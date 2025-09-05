Ti diamo il benvenuto alla stagione delle anteprime di Magic: The Gathering® | Marvel's Spider-Man, dove potrai vivere le tante storie incredibili di Spider-Man in Magic! Per festeggiare, stiamo portando tantissimi eventi nel tuo negozio di zona e non solo. Entra in azione insieme ai tuoi Spider-Eroi preferiti (o anche con i tuoi amici di Magic) per una serie di eventi spettacolari.

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man è già disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.

Eventi di Prerelease Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

(19-25 settembre)

Prerelease Pack di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider Man



È ora di iniziare a giocare con Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man! Partecipa agli eventi di Prerelease di Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man nel tuo negozio di zona. Troverai tutto il necessario per iniziare a giocare con questa espansione nel tuo Prerelease Pack. Ogni Prerelease Pack include:

6 buste di gioco di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man

| 1 carta rara o rara mitica foil con impresso l’anno

1 portamazzo

1 dado Spindown (tra cinque variazioni di colore disponibili)

Forniremo una guida al Prerelease in prossimità del lancio completo dell’espansione, quindi continua a seguirci! Contatta il tuo negozio di zona per maggiori informazioni sui loro eventi di Prerelease.

Commander Box League

(19-25 settembre)

Apri una busta di gioco di Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man per costruire un mazzo Commander sealed! Questo evento di una settimana unisce Commander, il formato di Magic più popolare, e tutto il divertimento del gioco Limited. Inoltre, i partecipanti riceveranno la carta promo Commander di questa espansione fino a esaurimento scorte: una copia foil di Spider-Ham, Peter Porker con l’illustrazione di Paolo Rivera.

Nell’ambito di questo evento acquisterai e giocherai con una confezione di buste di gioco di Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man. Riceverai quindi la carta promo foil Acquista-un-box fino a esaurimento scorte.

Passa all’azione al MagicCon: Atlanta

(26-28 settembre)

MagicCon: Atlanta ha qualcosa in serbo per ogni fan di Magic. Sia che tu voglia chiedere autografi ad Art of Magic, fare nuove amicizie a The Gathering Grounds o semplicemente giocare nella Commands Zone, il MagicCon offre tantissime attività. Scopri tutti gli eventi, da quelli amatoriali a quelli competitivi, qui sul sito di MagicCon.

0003_MTGSPM_EvntPrms: J. Jonah Jameson

Per festeggiare, i partecipanti al MagicCon riceveranno una carta promo foil di J. Jonah Jameson con l’illustrazione di Borja Pindado fino a esaurimento scorte. I badge per MagicCon: Atlanta stanno andando a ruba, accaparrati subito il tuo!

Impara a giocare con Magic Academy

(26 settembre-11 novembre)

Mazzo di benvenuto (bianco) Mazzo di benvenuto (blu) Mazzo di benvenuto (nero)

Mazzo di benvenuto (rosso) Mazzo di benvenuto (verde)

Con Magic Academy potrai imparare nel tuo negozio di zona! Qui potrai fare nuove amicizie e giocare con le nuove carte dell’espansione, tra cui i mazzi di benvenuto di Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man! Questi mazzi pronti per essere usati sono un ottimo modo per imparare o insegnare a un amico come giocare a Magic. Puoi trovare ulteriori informazioni in merito ai mazzi di benvenuto in questo articolo.

I giocatori che acquisteranno un qualsiasi prodotto introduttivo durante gli eventi di Magic Academy riceveranno una carta promo foil Mary Jane Watson con illustrazione di Paolo Rivera (fino a esaurimento scorte). I prodotti introduttivi comprendono i Kit Iniziali, il Kit per principianti e le collezioni iniziali di Fondamenti di Magic: The Gathering e sei o più buste di gioco di un’espansione. Tra queste ultime sono inclusi anche i bundle e le confezioni di buste di gioco.

Cos’è Magic Academy?

Esistono due tipi di eventi di Magic Academy, ciascuno incentrato su parti diverse del processo di apprendimento. Gli eventi Impara a giocare sono pensati per i giocatori alle prime armi. Nel corso dell’evento, conoscerai le regole fondamentali del gioco, come l’ordine dei turni, il combattimento e il lancio delle magie. Gli eventi Costruzione del mazzo ti spiegano come costruire il tuo mazzo con sei buste di gioco. All’inizio dell’evento assisterai a un breve video tutorial, poi costruirai un mazzo con il contenuto delle tue buste di gioco.

