Avventurati in un nuovo angolo del multiverso di Magic con Ai Confini dell’Eternità. Nel lontano sistema di Sothera, incontrerai nuove strane creature, combatterai sulla superficie di pianeti alieni e reclamerai nuovi potenti artefatti dalle origini misteriose. Se stai cercando di mettere le mani su questa nuovissima espansione e di sfruttare il potere del supervuoto Sothera, sei nel posto giusto! Ecco tutto quello che devi sapere per iniziare a giocare con Ai Confini dell’Eternità.

Ai Confini dell’Eternità è disponibile per il preordine. Puoi preordinare le buste di gioco, i Collector Booster, i mazzi Commander e altro dal tuo negozio di zona, rivenditori online come Amazon e ovunque vengano venduti i prodotti di Magic.

Eventi di Prerelease di Ai Confini dell’Eternità

(25–31 luglio)

Prerelease Pack di Ai Confini dell’Eternità



Uno dei modi migliori per iniziare a giocare con una nuova espansione è quello di partecipare agli eventi di Prerelease dell’espansione. Per Ai Confini dell’Eternità, puoi volare direttamente allo scontro stellare a partire dal 25 luglio 2025. Quando ti registri a uno di questi eventi, ricevi un Prerelease Pack che contiene quanto segue:

6 buste di gioco di Ai Confini dell’Eternità

1 carta rara o rara mitica foil con impresso l’anno

1 portamazzo

1 dado Spindown

Per maggiori dettagli sulle date del Prerelease, i materiali promozionali e tanto altro, contatta il tuo negozio di zona. E se sei alla ricerca di altri modi per vivere Magic

Commander Box League di Ai Confini dell’Eternità

(25–31 luglio)

A partire da Ai Confini dell’Eternità, c’è un nuovo modo per iniziare a giocare durante la settimana del Prerelease. Gli eventi Commander Box League sono un ottimo modo per tuffarsi direttamente in un’espansione con una versione Limited del formato più popolare di Magic: Commander.

Commander Box League, Two-Headed Giant Commander Night e il Commander Party sono tutti eventi che offrono una speciale carta promo Commander specifica per l’espansione, fino a esaurimento scorte. Per Ai Confini dell’Eternità, quella carta è una versione foil con bordo retrò di Myr di Palladio.

Vorresti già acquistare una confezione di buste di gioco di Ai Confini dell’Eternità? Allora prova a sfidare i tuoi amici in un evento della Commander Box League! Siamo entusiasti di dare ai giocatori di Magic un modo per iniziare a giocare immediatamente con le carte che aprono. Per maggiori informazioni sulle regole di questo nuovo evento, leggi questo articolo.

Imposta la rotta per Magic Academy

(1 agosto – 18 settembre)

Gli eventi di Magic Academy offrono un modo facile e accessibile per iniziare a giocare a Magic. Ci sono due tipi di eventi Magic Academy, ognuno dei quali si adatta a una fase diversa dell’esperienza dei nuovi giocatori.

I giocatori che acquisteranno un qualsiasi prodotto introduttivo durante gli eventi di Magic Academy riceveranno una carta promo foil senza bordo Mago dei Gingilli (fino ad esaurimento scorte). I prodotti introduttivi comprendono i Kit iniziali, il Kit per principianti o la Collezione iniziale di Fondamenti e sei o più buste di gioco di un’espansione. Tra queste ultime sono inclusi anche i bundle e le confezioni di buste di gioco.

Partecipando a questi eventi Magic Academy, i giocatori riceveranno anche un foglio adesivi a tema Ai Confini dell’Eternità, fino a esaurimento scorte. Dai ai tuoi mazzi un tocco di stile Sothera in più.

Magic Academy: Impara a giocare

Il primo evento di Magic Academy è pensato per i giocatori che hanno appena iniziato a giocare. Nel corso dell’evento, conoscerai le regole fondamentali del gioco, come l’ordine dei turni, il combattimento e il lancio delle magie. È un ambiente tranquillo che permette di presentare tutti gli aspetti incredibili di questo gioco.

Magic Academy: Costruzione del mazzo

Ora che hai imparato come giocare un mazzo Magic, è il momento di costruirne uno! Gli eventi Costruzione del mazzo ti spiegano come costruire il tuo mazzo con sei buste di gioco. All’inizio dell’evento, guarderai un breve video tutorial, quindi costruirai il tuo mazzo a partire dal contenuto delle buste di gioco.

