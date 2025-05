Wizards of the Coast

Preparati all'avventura più entusiasmante di tutte con Magic: The Gathering®—FINAL FANTASY™. Potrai avventurarti verso luoghi iconici, affrontare mostri dalla forza impressionante e persino cavalcare un chocobo. Con momenti tratti da sedici episodi principali di FINAL FANTASY, questa espansione ha qualcosa per tutti i fan dell'amato GDR.

Ci sono molti posti dove giocare con i tuoi compagni di FINAL FANTASY, sia che tu stia cercando una competizione amichevole o la possibilità di fare la storia di Magic . Inoltre, puoi guadagnare bellissime carte promozionali a tema FINAL FANTASY e accrescere la tua collezione giocando.

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY esce il 13 giugno 2025 ed è disponibile per il preordine già da ora presso il tuo negozio di zona, da rivenditori online come Amazon e ovunque siano venduti prodotti di Magic.

Eventi di Prerelease Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

(6-12 giugno)

Sii tra i primi a giocare a Magic: The Gathering—FINAL FANTASY nel tuo negozio di zona con gli eventi di Prerelease! Ci sono tanti modi per conoscere la tua community di giochi locale o introdurre un amico a Magic: The Gathering. I Prerelease si tengono una settimana prima rispetto all'uscita della versione da tavolo dell'espansione, in modo che tutti possano provarla per la prima volta.

Prerelease Pack di

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

Quando ti registri a un evento di Prerelease di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY, ricevi un Prerelease Pack. Questi contengono tutto ciò che serve per godersi l'esperienza, il tutto in un pacchetto in perfetto stile FINAL FANTASY. Ogni Prerelease Pack avrà il seguente contenuto:

6 buste di gioco di Magic: The Gathering —FINAL FANTASY

—FINAL FANTASY 1 carta rara o rara mitica foil con impresso l’anno

1 portamazzo

1 dado Spindown 1 Prerelease Pack su 20 contiene un dado Spindown speciale in acrilico.



Potrai costruire un mazzo Sealed di 40 carte con il contenuto del tuo Prerelease Pack e affrontare altri giocatori di Magic. È un ottimo modo per imparare le meccaniche di una nuova uscita e trovare le tue carte preferite dell'espansione.

Dado Spindown speciale del Prerelease

di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

Cerchi qualcosa da aggiungere al tuo inventario? Un Prerelease Pack su venti di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY contiene un dado Spindown speciale da venti facce con uno degli iconici cristalli di FINAL FANTASY. Inoltre, quando partecipi a un evento del Prerelease, ricevi uno speciale dado a dieci facce, fino a esaurimento scorte. Se partecipi a due eventi del Prerelease, ricevi un astuccio in velluto (fino a esaurimento scorte), perfetto per conservare tutti i tuoi segnalini cristallo.

Per maggiori dettagli sulle date del Prerelease, i materiali promozionali e tanto altro, contatta il tuo negozio di zona.

Impara a giocare con Magic Academy

(13 giugno–24 luglio)

Conosci un fan di FINAL FANTASY che vuole imparare a giocare a Magic: The Gathering? Allora devi assolutamente portarlo agli eventi di Magic Academy presso il tuo negozio di zona! Questi eventi sono perfetti per imparare le basi del gioco e le tecniche di costruzione del tuo mazzo. Per maggiori dettagli su questi eventi, controlla la pagina di Magic Academy.

I giocatori che acquisteranno un prodotto introduttivo durante gli eventi di Magic Academy riceveranno una carta promo Bottino del Drago in foil con bordo retrò come bonus speciale, fino ad esaurimento scorte. I prodotti introduttivi comprendono i Kit Iniziali, il Kit per principianti o la Collezione iniziale di Fondamenti di Magic: The Gathering e sei o più buste di gioco di un'espansione. Sono inclusi i bundle, Gift Bundle e Kit Iniziali di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY!

