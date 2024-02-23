マジック：ザ・ギャザリング®『Fallout』®で、SF技術が発展した核戦争後の世界を訪れましょう。1997年から続く「Fallout」シリーズの人気キャラクターが登場します。2024年3月8日発売のこのセットでは、コレクター・ブースターと統率者デッキで合わせて20種類のフルアート版トークンと、２種類の補助カードが用意されます。各統率者デッキには両面トークンが10枚同梱されており、コレクター・ブースターにはフォイル仕様の両面トークンが１枚封入されています。

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コレクター・ブースターボックスや統率者デッキなど、マジック：ザ・ギャザリング®®『Fallout』の各種製品はお近くのゲーム店Amazon、その他マジック：ザ・ギャザリングを取り扱う場所にて予約受付中です。

マジック：ザ・ギャザリング®『Fallout』®のトークン

コピー
コピー
人間・騎士
人間・騎士
人間・兵士・トークン
人間・兵士
兵士
兵士
戦士
戦士
エイリアン
エイリアン
ゾンビ・ミュータント
ゾンビ・ミュータント
居住地
居住地
リス
リス
兵士（赤/白）
兵士（赤/白）
手掛かり
手掛かり
食物（軍隊）
食物（軍隊）
食物（生存者）
食物（生存者）
食物（科学技術）
食物（科学技術）
ジャンク
ジャンク
ロボット
ロボット
飛行機械
飛行機械
宝物（生存者、科学技術）
宝物（生存者、科学技術）
宝物（軍隊）
宝物（軍隊）
ウェイストランド・サバイバルガイド
ウェイストランド・サバイバルガイド
エネルギー貯蔵所（補助カード）
エネルギー貯蔵所（補助カード）
放射能（補助カード）
放射能（補助カード）

マジック：ザ・ギャザリング『Fallout』統率者デッキのトークン

「シーザー万歳」のトークン

  • ロボット // 宝物（軍隊）・トークン １枚
  • コピー // 宝物（軍隊）・トークン １枚
  • ロボット // ジャンク・トークン １枚
  • コピー // ジャンク・トークン １枚
  • コピー // 人間・兵士・トークン １枚
  • 兵士 // 人間・兵士・トークン １枚
  • 兵士 // 宝物（軍隊）・トークン １枚
  • 兵士（赤白） // 食物（軍隊）・トークン １枚
  • 戦士 // 食物（軍隊）・トークン １枚
  • 戦士 // 兵士（赤白）・トークン １枚
ロボット・トークン
宝物（軍隊）・トークン
ロボット // 宝物（軍隊）
コピー・トークン
宝物（軍隊）・トークン
コピー // 宝物（軍隊）
ロボット・トークン
ジャンク・トークン
ロボット // ジャンク
コピー・トークン
ジャンク・トークン
コピー // ジャンク
コピー・トークン
人間・兵士・トークン
コピー // 人間・兵士
兵士・トークン
人間・兵士・トークン
兵士 // 人間・兵士
兵士・トークン
宝物（軍隊）・トークン
兵士 // 宝物（軍隊）
兵士（赤白）・トークン
食物（軍隊）・トークン
兵士（赤白） // 食物（軍隊）

「たくましき生存者たち」のトークン

  • ジャンク // リス・トークン １枚
  • ジャンク // 宝物（生存者、科学技術）・トークン １枚
  • 居住地 // 人間・兵士・トークン １枚
  • 居住地 // 食物（生存者）・トークン １枚
  • 食物（生存者、科学技術） // ウェイストランド・サバイバルガイド・トークン １枚
  • 食物（生存者） // リス・トークン １枚
  • 放射能（補助カード） // コピー・トークン ２枚
  • 放射能（補助カード） // 宝物（生存者、科学技術）・トークン ２枚
ジャンク・トークン
リス・トークン
ジャンク // リス
ジャンク・トークン
宝物（生存者、科学技術）・トークン
ジャンク // 宝物（生存者、科学技術）
居住地・トークン
人間・兵士・トークン
居住地 // 人間・兵士
居住地・トークン
食物（生存者）・トークン
居住地 // 食物（生存者）
宝物（生存者、科学技術）・トークン
ウェイストランド・サバイバルガイド・トークン
宝物（生存者、科学技術） // ウェイストランド・サバイバルガイド
食物（生存者）・トークン
リス・トークン
食物（生存者） // リス
放射能（補助カード）・トークン
コピー・トークン
放射能（補助カード） // コピー
放射能（補助カード）・トークン
宝物（生存者、科学技術）・トークン
放射能（補助カード） // 宝物（生存者、科学技術）

「科学の力！」のトークン 

  • エネルギー貯蔵所（補助カード） // 宝物（生存者、科学技術）・トークン １枚
  • 人間・騎士 // 食物（科学技術）・トークン １枚
  • 人間・騎士 // コピー・トークン １枚
  • 飛行機械 // 宝物（生存者、科学技術）・トークン １枚
  • 飛行機械 // ジャンク・トークン １枚
  • コピー // 手掛かり・トークン １枚
  • 宝物（生存者、科学技術） // 手掛かり・トークン １枚
  • 宝物（生存者、科学技術） // 人間・騎士・トークン １枚
  • 食物（科学技術） // ロボット・トークン １枚
  • ロボット // 宝物（生存者、科学技術）・トークン １枚
エネルギー貯蔵所（補助カード）・トークン
宝物（生存者、科学技術）・トークン
エネルギー貯蔵所（補助カード） // 宝物（生存者、科学技術）
人間・騎士・トークン
食物（科学技術）・トークン
人間・騎士 // 食物（科学技術）
人間・騎士・トークン
コピー・トークン
人間・騎士 // コピー
飛行機械・トークン
宝物（生存者、科学技術）・トークン
飛行機械 // 宝物（生存者、科学技術）
飛行機械・トークン
ジャンク・トークン
飛行機械 // ジャンク
コピー・トークン
手掛かり・トークン
コピー // 手掛かり
宝物（生存者、科学技術）・トークン
手掛かり・トークン
宝物（生存者、科学技術） // 手掛かり
宝物（生存者、科学技術）・トークン
人間・騎士・トークン
宝物（生存者、科学技術） // 人間・騎士
食物（科学技術）・トークン
ロボット・トークン
食物（科学技術） // ロボット
ロボット・トークン
宝物（生存者、科学技術）・トークン
ロボット // 宝物（生存者、科学技術）

「ミュータントの脅威」のトークン

  • エイリアン // 手掛かり・トークン ２枚
  • ゾンビ・ミュータント // コピー・トークン ３枚
  • ゾンビ・ミュータント // 手掛かり・トークン １枚
  • 放射能（補助カード） // ゾンビ・ミュータント・トークン ４枚
エイリアン・トークン
手掛かり・トークン
エイリアン // 手掛かり
ゾンビ・ミュータント・トークン
コピー・トークン
ゾンビ・ミュータント // コピー
ゾンビ・ミュータント・トークン
手掛かり・トークン
ゾンビ・ミュータント // 手掛かり
放射能（補助カード）・トークン
ゾンビ・ミュータント・トークン
放射能（補助カード） // ゾンビ・ミュータント

マジック：ザ・ギャザリング®『Fallout』®の各種製品は、2024年3月8日発売です。お近くのゲーム店Amazon、その他マジック製品を取り扱う場所にて予約受付中です。