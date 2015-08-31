다시 한 번 젠디카르 차원을 모험할 때가 왔습니다. 상상을 초월하는 재앙인 엘드라지와 다시 맞서야 합니다. 그리고 무엇보다도 새 매직 카드들을 살펴보고 젠디카르 전투에서 사용할 수 있는 능력에 관해 배워야 합니다.

각성

젠디카르의 대지는 스스로를 방어하는 데 있어 언제나 중요한 역할을 해왔습니다. 일부 순간마법 및 집중마법에는 각성 능력이 있습니다. 이 능력을 사용하면 대지에 생명력을 불어넣어 전투에 참가시킬 수 있습니다.

각성은 두 개 부분, 즉 숫자와 각성 비용으로 이루어져 있습니다. 각성을 가진 주문을 발동하는 경우 두 가지 중에서 선택할 수 있습니다. 평소처럼 마나 비용을 지불하고 주문을 발동할 수 있습니다. 그렇게 한다면, 주문의 첫 번째 효과를 얻습니다. 따라서 성가신 생물이나 플레인즈워커가 있고 1BB를 지불할 수 있는 경우 '손상된 통로'를 발동하여 해치울 수 있습니다.

하지만 좀더 재미를 느끼고 싶다면,

각성 비용을 지불하고 주문을 발동할 수도 있습니다. 그렇게 한다면, 당신이 조종하는 대지 한 개를 추가로 주문의 목표로 선택합니다. 주문이 해결되면, 주문의 첫 번째 효과를 얻고, 목표로 선택한 대지는 신속을 가진 0/0 정령 생물이 됩니다. 이 정령 생물은 여전히 대지입니다. 또한 해당 대지에 몇 개의 +1/+1 카운터도 올려 놓을 수 있습니다. 따라서 5BB를 가지고 있다면, 각성 비용을 지불하고 '손상된 통로'를 발동할 수 있습니다. 상대 생물이나 플레인즈워커에게는 막대한 피해를 입히고, 당신은 새로운 4/4 대지 생물을 사용할 수 있습니다. 해당 대지는 원래의 마나 능력을 그대로 가지므로, 원하는 경우에는 탭해서 마나를 생산할 수 있습니다. 대부분의 대지는 무색이므로, 각성 능력을 사용해 생물로 바꾸어도 대지가 색을 가지지는 않는다는 점을 명심하십시오.

왜 대지가 4/4 정령 생물이 되는 대신, 0/0 정령 생물이 되고 +1/+1 카운터를 얻는지 궁금하실 수 있습니다. 좋은 질문입니다! 한가지 이유로는 이미 생물인 대지를 목표로 선택할 수도 있기 때문입니다. 당신이 두 번째로 발동하는 '손상된 통로'는 상대를 괴롭게 만드는 것과 동시에 첫 번째 주문의 목표와 같은 대지 또는 다른 대지를 목표로 정할 수 있습니다. 한 개의 8/8 대지 생물이 두 개의 4/4 대지 생물보다 낫지 않을까요? 각성을 사용하면 선택의 폭을 열어 둘 수 있습니다.

다음과 같은 몇 가지 주의사항이 있습니다. 각성 비용을 지불하고 주문을 발동하는 경우, "목표"라는 단어가 나올 때마다 항상 유효한 목표를 선택해야 합니다(각성 능력에 포함된 목표 포함). 즉, 생물 또는 플레인즈워커를 목표로 선택하지 않으면 '손상된 통로'를 발동할 수 없습니다. 이는 당신이 대지 생물만 원한다고 해도 마찬가지입니다. 각성을 사용하지 않고 주문을 발동하는 경우에는 각성 능력의 목표 지정 조건이 무시됩니다.

또한, 각성을 가진 주문이 평소에는 목표를 요구하지 않는데 각성 비용을 지불하고 주문을 발동하기로 선택한 경우에는 그렇게 함으로써 주문에 목표가 추가됩니다. 그 주문이 해결될 때 해당 대지가 유효한 목표가 아닌 경우, 그 주문은 무효화됩니다. 목표를 요구하지 않은 첫 번째 효과를 비롯해, 아무런 효과도 얻을 수 없습니다. 이런 경우가 자주 발생하지는 않지만, 미리 알아 두시는 것이 좋겠지요.

결집

동맹이 돌아왔습니다! 동맹은 오리지날 젠디카르 블록에서 처음 등장했으며, 팀워크와 용기를 바탕으로 엘드라지에 맞섰습니다. 젠디카르 전투에서 함께 싸우기 위해 동맹이 돌아왔습니다. 결집은 능력 이름이므로 특정 규칙을 의미하지는 않으며, 동맹이 당신의 조종하에 전장에 들어올 때마다 격발하는 능력을 강조하기 위해 사용됩니다.

