L’affascinante dualità di Lorwyn/Landa Tenebrosa si fa ancora più intrigante con Alchemy: Lorwyn! Questo uscita tutta digitale porta per la prima volta 30 nuove carte di Magic su MTG Arena.

Alchemy: Lorwyn esce domani, 3 febbraio, su MTG Arena, e puoi vedere tutte le carte qui nella galleria immagini delle carte di L’Eclissi di Lorwyn! Ci sono due carte che ti consentono di draftare carte addizionali durante il gioco. Ecco i dettagli di queste carte e i relativi indici.

Indici

Armaiola Adattiva

101305_Y26-ECL: Adaptive Armorer
  • Ascia Amorfa
  • Piede di Porco del Cittadino
  • Kirin Nuvola d’Acciaio
  • Mazzafrusto del Conquistatore
  • Pirostrillo
  • Canna da Pesca
  • Coscia di Krovod
  • Guanto Sanguisuga
  • Stola del Leone
  • Mazza dei Valorosi
  • Maglio delle Enclave Celesti
  • Scudo del Regno
  • Spada dei Sigilli di Valeron
  • Armatura Potenziata Thran
  • Lazo Tonante

Folletti Rubapensieri

101311_Y26-ECL: Thoughtsteal Sprites
  • Fioritura Amara
  • Furfante Sfrontato
  • Trucco delle Fategermoglio
  • Scherma Fatata
  • Genio degli Spiritelli
  • Seccatura Sfarfallante
  • Guardiano di Gola Elendra
  • Burlona delle Alte Fate
  • Folletto Ipnotico
  • Saccheggiatore di Sembianze
  • Pulce Fastidiosa
  • Scassinatore Dispettoso
  • Farfugliamagie
  • Cricca Vendilion
  • Leggitomi Vorace

Cerca le buste e carte di Alchemy: Lorwyn in MTG Arena! Puoi vedere tutte le carte di Alchemy: Lorwyn nella galleria immagini delle carte completa di L’Eclissi di Lorwyn.