『機械兵団の進軍』ジャンプスタート・ブースターのテーマと収録カード一覧

開けて、混ぜて、プレイ！『機械兵団の進軍』ジャンプスタート・ブースターは、新規マジック・カードが15マ種類入っていて、手軽に遊べます！

「機械正典」の指導者たるファイレクシアの法務官エリシュ・ノーンは、 暴力による侵略で 大いなる喜びを広めるべく、多元宇宙に統一と服従を呼びかけています。そして4月20日の『機械兵団の進軍』をもって、彼女の遠征は最終局面を迎えます。

つまり新たなジャンプスタート・ブースターには『機械兵団の進軍』のカードが中心に収録され、ジャンプスタート向けに特別にデザインされたカードも入っているというわけです！

『機械兵団の進軍』ジャンプスタート・ブースターボックス

ジャンプスタート・ブースターはマジックのゲームを気軽に楽しめる製品です。ジャンプスタート・ブースター２パックを開封して中身を混ぜ合わせるだけで、ゲームをプレイできます。デッキ構築の必要はありません。さらに、ジャンプスタート・ブースターは、他のジャンプスタート製品と組み合わせて遊べます。 『ファイレクシア：完全なる統一』『ジャンプスタート2022』などの過去のジャンプスタート製品と混ぜ合わせて、さらに可能性を広げられるのです！

『機械兵団の進軍』ジャンプスタート・ブースターのテーマと内容

『機械兵団の進軍』ジャンプスタート・ブースターでは各色に１テーマずつ用意され、それぞれ２つのバージョンがあるので合計10種類となります。

ジャンプスタート・ブースターには、テーマを示すカード１枚とマジックのカード20枚が封入されています。『機械兵団の進軍』ジャンプスタート・ブースターには、以下のカードが含まれます：

  • 『機械兵団の進軍』ジャンプスタート・ブースター用にデザインされたレア１枚
  • 『機械兵団の進軍』から選ばれたレアや神話レア１枚
  • 『機械兵団の進軍』ジャンプスタート・ブースター用にデザインされたアンコモン１枚
  • 『機械兵団の進軍』ジャンプスタート・ブースター用にデザインされたコモン１枚
  • フォイル仕様の土地２枚
  • フルアート版基本土地１枚
  • 非フォイル仕様の基本土地５枚

『機械兵団の進軍』ジャンプスタート・ブースターの新規カード

今回のジャンプスタート・ブースターでは５種類の新規レアが登場し、それぞれのテーマに合ったものが１枚封入されています。

《正典の本質》 《学際的なマスコット》 《都和市の恐怖》
《ラバブリンクの英雄、オーシオン》 《スーラクと殺し爪》

『機械兵団の進軍』ジャンプスタート・ブースター用にデザインされたこれらのレアは、『機械兵団の進軍』コレクター・ブースターからも拡張アート版が出現します。

また、各『機械兵団の進軍』ジャンプスタート・ブースターには、ジャンプスタート・ブースター用にデザインされたアンコモン１枚とコモン１枚も収録されています。

《ファイレクシアのペガサス》
《種子殻の番人》
《微風巻き》
《審判団》
《注入クロコダイル》
《奪われた視界を視る者》
《岩山砕きのイエティ》
《アクスガルドの職工》
《博覧会場の吠え象》
《遺跡のイトグモ》

それでは、以下に各ジャンプスタート・ブースターの内容を掲載します。『機械兵団の進軍』の各種製品はお近くのゲーム店Amazonなどのオンラインストア、その他マジック：ザ・ギャザリングの製品を扱う販売店にてご予約いただけます。

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『機械兵団の進軍』ジャンプスタート・ブースター収録カード一覧

（編注：以下のデッキリストは各カードの現時点での最新の印刷版をGathererから自動的に取得しているため、この製品に収録されるバージョンと異なる場合があります。以下のリストは各製品に実際に入っているカードを個別に示すものではなく、各デッキに収録されるカードの一覧であることをご承知おきください。）

