerelease. E, come sempre, se hai domande, contattami pure su Twitter, Instagram, TikTok o YouTube. Mi piace sapere cosa hanno da dire le persone.

Goditi l’espansione e divertiti!

Gavin

