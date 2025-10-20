Il 28 ottobre, MTG Arena scatenerà un nuovo evento a tempo limitato: Cubo Potenziato di Arena! Questo evento emozionante è diverso da qualsiasi altro su MTG Arena e presenterà alcune delle carte più potenti della storia di Magic, incluse le Power Nine. Con oltre 100 nuove stampe di carte di MTG Arena, alcune delle quali già viste nelle recenti Antologie di Arena, il cubo presenta un aggiornamento massiccio del gioco. Nei prossimi giorni esamineremo tutti i dettagli in una serie di articoli e video che approfondiranno tutti gli aspetti di questo cubo, ma prima ti illustreremo la nuova struttura degli eventi e le emozionanti ricompense.

Dettaglio e ricompense dell’evento Cubo Potenziato

Cubo Potenziato è un’esperienza unica e di prim’ordine di Limited. Abbiamo voluto cogliere l’occasione per aggiornare la struttura del nostro evento cubo in base al feedback della community sulle ricompense e sulla competizione. Al momento dell’uscita, offriremo un Draft classificato al meglio di uno e il tradizionale al meglio di tre, Draft non classificato. Il prezzo di iscrizione e i premi sono stati aggiornati per migliorare ulteriormente questo evento agonistico. L’evento è ora in linea con la struttura del Draft di Premier, che ha dimostrato di essere il formato più popolare in MTG Arena. Noterete che le buste usate come premio nell’evento sono diverse da quelle usate nel Draft di Premier, con le nuove Buste Premio Cubo che aggiungono ulteriore valore.

Le Buste Premio Cubo sono un modo per MTG Arena per far uscire nuove carte nel gioco e fornire un’emozionante ricompensa ai vincitori degli eventi. Le Buste Premio Cubo contengono 7 carte in totale, con almeno 2 carte rare o rare mitiche. Ogni Busta Premio Cubo contiene anche almeno 1 carta di un foglio bonus a rotazione di carte inedite in MTG Arena. I giocatori possono anche creare nuove carte rilasciate con le Buste Premio Cubo con i jolly. Con le carte rare e rare mitiche aggiuntive e il super foglio bonus, queste buste hanno un valore più che doppio rispetto a una normale busta del Negozio!

Ogni Busta Premio Cubo avrà il seguente contenuto:

1 carta rara o rara mitica Timeless da qualsiasi * carta legale in Timeless (vedi le eccezioni di seguito)

carta legale in Timeless Ogni rara ha il doppio di possibilità di apparire di una rara mitica

1 carta rara o rara mitica del foglio bonus Cubo

Ogni rara ha il doppio di possibilità di apparire di una rara mitica

1 carta Flex che contiene:

Qualsiasi * rara di Timeless (20%)

rara di Timeless (20%)

Qualsiasi * non comune di Timeless (30%)

non comune di Timeless (30%)

Una carta dal foglio bonus (50%)



Tutte le carte foglio bonus hanno la stessa probabilità di apparire in questo slot.

2 carte non comuni di qualsiasi * carta legale in Timeless

carta legale in Timeless 2 carte comuni di qualsiasi* carta legale in Timeless

*Le eccezioni per le carte elencate come “qualsiasi* carta legale in Timeless” includono le seguenti:

Tutte le carte che provengono da un’espansione Mondi Altrove .

. Carte bandite in Timeless. Al momento della pubblicazione di questo articolo, non ce ne sono.

Carte precedentemente utilizzate come ricompense esclusive di MTG Arena o altre carte specificamente non creabili.

Struttura degli eventi

Come tutti gli eventi Cubo, questo sarà un evento “fittizio”, il che significa che i giocatori non aggiungeranno le carte scelte durante il draft alle loro collezioni. Questi eventi si concentrano sull’esperienza di gioco in Limited e non alla raccolta di carte attraverso il draft. I dettagli completi dell’evento sono i seguenti:

Inizio evento : 28 ottobre ore 8:00 PT (15:00 UTC)

: 28 ottobre ore 8:00 PT (15:00 UTC) Chiusura iscrizioni : 18 novembre, ore 8:00 PT (15:00 UTC)

: 18 novembre, ore 8:00 PT (15:00 UTC) Iscrizione : 10.000 oro o 1.500 gemme; in alternativa, 1 ingresso per Draft con giocatori.

: 10.000 oro o 1.500 gemme; in alternativa, 1 ingresso per Draft con giocatori. Formato : Cubo Potenziato Draft giocatori fittizio (i giocatori non conservano le carte evento).

