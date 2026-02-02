Indici di Alchemy: Lorwyn
L’affascinante dualità di Lorwyn/Landa Tenebrosa si fa ancora più intrigante con Alchemy: Lorwyn! Questo uscita tutta digitale porta per la prima volta 30 nuove carte di Magic su MTG Arena.
Alchemy: Lorwyn esce domani, 3 febbraio, su MTG Arena, e puoi vedere tutte le carte qui nella galleria immagini delle carte di L’Eclissi di Lorwyn! Ci sono due carte che ti consentono di draftare carte addizionali durante il gioco. Ecco i dettagli di queste carte e i relativi indici.
Indici
Armaiola Adattiva
Ascia Amorfa Piede di Porco del Cittadino Kirin Nuvola d’Acciaio Mazzafrusto del Conquistatore Pirostrillo Canna da Pesca Coscia di Krovod Guanto Sanguisuga Stola del Leone Mazza dei Valorosi Maglio delle Enclave Celesti Scudo del Regno Spada dei Sigilli di Valeron Armatura Potenziata Thran Lazo Tonante
Folletti Rubapensieri
Fioritura Amara Furfante Sfrontato Trucco delle Fategermoglio Scherma Fatata Genio degli Spiritelli Seccatura Sfarfallante Guardiano di Gola Elendra Burlona delle Alte Fate Folletto Ipnotico Saccheggiatore di Sembianze Pulce Fastidiosa Scassinatore Dispettoso Farfugliamagie Cricca Vendilion Leggitomi Vorace
Cerca le buste e carte di Alchemy: Lorwyn in MTG Arena! Puoi vedere tutte le carte di Alchemy: Lorwyn nella galleria immagini delle carte completa di L’Eclissi di Lorwyn.