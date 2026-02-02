L’affascinante dualità di Lorwyn/Landa Tenebrosa si fa ancora più intrigante con Alchemy: Lorwyn! Questo uscita tutta digitale porta per la prima volta 30 nuove carte di Magic su MTG Arena.

Alchemy: Lorwyn esce domani, 3 febbraio, su MTG Arena, e puoi vedere tutte le carte qui nella galleria immagini delle carte di L’Eclissi di Lorwyn! Ci sono due carte che ti consentono di draftare carte addizionali durante il gioco. Ecco i dettagli di queste carte e i relativi indici.

Indici

Armaiola Adattiva

101305_Y26-ECL: Adaptive Armorer

Ascia Amorfa

Piede di Porco del Cittadino

Kirin Nuvola d’Acciaio

Mazzafrusto del Conquistatore

Pirostrillo

Canna da Pesca

Coscia di Krovod

Guanto Sanguisuga

Stola del Leone

Mazza dei Valorosi

Maglio delle Enclave Celesti

Scudo del Regno

Spada dei Sigilli di Valeron

Armatura Potenziata Thran

Lazo Tonante

Folletti Rubapensieri

101311_Y26-ECL: Thoughtsteal Sprites

Fioritura Amara

Furfante Sfrontato

Trucco delle Fategermoglio

Scherma Fatata

Genio degli Spiritelli

Seccatura Sfarfallante

Guardiano di Gola Elendra

Burlona delle Alte Fate

Folletto Ipnotico

Saccheggiatore di Sembianze

Pulce Fastidiosa

Scassinatore Dispettoso

Farfugliamagie

Cricca Vendilion

Leggitomi Vorace

Cerca le buste e carte di Alchemy: Lorwyn in MTG Arena! Puoi vedere tutte le carte di Alchemy: Lorwyn nella galleria immagini delle carte completa di L’Eclissi di Lorwyn.