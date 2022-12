Wizards of the Coast

Sei dalla parte di Urza? O stai con Mishra? Oppure sei della fazione “Non voglio che il mondo venga distrutto vi prego fermatevi”?

Il viaggio nel passato di Magic con La Guerra dei Fratelli sta per iniziare: ci sono molti modi per giocare con la nuova espansione e nelle prossime settimane ne arriveranno ancora di più.

Prerelease: 11-17 novembre

Gli eventi di Prerelease per La Guerra dei Fratelli inizieranno venerdì 11 novembre. Non c’è momento migliore per giocare a La Guerra dei Fratelli se non prima dell’uscita ufficiale e quale posto potrebbe essere più adatto per provare la nuovissima espansione se non il tuo negozio di zona?

Solitamente, il Prerelease è supportato da Prerelease Pack contenenti tutto il necessario per giocare:

6 buste per draft di La Guerra dei Fratelli

1 rara o rara mitica con marchio foil dell’espansione

1 codice per Magic: The Gathering Arena che potrai riscattare per ottenere delle chicche sul tuo account MTG Arena

1 segnapunti vita d20 Spindown

Non devi fare altro che registrarti nel tuo negozio, prendere il tuo Prerelease Pack e iniziare a costruire un mazzo da 40 carte per giocare qualche turno in una partita Sealed. La maggior parte dei negozi WPN offre tornei tradizionali con questa modalità, ma l’atmosfera è rilassata e la distribuzione di premi è ampia, solitamente rivolta a tutti i partecipanti. Alcuni negozianti permettono anche di costruire e giocare con altre persone nel negozio a tua discrezione, quindi controlla che opzioni offre il tuo negozio e pensa cosa preferisci.

Per avere informazioni più dettagliate, il designer di Magic, Gavin Verhey, ha spiegato tutto ciò che devi sapere sul Prerelease di La Guerra dei Fratelli.

Non conosci Magic? Non sai come costruire un mazzo usando Booster Draft sigillate o non credi di avere le carte in regola per iniziare? Le buste di Jumpstart di La Guerra dei Fratelli sono perfette per iniziare subito a giocare senza dover costruire un mazzo durante il Prerelease. Ti basterà mischiare due buste di Jumpstart e il gioco è fatto, la partita può iniziare!

I giocatori che partecipano nei loro negozi possono anche ottenere delle fantastiche promo (in base alla disponibilità) grazie alle promo per il 30° anniversario. Il Prerelease di La Guerra dei Fratelli è supportato da promo con bordo retrò di carte uscite per la prima volta tra il 1996 e il 1999.

Inoltre, fieri di tutte le lingue in cui viene stampato Magic, la versione in cinese semplificato di Seguaci Leali è la maniera di questa espansione di commemorare questo traguardo. Ricorda che questa promo è più rara di altre, quindi confrontati con il tuo negozio e scopri come verrà distribuita durante l’evento.

Non hai tempo di andare a giocare in negozio nel fine settimana? Nessun problema. Molti negozi offrono anche Prerelease Pack da portare via, per chi preferisce godersi la nuova espansione comodamente a casa, o da amici, o nel suo locale preferito.

Quello di La Guerra dei Fratelli è un Prerelease speciale anche per i rivenditori perché tutti i negozi WPN venderanno tutti i prodotti della nuovissima espansione prima dell’uscita ufficiale e potranno offrire anche vari modi di giocare nelle serate prima dell’uscita ufficiale. Consulta il tuo negozio di zona per ulteriori dettagli, per scoprire cosa offre per gli eventi e per ritirare i prodotti dei tuoi sogni!

Launch Party: 18-20 novembre

Hai partecipato al Prerelease. Ok, forse hai partecipato a cinque Prerelease. In ogni caso, vuoi giocare ancora di più a Magic. Il Launch Party ti aspetta. La nuova espansione uscirà nei negozi di tutto il mondo e non c’è modo migliore di festeggiarla se non tuffandosi in un nuovo formato Booster Draft. Se i formati da 40 carte non fanno per te, porta il tuo mazzo Commander e goditi nuove partite con nuove carte di La Guerra dei Fratelli nel tuo mazzo!