결집 능력은 매우 간단하게 사용할 수 있습니다. 덱을 동맹으로 채우고 전장으로 내보내십시오! 동맹이 당신의 조종하에 전장에 들어올 때마다, 당신의 모든 결집 능력이 격발됩니다. 당신은 그 능력들을 원하는 순서로 스택에 쌓을 수 있습니다. 스택에 마지막으로 추가한 능력이 가장 먼저 해결됩니다. 결집을 가진 동맹이 다른 동맹과 동시에 당신의 조종 하에 전장에 들어오는 경우, 해당 능력은 각 동맹마다 한 번 그리고 결집을 가진 생물마다 한 번 격발됩니다.

동맹의 힘을 보여주십시오!

화합

화합은 젠디카르 전체를 위한 일종의 '협력'으로, 모든 젠디카르 거주민들이 힘을 합치는 방식을 보여줍니다. 화합 또한 특정 규칙을 의미하는 능력은 아닙니다. 화합은 발동하는 데 지불하는 마나 색상 개수에 따라 효과가 결정되는 주문을 강조합니다.

'빛나는 불꽃'을 발동하려면 2R를 지불해야 합니다. 따라서 최소 한 개의 색상은 정해져 있지만, 나머지 두 개 색상은 다양한 방법으로 지불할 수 있습니다. '빛나는 불꽃'을 발동하기 위해 적색 마나만으로 지불할 수도 있습니다. 그러면 각 생물에게 피해 1점을 입힙니다. 하지만 세 가지 색상을 지불하는 경우(예: BRG 또는 URW), '빛나는 불꽃'은 생물들에게 피해 3점을 입힙니다.

당신은 각 주문의 마나 비용에 의해 제한을 받습니다. 모든 적에게 피해 5점을 입히기 위해 WUBRG를 지불하여 '빛나는 불꽃'을 발동할 수는 없습니다. 하지만 효과에 의해 화합을 가진 주문을 발동하는 데 추가 또는 대체 비용이 필요한 경우에는 언제나 실제로 지불한 마나를 확인해야 합니다. 따라서 어떤 이유로든 발동 비용보다 마나를 한 개 더 지불하여 주문을 발동한다면 '빛나는 불꽃'이 피해 4점을 입히게 할 수 있습니다. 발동 비용보다 적은 마나를 지불한 경우에도 마찬가지로 적용됩니다. 따라서 어떤 이유로든 발동 비용보다 마나를 한 개 더 적게 지불하여 주문을 발동한다면 최대로 입힐 수 있는 피해는 2점입니다.

스택에서 화합을 가진 주문을 복사할 경우, 복사본은 스택에 곧바로 생성된다는 점을 주의하십시오. 복사본을 발동하는 데 마나를 지불하지 않았으므로, 발동을 위해 0개의 마나 색상이 지불된 셈입니다. 복사본은 큰 효과를 가지지 못할 수 있습니다.

대지력

오리지날 젠디카르 블록에서 강력한 기능이었던 대지력이 더욱 강력해져서 돌아왔습니다. 대지력은 능력 이름으로, 대지가 당신의 조종하에 전장에 들어올 때마다 대지력 능력이 격발됩니다.

대지력 능력은 대지가 당신의 조종하에 전장에 들어오는 방식에 관계없이 격발됩니다. 일반적인 대지 플레이 때문일 수도 있고, 효과에 의해 대지를 전장에 놓을 수도 있는 경우일 수도 있습니다. 상관없습니다. 각 대지에 의해 모든 대지력 능력이 격발되므로, 당신은 순서만 정하면 됩니다. 일부 대지력 능력(예: '오란리프 히드라')은 전장에 들어온 해당 대지가 특정 기본 대지 유형인 경우 보너스 효과를 가집니다. '숲'이라고 이름 붙은 카드뿐만 아니라, '숲' 유형을 가진 기본이 아닌 대지의 경우에도 모두 '오란리프 히드라'에 두 개의 +1/+1 카운터를 올려놓을 수 있습니다.

지금까지는 젠디카르인들 입장에서 이 전투에 대해 설명했습니다. 이제는 엘드라지 입장에서 살펴보겠습니다. 이제 당신은 다음과 같은 새로운 능력을 가진 괴수입니다. . .

섭식

차원 전체를 파괴하는 데는 막대한 에너지가 필요합니다. 섭식은 파괴를 위해 필요한 에너지를 제공하는 신규 능력입니다. 직접 사용해 보십시오.

