Lo senti? Una sorta di formicolio? Non è il pericolo che si avvicina, è l’ultima collaborazione di Magic con Marvel, questa volta per celebrare il lancia-ragnatele preferito da tutti con Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man. Per oltre 60 anni, questo iconico Supereroe ha insegnato al mondo che da un grande potere derivano grandi responsabilità. I giocatori di Magic potrebbero notare che ha anche una grande costituzione. Sia che tu voglia entrare in azione al fianco di Spidey e diventare un Supereroe, o abbracciare il tuo lato malvagio e vederlo schiacciato come un insetto, questa espansione ha qualcosa per te. Diamo un’occhiata alle meccaniche nuove e riproposte che ti attendono in questa super espansione.

Lancia-ragnatele

Con un colpo di polso e un thwip coordinato, Spider-Man spara ragnatele per allontanare gli altri dal pericolo e gettarsi nella mischia. La nuova abilità lancia-ragnatele mette questa azione nel palmo delle tue mani, o meglio… dei polsi.

0016_MTGSPM_Main: Spider-Man, Lanciatore di Ragnatele

Lancia-ragnatele è un costo alternativo per lanciare una magia. Se scegli di lanciare una magia pagando il suo costo di lancia-ragnatele, paghi il costo indicato invece del suo costo di mana e fai tornare una creatura TAPpata che controlli in mano al suo proprietario. Far tornare una creatura TAPpata fa parte del costo, quindi se non ne controlli una, non puoi usare lancia-ragnatele per lanciare la magia.

Usare lancia-ragnatele per lanciare una magia non cambia il momento in cui puoi lanciare quella magia. Le creature come Spider-Man, Lanciatore di Ragnatele di solito possono essere lanciate solo durante la tua fase principale, ad esempio. Lancia-ragnatele appare anche su un istantaneo, quindi il tuo sogno di essere l’eroe che salva la situazione all’ultimo minuto potrebbe diventare realtà.

Nella maggior parte delle carte, usare lancia-ragnatele ti farà risparmiare un po’ di mana e (a seconda della creatura che torna in mano) potrebbe darti un’altra possibilità con alcune abilità “entra” vantaggiose. Alcune carte avranno dei bonus se sono state lanciate utilizzando lancia-ragnatele. È tempo di lanciare ragnatele!

Pandemonio

Senti, ho capito. Sei un nemico. Hai dovuto sorbirti tipo 300 parole della eroica solfa “rah-rah, tutto è fantastico”. Vuoi soltanto vedere la città distrutta. Ti capisco. Che ne dici di un bel pandemonio?

0077_MTGSPM_Main: Electro's Bolt

Ora sì che ci siamo. Pandemonio è una nuova abilità che ti permette di lanciare una carta dal tuo cimitero pagando un costo alternativo se l’hai scartata in quel turno. Se la lanci in questo modo, paghi il costo di pandemonio invece del costo di mana. Come ci ricorda il testo di richiamo, pandemonio non cambia il momento in cui puoi lanciare la magia, quindi se scarti il Fulmine di Electro nel turno di un avversario, non puoi sfruttare pandemonio perché il Fulmine di Electro è una stregoneria. Maledizione!

Per dare inizio al pandemonio, ti servirà un modo per scartare carte. Magari i tuoi avversari staranno al gioco e ti costringeranno a scartare una carta. Se ciò accade, puoi ribaltare la situazione, scartare una carta con pandemonio per poi lanciarla. È come se non l’avessi mai dovuta scartare. Che sciocchi!

Forse i tuoi avversari sono troppo intelligenti per cadere in questa trappola. Ci sono molte ragioni per cui potresti voler scartare delle carte. Potresti essere in grado di ricevere la ricompensa di qualcosa che richiede di scartare una carta e allo stesso tempo di lanciare la carta che hai scartato. Sono sicuro che un nemico manipolatore come te può complottare contro l’avversario.

Complottare

Ehi, hai trovato una soluzione! Ottimo! Complottare è un’azione definita da parola chiave riproposta.

0168_MTGSPM_Main: Mechanical Mobster

Se una creatura che controlli complotta, peschi una carta, poi scarti una carta. Se scarti una carta non terra in questo modo, metti un segnalino +1/+1 sulla creatura che ha complottato. Se scarti una carta terra, la creatura non ottiene un segnalino +1/+1, ma la tua mano è probabilmente migliore, quindi è già qualcosa.

