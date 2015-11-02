윌리엄 T. 라이커 중령: 명령을 내리는 자리는 어땠나?

워프 대위: 매우 편했습니다.

—스타 트렉: The Next Generation, "The Emissary"

다음번에 편안한 자리에서 커맨더를 즐길 때는, 최신 제품인 커맨더(2015 에디션)가 제공하는 새로운 무기들로 게임을 가득 채우실 수 있습니다. 5가지 적군 색 덱과 56장의 신규 카드, 그리고 여러분의 관심을 단숨에 휘어잡을 재판 카드들을 함께 선보입니다.

재판 카드가 몇 장이냐구요? 그건 중요하지 않습니다. 플레이할 기회가 주어질 새로운 기능 중 그 일부를 살펴보겠습니다.

경험 카운터

이 번에 출시되는 다섯 전설적 생물들은 각기 경험 카운터를 선보입니다. 경험 카운터는 독 카운터의 뒤를 이어 플레이어가 가질 수 있는 두 번째 카운터 종류입니다. 독 카운터를 가지게 되는 것은 그리 유쾌한 경험이 아닌 반면, 경험 카운터를 쌓는 것은 매우 신나는 일입니다!

다섯 커맨더는 각기 특정 조건을 만족할 때 플레이어에게 경험 카운터를 주는 격발능력을 가지고 있습니다. 미직스의 경우를 예로 들면, 플레이어가 가지고 있는 경험 카운터의 수보다 더 높은 전환마나비용의 순간마법 또는 집중마법 주문을 발동하는 것이 그 조건입니다. 처음으로 순간마법이나 집중마법 주문을 발동하면 이 능력이 격발하여 플레이어에게 경험 카운터 하나를 줍니다. 다시금 이 능력을 격발하려면 전환마나비용이 2 이상인 순간마법 또는 집중마법 주문을 발동해야 합니다. 다음엔 3 이상, 4 이상...과 같은 방식으로 늘어납니다.

네, 무슨 말인지는 잘 알겠네요. 이와 같은 조건을 만족시키면 어떤 일이 일어날까요? 미직스의 경우 발동하려는 순간마법 및 집중마법의 비용이 줄어듭니다. 주의할 점은 이러한 비용 감소 효과가 주문의 전환마나비용을 바꾸는 게 아니라는 것입니다. 만약 플레이어가 경험 카운터 3개를 가지고 있다면 마나 비용이 3R인 순간마법 주문을 발동할 때 R 하나만 지불합니다. 그리고 이렇게 하면 미직스의 첫 번째 능력이 격발됩니다.

경험 카운터를 얻게 한 생물이 전장을 떠나도 해당 카운터는 플레이어에게 남습니다. 미직스가 플레이어의 커맨더인 경우, 미직스가 플레이어에게 경험 카운터 몇 개를 준 후 어떠한 이유로 커맨드 영역으로 되돌아갈 수도 있습니다. 미직스가 다시금 전장에 나온다면 이전의 순간마법 및 집중마법 비용 감소를 계속해서 이어갈 수 있습니다.

경험 카운터는 자유로이 호환될 수 있습니다. 덱에 미직스와 다른 전설적 생물이 있는 경우, 각 생물이 준 경험 카운터는 두 생물 모두의 능력에 적용됩니다. 이러한 능력에는 어떤 것들이 있냐고요? 그건 아직 기다리셔야 합니다.

무수함

커 맨더 제품은 일반적인 출시 제품에서 찾아볼 수 없는 능력을 디자인할 수 있다는 점에서 정말 멋집니다. 무수함은 바로 그러한 능력 중 하나입니다. 무수함을 가진 생물이 공격할 때마다, 플레이어는 수비플레이어를 제외한 상대의 수만큼 그 생물의 복사본 토큰을 얻습니다. 이 토큰들은 그 상대나 상대가 조종하는 플레인즈워커를 공격합니다. 더 이상 어느 상대를 공격할지 고민하지 않아도 됩니다. 그냥 모두 공격하십시오! 플레인즈워커의 조종자가 수비플레이어이기 때문에 플레인즈워커를 공격해도 무수함이 격발됩니다.