Standard Showdown

(1 agosto - 18 settembre)

Ci sono molti altri luoghi in cui combattere oltre ai Confini. Prova i tuoi nuovissimi mazzi agli eventi Standard Showdown del tuo negozio di zona. Con la rotazione di Standard dopo l’uscita di Ai Confini dell’Eternità, i limiti sono le stelle e i brillanti mazzi Standard che riuscirai a costruire.

I vincitori di ogni Standard Showdown di Ai Confini dell’Eternità riceveranno una carta promo foil con bordo retrò Furia Mostruosa, fino a esaurimento scorte. E sì, c’è un orso gigante nella stanza: questa carta è stata recentemente bandita in Standard. La tempistica è stata tale che questa promo era già stata stampata e spedita quando è stata presa la decisione. Pensiamo che comunque la promo sia piuttosto interessante e che potrai trovarla ancora in Pioneer. Qui, vai come una furia.

Two-Headed Giant Commander Night

(1 agosto – 18 settembre)

Vuoi condividere le gioie di Commander con i tuoi amici? Alle serate Two-Headed Giant Commander Night, i giocatori possono fare squadra in partite due contro due di Commander. Qui farai squadra con un altro giocatore a scelta (o verrai abbinato con un altro partecipante) per delle partite multiplayer amatoriali.

Tu e il tuo compagno di squadra riceverete una carta promo foil con bordo retrò Myr di Palladio, fino a esaurimento scorte. Per maggiori informazioni su questi e altri eventi, consulta questo articolo.

Commander Party di Ai Confini dell’Eternità

(dal 15 al 21 agosto e dal 5 all’11 settembre)

Trasmissione in arrivo dalla Stazione Guida dell’Infinito! È il momento di combattere per il controllo del sistema Sothera agli eventi del Commander Party di Ai Confini dell’Eternità. Vai al tuo negozio di zona dal 15 al 21 agosto o dal 5 all’11 settembre e partecipa a questa battaglia per la gloria interstellare.

Clicca qui per vedere i mondi



Nascondi i mondi

Gli eventi Commander Party offrono il divertimento a quattro giocatori del normale Commander, ma con un tocco speciale. Per Ai Confini dell’Eternità, combatterai per il controllo dei cinque pianeti che orbitano intorno a Sothera. Ogni pianeta ha un’abilità speciale. Rivendicandoli tutti, diventerai la fazione più potente del sistema e vincerai la partita.

I partecipanti al Commander Party riceveranno la carta promo foil con bordo retrò Myr di Palladio di cui sopra fino a esaurimento scorte. Per maggiori dettagli, contatta il tuo negozio di zona.

Campionato in negozio

(23 agosto - 14 settembre)

Pensi di avere la stoffa per ricevere il titolo di campione del tuo negozio di zona? Allora traccia la rotta per l’evento del Campionato in negozio più vicino, dove avrai la possibilità di vincere i due premi più belli di Magic: fantastiche carte promo e il diritto di vantarti.

Questo evento è una grande opportunità per mostrare ciò che hai imparato sperimentando e testando negli eventi settimanali Standard Showdown. E con la rotazione in arrivo con Ai Confini dell’Eternità, non c’è mai stato momento migliore per testare quel mazzo che hai sempre voluto provare.

Fino a esaurimento scorte, i partecipanti riceveranno una versione non foil con illustrazione completa di Trionfo Amaro, con illustrazione a tema Ai Confini dell’Eternità di Aaron J. Riley. Sembra una giornata difficile per essere un saggio.

Stiamo tornando a Crocevia Tonante, perché i primi 8 giocatori di ogni campionato in negozio riceveranno una versione con illustrazione completa foil dell’Ostentatore Tirolesto con le illustrazioni di Wayne Reynolds.

E poi c’è il primo premio per il vincitore di ogni evento: una copia foil senza bordo della Fiaba dello Spaccaspecchi, disegnata da Warren Mahy.

Come bonus aggiuntivo, i negozi WPN Premium riceveranno anche copie non foil delle carte promo Ostentatore Tirolesto e Fiaba dello Spaccaspecchi, ciascuna con il nome del loro negozio stampato direttamente lato frontale della carta!

