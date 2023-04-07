『機械兵団の進軍』ジャンプスタート・ブースターのテーマと収録カード一覧
開けて、混ぜて、プレイ！『機械兵団の進軍』ジャンプスタート・ブースターは、新規マジック・カードが15マ種類入っていて、手軽に遊べます！
「機械正典」の指導者たるファイレクシアの法務官エリシュ・ノーンは、 暴力による侵略で 大いなる喜びを広めるべく、多元宇宙に統一と服従を呼びかけています。そして4月20日の『機械兵団の進軍』をもって、彼女の遠征は最終局面を迎えます。
つまり新たなジャンプスタート・ブースターには『機械兵団の進軍』のカードが中心に収録され、ジャンプスタート向けに特別にデザインされたカードも入っているというわけです！
ジャンプスタート・ブースターはマジックのゲームを気軽に楽しめる製品です。ジャンプスタート・ブースター２パックを開封して中身を混ぜ合わせるだけで、ゲームをプレイできます。デッキ構築の必要はありません。さらに、ジャンプスタート・ブースターは、他のジャンプスタート製品と組み合わせて遊べます。 『ファイレクシア：完全なる統一』や『ジャンプスタート2022』などの過去のジャンプスタート製品と混ぜ合わせて、さらに可能性を広げられるのです！
『機械兵団の進軍』ジャンプスタート・ブースターのテーマと内容
『機械兵団の進軍』ジャンプスタート・ブースターでは各色に１テーマずつ用意され、それぞれ２つのバージョンがあるので合計10種類となります。
ジャンプスタート・ブースターには、テーマを示すカード１枚とマジックのカード20枚が封入されています。『機械兵団の進軍』ジャンプスタート・ブースターには、以下のカードが含まれます：
- 『機械兵団の進軍』ジャンプスタート・ブースター用にデザインされたレア１枚
- 『機械兵団の進軍』から選ばれたレアや神話レア１枚
- 『機械兵団の進軍』ジャンプスタート・ブースター用にデザインされたアンコモン１枚
- 『機械兵団の進軍』ジャンプスタート・ブースター用にデザインされたコモン１枚
- フォイル仕様の土地２枚
- フルアート版基本土地１枚
- 非フォイル仕様の基本土地５枚
『機械兵団の進軍』ジャンプスタート・ブースターの新規カード
今回のジャンプスタート・ブースターでは５種類の新規レアが登場し、それぞれのテーマに合ったものが１枚封入されています。
『機械兵団の進軍』ジャンプスタート・ブースター用にデザインされたこれらのレアは、『機械兵団の進軍』コレクター・ブースターからも拡張アート版が出現します。
また、各『機械兵団の進軍』ジャンプスタート・ブースターには、ジャンプスタート・ブースター用にデザインされたアンコモン１枚とコモン１枚も収録されています。
それでは、以下に各ジャンプスタート・ブースターの内容を掲載します。『機械兵団の進軍』の各種製品はお近くのゲーム店やAmazonなどのオンラインストア、その他マジック：ザ・ギャザリングの製品を扱う販売店にてご予約いただけます。
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『機械兵団の進軍』ジャンプスタート・ブースター収録カード一覧
（編注：以下のデッキリストは各カードの現時点での最新の印刷版をGathererから自動的に取得しているため、この製品に収録されるバージョンと異なる場合があります。以下のリストは各製品に実際に入っているカードを個別に示すものではなく、各デッキに収録されるカードの一覧であることをご承知おきください。）
1 Essence of Orthodoxy
1 ランダムなレア以上のカード
1 Norn's Inquisitor
1 Phyrexian Pegasus
1 Sunder the Gateway
1 Alabaster Host Sanctifier
1 Infected Defector
1 Alabaster Host Intercessor
1 Angelic Intervention
1 Cut Short
1 Seedpod Caretaker
1 Tiller of Flesh
8 Plains
1 Essence of Orthodoxy
1 ランダムなレア以上のカード
1 Phyrexian Pegasus
1 Alabaster Host Sanctifier
1 Infected Defector
1 Alabaster Host Intercessor
1 Aerial Boost
1 Inspired Charge
1 Norn's Inquisitor
1 Seedpod Caretaker
1 Tiller of Flesh
1 Seal from Existence
8 Plains
1 ランダムなレア以上のカード
1 Zephyr Winder
1 Expedition Lookout
1 Preening Champion
1 Thunderhead Squadron
1 Tidal Terror
1 Ephara's Dispersal
1 Meeting of Minds
1 Temporal Cleansing
1 Referee Squad
1 Oracle of Tragedy
1 Interdisciplinary Mascot
8 Island
1 ランダムなレア以上のカード
1 Zephyr Winder
1 Referee Squad
1 Interdisciplinary Mascot
1 Tidal Terror
1 Ephara's Dispersal
1 Expedition Lookout
1 Oracle of Tragedy
1 Xerex Strobe-Knight
1 Wicked Slumber
1 Astral Wingspan
1 Thunderhead Squadron
8 Island
1 ランダムなレア以上のカード
1 Injector Crocodile
1 Dreg Recycler
1 Etched Familiar
1 Ichor Shade
1 Final Flourish
1 Unseal the Necropolis
1 Deadly Derision
1 Scorn-Blade Berserker
1 Seer of Stolen Sight
1 Gift of Compleation
1 Terror of Towashi
8 Swamp
1 ランダムなレア以上のカード
1 Injector Crocodile
1 Dreg Recycler
1 Etched Familiar
1 Corrupted Conviction
1 Deadly Derision
1 Failed Conversion
1 Scorn-Blade Berserker
1 Seer of Stolen Sight
1 Gift of Compleation
1 Compleated Huntmaster
1 Terror of Towashi
8 Swamp
1 ランダムなレア以上のカード
1 Cragsmasher Yeti
1 Ral's Reinforcements
1 Karsus Depthguard
1 Hangar Scrounger
1 Redcap Heelslasher
1 Coming In Hot
1 Volcanic Spite
1 Axgard Artisan
1 Fearless Skald
1 Stoke the Flames
1 Orthion, Hero of Lavabrink
8 Mountain
1 ランダムなレア以上のカード
1 Cragsmasher Yeti
1 Trailblazing Historian
1 Karsus Depthguard
1 Hangar Scrounger
1 Redcap Heelslasher
1 Mirran Banesplitter
1 Volcanic Spite
1 Shatter the Source
1 Axgard Artisan
1 Fearless Skald
1 Orthion, Hero of Lavabrink
8 Mountain
1 ランダムなレア以上のカード
1 Fairgrounds Trumpeter
1 Placid Rottentail
1 Wary Thespian
1 Converter Beast
1 Timberland Ancient
1 Arachnoid Adaptation
1 Cosmic Hunger
1 Fertilid's Favor
1 Ruins Recluse
1 Kami of Whispered Hopes
1 Surrak and Goreclaw
8 Forest
1 ランダムなレア以上のカード
1 Placid Rottentail
1 Fairgrounds Trumpeter
1 Wary Thespian
1 Converter Beast
1 Timberland Ancient
1 Arachnoid Adaptation
1 Blighted Burgeoning
1 Ruins Recluse
1 Kami of Whispered Hopes
1 Tandem Takedown
1 Surrak and Goreclaw
8 Forest