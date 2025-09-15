Redatte da Eric Levine

Con l’uscita di Attraverso le Vie dei Presagi in arrivo su MTG Arena, abbiamo pensato che ti piacerebbe sapere cosa aspettarti quando inizierai a giocare con la nuova espansione! Anche se in questo articolo non entrerò nel dettaglio di ogni singola carta, ho pensato che avresti gradito un compendio sulla legalità delle carte e sulle meccaniche nuove e riproposte dell’espansione.

Se vuoi dare un’occhiata alle note su una singola carta, visita Gatherer.Wizards.com e cerca la carta nel nostro database.

Note generali

Legalità delle carte

Le carte di Attraverso le Vie dei Presagi sono ammesse in tutti i formati preferiti di MTG Arena: Standard, Alchemy, Historic, Pioneer, Timeless, Brawl e altri ancora.

Quando aprirai le buste di Attraverso le Vie dei Presagi, vedrai anche le carte del foglio bonus delle Vie dei Presagi. Queste carte sono permesse nei formati Historic, Timeless e Brawl, nonché in qualsiasi altro formato in cui una carta con lo stesso nome sia già permessa.

Nuova abilità definita da parola chiave: tessere la tela

Tessere la tela è una nuova abilità definita da parola chiave che permette ai giocatori di lanciare una carta con tessere la tela pagando un costo inferiore se fanno anche tornare una creatura TAPpata che controllano in mano al suo proprietario. “Tessere la tela [costo]” significa “Puoi lanciare questa carta pagando [costo] e facendo tornare una creatura TAPpata che controlli in mano al suo proprietario, invece di pagare il suo costo di mana”.

97862_OM1: Detect Intrusion

Rilevare Intrusione

{1}{U}

Istantaneo

Tessere la tela {U} (Puoi lanciare questa magia pagando {U} se fai anche tornare una creatura TAPpata che controlli in mano al suo proprietario.)

Neutralizza una magia istantaneo, magia stregoneria o abilità innescata bersaglio.

97960_OM1: Borys, the Spider Rider

Borys, il Cavalca Ragni

{1}{R}{G}

Creatura Leggendaria — Eroe Umano Ragno

4/3

Tessere la tela {R}{G} (Puoi lanciare questa magia pagando {R}{G} se fai anche tornare una creatura TAPpata che controlli in mano al suo proprietario.)

Travolgere

Se Borys è stato lanciato usando tessere la tela, entra con X segnalini +1/+1, dove X è il valore di mana della creatura ripresa in mano.

Tessere la tela rappresenta un costo alternativo. Se un altro effetto ti permette di giocare una carta per un costo alternativo diverso, incluso “senza pagare il suo costo di mana”, non puoi scegliere di pagare anche il suo costo di tessere la tela. Se vengono applicati costi aggiuntivi da altre fonti, devi pagarli.

Devi seguire tutte le normali regole sulla tempistica quando lanci una magia con tessere la tela. Per le creature, questo solitamente significa che puoi lanciarla solo durante una fase principale del tuo turno mentre la pila è vuota.

La creatura che fai tornare in mano deve essere TAPpata nel momento in cui paghi i costi, ma non significa che debba essere TAPpata prima di iniziare a lanciare la magia. Ad esempio, se TAPpi una creatura con un’abilità di mana per pagare parte del costo di tessere la tela della magia, potresti anche riprendere in mano quella creatura per pagare il costo.

Se un qualsiasi permanente ha un’abilità che si innesca quando il permanente che fai tornare in mano lascia il campo di battaglia, tale abilità verrà messa in pila dopo che hai finito di lanciare la magia e si risolverà prima di quella magia.

Nuova abilità definita da parola chiave: pandemonio

Pandemonio è una nuova abilità definita da parola chiave che permette ai giocatori di giocare una carta dal loro cimitero se quella carta è stata scartata in questo turno. “Pandemonio [costo]” significa “Puoi lanciare questa carta dal tuo cimitero se l’hai scartata in questo turno pagando [costo] invece di pagare il suo costo di mana”.

97886_OM1: Wekhdu, Midnight Hunter

Wekhdu, Cacciatore di Mezzanotte

{2}{B}

Creatura Leggendaria — Nemico Insetto

2/2

Lampo

Volare

Pandemonio {B} (Puoi lanciare questa carta dal tuo cimitero pagando {B} se l’hai scartata in questo turno. Le regole sulla tempistica si applicano comunque.)

Pandemonio rappresenta un costo alternativo che può essere pagato per lanciare una magia dal tuo cimitero se hai scartato la carta con pandemonio in quel turno. Devi pagare eventuali costi addizionali della magia.

Devi seguire tutte le normali regole sulla tempistica quando lanci una magia con pandemonio. Ad esempio, non puoi lanciare una carta creatura con pandemonio che normalmente non potresti lanciare durante il turno di un avversario, neppure se scarti quella carta durante il turno di un avversario.

