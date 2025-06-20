Skip to main content
『ローウィンの昏明』 | Draft Night

「Draft Night」登場

Draft Nightは、４人でピック２・ドラフトを行うのに必要なものがすべて同梱された製品です。手軽にダイナミックなドラフト体験を楽しめるピック２・ドラフトは、自宅でのプレイはもちろん、ゲーム・ナイトにひと味加えるのにもうってつけです！『ローウィンの昏明』をテーブルに広げ、友達とのドラフトをお楽しみください！

ドラフト・パーティーが１つのボックスに

４人でのプレイ向けにデザインされたマジック最新フォーマット「ピック２・ドラフト」をお試しください。友達と手軽にドラフトをお楽しみください！

Draft Nightの遊び方

Draft Nightを使えば、４人で気軽にドラフトの楽しさを味わえます。

ドラフト

まず、３パック用意します。１個目のパックを開封したら、出てきたカードから２枚選んで取り、残りを隣のプレイヤーへ渡します。これを３パック分のカードがなくなるまで繰り返します。

デッキ構築

ドラフトで集めたカードと基本土地で40枚のデッキを構築します（基本土地は17枚がおすすめです！）。

プレイ

対戦組み合わせを決めたら、対戦をお楽しみください――１回戦の勝者同士で、同梱のコレクター・ブースターを懸けた決戦を行いましょう！

もっと詳しく
『ローウィンの昏明』

Draft Night

Draft Nightは、４人でピック２・ドラフトを行うのに必要なものがすべて同梱された製品です。手軽にダイナミックなドラフト体験を楽しめるピック２・ドラフトは、自宅でのプレイはもちろん、ゲーム・ナイトにひと味加えるのにもうってつけです！同梱の『ローウィンの昏明』コレクター・ブースターで、優勝者を称えましょう（もちろんあなたが独り占めするという手もありますよ）。
製品内容

  • プレイ・ブースター12パック
  • コレクター・ブースター １パック
  • 『ローウィンの昏明』の基本土地 90枚