섭식은 매우 간단한 능력입니다. 섭식을 가진 생물이 플레이어에게 전투피해를 입힐 때마다, 그 플레이어의 서고 맨 위의 카드 한 장을 추방합니다. 먹어서 삼킵니다. 아시겠지요. 카드는 앞면이 보이게 추방합니다. 섭식은 상대의 서고를 고갈시키지만, 엘드라지에게는 매우 유리하게 작용할 수 있습니다. 실제로도 그렇습니다.

처리자

이 세트에서는 추방 영역에 있는 상대방 소유의 카드가 매우 유용하게 사용됩니다. 이 세트에서 추가 생물 유형이 '처리자'인 엘드라지를 찾아보십시오. 이 엘드라지에게는 어떤 효과를 위해 상대의 추방된 카드를 소유자의 무덤에 넣는 능력이 있습니다. (또한 부가비용으로 이 능력을 발휘하는 집중마법이 한 개 있는데, 이름에 '처리자'가 들어있습니다. 아주 적절하지 않습니까?)

카드를 무덤에 넣는 시기는 다양하며, 각 효과도 다릅니다. 카드를 자세히 읽어 세부 내용을 확인하십시오. 예를 들어, '역병 목동'의 능력은 당신이 '역병 목동'을 발동할 때 격발됩니다. 그 능력은 '역병 목동'보다 먼저 해결됩니다.

자신이 소유한 카드가 아니라, 상대가 소유한 카드만 '처리'할 수 있습니다. 다인전 게임에서 카드가 한 장 이상의 카드를 처리하도록 요구하는 경우, 당신은 다른 상대가 소유한 카드들을 선택할 수 있습니다.

'역병 목동'으로 엘드라지 자손 토큰을 만든다는 것을 눈치채셨나요? 저도 마찬가지입니다! 이제 엘드라지 자손에 대해 좀 더 살펴보겠습니다.

엘드라지 자손

엘드라지의 궐기 세트에서 엘드라지 산란체가 처음 소개되었습니다. 엘드라지 산란체는 마나 대신 희생할 수 있는 0/1 생물로, 매우 유용한 존재입니다. 거인 엘드라지를 막아내는 데 탁월하지만, 공격에는 거의 사용할 수 없었습니다. 이 부분이 일부 개선되었습니다.

엘드라지 자손은 엘드라지 산란체와 매우 비슷합니다. 엘드라지 자손들은 엘드라지 테마 주문에 의해 여러 가지 방법으로 만들어집니다. 전장에 들어올 때 격발되는 능력일 때도 있습니다. '죽을 때' 격발되는 능력이거나 집중마법일 때도 있습니다. 만들어지는 방법에 관계없이 모든 엘드라지 자손은 "이 생물을 희생한다: 1을 당신의 마나풀에 담는다."라는 능력을 가집니다. 이 마나 능력은 스택을 사용하지 않으며, 대응할 수 없습니다. 마치 대지를 탭하는 것과 비슷합니다. 그리고 무엇보다도 엘드라지 자손은 1/1 생물입니다. 마음껏 공격하십시오!

결여

엘드라지는 유색 마나와 잘 어울리지 않을 때가 많습니다. 이 세트에서 일부 엘드라지는 결여라는 능력을 가집니다.

결여를 가진 카드는 무색입니다. 해당 마나 비용에 색상 마나가 있어도 마찬가지 입니다. '투척하는 폭군'은 적색이 아니라 무색 카드입니다. 결여는 모든 영역에서 사용할 수 있습니다. 따라서 카드가 당신의 서고에서 무색 카드를 찾으라고 말하면, '투척하는 폭군'을 찾을 수 있습니다. 그리고 '투척하는 폭군'의 능력이 말해주듯, 이 세트에서 무색은 많은 이점을 누립니다. 결여를 가진 각 카드는 무색임을 나타내는 특별한 틀을 가지고 있으며, 실제로 발동하기 위해 필요한 마나 색상도 표시되어 있습니다.

결여를 가진 카드만 무색이 될 수 있는 것은 아닙니다. 일부 거대 엘드라지 및 엘드라지 테마의 순간마법 및 집중마법은 발동을 위해 유색 마나를 요구하지 않는 고전적인 방법의 무색 주문으로 존재합니다.

'진정한 무색' 생물은 마법물체가 아니라는 점을 기억하십시오. 단지 아무 색상도 없을 뿐입니다.

이제 당신 차례입니다. 하나의 치명적 전투. 엄청난 힘을 가진 두 개의 세력. 수없이 많은 멋진 플레이. 이 위대한 전투에 나설 준비를 하십시오.