Nuova abilità definita da parola chiave: origine

Una nuova carta di questa espansione, Il Termine del Risveglio, ha l’abilità origine. Ha anche un’abilità che ti permette di “imbrigliare Il Termine del Risveglio”. Questa nuova abilità definita da parola chiave fornisce l’abilità indicata fintanto che Il Termine del Risveglio è imbrigliato.

97883_OM1: The Terminus of Return

Il Termine del Risveglio

{1}{B}

Artefatto Leggendario — Pietra Termine

Indistruttibile

{T}: Aggiungi {B}.

{6}{B}, {T}, Esilia una creatura che controlli: Imbriglia Il Termine del Risveglio. (Una volta imbrigliato, la sua abilità origine è attiva.)

Origine — All’inizio del tuo mantenimento, rimetti sul campo di battaglia una carta creatura bersaglio dal tuo cimitero.

“Imbrigliato” è una designazione che il permanente ha dopo che un’abilità ti richiede di imbrigliarlo. Non influisce sulle regole, a parte essere una designazione che l’abilità origine (e, teoricamente, altri effetti) può riconoscere.

Finché non viene imbrigliato, Il Termine del Risveglio non ha l’abilità indicata dopo la parola “origine”. Inoltre, non ha quell’abilità in zone diverse dal campo di battaglia.

Essere imbrigliata non è copiabile. Se qualcos’altro diventa una copia de Il Termine del Risveglio, deve essere imbrigliato separatamente. Allo stesso modo, se Il Termine del Risveglio è già imbrigliato e diventa una copia di qualcos’altro, rimane imbrigliato, anche se è molto probabile che ciò non sia rilevante finché l’effetto di copia non termina.

Riproposizione di una meccanica: complottare

Complottare è un’azione definita da parola chiave riproposta. Quando una creatura complotta, il suo controllore pesca una carta, poi scarta una carta. Se la carta scartata era una carta non terra, mette un segnalino +1/+1 su quella creatura.

97954_OM1: Mob Lookout

Vedetta Criminale

{1}{U/B}

Creatura — Nemico Farabutto Umano

0/3

Quando questa creatura entra, una creatura bersaglio che controlli complotta. (Pesca una carta, poi scarta una carta. Se hai scartato una carta non terra, metti un segnalino +1/+1 su quella creatura.)

Dopo che un’abilità che fa complottare una creatura ha cominciato a risolversi, nessun giocatore può compiere altre azioni finché non ha terminato. In particolare, gli avversari non possono tentare di rimuovere la creatura che sta complottando dopo che tu hai scartato una carta non terra, ma prima che la carta riceva un segnalino.

Se non viene scartata alcuna carta, probabilmente perché la mano di quel giocatore è vuota e un effetto dice che non può pescare carte, la creatura che sta complottando non riceve un segnalino +1/+1.

Se una magia o un’abilità che si sta risolvendo richiede a una creatura specifica di complottare senza bersagliare quella creatura, ma quella creatura ha lasciato il campo di battaglia, la creatura continua a complottare. Se scarti una carta non terra in questo modo, non metterai alcun segnalino +1/+1 su nulla. Le abilità che si innescano “quando [quella creatura] complotta” si innescheranno.

Riproposizione del termine di gioco: modificato

“Modificato” è un’altra meccanica riproposta in questa espansione. Alcune carte in questa espansione ti ricompensano quando migliori le tue creature facendo riferimento alle creature “modificate”. Una creatura che controlli viene considerata modificata se ha almeno un segnalino, se è equipaggiata o se è incantata da un’Aura che controlli.

97819_OM1: Costume Closet Armadio dei Costumi



Un’Aura controllata da un avversario non fa diventare modificata una creatura che controlli.

Una creatura con un segnalino viene considerata modificata, indipendentemente dal tipo di segnalino o dal giocatore che l’ha messo su quella creatura.

Una creatura equipaggiata viene considerata modificata, indipendentemente da chi controlla l’Equipaggiamento ad essa assegnato.

Riproposizione di una meccanica: carte bifronte

{1}{W}ArtefattoQuesto artefatto entra con due segnalini +1/+1.{T}: Sposta un segnalino +1/+1 da questo artefatto a una creatura bersaglio che controlli. Attiva solo come una stregoneria.Ogniqualvolta una creatura modificata che controlli lascia il campo di battaglia, metti un segnalino +1/+1 su questo artefatto.

Le carte bifronte tornano, con alcune modifiche meccaniche al loro funzionamento. Le carte bifronte in questa espansione sono carte bifronte modali, il che significa che puoi lanciare una delle due facce dalla tua mano e che hanno anche un’abilità che permette loro di trasformarsi. In precedenza, le carte bifronte modali non potevano trasformarsi, ma una nuova modifica delle regole permetterà alle carte bifronte modali di trasformarsi, purché l’altra faccia sia un permanente. Questa modifica influenza anche le vecchie carte bifronte modali.

