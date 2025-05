Pioneer è finalmente arrivato su MTG Arena! Dopo aver pubblicato tre Antologie Explorer, sette Antologie Historic e il set Pioneer Masters draftabile, abbiamo finalmente completato il nostro viaggio di tre anni per portare Explorer verso l’agonistico Pioneer. La data ufficiale sarà sabato 10 maggio e per festeggiare organizzeremo una festa su MTG Arena!

Come ci siamo arrivati

Nel 2022, abbiamo introdotto Explorer su MTG Arena come formato fedele alla versione da tavolo, composto da tutte le carte legali in Pioneer su MTG Arena. Sapevamo che, un giorno, avremmo mandato in pensione Explorer e l’avremmo sostituito con Pioneer, un cambiamento che avremmo implementato solo dopo aver portato tutte le carte rilevanti su MTG Arena. Abbiamo seguito da vicino Pioneer e riteniamo di aver raggiunto questo obiettivo. Su 411 liste dei mazzi competitive distinte di Magic Online giocate a marzo, a Explorer mancavano solo sette carte presenti in quelle liste.

Gli spettatori dell’Arena Championship 8 hanno visto che le 50 liste dei mazzi Explorer di quell’evento erano quasi identiche alle loro controparti di Pioneer. Abbiamo chiesto ai nostri giocatori dell’Arena Championship quali fossero le carte mancanti e la stragrande maggioranza non ha ritenuto che ci fossero grandi mancanze. Alcuni hanno menzionato delle carte chiave del sideboard, quindi volevamo essere sicuri di implementarle nel gioco. Considerato l'attuale metagame di Pioneer, siamo certi di aver raggiunto il nostro obiettivo e di essere pronti a effettuare questo cambiamento.

Come sarà il futuro

Il 10 maggio cambieremo il nome di Explorer in Pioneer su MTG Arena. In futuro, l’elenco delle carte bandite del formato corrisponderà a quello della versione da tavolo di Pioneer, il che significa che Inganno di Tibalt non sarà più bandita.

Stiamo anche aggiungendo un nuovo titolo, “Pioniere illustre”, per chiunque giochi 450 partite di Pioneer su MTG Arena. I giocatori che hanno precedentemente raggiunto questo risultato e ottenuto il titolo di "Esploratore veterano" manterranno il vecchio titolo e otterranno quello nuovo.

Per completare questo cambiamento, aggiungeremo al gioco undici carte completamente nuove su MTG Arena. Abbiamo scelto queste carte basandoci sui migliori mazzi di Magic Online e sui nostri giocatori dell’Arena Championship. Le carte saranno disponibili per la creazione e come ricompense del nostro evento Pioneer Showcase a tempo limitato. Le nuove carte includono:

Battaglia al Ponte

Borborygmos Infuriato

Distese Invadenti

Esattore di Kazuul

Visione di Magma

Sconfitta di Nissa

Talismano Rakdos

Arrostire

Santuario di Ugin

Marinide Braccacoste

Lamento Distorcente

Continueremo a tenere d’occhio lo sviluppo del metagame agonistico di Pioneer. Man mano che le nuove carte diventeranno rilevanti, le porteremo su MTG Arena con una cadenza sostenibile. Secondo le nostre previsioni, si tratterà di una o due volte l’anno.

Evento Pioneer Showcase

Dal 10 al 13 maggio, per celebrare l’uscita del gioco, organizzeremo uno speciale evento competitivo Pioneer su MTG Arena. Per ogni partecipazione all’evento, i partecipanti riceveranno come ricompensa una delle undici carte nuove in MTG Arena, oltre a tutte le altre ricompense ottenute durante l'evento.

Dettagli evento

Inizio dell’evento : 10 maggio 2025 alle 14:00 PT (21:00 UTC)

: 10 maggio 2025 alle 14:00 PT (21:00 UTC) Fine iscrizioni : 13 maggio 2025 alle 14:00 PT (21:00 UTC) Avrai ancora 3 ore per completare una partita in corso ma non sarà possibile partecipare dopo questa scadenza. Gli incontri in corso potranno essere portati a termine.

: 13 maggio 2025 alle 14:00 PT (21:00 UTC) Fine dell’evento : 13 maggio 2025 alle 17:00 PT (00:00 UTC) Dopo questo orario non inizieranno più nuovi incontri, ma quelli in corso potranno terminare.

: 13 maggio 2025 alle 17:00 PT (00:00 UTC)

Quota d’iscrizione:

5.000 oro

1.000 gemme

Formato: Pioneer Constructed al meglio di tre partite

Ricompense:

Iscrizione: 1 delle 11 carte Pioneer nuove su MTG Arena elencate in precedenza

elencate in precedenza 1 vittoria: nessuna ricompensa

2 vittorie: 2 buste legali in Pioneer*

3 vittorie: 250 gemme e 4 buste legali in Pioneer

4 vittorie: 450 gemme e 4 buste legali in Pioneer

5 vittorie: 900 gemme e 8 buste legali in Pioneer

6 vittorie: 1.350 gemme e 16 buste legali in Pioneer

7 vittorie: 1.800 gemme e 24 buste legali in Pioneer

*I giocatori riceveranno una busta scelta a caso tra le seguenti: Tarkir: La Dracotempesta, Aetherdrift, Fondamenti di Magic: The Gathering, Duskmourn: La Casa degli Orrori, Bloomburrow, Banditi di Crocevia Tonante, Delitti al Maniero Karlov, Le Caverne Perdute di Ixalan, Terre Selvagge di Eldraine, L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani, L’Avanzata delle Macchine, Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, La Guerra dei Fratelli, Dominaria Unita, Strade di Nuova Capenna, Kamigawa: Dinastia Neon, Innistrad: Promessa Cremisi, Innistrad: Caccia di Mezzanotte, Dungeons & Dragons: Avventure nei Forgotten Realms, Strixhaven: Scuola dei Maghi, Kaldheim, Rinascita di Zendikar, Set Base 2021, Ikoria: Terra dei Behemoth, Theros: Oltre la Morte, Trono di Eldraine, Set Base 2020, La Guerra della Scintilla, Fedeltà di Ravnica, Gilde di Ravnica, Set Base 2019, Dominaria, Rivali di Ixalan, Ixalan, I Khan di Tarkir e Pioneer Masters.