Vinci carte promo agli eventi dello Standard Showdown

(13 giugno-24 luglio)

Ottieni carte promo speciali di Magic: The Gathering-FINAL FANTASY e metti alla prova le tue abilità in Magic agli eventi Standard Showdown del tuo negozio di zona! Giocherai nel formato Standard Constructed con le carte di quasi due anni di uscite di Magic , tra cui Magic: The Gathering-FINAL FANTASY!

0001_MTGFIN_StdShow: Ultima 0002_MTGFIN_StdShow: Squall, SeeD Mercenary

Per celebrare questa monumentale espansione, stiamo rilasciando non una ma ben due carte promozionali di Standard Showdown, ciascuna di Magic: The Gathering-FINAL FANTASY! C'è Ultima, che fa piazza pulita, e Squall, Mercenario SeeD, che ti travolge completamente! Il vincitore di ogni evento Standard Showdown riceverà una di queste carte in foil fino ad esaurimento scorte. Per maggiori informazioni sulle date degli eventi e sulle carte promo, contatta il tuo negozio di zona.

Magic presenta: Corsa dei Chocobo

(13 giugno-24 luglio)

Galoppa fino al tuo negozio di zona per Magic presenta: Corsa dei Chocobo! Questi eventi, incentrati sulle iconiche corse dei chocobo di FINAL FANTASY VII, ti fanno guadagnare premi speciali partecipando a Magic: The Gathering-FINAL FANTASY Limited.

Nel corso di questi eventi, puoi guadagnare punti giocando e portando con te degli amici. Questi punti servono a guadagnare premi speciali come questa spilla chocobo, disponibile fino a esaurimento scorte!

Contatta il tuo negozio di zona per maggiori dettagli su questi premi ed eventi!

Rendi omaggio a FINAL FANTASY al MagicCon: Las Vegas

(20-22 giugno)

Unisciti a noi a Las Vegas, Nevada, per un raduno in grande stile al MagicCon: Las Vegas! MagicCon riunisce tutto ciò che i fan amano di Magic. Vuoi incontrare i tuoi artisti preferiti di Magic? Al MagicCon puoi! Vuoi sapere come viene realizzato Magic dai game designer? Al MagicCon puoi! Vuoi giocare in eventi unici che non troverai da nessun'altra parte? Indovina un po'... al MagicCon puoi!

0001_MTGFIN_FlexPrm: Yoshimaru, Ever Faithful

Al MagicCon sarete in tantissimi e potrete ricevere una carta promo di Yoshimaru, Sempre Fedele come "Torgal, Compagno di Clive". Ma questo è solo l'inizio dell'esperienza emozionante di Magic: The Gathering-FINAL FANTASY di MagicCon: Las Vegas!

0002_MTGFIN_PTQPromo: Tifa Lockhart

Vuoi qualificarti per gli eventi di alto livello di Magic? Nel corso del fine settimana ospiteremo diversi eventi per le qualificazioni al Pro Tour, ognuno dei quali vedrà protagonista Magic: The Gathering-FINAL FANTASY Limited. I giocatori che parteciperanno a questi eventi riceveranno una carta promo di Tifa Lockhart: i primi classificati riceveranno le copie foil e tutti gli altri riceveranno le copie non foil. Inoltre, i primi 4 giocatori delle qualificazioni al Pro Tour riceveranno l'invito al Pro Tour di Ai Confini dell'Eternità al MagicCon: Atlanta!

Abbiamo in programma ancora più contenuti di FINAL FANTASY per MagicCon: Las Vegas che condivideremo in futuro. Per ora, puoi acquistare il tuo badge e prepararti a incontrare gli altri giocatori!

Pro Tour di Magic: The Gathering-FINAL FANTASY

(20-22 giugno)

MagicCon: Las Vegas ospiterà anche il Pro Tour di Magic: The Gathering-FINAL FANTASY, un'epica sfida tra alcuni dei migliori giocatori di Magic che sarà trasmessa in tutto il mondo! Con Magic: The Gathering-FINAL FANTASY Draft e Standard Constructed, il Pro Tour di Magic: The Gathering-FINAL FANTASY riceverà una copertura e una trasmissione in diretta su twitch.tv/magic e sul canale ufficiale YouTube di Magic: The Gathering.

