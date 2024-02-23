マジック：ザ・ギャザリング®『Fallout』®で、SF技術が発展した核戦争後の世界を訪れましょう。1997年から続く「Fallout」シリーズの人気キャラクターが登場します。2024年3月8日発売のこのセットでは、コレクター・ブースターと統率者デッキで合わせて20種類のフルアート版トークンと、２種類の補助カードが用意されます。各統率者デッキには両面トークンが10枚同梱されており、コレクター・ブースターにはフォイル仕様の両面トークンが１枚封入されています。

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コレクター・ブースターボックスや統率者デッキなど、マジック：ザ・ギャザリング®®『Fallout』の各種製品はお近くのゲーム店やAmazon、その他マジック：ザ・ギャザリングを取り扱う場所にて予約受付中です。

マジック：ザ・ギャザリング®『Fallout』®のトークン

コピー 人間・騎士 人間・兵士

兵士 戦士 エイリアン

ゾンビ・ミュータント 居住地 リス

兵士（赤/白） 手掛かり 食物（軍隊）

食物（生存者） 食物（科学技術） ジャンク

ロボット 飛行機械 宝物（生存者、科学技術）

宝物（軍隊） ウェイストランド・サバイバルガイド

エネルギー貯蔵所（補助カード） 放射能（補助カード）

マジック：ザ・ギャザリング『Fallout』統率者デッキのトークン

「シーザー万歳」のトークン

ロボット // 宝物（軍隊）・トークン １枚

コピー // 宝物（軍隊）・トークン １枚

ロボット // ジャンク・トークン １枚

コピー // ジャンク・トークン １枚

コピー // 人間・兵士・トークン １枚

兵士 // 人間・兵士・トークン １枚

兵士 // 宝物（軍隊）・トークン １枚

兵士（赤白） // 食物（軍隊）・トークン １枚

戦士 // 食物（軍隊）・トークン １枚

戦士 // 兵士（赤白）・トークン １枚

クリックで別の面を表示 ロボット // 宝物（軍隊） クリックで別の面を表示 コピー // 宝物（軍隊） クリックで別の面を表示 ロボット // ジャンク

クリックで別の面を表示 コピー // ジャンク クリックで別の面を表示 コピー // 人間・兵士 クリックで別の面を表示 兵士 // 人間・兵士

クリックで別の面を表示 兵士 // 宝物（軍隊） クリックで別の面を表示 兵士（赤白） // 食物（軍隊）

「たくましき生存者たち」のトークン

ジャンク // リス・トークン １枚

ジャンク // 宝物（生存者、科学技術）・トークン １枚

居住地 // 人間・兵士・トークン １枚

居住地 // 食物（生存者）・トークン １枚

食物（生存者、科学技術） // ウェイストランド・サバイバルガイド・トークン １枚

食物（生存者） // リス・トークン １枚

放射能（補助カード） // コピー・トークン ２枚

放射能（補助カード） // 宝物（生存者、科学技術）・トークン ２枚

クリックで別の面を表示 ジャンク // リス クリックで別の面を表示 ジャンク // 宝物（生存者、科学技術） クリックで別の面を表示 居住地 // 人間・兵士

クリックで別の面を表示 居住地 // 食物（生存者） クリックで別の面を表示 宝物（生存者、科学技術） // ウェイストランド・サバイバルガイド クリックで別の面を表示 食物（生存者） // リス

クリックで別の面を表示 放射能（補助カード） // コピー クリックで別の面を表示 放射能（補助カード） // 宝物（生存者、科学技術）

「科学の力！」のトークン

エネルギー貯蔵所（補助カード） // 宝物（生存者、科学技術）・トークン １枚

人間・騎士 // 食物（科学技術）・トークン １枚

人間・騎士 // コピー・トークン １枚

飛行機械 // 宝物（生存者、科学技術）・トークン １枚

飛行機械 // ジャンク・トークン １枚

コピー // 手掛かり・トークン １枚

宝物（生存者、科学技術） // 手掛かり・トークン １枚

宝物（生存者、科学技術） // 人間・騎士・トークン １枚

食物（科学技術） // ロボット・トークン １枚

ロボット // 宝物（生存者、科学技術）・トークン １枚

クリックで別の面を表示 エネルギー貯蔵所（補助カード） // 宝物（生存者、科学技術） クリックで別の面を表示 人間・騎士 // 食物（科学技術） クリックで別の面を表示 人間・騎士 // コピー

クリックで別の面を表示 飛行機械 // 宝物（生存者、科学技術） クリックで別の面を表示 飛行機械 // ジャンク クリックで別の面を表示 コピー // 手掛かり

クリックで別の面を表示 宝物（生存者、科学技術） // 手掛かり クリックで別の面を表示 宝物（生存者、科学技術） // 人間・騎士

クリックで別の面を表示 食物（科学技術） // ロボット クリックで別の面を表示 ロボット // 宝物（生存者、科学技術）

「ミュータントの脅威」のトークン

エイリアン // 手掛かり・トークン ２枚

ゾンビ・ミュータント // コピー・トークン ３枚

ゾンビ・ミュータント // 手掛かり・トークン １枚

放射能（補助カード） // ゾンビ・ミュータント・トークン ４枚

クリックで別の面を表示 エイリアン // 手掛かり クリックで別の面を表示 ゾンビ・ミュータント // コピー

クリックで別の面を表示 ゾンビ・ミュータント // 手掛かり クリックで別の面を表示 放射能（補助カード） // ゾンビ・ミュータント

マジック：ザ・ギャザリング®『Fallout』®の各種製品は、2024年3月8日発売です。お近くのゲーム店やAmazon、その他マジック製品を取り扱う場所にて予約受付中です。