Decadenza appariscente. Investigatori tosti. Muscolosi sicari e cinque potenti famiglie che governano la città: Strade di Nuova Capenna arriva sugli scaffali il 29 aprile, mentre gli eventi di Prerelease avranno inizio nel tuo negozio di giochi di zona il 22 aprile, seguiti dalle uscite su MTG Arena e Magic Online il 28 aprile.

È la tua prima comparsa sulla scena? Per i dettagli sulla nuova espansione, dai un’occhiata a questi articoli che trattano tutto ciò che devi sapere su Strade di Nuova Capenna:

La Lista consta solitamente di 300 carte scelte da tutta storia di Magic. Queste compaiono circa il 25% delle volte nell’ultimo slot carte delle buste dell’espansione. Con ogni nuova espansione, una parte di queste carte viene sostituita con altre carte adeguate alle meccaniche e ai temi dell’espansione più recente.

Ma, stavolta, le cose sono un po’ diverse, o si potrebbe dire... più strane. Ora, la Lista include versioni a tema Magic delle carte Secret Lair x Stranger Things. Queste versioni presentano illustrazioni diverse dal drop di Secret Lair, ma le carte sono identiche in fatto di meccaniche e contano come le stesse carte trovate nel Secret Lair, ai fini della costruzione del mazzo. Nella maggior parte dei casi, puoi usarne quattro, oppure una sola, se giochi in formato Commander. (Le illustrazioni sulle carte incluse nel drop di Secret Lair restano esclusive di quel prodotto.)

Inoltre, per includere le carte di Secret Lair x Stranger Things, la Lista di Strade di Nuova Capenna contiene meno carte, 67 in totale. Di queste, 58 sono della storia di Magic e sono complementari ai temi narrativi e delle meccaniche dell’espansione.

La distribuzione complessiva delle carte della Lista nelle buste dell’espansione rimane invariata: compaiono nell’ultimo slot carta delle buste dell’espansione circa il 25% delle volte. In media, una busta dell’espansione su otto può potenzialmente contenere una carta a tema Magic del Secret Lair x Stranger Things!

Ma, stavolta, la Lista ha ancora più sorprese. Siamo sempre in cerca di nuovi modi per migliorare le buste dell’espansione, perciò, tra queste nuove carte della storia di Magic c’è uno speciale Rafiq dei Molti non foil con un’illustrazione inedita e il trattamento Età dell’oro di Strade di Nuova Capenna!

Nota che le carte che compaiono nella Lista non sono rese legali in Standard se non erano già legali in precedenza; le carte mantengono il loro stato consueto di legalità per il gioco nei vari formati di Magic.

Ecco uno sguardo alle versioni precedenti della Lista:

Trovi di seguito le carte che sono state aggiunte alla Lista e quelle che sono state rimosse per fare spazio ai nuovi arrivi. Troverai inoltre un elenco completo di tutte le carte attualmente presenti nella Lista.

(Nota: le immagini delle carte potrebbero non corrispondere alla versione sulla Lista. Fai riferimento all’identificatore nella colonna di destra per la versione inclusa nella Lista.)

Carte aggiunte alla Lista Nome della carta Espansione Arvinox, the Mind Flail SLX Bjorna, Nightfall Alchemist SLX Cecily, Haunted Mage SLX Elmar, Ulvenwald Informant SLX Hargilde, Kindly Runechanter SLX Othelm, Sigardian Outcast SLX Sophina, Spearsage Deserter SLX Wernog, Rider’s Chaplain SLX Havengul Laboratory SLX Havengul Mistery SLX Admiral Beckett Brass XLN Asmoranomardicadaistinaculdacar MH2 Crosis, the Purger C17 Elspeth, Undaunted Hero THB Krenko, Tin Street Kingpin WAR Ob Nixilis, the Fallen IMA Outlaws' Merriment ELD Remorseless Punishment OGW Runed Halo M21 Treasury Thrull C15 Urabrask the Hidden IMA Vivien Reid M19 Wasitora, Nekoru Queen C17 Zacama, Primal Calamity RIX Rafiq of the Many SNC/ALA

Carte rimosse dalla Lista Nome della carta Espansione Always Watching SOI Arcades, the Strategist M19 Daxos the Returned C15 Demonic Tutor UMA Dragonlord Dromoka DTK Entreat the Dead C18 General Kudro of Drannith IKO Grenzo, Dungeon Warden A25 Korvold, Fae-Cursed King ELD Olivia, Mobilized for War SOI Spell Swindle XLN Stonehewer Giant 2XM Sun Titan E01 Teferi, Hero of Dominaria DOM Yisan, the Wanderer Bard M15