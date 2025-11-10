Dopo l’uscita dell’11 novembre su MTG Arena, ogni giocatore che parteciperà a un evento cartaceo riceverà tre avanzamenti vittoria nella propria progressione vittorie giornaliere e settimanali, giusto in tempo per giocare agli eventi di Prerelease del tuo negozio di zona per Magic: The Gathering® | Avatar: La Leggenda di Aang™.

Come funziona

Quando giochi a un evento da tavolo di Magic: The Gathering presso il tuo negozio Wizards Play Network di zona, la partecipazione è associata al tuo account Wizards. Poiché anche MTG Arena usa gli account Wizards, al prossimo accesso farà avanzare automaticamente di 3 vincite la tua progressione vittorie giornaliere e settimanali. Questo include l’oro, le carte ricompensa individuali (CRI) e l’ESP associati a tali vittorie.

L’oro e le CR! appariranno in un pop-up di ricompensa al momento dell’accesso e, se la tua ESP si traduce in ricompense per aver aumentato di livello la maestria dell’espansione, vedrai apparire una seconda ricompensa.

Non giochi ancora a MTG Arena? Quando ne crei uno attraverso il tuo account Wizards, le ricompense del bonus di vittoria saranno disponibili una volta completato o saltato il tutorial di gioco.

Perché dovrei farlo?

Crediamo che giocare a Magic significhi giocare a Magic, sia che tu stia giocando nel tuo negozio di zona o in digitale su MTG Arena. Se giochi già nel tuo negozio di zona e su MTG Arena, giocare in un negozio non implica perdere l’opportunità di ottenere le ricompense per i bonus di vittoria. Se giochi solo nel tuo negozio e hai pensato di giocare a MTG Arena, queste ricompense possono aiutarti a guadagnare valuta di gioco per iniziare, semplicemente giocando. Infine, se al momento giochi solo su MTG Arena, ci piacerebbe che provassi un evento nel tuo negozio di zona.

E questo è solo l’inizio. Stiamo esplorando altri modi per collegare le attività tra i sistemi di Wizards e fornire delle connessioni per un’esperienza più coerente.

Ci auguriamo inoltre che i negozi che gestiscono eventi di Magic cartacei siano entusiasti del supporto aggiuntivo che questo sistema fornisce ai loro giocatori, il tutto senza costi o lavoro aggiuntivo richiesto dai negozi, e non vediamo l’ora di vedere le opportunità che un ecosistema meglio connesso può offrire loro.

Domande frequenti

I miei risultati all’evento cartaceo influisce sul numero di bonus di vittoria di MTG Arena che ottengo?

No, ti verranno accreditate tre vittorie su MTG Arena, anche se non hai vinto nemmeno una partita nell’evento cartaceo .

Il mio negozio deve fare qualcosa per l’evento per dare le ricompense di MTG Arena?

No. Qualsiasi evento di Magic organizzato con EventLink verrà conteggiato una volta iniziato.

Quanto tempo impiega la ricompensa a comparire su MTG Arena dopo che ho giocato?

Le ricompense dovrebbero comparire in pochi minuti. Questi premi vengono applicati automaticamente e non vengono elaborati manualmente.

Se partecipo a più eventi cartacei senza entrare su MTG Arena tra l’uno e l’altro, ricevo comunque le ricompense per tutti?

Sì!

Riceverò le ricompense attraverso la casella di posta di MTG Arena?

No, le vedrai come pop-up di ricompensa.

Queste vittorie si muovono sulla stessa progressione vittorie giornaliere e settimanali di MTG Arena o è una progressione diversa?

È la stessa progressione, solo che ora può aumentare in altri modi!

Se partecipo a un numero sufficiente di eventi, le ricompense si estenderanno oltre la durata delle progressioni vittorie?

No. La quantità di premi che si possono ottenere rimane invariata.

Le progressioni avanzano in base alla data in cui si svolgono gli eventi cartacei o in base alla data di accesso a MTG Arena?

Avanzano in base al giorno in cui accedi a MTG Arena.