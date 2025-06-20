『ローウィンの昏明』 | Draft Night

ドラフト
まず、３パック用意します。１個目のパックを開封したら、出てきたカードから２枚選んで取り、残りを隣のプレイヤーへ渡します。これを３パック分のカードがなくなるまで繰り返します。
Draft Nightは、４人でピック２・ドラフトを行うのに必要なものがすべて同梱された製品です。手軽にダイナミックなドラフト体験を楽しめるピック２・ドラフトは、自宅でのプレイはもちろん、ゲーム・ナイトにひと味加えるのにもうってつけです！『ローウィンの昏明』をテーブルに広げ、友達とのドラフトをお楽しみください！
まず、３パック用意します。１個目のパックを開封したら、出てきたカードから２枚選んで取り、残りを隣のプレイヤーへ渡します。これを３パック分のカードがなくなるまで繰り返します。
ドラフトで集めたカードと基本土地で40枚のデッキを構築します（基本土地は17枚がおすすめです！）。
対戦組み合わせを決めたら、対戦をお楽しみください――１回戦の勝者同士で、同梱のコレクター・ブースターを懸けた決戦を行いましょう！
かつての姿とは異なり双つの世界となったローウィン次元を再訪しよう。１つは、永遠の昼たるローウィン。もう１つは、永遠の夜たるシャドウムーア。魅力的なクリーチャーが息づく双つの世界を探検し、秩序と混沌の力を手にしよう。