Carte bifronte modali (che si trasformano!)

Peter Parker, Miles Morales, Gwen Stacy, cavolo anche Norman Osborn ed Eddie Brock. Le identità segrete fanno parte della vita di molti personaggi Marvel. Permettono loro di vivere una vita normale, almeno in parte. Possono tenere al sicuro i propri cari. E per nostra fortunata, possono portare nuove fantastiche carte bifronte modali.

0078a_MTGSPM_Main: Gwen Stacy

Abbiamo già visto le carte bifronte modali... beh, io le ho viste, ma forse tu no, quindi ecco una panoramica. Ognuna di queste carte ha due lati e, quando ne lanci una, scegli quale lato lanciare. Se ne metti una sul campo di battaglia senza lanciarla, ottieni il lato frontale (il lato dell’identità segreta in questa espansione). Le note di release di questa espansione conterranno informazioni sulle interazioni più complesse con le carte bifronte modali.

Ma aspetta! Non è tutto! A differenza delle carte bifronte modali precedenti, queste hanno un modo integrato per trasformarsi. Dopotutto, se non puoi cambiare costume, la tua identità segreta è solo la tua identità. Se la carta ha il lato frontale a faccia in su, c’è un’abilità attivata che permette di trasformarla nell’altro lato. In precedenza, una carta bifronte modale non poteva essere trasformata, ma questa regola è stata abolita. In realtà, qualsiasi permanente bifronte modale a cui viene detto di trasformarsi ora può farlo, anche se solo le nuove carte di questa espansione hanno una modalità integrata per farlo.

Il lato posteriore di queste carte non include l’abilità di trasformazione, quindi trasformarsi in essi è un viaggio di sola andata. Se le lanci con il lato posteriore a faccia in su, entreranno con quel lato a faccia in su e fine.

Modificato

Non tutti hanno la fortuna di essere morsi da un ragno radioattivo. A volte serve un po’ di aiuto se si parla di combattimento, che si tratti di gadget gloriosi o di manipolazioni magiche. Le abilità che fanno riferimento alle creature modificate che controlli ti ricompensano per aver equipaggiato la tua squadra.

0005_MTGSPM_Main: Costume Closet

È importante notare che le Aure controllate dagli altri giocatori non rendono modificate le creature che controlli. Per quanto riguarda i segnalini, non importa che tipo di segnalino sia, né chi lo abbia messo sulla creatura. Un segnalino +1/+1 ha la stessa efficacia di un segnalino -1/-1 nel rendere una creatura modificata.

La Gemma dell’Anima

A proposito, è stata avvistata una Pietra Infinito! Un artefatto immensamente potente, La Gemma dell’Anima merita una sezione a parte. Stiamo parlando di vita o di morte, gente.

0066_MTGSPM_Main: La Gemma dell’Anima

Se sei abbastanza fortunato da controllarne una, la sua abilità di mana è subito disponibile. È una bella cosa, ma probabilmente hai ambizioni più elevate dell’accelerare il tuo mana, giusto? L’abilità seguente ti permette di imbrigliare La Gemma dell’Anima. Se attivi quell’abilità, l’abilità ∞ della Gemma dell’Anima diventa attiva. Una volta imbrigliata La Gemma dell’Anima, imbrigliarla di nuovo non ha alcun beneficio aggiuntivo. Puoi attivarla di nuovo se vuoi esiliare una delle tue creature. Magari ti senti particolarmente vendicativo. La Gemma dell’Anima è nelle tue mani. Chi siamo noi per obiettare?

Una volta imbrigliata La Gemma dell’Anima, la sua abilità ∞ è attiva e si innesca all’inizio di ogni tuo mantenimento. La Gemma dell’Anima rimane imbrigliata finché rimane sul campo di battaglia, anche se cambia controllore. Se La Gemma dell’Anima lascia il campo di battaglia e poi ritorna, non sarà più imbrigliata e dovrai ricominciare il processo da capo.

Segui il tuo lancia-ragnatele preferito con tutte le ultime anticipazioni. Preordina Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.