0001_MTGFIN_ProPromo: Cloud, Midgar Mercenary

Per un evento così epico, mettiamo in palio premi altrettanto epici! I partecipanti al Pro Tour di Magic: The Gathering-FINAL FANTASY si contenderanno la loro fetta di un montepremi di 500.000 dollari, oltre agli inviti ai prossimi Pro Tour e al Campionato Mondiale 31. Inoltre, ogni partecipante al Pro Tour riceverà una carta promo di Cloud, Mercenario di Midgar, in lingua inglese e senza bordo, mentre i primi 32 classificati riceveranno anche le copie foil. In aggiunta riceverai la carta promo Karn Liberato di questa stagione, quindi fai spazio nei raccoglitori di carte!

Per ulteriori informazioni sull'imminente Pro Tour, consulta il sito Magic.gg. Ti spiegheremo tutto quello che c'è da sapere sui formati, sui giocatori e sul metagame prima dell'evento.

Magic Spotlight: FINAL FANTASY a Chiba, Giappone

(27-29 giugno)

Magic Spotlight si dirige a Chiba, in Giappone, per un evento di tre giorni in onore di Magic: The Gathering-FINAL FANTASY. Gli eventi di Magic Spotlight permettono a chiunque di competere per ottenere premi di alto livello, e ciascuno ha un tema originale. L'evento principale sarà caratterizzato dallo Standard Constructed, dove i giocatori si affronteranno con carte provenienti da tutte le uscite di Magic, tra cui Magic: The Gathering-FINAL FANTASY! Sarà uno scontro tra campioni da non perdere.

0001_MTGFIN_ProPromo: Cloud, Midgar Mercenary_EN Article (JP)

Tutti i partecipanti riceveranno una carta promo di Cloud, Mercenario di Midgar, in lingua giapponese e non in foil. Inoltre, i primi 128 giocatori riceveranno copie foil della carta promo. Ma non è tutto …

I concorrenti si contenderanno un montepremi di 50.000 dollari. I primi 8 giocatori riceveranno anche un invito al Pro Tour di Ai Confini dell'Eternità, che dà loro la possibilità di continuare la loro serie di vittorie. Inoltre, il vincitore dell'evento riceverà questo splendido trofeo, con il simbolo dei Planeswalker impresso su un cristallo di FINAL FANTASY.

0002_MTGFIN_FlexPrm: Rograkh, Son of Rohgahh_EN Article (JP)

Se preferisci il gioco informale, acquista un badge Command Zone e gioca a Commander! I partecipanti riceveranno una carta promo non foil o foil tradizionale di Rograkh, Figlio di Rohgahh come "Joshua Rosfield".

Non vediamo l'ora di partecipare al nostro primo evento Magic Spotlight in Giappone! Per ulteriori informazioni su tutti gli entusiasmanti eventi, visita il sito Magic Spotlight: FINAL FANTASY.

Non c'è da preoccuparsi, fan di FINAL FANTASY XVI. È possibile guadagnare la carta promo Joshua Rosfield anche presso …

CommandFest con Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

(luglio 2025)

Magic: The Gathering-FINAL FANTASY ha molto da offrire ai giocatori di Commander, sia che si tratti delle nuove ed entusiasmanti creature leggendarie dell'espansione principale, che di uno dei quattro mazzi Commander pronti da giocare. Il CommandFest è un luogo ideale per giocare a Commander con nuove carte e fare nuove amicizie nella community di giocatori. A luglio si terranno quattro CommandFest:

0002_MTGFIN_FlexPrm: Rograkh, Son of Rohgahh

Acquistando un badge e partecipando a uno di questi eventi, riceverai la carta promo Rograkh, Figlio di Rohgahh come "Joshua Rosfield", non foil o foil. Inoltre, i diversi badge possono offrire speciale merchandise di Magic e a tema FINAL FANTASY, quindi verifica i dettagli con l'organizzatore dell'evento!