Game Day: 3-11 dicembre

Vuoi partecipare a una sfida di zona? Il Game Day è ciò che fa al caso tuo. I negozi WPN ricevono promo per supportare un torneo di un giorno fatto per Standard Constructed, Sealed Deck di La Guerra dei Fratelli o Booster Draft. L’evento può tenersi in qualsiasi momento a inizio dicembre, quindi contatta il tuo negozio di zona per scoprire la data esatta.

I partecipanti riceveranno (fino a esaurimento scorte) una versione alternativa di Ufficiale di Reclutamento della nuova espansione:

Se riesci a entrare nella Top 8 del tuo Game Day, potrai portare a casa una versione alternativa di Braids, Incubo Risvegliato:

Vinci l’evento e riceverai (oltre al diritto di poterti vantare) anche una Macchina della Marea promo per commemorare l’occasione!

Commander Party 16-18 dicembre

Il party più “in”, è il Commander Party! Questo evento in negozio esclusivo del WPN Premium permette ai rivenditori Premium di organizzare nel fine settimana un fantastico evento per i giocatori Commander. I negozi che organizzano un Commander Party di Dominaria Unita possono anche continuare a sviluppare la loro avventura e a cambiare il gioco, portando a momenti di grande emozione che potrebbero essere diversi in ogni negozio. I partecipanti potranno usare una carta fazione che aggiungerà colpi di scena alle classiche partite Commander.

Inoltre, come souvenir dell’evento i partecipanti potranno riportare a casa una Psicosi Strisciante in lingua Phyrexiana. Gentilmente offerta da . . . Beh, i Phyrexiani. Sono molto generosi. Di certo questa carta non significa niente e non è il preludio di orrori inenarrabili che si verificheranno nei prossimi mesi.

Giusto?

. . . giusto?

Friday Night Magic: Ogni venerdì

Certe cose sono fatte le une per le altre. Come pane, burro e marmellata. O ananas e pizza. Urza e Mish... Beh, forse questa accoppiata non è stata così vincente per Dominaria, quindi . . . andiamo avanti.

C’è la classica accoppiata venerdì sera e Friday Night Magic (o FNM). I negozi possono organizzare gli eventi Friday Night Magic in qualunque formato, di solito sono tornei da pochi turni, ma ognuno può offrire cose diverse quindi consulta il tuo negozio di zona per scoprire quale evento organizza di venerdì sera.

Inoltre questi eventi sono supportati da buste promo che vengono date come premi. Ecco alcune delle carte che potresti trovare per La Guerra dei Fratelli:

Commander Nights: Sere della settimana

Vuoi sfidare altri giocatori in partite Commander? Vuoi raggiungere degli obiettivi tramite il foglio di obiettivi del tuo rivenditore? Le Commander Nights sono quello che fa per te! Gioca nelle sere della settimana sfidando i tuoi amici nel negozio di zona. I fogli di obiettivi ti danno dei traguardi da raggiungere portando un tocco di novità nelle partite tradizionali e, proprio come nelle Friday Night Magic, i partecipanti possono vincere le buste promo del WPN. Ricorda di consultare il tuo rivenditore per sapere nello specifico come verranno distribuite.

L’emozione è palpabile nel tuo negozio di zona. I più competitivi vorranno tenere a mente alcuni eventi importanti che seguiranno l’uscita di La Guerra dei Fratelli.

Campionati Regionali: Novembre e dicembre

Il primissimo round dei Campionati Regionali dopo l’annuncio del ritorno del Pro Tour inizierà a partire dal fine settimana di uscita di La Guerra dei Fratelli, il 18 novembre, e continuerà fino al fine settimana del 18-19 dicembre.

I finalisti di questi eventi da ogni regione si qualificano per il primo Pro Tour del 2023 che si svolgerà tra il 17 e il 19 febbraio a Philadelphia, Pennsylvania, negli Stati Uniti. I vincitori di ogni Campionato Regionale si qualificano anche per il Campionato Mondiale di Magic: The Gathering che mi dicono sia abbastanza importante, quindi c’è anche questo.