토 큰은 기본적으로 무수함을 가진 생물에 적혀있는 능력만 복사합니다. '공포의 합창단 밴시'가 마법진이나 부착된 장비를 가진 경우, 이는 복사되지 않습니다. +1/+1 카운터도 마찬가지로 복사되지 않으며, 해당 생물의 공격력, 방어력 또는 능력을 변형시킨 복사가 아닌 효과도 복사하지 않습니다. 하지만 '공포의 합창단 밴시'를 복사하는 경우엔 모든 토큰이 마지막 능력을 가지므로 여러 상대가 카드 한 장씩을 버리게 할 수 있습니다. 토큰들은 전투종료에 추방됩니다. 이 토큰들은 무덤으로 가지 않기 때문에 생물이 죽을 때마다 격발되는 능력은 격발되지 않습니다.

또 한 가지 중요한 점은 이 토큰들이 탭되어 공격하는 상태로 전장에 들어온다는 것입니다. 이는 이 토큰들이 공격자로 지정된 적이 없음을 의미합니다. 따라서 생물이 공격할 때마다 격발되는 능력도 격발되지 않습니다. (다른 관점에서 보자면, 무수함은 그 자체로 인해 격발되지 않습니다. 참 다행인 일이죠. 그렇지 않았다면 멈출 수 없는 복사본 군단이 생겨 게임을 비기게 할 뿐만 아니라 우주의 모든 생명체를 말살해버렸을 테니까요. 이러한 점을 미리 알아채서 참 다행이군요.) 이와 같은 문제는 다른 생물에게 무수함을 줄 때 발생할 수 있습니다. 어떻게 주냐고요? 매우 좋은 질문입니다.

게 임에 두 플레이어만 남았거나 애초에 두 명으로 시작한 게임이라서 수비플레이어를 제외한 다른 플레이어가 없다면 무수함은 아무 효과도 발휘하지 않습니다. 뭐 그래도 괜찮겠지요. 이 시점이라면 궁극적인 승리를 위해 물리쳐야 할 플레이어가 딱 한 명만 남았다는 소리니까요!

합류

선택형 주문은 서로 다른 효과를 발휘하는 선택지 중 하나를 선택하게 합니다. 주문을 발동할 때 어떤 모드를 사용할지 선택합니다. 얼마 전에, 선택형 주문을 위해 아주 멋진 새 레이아웃을 개발했지요. 바로 불릿 형식입니다! 이제 선택 주문은 더 쉽게 읽고 진행할 수 있으며, 저희도 이러한 주문에 여러 멋진 효과를 줄 수 있습니다. 예를 들면... 바로 합류입니다!

합 류를 발동할 때 플레이어는 세 가지 모드를 선택합니다. 또한, 한 모드를 여러 번 선택해도 됩니다. '불타는 합류'의 세 번째 모드처럼 모드에 목표가 필요한 경우엔 해당 모드를 선택할 때마다 합법적인 목표를 정할 수 있어야 합니다. 그 모드를 선택하지 않는다면 해당 모드에 필요한 목표에 대해 신경쓰지 않아도 됩니다. 그러므로 첫 번째와 두 번째 모드만 선택한다면 전장에 마법물체가 없더라도 '불타는 합류'를 발동할 수 있습니다.

중요한 점은 어느 모드를 선택하더라도 효과가 발휘되는 순서는 카드에 적힌 순서를 따른다는 것입니다. 한 모드를 여러 번 선택한 경우엔 플레이어가 연관된 순서를 정합니다. '불타는 합류'를 발동하며 첫 번째 모드를 두 번 선택하고 두 번째 모드를 한 번 선택했다고 가정해 봅시다. '불타는 합류'가 해결될 때, 먼저 각 생물이 피해 1점을 입고, 각 생물이 다시금 피해 1점을 입은 후, 마지막으로 각 상대가 피해 2점을 입습니다.