Magic: The Gathering® | Marvel's Spider-Man unisce decenni di storie dell’amato arrampicamuri con il gioco senza tempo di Magic. È il momento giusto per imparare a giocare, e i mazzi di benvenuto di questa espansione sono il modo migliore per iniziare a lanciare magie e ragnatele.

Mazzo di benvenuto (bianco) Mazzo di benvenuto (blu) Mazzo di benvenuto (nero) Mazzo di benvenuto (rosso) Mazzo di benvenuto (verde)

Disponibili nel tuo negozio di zona, questi mazzi offrono un modo accessibile ed emozionante di iniziare i tuoi amici a Magic.

Cosa sono i mazzi di benvenuto?

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man porta con se cinque diversi mazzi di benvenuto, uno per ogni colore di Magic, pensati appositamente per i nuovi giocatori. Ciascun mazzo di benvenuto include due mazzi da 30 carte in ogni scatola, uno del colore indicato e l’altro di uno casuale tra gli altri quattro colori di Magic.

Questi mazzi includono carte dell’espansione principale di Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man (SPM). Le carte con il codice dell’espansione SPM saranno legali in Standard all’uscita dell’espansione.

Inoltre, questi mazzi di benvenuto includono nuove carte create per i giocatori che muovono i primi passi. Queste nuove carte hanno il codice dell’espansione SPE e non sono legali in Standard. Le carte dei mazzi di benvenuto di SPM si trovano anche in versione foil nei Collector Booster di Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man. Ci sono 5 carte comuni, 5 non comuni, 6 rare e 5 rare mitiche dei mazzi di benvenuto di SPE.

Vuoi sapere cosa si trova in questi mazzi di benvenuto? Puoi trovare la lista completa di ogni mazzo da 30 carte proprio qui. Abbiamo incluso anche l’ordine in cui le carte compaiono nei mazzi di benvenuto, per offrirti la vera esperienza per nuovi giocatori per cui i mazzi sono stati creati. Trova il tuo preferito, poi corri al tuo negozio di zona all’uscita di Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man per iniziare a giocare.

Lista dei mazzi di benvenuto di Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

Spider-Man, Peter Parker 2 Thwip! 2 Web Up 2 Amateur Hero Spectacular Tactics 2 Wild Pack Squad Spider-Bot Starling, Aerial Ally Amazing Alliance MJ, Rising Star Spider-Man, Web-Slinger Daily Bugle Reporters Selfless Police Captain Aunt May 12 Plains [3XZyXww3tptbGlrbpmMyLM]

Visualizza l’ordine delle carte

Inizio Spider-Man, Peter Parker Pianura Thwip! Pianura Squadra del Branco Selvaggio Avvolgere con Ragnatele Pianura Thwip! Eroe Dilettante Pianura Tattiche Spettacolari Squadra del Branco Selvaggio Pianura Pianura Spider-Bot Pianura Starling, Alleata Aerea Alleanza Incredibile Pianura Pianura Eroe Dilettante MJ, Astro Nascente Pianura Spider-Man, Lanciatore di Ragnatele Avvolgere con Ragnatele Giornalisti del Daily Bugle Capitano di Polizia Altruista Zia May Pianura Pianura In fondo

Spider-Man 2099, Miguel O'Hara Spider-Bot 2 Doc Ock's Henchmen 2 Unstable Experiment 2 Whoosh! Oscorp Research Team 2 Flying Octobot Lyla, Holographic Assistant Doc Ock, Sinister Scientist Future Flight Spider-Byte, Web Warden Beetle, Legacy Criminal 2 Alchemax Slayer-Bots 12 Island [oHdx4zYIaLiRgAU8VSFDr]

Visualizza l’ordine delle carte

Inizio Spider-Man 2099, Miguel O’Hara Isola Spider-Bot Isola Scagnozzi di Doc Ock Scagnozzi di Doc Ock Isola Esperimento Instabile Isola Whoosh! Robokiller della Alchemax Isola Team di Ricerca della Oscorp Octobot Volante Isola Lyla, Assistente Olografica Doc Ock, Scienziato Sinistro Isola Volo Futuristico Isola Spider-Byte, Guardiana della Ragnatela Esperimento Instabile Isola Whoosh! Scarabeo, Criminale di Retaggio Robokiller della Alchemax Octobot Volante Isola Isola Isola In fondo