I Pro Tour sono importanti tornei mondiali con partecipazione solo su invito. I partecipanti del Pro Tour gareggeranno non solo per vincere una parte dei 500.000 dollari, ma otterranno anche quest’incredibile promo Secret Lair Jace, the Mind Sculptor non foil solo per essersi iscritti e aver giocato. I Top 16 otterranno anche una copia foil tradizionale.

Questa promo sarà disponibile per il Pro Tour 2023: qualificarsi e giocare non è mai stato così conveniente. Quante possibilità hai di qualificarti per il Pro Tour? Ottieni un buon risultato nel Campionato Regionale. Anche se tecnicamente il turno di qualificazione per i primi Campionati Regionali è passato, molti organizzatori faranno dei Last Chance Qualifier, quindi hai ancora un’opportunità per partecipare a questo primo round!

I giorni in cui si svolgerà il Campionato Regionale variano da regione a regione, quindi ecco una comoda lista divisa per regione, organizzatore e fine settimana!

I partecipanti di questo round del Campionato Regionale riceveranno una carta Teferi, Eroe di Dominaria non foil.

I finalisti del Campionato Regionale riceveranno anche una copia foil di Teferi!

Questi eventi prevedono anche altri premi, compresi i premi in denaro. Il montepremi di ogni Campionato Regionale sarà diverso, quindi consulta il sito dell’organizzatore della tua regione per avere più informazioni sui premi in palio.

Anche se non riesci a qualificarti per l’evento principale, solitamente gli organizzatori offrono molte cose da fare per chi vuole guardare, fare il tifo per gli amici, competere in eventi secondari, anche per giocatori Commander che vogliono solo giocare. Mentre il Campionato Regionale si focalizza soprattutto su tornei agonistici volti alle qualifiche per il Pro Tour e il Campionato Mondiale di Magic, ci sono tante altre cose da fare in questi eventi, quindi se vuoi partecipare visita il sito dell’organizzatore della tua regione per avere più informazioni!

Qualificazioni al Campionato Regionale per il Pro Tour 2 nel 2023: Si svolgeranno fino al 18 dicembre

Parlando di qualifiche per il Campionato Regionale, puoi farlo ora. Beh, non proprio ora, ma nei fine settimana. Le qualificazioni per il Campionato Regionale relative ai prossimi Campionati Regionali (non quelli sopra menzionati) si svolgeranno fino al 18 dicembre.

Chi partecipa ora alle qualificazioni avrà una bellissima promo Ispettrice di Thraben.

I finalisti di queste qualificazioni otterranno una fantastica promo Spirito Altruista. I giocatori che riescono a qualificarsi per il Campionato Regionale riceveranno la versione foil tradizionale!

I rivenditori WPN possono organizzare questi eventi agonistici, quindi potresti averne uno vicino a te. Visita il sito dell’organizzatore della tua regione (i link sono riportati sopra nella sezione del Campionato Regionale) per avere maggiori informazioni.

Qualificazioni al Campionato Regionale per il Pro Tour 3 nel 2023: A partire dal 7 gennaio

E infine, dopo un anno, le qualificazioni al Campionato Regionale per il Pro Tour 3 nel 2023 inizieranno il 7 gennaio. Questa è una notizia nuova, quindi ti rimando all’articolo su Magic.gg in cui sono riportate tutte le informazioni necessarie, compreso come ottenere una delle promo seguenti (sia in versione foil che non foil).

Sono pazzesche. Se vuoi provare a ottenere lo Snapcaster Mage con illustrazione dell’ultimo drop di Secret Lair dell’artista Jack Hughes clicca il link qua sopra per scoprire di più.

*Espira*

Wow, ci sono un sacco di modi per giocare con La Guerra dei Fratelli. È come se fossero tornati gli eventi di una volta. Come sempre, potrai iniziare a giocare alle espansioni nel tuo negozio di giochi di zona, quindi contatta il negozio per informazioni sulle partire in zona, sia amatoriali che agonistiche.