: Cubo Potenziato Draft giocatori fittizio (i giocatori non conservano le carte evento). Struttura : Al meglio di uno: sette vittorie o tre sconfitte; classificato Al meglio di tre: tre partite; non classificato

:

Premi al meglio di uno

Vittorie Gemme Busta Historic Buste Premio Cubo 0 50 1 1 100 1 2 250 2 3 1.000 2 4 1.400 3 5 1.600 4 1 6 1.800 4 2 7 2.200 4 3

Premi al meglio di tre

Vittorie Gemme Busta Historic Buste Premio Cubo Punti Play-In 0 100 1 1 250 1 2 1.000 2 1 3 2.500 3 2 2

Collezionare le Buste Premio Cubo e le carte di Cubo Potenziato

Non tutte le carte di Cubo Potenziato saranno collezionabili all’uscita di questo evento. Questo è stato un compromesso che abbiamo fatto per accelerare questa uscita e mantenere la migliore esperienza di gioco possibile nei nostri formati Constructed. Ci sono quattro ragioni principali dietro questo compromesso:

Limitando la collezionabilità delle carte del Cubo Potenziato, siamo stati in grado di essere più inclusivi con la nostra lista delle carte. Le decisioni sulla legalità del formato Constructed non hanno influito sull’inclusione o meno di una carta. Limitando alcune carte al solo gioco nel Cubo Potenziato, abbiamo ridotto il numero di interazioni che il nostro team di sviluppo doveva considerare sia dal punto di vista del gioco che dell’implementazione. Questo ci ha permesso di coinvolgere nell’evento una gamma più ampia di carte. Rilasciare tutte le carte in una volta sola significherebbe sovraccaricare Historic e Timeless. Rilasciando gradualmente le carte, possiamo garantire formati più equilibrati e diversificati. Alcune di queste carte sono tra le più potenti mai stampate. Non vediamo carte come Loto Nero, Mox, Anello Solare o persino le terre doppie entrare presto nel gioco Constructed su MTG Arena.

Quali carte ci sono nel foglio bonus delle Buste Premio Cubo?

Le carte del foglio bonus si aggiorneranno nel tempo, man mano che cambieremo le carte collezionabili su MTG Arena. In futuro, potrebbero includere nuove carte Pioneer agonistico, nuove stampe di carte con illustrazioni classiche e carte addizionali del cubo che non sono mai state collezionabili prima. Anche se non tutte le carte del foglio bonus sono presenti in questa versione del Cubo Potenziato, ogni carta è un pezzo emozionante della storia di Magic. L’elenco iniziale delle carte sul foglio bonus include:

Carnage Interpreter

Reliquia della Coalizione

Dack Fayden

Campione della Salutamorte

Sguarnire

Figura del Destino

Esplosione di Fuoco

Lente Scintillante

Leovold, emissario di Trest

Collasso della Miniera

Sfera da Battaglia Myr

Predestinare

Prisma Pentavalente

Pirocinesi

Canzone Ribollente

Spazzare Via

Titania, Protettrice di Argoth

Torsten, Fondatore di Benalia

Tourach, Cantore della Paura

Assenza Inaspettata

Tomba Anonima

Sconvolgimento

Vampira Fattucchiera

Venti d’Abbandono

Primus della Foresta Caduta

Globo di Zur

A causa del loro livello di potenza, della capacità di accelerare il mana e/o di essere considerate magie gratuite, le seguenti carte saranno già bandite in Historic:

Esplosione di Fuoco

Predestinare

Pirocinesi

Canzone Ribollente

Quali carte ci sono nel Cubo Potenziato?

Allora, quali sono le nuove carte in arrivo su MTG Arena? La maggior parte di queste carte sono nuove in MTG Arena, mentre alcune sono ristampe con nuove illustrazioni da espansioni classiche non ancora presenti su MTG Arena.

Non siamo ancora pronti a rivelare l’intero elenco, ma nel frattempo ecco alcuni indizi per i giocatori:

Una carta con audio eseguito da un attore non umano

Una carta che, quando è stata stampata, era la sesta carta di un ciclo di cinque carte

Una carta non appartenente alla Limited Edition (Alpha) il cui nome originale compare per intero nel testo di almeno 800 altre carte in inglese, nessuna delle quali è stata stampata prima di essa

il cui nome originale compare per intero nel testo di almeno 800 altre carte in inglese, nessuna delle quali è stata stampata prima di essa Una carta il cui nome originale scritto al contrario è una carta in inglese di Magic diversa

diversa Almeno quattro carte che a un certo punto sono state limitate in formati diversi da Vintage

Una carta con due o più parole nel nome, ognuna delle quali è apparsa nella riga del tipo di una carta diversa da questa

Una carta che non è mai stata disponibile su nessuna piattaforma digitale di Magic

Altre carte saranno svelate nel corso della settimana. Per ulteriori aggiornamenti, il 22 ottobre, segui i canali YouTube di }Luis Scott-Vargas e Paul Cheon!

Preparati al Cubo Potenziato con stile

Mox di Perla Mox di Zaffiro Mox di Giaietto Mox di Rubino Mox di Smeraldo

Prima di concludere, abbiamo altre due sorprese per te. Dato che stiamo celebrando le potenze della vecchia (e nuova) scuola di Magic con il Cubo Potenziato, volevamo fare qualcosa di speciale per alcune delle nostre carte preferite. Mentre i Mox originali sono apparsi su MTG Arena quando sono stati evocati da Oracolo dell’Alfa, i Mox del Cubo Potenziato hanno l’illustrazione originale di Dan Frazier.

Infine, aggiungiamo un’ulteriore ricompensa per i giocatori che si lanciano nell’emozione del Cubo Potenziato. Tutti i giocatori che parteciperanno a uno di questi nuovi eventi riceveranno una bustina protettiva speciale con una nuova pedina Scoiattolo. Lo so, lo so. Ci piace sognare in ghiande!