97824a_OM1: Surris, Spidersilk Innovator

Surris, Innovatore della Ragnatela

{1}{W}

Creatura Leggendaria — Eroe Scienziato Umano

0/1

Quando Surris entra, crea una pedina creatura Ragno verde 2/1 con raggiungere.

{1}{G}{W}{U}: Trasforma Surris. Attiva solo come una stregoneria.

//

Surris, Avanguardia della Ragnotecnica

{1}{G}{W}{U}

Creatura Leggendaria — Eroe Umano Ragno

4/4

Cautela, raggiungere

Ogni magia leggendaria che lanci di uno o più colori ha tessere la tela {G}{W}{U}. (Puoi lanciare una magia pagando il suo costo di tessere la tela se fai anche tornare una creatura TAPpata che controlli in mano al suo proprietario.)

Giocare con carte bifronte modali

Per determinare se è legale giocare una carta bifronte modale, considera solo le caratteristiche del lato che intendi giocare e ignora le caratteristiche dell’altro lato. Per esempio, se un effetto ti impedisce di lanciare magie con valore di mana pari o inferiore a 2, non puoi lanciare Surris, Innovatore della Ragnatela, ma puoi comunque lanciare Surris, Avanguardia della Ragnotecnica.

Se un effetto ti permette di giocare una terra o lanciare una magia scelta tra un gruppo di carte, puoi giocare o lanciare qualsiasi lato di una carta bifronte modale che soddisfi i criteri di quell’effetto. Per esempio, se un effetto ti permette di lanciare magie Ragno dal tuo cimitero, puoi lanciare Surris, Avanguardia della Ragnotecnica, ma non Surris, Innovatore della Ragnatela.

Se un effetto ti consente di mettere una carta con particolari caratteristiche sul campo di battaglia senza richiederti di giocarla o lanciarla, consideri soltanto le caratteristiche del lato frontale di una carta bifronte modale per vedere se quella carta soddisfa i requisiti. Se lo fa, entra nel campo di battaglia con il lato frontale a faccia in su.

Il valore di mana di una carta bifronte modale si basa sulle caratteristiche del lato che viene considerato. In pila o sul campo di battaglia, considera il lato a faccia in su. In tutte le altre zone, considera solo il lato frontale. Il valore di mana delle altre carte bifronte viene determinato diversamente.

Una carta bifronte modale può essere trasformata o messa sul campo di battaglia trasformata. Questa è una variazione al precedente regolamento. Se un effetto ti richiede di trasformare una carta bifronte modale sul campo di battaglia, si trasforma solo se l’altro lato ha un tipo di permanente (cioè, se il suo altro lato non è un istantaneo o una stregoneria). Se non ce l’ha, semplicemente non si trasforma. Allo stesso modo, se un effetto tenta di mettere una carta bifronte modale sul campo di battaglia trasformata, entrerà trasformata se il lato posteriore ha un tipo di permanente. Se non è così, resta nella sua zona attuale.

Informazioni generali sulle carte bifronte

Ogni lato di una carta bifronte possiede un insieme distinto di caratteristiche: nome, tipi, sottotipi, abilità e così via. Mentre una carta bifronte è in pila o sul campo di battaglia, considera solo le caratteristiche del lato al momento a faccia in su. L’altro insieme di caratteristiche viene ignorato.

Mentre una carta bifronte non è in pila o sul campo di battaglia, considera solo le caratteristiche del suo lato frontale. Ad esempio, nel cimitero la carta soprastante ha solo le caratteristiche di Surris, Innovatore della Ragnatela, anche se sul campo di battaglia era Surris, Avanguardia della Ragnotecnica.

Se un effetto richiede a un giocatore di scegliere il nome di una carta, quel giocatore può scegliere il nome di uno dei due lati. Se quell’effetto o un’abilità collegata si riferisce a una magia con il nome scelto che viene lanciata e/o a una terra con il nome scelto che viene giocata, considera solo il nome scelto e non il nome dell’altro lato.

Nel formato Brawl, l’identità di colore di una carta bifronte è determinata dai costi di mana e dai simboli di mana nel testo delle regole di entrambi i lati combinati. Se uno dei due lati ha un indicatore di colore o un tipo di terra base, questi ultimi vengono a loro volta considerati.

Ogni carta bifronte ha un’icona nell’angolo in alto a sinistra o a destra di ogni lato. Per le carte bifronte modali in questa espansione, le icone sono costituite da un singolo triangolo nero per il lato frontale e un doppio triangolo bianco per il lato posteriore.