Contatta il tuo negozio di zona per sapere quando organizza gli eventi del Campionato in negozio.

Magic Spotlight: Planetary Rotation a Orlando, Florida

(29–31 agosto)

Ai Confini dell’Eternità si preannuncia essere un’aggiunta divertente e interessante al formato Standard, introducendo nuovissimi artefatti Astronave, pedine Lander e altre carte stellari. Puoi unirti al divertimento di questo formato fresco e futuristico a Magic Spotlight: Planetary Rotation, che si terrà al SCG CON di Orlando dal 29 al 31 agosto.

Ogni partecipante riceverà una carta promo Perdersi non foil, con le splendide illustrazioni di Dominik Mayer. I primi 128 giocatori dell’evento riceveranno anche una versione foil della promo.

Per finire, il vincitore di questo evento riceverà una scatola di confezioni di buste di gioco per ogni espansione Standard del 2026! Questo significa sei (6) confezioni di buste di gioco per ogni espansione, ovvero ben 180 buste di gioco per ogni uscita.

Iscriviti per Magic Spotlight: Planetary Rotation qui!

I prossimi CommandFest portano nuove promo

Vuoi guadagnare nuove promo e giocare a Commander? Certo che sì! Stiamo organizzando una serie di eventi CommandFest in tutto il mondo dove potrai fare proprio questo. Ecco la scaletta dei prossimi eventi e alcune delle carte che si possono ricevere iscrivendosi.

I CommandFest di Tokyo e Pechino offriranno carte promo non foil e foil Sigillo Arcano. Inoltre, acquistando alcuni tipi di badge e partecipando a uno di questi eventi, riceverai la carta promo Rograkh, Figlio di Rohgahh come “Joshua Rosfield”, non foil o foil. Questa carta promo è disponibile solo fino a esaurimento scorte, quindi verifica con l’organizzatore del tuo evento come ottenerla.

I restanti eventi dell’anno, compresi i CommandFest di Ottawa e Singapore, offriranno carte promo Sigillo Arcano non foil e foil fino a esaurimento scorte.

Per maggiori informazioni sui CommandFest del 2025, leggi questo articolo. Per maggiori dettagli, contatta l’organizzatore di ogni CommandFest.

16 agosto 2025, a Tokyo, presentato da Hareruya

16-17 agosto 2025, a Pechino, presentato da Kadou

5-7 settembre 2025, a Ottawa, presentato da Face to Face Games

6-7 settembre 2025, a Singapore, presentato da Oracle

Qualificazioni al campionato regionale in arrivo

(2 agosto – 9 novembre)

Pensi di avere la stoffa per vincere le qualificazioni al Campionato Regionale, mandriano? Allora iscriviti alle prossime QCR. Questa serie di eventi conduce agli eventi di Campionato regionale che si svolgeranno dal 24 gennaio 2026 al 22 marzo 2026.

Le QCR di questo turno possono essere programmate dai negozi WPN partecipanti come Standard Constructed o Limited. Gli eventi più grandi che sono designati come qualificazioni “destinazione” possono essere organizzati come altri formati Constructed. Per tutte le informazioni specifiche sulle qualificazioni più vicine a te, consulta l’organizzatore locale.

Fino a esaurimento scorte, tutti i partecipanti a questo turno delle Qualificazioni al Campionato Regionale riceveranno una carta promo non foil Sparare allo Sceriffo illustrata da Dan Black, e i migliori classificati otterranno anche una carta promo non foil Jasper Flint Beffardo con illustrazioni di Ed Repka. Coloro che si qualificano al Campionato regionale in questi eventi riceveranno anche una carta promo foil di Jasper Flint Beffardo.

Leggi tutti i dettagli su questi eventi in questo articolo, quindi iscriviti alle QCR più vicine. Potrebbe portarti fino al Pro Tour!

Vola fino Ai Confini dell’Eternità

Ci sono molti modi per godersi la prima espansione ambientata in un’epopea spaziale di Magic, sia che si tratti di eventi amatoriali per imparare a giocare o di un’accesa competizione per la gloria regionale. Assicurati di iscrivervi ai tuoi eventi preferiti e preparati a un’entusiasmante stagione di Magic.

