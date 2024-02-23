マジック：ザ・ギャザリング『Fallout』のトークン
マジック：ザ・ギャザリング®『Fallout』®で、SF技術が発展した核戦争後の世界を訪れましょう。1997年から続く「Fallout」シリーズの人気キャラクターが登場します。2024年3月8日発売のこのセットでは、コレクター・ブースターと統率者デッキで合わせて20種類のフルアート版トークンと、２種類の補助カードが用意されます。各統率者デッキには両面トークンが10枚同梱されており、コレクター・ブースターにはフォイル仕様の両面トークンが１枚封入されています。
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コレクター・ブースターボックスや統率者デッキなど、マジック：ザ・ギャザリング®®『Fallout』の各種製品はお近くのゲーム店やAmazon、その他マジック：ザ・ギャザリングを取り扱う場所にて予約受付中です。
マジック：ザ・ギャザリング®『Fallout』®のトークン
マジック：ザ・ギャザリング『Fallout』統率者デッキのトークン
「シーザー万歳」のトークン
- ロボット // 宝物（軍隊）・トークン １枚
- コピー // 宝物（軍隊）・トークン １枚
- ロボット // ジャンク・トークン １枚
- コピー // ジャンク・トークン １枚
- コピー // 人間・兵士・トークン １枚
- 兵士 // 人間・兵士・トークン １枚
- 兵士 // 宝物（軍隊）・トークン １枚
- 兵士（赤白） // 食物（軍隊）・トークン １枚
- 戦士 // 食物（軍隊）・トークン １枚
- 戦士 // 兵士（赤白）・トークン １枚
ロボット // 宝物（軍隊）
コピー // 宝物（軍隊）
ロボット // ジャンク
コピー // ジャンク
コピー // 人間・兵士
兵士 // 人間・兵士
兵士 // 宝物（軍隊）
兵士（赤白） // 食物（軍隊）
「たくましき生存者たち」のトークン
- ジャンク // リス・トークン １枚
- ジャンク // 宝物（生存者、科学技術）・トークン １枚
- 居住地 // 人間・兵士・トークン １枚
- 居住地 // 食物（生存者）・トークン １枚
- 食物（生存者、科学技術） // ウェイストランド・サバイバルガイド・トークン １枚
- 食物（生存者） // リス・トークン １枚
- 放射能（補助カード） // コピー・トークン ２枚
- 放射能（補助カード） // 宝物（生存者、科学技術）・トークン ２枚
ジャンク // リス
ジャンク // 宝物（生存者、科学技術）
居住地 // 人間・兵士
居住地 // 食物（生存者）
宝物（生存者、科学技術） // ウェイストランド・サバイバルガイド
食物（生存者） // リス
放射能（補助カード） // コピー
放射能（補助カード） // 宝物（生存者、科学技術）
「科学の力！」のトークン
- エネルギー貯蔵所（補助カード） // 宝物（生存者、科学技術）・トークン １枚
- 人間・騎士 // 食物（科学技術）・トークン １枚
- 人間・騎士 // コピー・トークン １枚
- 飛行機械 // 宝物（生存者、科学技術）・トークン １枚
- 飛行機械 // ジャンク・トークン １枚
- コピー // 手掛かり・トークン １枚
- 宝物（生存者、科学技術） // 手掛かり・トークン １枚
- 宝物（生存者、科学技術） // 人間・騎士・トークン １枚
- 食物（科学技術） // ロボット・トークン １枚
- ロボット // 宝物（生存者、科学技術）・トークン １枚
エネルギー貯蔵所（補助カード） // 宝物（生存者、科学技術）
人間・騎士 // 食物（科学技術）
人間・騎士 // コピー
飛行機械 // 宝物（生存者、科学技術）
飛行機械 // ジャンク
コピー // 手掛かり
宝物（生存者、科学技術） // 手掛かり
宝物（生存者、科学技術） // 人間・騎士
食物（科学技術） // ロボット
ロボット // 宝物（生存者、科学技術）
「ミュータントの脅威」のトークン
- エイリアン // 手掛かり・トークン ２枚
- ゾンビ・ミュータント // コピー・トークン ３枚
- ゾンビ・ミュータント // 手掛かり・トークン １枚
- 放射能（補助カード） // ゾンビ・ミュータント・トークン ４枚
エイリアン // 手掛かり
ゾンビ・ミュータント // コピー
ゾンビ・ミュータント // 手掛かり
放射能（補助カード） // ゾンビ・ミュータント
マジック：ザ・ギャザリング®『Fallout』®の各種製品は、2024年3月8日発売です。お近くのゲーム店やAmazon、その他マジック製品を取り扱う場所にて予約受付中です。