Venom, Eddie Brock 12 Swamp [6SJKv4nByNqjCL56Z52g4A] Spider-Bot 2 Symbiote Spawn Merciless Enforcers 2 Venom's Hunger Eerie Gravestone 2 Mechanical Mobster Lethal Protection Scorpion, Seething Striker Tombstone, Career Criminal Venom, Evil Unleashed Risky Research Scorpion's Sting Grendel, Spawn of Knull Merciless Enforcers

Visualizza l’ordine delle carte

Inizio Venom, Eddie Brock Palude Spider-Bot Palude Gangster Meccanico Progenie del Simbionte Palude I Duri Spietati Fame di Venom Palude Lapide Inquietante Palude Gangster Meccanico Protezione Letale Palude Scorpione, Assalitore Infuriato Lapide, Criminale in Carriera Palude Venom, Male Scatenato Ricerca Rischiosa Palude Fame di Venom Palude Pungiglione di Scorpione Grendel, Progenie di Knull Progenie del Simbionte I Duri Spietati Palude Palude Palude In fondo

Ghost-Spider, Gwen Stacy 12 Mountain [65j9tROP3nqwJCIS5oMJZp] Spider-Bot Rampaging Classmate Spider-Islanders Taxi Driver Double Trouble Shocker, Unshakable Electro's Bolt Romantic Rendezvous Stegron the Dinosaur Man The Mary Janes Rampaging Classmate 2 Shock Spider-Gwen, Free Spirit 2 Angry Rabble Masked Meower

Visualizza l’ordine delle carte

Inizio Ghost-Spider, Gwen Stacy Montagna Spider-Bot Montagna Folla Infuriata Montagna Compagno di Classe Scatenato Montagna Shock Montagna Infetti dell’Isola Ragno Autista di Taxi Montagna Doppio Guaio Shocker, Irremovibile Montagna Fulmine di Electro Incontro Romantico Stegron, l’Uomo Dinosauro Montagna Le Mary Jane Compagno di Classe Scatenato Montagna Shock Spider-Gwen, Spirito Libero Folla Infuriata Miagolatore Mascherato Montagna Montagna Montagna In fondo

Spider-Man, Miles Morales 12 Forest [2DZg9as241DL1Z5PllDJSq] Spider-Bot Lurking Lizards 2 Guy in the Chair 2 Kraven's Cats Twisted Spider-Clone Scout the City Spider-Man, Brooklyn Visionary Spider-Rex, Daring Dino Twisted Spider-Clone Venom Blast Grow Extra Arms 2 Kapow! Prowler, Misguided Mentor Lurking Lizards

Visualizza l’ordine delle carte

Inizio Spider-Man, Miles Morales Foresta Spider-Bot Foresta Lucertole in Agguato Foresta Tipo sulla Sedia Felini di Kraven Foresta Spider-Clone Contorto Foresta Esplorare la Città Kapow! Foresta Spider-Man, Visionario di Brooklyn Felini di Kraven Foresta Spider-Rex, Dinosauro Audace Spider-Clone Contorto Folgore Velenosa Foresta Sviluppare Nuove Braccia Foresta Kapow! Tipo sulla Sedia Prowler, Mentore Fuorviato Lucertole in Agguato Foresta Foresta Foresta In fondo

Dove posso trovare i mazzi di benvenuto?

I mazzi di benvenuto di Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man saranno disponibili nei negozi del WPN all’uscita dell’espansione, il 26 settembre 2025. Inoltre, alcuni negozi selezionati organizzeranno eventi di Magic Academy nei quali potrai imparare a giocare con questi mazzi di benvenuto. Fai un salto nel tuo negozio di zona e inizia a giocare Magic!