Contatta il tuo negozio di zona per maggiori informazioni sulle loro proposte Magic Academy.

Magic presenta: draft quartiere amichevole

(26 settembre-11 novembre)

Confezione di buste di gioco di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man



A partire da questa espansione, porteremo gli eventi draft prendi due nel tuo negozio di zona. Si tratta di un nuovo formato che combina velocità e abilità. E se stai cercando la tua prima occasione per provarlo, prova Magic presenta: draft quartiere amichevole!

Questo evento ha lo scopo di insegnarti i trucchi e i segreti dell’ambiente draft prendi due di questa espansione. Completando l’intero evento e rimanendo imbattuto, riceverai una carta promo foil Ultimate Green Goblin (disponibile fino a esaurimento scorte). Preparati a un divertimento impareggiabile con la nuova esperienza Limited Magic presenta: draft quartiere amichevole.

Standard Showdown

(26 settembre-11 novembre)

Torna lo Standard Showdown e questa volta i simbionti prendono il sopravvento! Crea un nuovo mazzo Standard o perfeziona un vecchio preferito per un po’ di caos Constructed. E a proposito di caos, il vincitore di ogni evento Standard Showdown riceverà una carta promo Carnage, Caos Cremisi foil con illustrazione di Lucas Parrillo fino a esaurimento scorte.

Vuoi conoscere le ultime tendenze in Standard? Visita Magic.gg per maggiori informazioni sugli ultimi sviluppi di Standard.

Two-Headed Giant Commander Night

(26 settembre-11 novembre)

Fai squadra con un amico e diventa il supereroe (o il cattivo) che hai sempre voluto essere. Gioca a Commander con un amico durante le serate Two-Headed Giant Commander Night. I partecipanti riceveranno una carta promo foil Spider-Ham, Peter Porker, fino a esaurimento scorte!

Non hai un amico da portare con te? Non preoccuparti: il tuo negozio di zona ti metterà in coppia con un altro partecipante e potrai buttarti subito nel gioco. Ricorda che uno sconosciuto è solo un amico con cui non hai ancora giocato a Commander.

Commander Party

(3-9 ottobre e 24-30 ottobre)

Stai cercando un posto dove provare il tuo nuovissimo mazzo Commander, guidato da una creatura leggendaria di Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man? Vai agli eventi Commander Party dell’espansione e metti all’opera il mazzo! Gli eventi Commander Party sono caratterizzati da regole speciali ed elementi di gioco che danno un tocco di brio al formato che conosci e apprezzi.

I giocatori riceveranno una carta promo foil Spider-Ham, Peter Porker, fino a esaurimento scorte per la partecipazione. Sfodera il tuo mazzo e preparati a giocare a Commander.

Magic Spotlight: Spider-Man

(Baltimora 24-26 ottobre, Liverpool 31 ottobre-2 novembre)

La serie di Magic Spotlight indossa l’inconfondibile maschera di Spider-Man per Magic Spotlight: Spider-Man, e questa volta sarà in due continenti! Con lo Standard Constructed, questo evento vedrà i giocatori scontrarsi in un formato nuovo e infuocato con carte di Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man.

Ogni evento mette in palio un montepremi di 50.000$ e ogni partecipante all’evento principale riceverà una carta promo Spectacular Spider-Man non foil con illustrazione di Julian Totino Tedesco. Inoltre, i primi 128 giocatori dell’evento principale riceveranno anche copie in foil di questa carta promo. Sembra spettacolare!

Pensi di avere le carte in regola? Puoi iscriverti a Magic Spotlight: Spider-Man ora:

Baltimora, Maryland, USA : 24-26 ottobre - organizzato da Star City Games

: 24-26 ottobre - organizzato da Star City Games Liverpool, UK: 31 ottobre-2 novembre - organizzato da Fanfinity

Prossime CommandFest nel mondo

(ottobre 2025)

Le CommandFest portano il divertimento amatoriale di Commander in affollate sale congressi. Abbiamo in serbo per te molti di questi eventi dopo l’uscita di questa espansione. Porta i tuoi mazzi Commander preferiti o prova una nuova creazione con i tuoi amici di Magic. Le CommandFest offrono numerose promozioni, premi e altro ancora. Contatta gli organizzatori degli eventi per maggiori informazioni.