ジャンプスタート・テーマカード「同朋」
1 Essence of Orthodoxy 1 ランダムなレア以上のカード 1 Norn's Inquisitor 1 Phyrexian Pegasus 1 Sunder the Gateway 1 Alabaster Host Sanctifier 1 Infected Defector 1 Alabaster Host Intercessor 1 Angelic Intervention 1 Cut Short 1 Seedpod Caretaker 1 Tiller of Flesh 8 Plains
ジャンプスタート・テーマカード「同朋」
1 Essence of Orthodoxy 1 ランダムなレア以上のカード 1 Phyrexian Pegasus 1 Alabaster Host Sanctifier 1 Infected Defector 1 Alabaster Host Intercessor 1 Aerial Boost 1 Inspired Charge 1 Norn's Inquisitor 1 Seedpod Caretaker 1 Tiller of Flesh 1 Seal from Existence 8 Plains
ジャンプスタート・テーマカード「尽力」
1 ランダムなレア以上のカード 1 Zephyr Winder 1 Expedition Lookout 1 Preening Champion 1 Thunderhead Squadron 1 Tidal Terror 1 Ephara's Dispersal 1 Meeting of Minds 1 Temporal Cleansing 1 Referee Squad 1 Oracle of Tragedy 1 Interdisciplinary Mascot 8 Island
ジャンプスタート・テーマカード「尽力」
1 ランダムなレア以上のカード 1 Zephyr Winder 1 Referee Squad 1 Interdisciplinary Mascot 1 Tidal Terror 1 Ephara's Dispersal 1 Expedition Lookout 1 Oracle of Tragedy 1 Xerex Strobe-Knight 1 Wicked Slumber 1 Astral Wingspan 1 Thunderhead Squadron 8 Island
ジャンプスタート・テーマカード「捨て石」
1 ランダムなレア以上のカード 1 Injector Crocodile 1 Dreg Recycler 1 Etched Familiar 1 Ichor Shade 1 Final Flourish 1 Unseal the Necropolis 1 Deadly Derision 1 Scorn-Blade Berserker 1 Seer of Stolen Sight 1 Gift of Compleation 1 Terror of Towashi 8 Swamp
ジャンプスタート・テーマカード「捨て石」
1 ランダムなレア以上のカード 1 Injector Crocodile 1 Dreg Recycler 1 Etched Familiar 1 Corrupted Conviction 1 Deadly Derision 1 Failed Conversion 1 Scorn-Blade Berserker 1 Seer of Stolen Sight 1 Gift of Compleation 1 Compleated Huntmaster 1 Terror of Towashi 8 Swamp
ジャンプスタート・テーマカード「援軍」
1 ランダムなレア以上のカード 1 Cragsmasher Yeti 1 Ral's Reinforcements 1 Karsus Depthguard 1 Hangar Scrounger 1 Redcap Heelslasher 1 Coming In Hot 1 Volcanic Spite 1 Axgard Artisan 1 Fearless Skald 1 Stoke the Flames 1 Orthion, Hero of Lavabrink 8 Mountain
ジャンプスタート・テーマカード「援軍」
1 ランダムなレア以上のカード 1 Cragsmasher Yeti 1 Trailblazing Historian 1 Karsus Depthguard 1 Hangar Scrounger 1 Redcap Heelslasher 1 Mirran Banesplitter 1 Volcanic Spite 1 Shatter the Source 1 Axgard Artisan 1 Fearless Skald 1 Orthion, Hero of Lavabrink 8 Mountain
ジャンプスタート・テーマカード「強化」
1 ランダムなレア以上のカード 1 Fairgrounds Trumpeter 1 Placid Rottentail 1 Wary Thespian 1 Converter Beast 1 Timberland Ancient 1 Arachnoid Adaptation 1 Cosmic Hunger 1 Fertilid's Favor 1 Ruins Recluse 1 Kami of Whispered Hopes 1 Surrak and Goreclaw 8 Forest
ジャンプスタート・テーマカード「強化」
1 ランダムなレア以上のカード 1 Placid Rottentail 1 Fairgrounds Trumpeter 1 Wary Thespian 1 Converter Beast 1 Timberland Ancient 1 Arachnoid Adaptation 1 Blighted Burgeoning 1 Ruins Recluse 1 Kami of Whispered Hopes 1 Tandem Takedown 1 Surrak and Goreclaw 8 Forest