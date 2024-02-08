Two-Headed Giant Commander
Marvel’s Spider-Man
September 26–November 13
COS’È STANDARD SHOWDOWN?
Porta il tuo mazzo Standard migliore nel tuo negozio di zona ogni settimana e affronta la concorrenza per la gloria e fantastici premi!
Earn Commander Promo Cards
You can earn a special Commander Play promo card by participating in qualiflying Commander events at your local game store. These are available while supplies last!
Dove giocare a Magic: The Gathering® | Marvel's Spider-Man
Che tu stia iniziando ad addentrarti nel mondo di Magic o continuando il tuo viaggio, ci sono tantissimi posti ed eventi dove puoi vivere l’esperienza di Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man.
Dove e come giocare ad Ai Confini dell’Eternità
Attraversa il Muro del Caos ed entra nel grande ignoto dei Confini! Abbiamo tutti i dettagli su dove e come giocare con l’ultima espansione di Magic.
Dove giocare a Magic: The Gathering®—FINAL FANTASY™
Dal MagicCon al tuo negozio di zona, ci sono tanti posti in cui divertirti con Magic: The Gathering®—FINAL FANTASY™.