24-26 ottobre 2025 a Las Vegas, presentato da Card Shop Live

25-26 ottobre 2025 a Guangzhou, presentato da Kadou

31 ottobre-2 novembre, 2025 a Tacoma, presentato da Laughing Dragon

6-7 dicembre 2025 a Melbourne Victoria, presentato da Let’s Play Games

Spider-Man: Battaglia Finale

(1-9 novembre)

Impara il formato, padroneggia il tuo mazzo e conquista la gloria in Spider-Man: Battaglia Finale! Questo evento Standard Constructed chiama a raccolta il meglio della community del negozio di zona per un premio molto speciale. Il vincitore di questo evento riceverà una speciale copia con copertina alternativa del fumetto The Amazing Spider Man #1 (2025). La copertina presenta l’illustrazione di “Determinazione Incrollabile” di Ryan Pancoast, un vero e proprio simbolo della collaborazione tra Magic e Marvel!

Prepara i mazzi standard! Contatta il tuo negozio di zona per maggiori informazioni sugli eventi Spider-Man: Battaglia Finale.

Eventi di qualificazione al Campionato Regionale in arrivo

(2 agosto-9 novembre)

Il prossimo turno di eventi per le Qualificazioni al Campionato Regionale è iniziato! Visita il tuo negozio di zona e mettiti alla prova per avere l’opportunità di partecipare al primo round dei Campionati Regionali del 2026. Inoltre, potresti anche ricevere alcune fantastiche carte promo.

Tutti i partecipanti a questo turno delle Qualificazioni al Campionato Regionale riceveranno una carta promo non foil Sparare allo Sceriffo illustrata da Dan Black, e i migliori classificati otterranno anche una carta promo non foil Jasper Flint Beffardo con illustrazioni di Ed Repka. I giocatori che si qualificano per il Campionato Regionale riceveranno anche una carta promo in foil Jasper Flint Beffardo*.

*Carte promozionali ricevute dove disponibili e fino a esaurimento scorte. La disponibilità delle ricompense promo potrebbe variare da regione a regione ed è soggetta a modifiche a discrezione di Wizards of the Coast. Contatta il tuo organizzatore di tornei regionale o il negozio ospitante per maggiori informazioni.

I prossimi Campionati Regionali

(11 ottobre-23 novembre)

Il prossimo turno dei Campionati Regionali è ormai alle porte! Non solo potrai ottenere carte promozionali a questi eventi, ma potresti anche qualificarti per il Pro Tour Eclissi di Lorwyn. I partecipanti si saranno qualificati in diversi modi: ogni aspirante vincitore dovrà quindi affrontare ardue sfide.

Qui di seguito puoi trovare l’organizzatore regionale e la sede di ciascuno dei Campionati Regionali. Per maggiori informazioni sugli eventi e le fantastiche carte promo, leggi questo articolo.

Clicca per mostrare i dettagli del Campionato Regionale

Stati Uniti - organizzato da Star City Games 17-19 ottobre a Houston, Texas 21-23 novembre a Las Vegas, Nevada

Messico/America Centrale/Caraibi - organizzato da Necrotower 10-12 ottobre a Guadalajara, Messico

Cina Taipei - organizzato da Game Square 18-19 ottobre a Taipei City

Australia/Nuova Zelanda - organizzato da Let’s Play Games 24-26 ottobre a Melbourne, Australia

Sud America - organizzato da Devir Brasil 1-2 novembre a San Paolo, Brasile

Cina - organizzato da Kadou 7-9 novembre a Nanchino, Cina

Canada - organizzato da Face to Face Games 21-23 novembre a Calgary, Alberta

Giappone/Corea del Sud - organizzato da BIG MAGIC 22-23 novembre a Yokohama, Giappone

Europa/Medio Oriente/Africa - organizzato da Fanfinity 21-23 novembre ad Anversa, Belgio

Sud-est asiatico - organizzato da Oracle Events 31 ottobre-2 novembre a Singapore



Scopri tutte le nuove carte di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man nella galleria di immagini delle carte dell’espansione. Se vuoi collezionare tutte le carte più belle dell’espansione, come ad esempio la copia con foil cosmico di La Gemma dell’Anima dai un’occhiata a questo articolo in cui trovi tutti i dettagli.

Ci auguriamo che tu abbia apprezzato questa panoramica dei fantastici eventi per Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man. L’espansione uscirà il 26 settembre ed è già disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.