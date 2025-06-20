『ローウィンの昏明』 | Draft Night

『ローウィンの昏明』

ドラフト・パーティーが１つのボックスに！Draft Nightは、４人でピック２・ドラフトを行うのに必要なものがすべて同梱された製品です。手軽にダイナミックなドラフト体験を楽しめるピック２・ドラフトは、自宅でのプレイはもちろん、ゲーム・ナイトにひと味加えるのにもうってつけです！同梱の『ローウィンの昏明』コレクター・ブースターで、優勝者を称えましょう（もちろんあなたが独り占めするという手もありますよ）。

製品内容