Commander Party Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

(20-26 giugno e 18-24 luglio)

Proseguiamo con i nostri contenuti Commander con gli eventi del Commander Party di Magic: The Gathering-FINAL FANTASY! Questi Commander Party sono eventi Commander in cui i giocatori possono celebrare il divertimento dei giochi FINAL FANTASY! Porta il tuo mazzo Commander preferito o acquista un mazzo pronto all'uso presso il tuo negozio di zona per unirti al divertimento!

0001_MTGFIN_ComParty: Culling Ritual 0002_MTGFIN_ComParty: Despark

Ci sono due settimane dedicate a questi eventi del Commander Party: 20-26 giugno e 18-24 luglio. Partecipando a uno degli eventi, riceverai una carta promo Descintillazione o Rituale di Distruzione. I negozi WPN Premium riceveranno le copie foil di questa promo, mentre gli altri negozi riceveranno copie non foil.

Per i dettagli su quando si terranno questi eventi e su quali carte promozionali saranno disponibili, contatta il tuo negozio zona!

Campionato in negozio di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

(28 giugno-20 luglio)

Raggiungi la vetta della tua community al Campionato in negozio! Questi eventi hanno lo scopo di incoraggiare un gameplay competitivo e all'avanguardia insieme alla costruzione di mazzi, quindi preparati a mettere alla prova le tue abilità in Standard Constructed!

0039_MTGFIN_StorPart: Preordain 0040_MTGFIN_StoreWin: Death's Shadow 0041_MTGFIN_StoreWin: City of Brass

I Campionati in negozio di Magic: The Gathering-FINAL FANTASY presentano tutti fantastiche carte promo con una nuova grafica per questo evento. I partecipanti riceveranno una copia non foil di Predestinare come "Inizio profetico". I primi 8 classificati dell'evento riceveranno anche una copia foil di Ombra della Morte come "Diabolos, Guardiano della Forza". E, infine, per il vincitore: una copia in foil di Città di Ottone come "Bhujerba, Città Fluttuante".

Per alzare l'asticella, i negozi WPN Premium riceveranno anche copie non foil delle carte promozionali di Ombra della Morte e Città di Ottone, ognuna con il nome del negozio impresso sulla carta!

Gli eventi del Campionato in negozio per Magic: The Gathering-FINAL FANTASY si svolgeranno dal 28 giugno al 20 luglio presso i negozi di zona partecipanti. Contatta il tuo negozio di zona e preparati a portare le tue abilità in Standard su un altro livello.

Qualificati per il Pro Tour ai Campionati Regionali autunnali

(11 ottobre-23 novembre)

Quest'autunno ospiteremo una serie di Campionati Regionali che offriranno la possibilità di vincere premi in denaro, inviti al Pro Tour e una speciale carta promozionale! Questi eventi saranno dedicati al Modern Constructed e permetteranno ai giocatori qualificati di mettere alla prova le loro abilità contro i migliori della loro regione. Puoi qualificarti per questi eventi alle qualificazioni ai Campionati Regionali, ospitate nei negozi WPN o in grandi eventi di Magic.

0001_MTGFIN_PTQPromo: Aerith Gainsborough

I partecipanti riceveranno la bellissima carta promo non foil Aerith Gainsborough, mentre i primi classificati riceveranno una copia foil. I foil dei primi classificati variano a seconda del mercato, quindi contatta l’organizzatore della tua regione per maggiori dettagli su questi eventi e sui loro premi!

Avremo maggiori informazioni su questi eventi e gli organizzatori nel corso dell'anno. Per ora, inizia a testare i mazzi Modern!

Senti la vittoria nell'aria?

Non vediamo l'ora di vederti giocare con tutte le emozionanti carte di Magic: The Gathering-FINAL FANTASY. Stiamo preparando le anteprime, quindi dai un'occhiata a tutte le rivelazioni e agli emozionanti trattamenti Booster Fun che abbiamo in programma.

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY esce il 13 giugno 2025 ed è disponibile per il preordine già da ora presso il tuo negozio di zona, da rivenditori online come Amazon e ovunque siano venduti prodotti di Magic.