Il 2023 è il primo anno intero in cui terremo gli Eventi Premier aggiornati di MTG Arena. L'anno scorso, quando abbiamo iniziato con gli Eventi Premier aggiornati, speravamo di dare a tutti i giocatori di Magic l’opportunità di giocare Magic ai massimi livelli e puntare i riflettori sui giocatori di MTG Arena anche nei più grandi palcoscenici di Magic. Finora gli Eventi Premier di MTG Arena ci hanno emozionato e ispirato. Continueremo a portare avanti questi obiettivi mentre continuiamo a sviluppare i nostri percorsi agonistici.

Riepilogo degli Eventi Premier 2022 di MTG Arena

L'aprile dell'anno scorso abbiamo annunciato gli Eventi Premier 2022 di MTG Arena che hanno portato sul seguente percorso i nuovi eventi chiamati Qualifier Play-In e l’Arena Championship (assieme ai già esistenti fine settimana Qualifier e Arena Open):

Nel 2022 abbiamo organizzato nove Best-of-One (Bo1) e otto Best-of-Three (Bo3) Qualifier Play-In (uno al mese da maggio a dicembre, più un Bo1 Play-In extra). Abbiamo avuto dodici Fine settimana Qualifier, uno al mese, e abbiamo tenuto la prima Arena Championship a settembre con un monte premi complessivo di 200.000$.

In aggiunta al percorso degli Eventi Premier, abbiamo anche organizzato degli Arena Open per tutto il 2022 in cui i giocatori hanno ottenuto inviti per i Fine settimana Qualifier e hanno vinto oltre 2.000.000$!

Eventi Premier 2023 di MTG Arena

Questo ci porta agli Eventi Premier 2023 di MTG Arena, dove continueremo ad avere Qualifier Play-In mensili e Fine settimana Qualifier, terremo tre Arena Championship da 32 giocatori (ognuna con un montepremi di 200.000$) e abbiamo in progetto di organizzare altre dieci Arena Open. Tutti gli Arena Open saranno in formato Limited. I Qualifier Play-In e i Fine settimana Qualifier continueranno a essere composti da formati Constructed e Limited.

Qualifier Play-In

I Qualifier Play-In Bo1 e Bo3 sono i migliori punti d’accesso agli Eventi Premier per i giocatori interessati a saltare la graduatoria mensile e continueranno a essere composti da un mix di eventi Constructed e Limited. Completa la serie di vittorie in uno dei due eventi per ottenere la pedina del Fine settimana Qualifier di quel mese che consente l'accesso al Fine settimana Qualifier dello stesso mese.

Di seguito è possibile trovare la programmazione del Play-In per i prossimi tre mesi (Bo1 // Bo3):

18 febbraio // 24 febbraio: Phyrexia: Tutto Diverrà Uno Limited

4 marzo // 10 marzo: Standard

1 aprile // 7 aprile: Esploratore

Continueremo a organizzare Play-In per tutto il resto dell’anno! Seguiteci per ulteriori date e informazioni.

Fine settimana Qualifier

Immediatamente dopo i Play-In e con lo stesso formato, i fine settimana Qualifier raccolgono i giocatori di Magic della graduatoria, degli Arena Open e dei Qualifier Play-In in un evento della durata di una settimana.

25-26 febbraio: Phyrexia: Tutto Diverrà Uno Limited

11-12 marzo: Standard

8-9 aprile: Esploratore

Completa la serie di vittore nel giorno 1 del Fine settimana Qualifier per gareggiare nel giorno 2, il primo premio è un posto nell’Arena Championship corrispondente! Come nell’anno passato, se tutti e 32 i posti di quell’Arena Championship non vengono assegnati in questo modo, i giocatori con il maggior numero di vittorie nel giorno 2 del Fine settimana Qualifier otterranno i posti rimanenti. Controlla le classifiche precedenti.

I Fine settimana Qualifier conducono alle rispettive Arena Championship:

Fine settimana Qualifier settembre–dicembre 2022 => Arena Championship 2

Fine settimana Qualifier gennaio–aprile 2023 => Arena Championship 3

Fine settimana Qualifier maggio–agosto 2023 => Arena Championship 4

Arena Championship

È la competizione massima in MTG Arena. Si terranno tre Arena Championship nel corso del 2023, ognuna con 32 giocatori. I giocatori gareggeranno per vincere parte del montepremi di 200.000$, tutti i vincitori e i secondi classificati dell’Arena Championship riceveranno un posto nel Campionato Mondiale di Magic.

Programmazione della prossima Arena Championship:

Arena Championship 2: 18-19 marzo

Arena Championship 3: Maggio (data da confermare)

Arena Championship 4: Settembre/ottobre (data da confermare)

Arena Open

Tutti gli Arena Open nel corso del 2023 saranno eventi Limited (Bo1 e Bo3 Sealed durante il giorno 1 e draft in due parti nel giorno 2). Gli Arena Open sono le principali competizioni aperte di MTG Arena, fatti avanti, iscriviti e lancia magie per conquistare il premio in palio di 2.000$. Nel 2022 abbiamo premiato oltre 1000 giocatori per un totale superiore a 2.000.000$!

Inoltre ottenendo premi in denaro durante il giorno 2 di un Arena Open otterrai anche l'accesso al successivo Fine settimana Qualifier. Si terranno dieci Arena Open nel corso del 2023 a cui i giocatori potranno partecipare, la programmazione dei prossimi mesi è la seguente:

3-4 marzo

1-2 aprile

29-30 aprile

Per ora questo è tutto! Riassumendo, stiamo continuando a costruire e a sviluppare i nostri sistemi di Eventi Premier MTG Arena, e a celebrare il nostro primo anno intero con il percorso agonistico aggiornato. Per non perderti nulla, seguici qui su DailyMTG o sui nostri social ufficiali! Speriamo di rivederti presto per un rapido e divertente Magic digitale!

Scopri altro sugli Eventi Premier giocati al tavolo.

Maggiori informazioni riguardo i termini e condizioni degli Arena Open e Eventi Premier.