카미가와의 용들은 가장 강력하고 장수하는 카미들 중 하나입니다. 하지만, 그들조차도 고통과 죽음으로부터 자유롭지 못합니다.

The Dragon-Kami Reborn | Art by: Alix Branwyn

카미 전쟁에 말려든 많은 용들은 끔찍하게 다치거나 죽었습니다: 요세이는 에이간조의 도시를 지키다가 죽었고, 주간은 주카이의 승려들을 돕다가 쓰러졌으며, 케이가는 미나모 학원을 지키다가 살해당했습니다. 몇 세기 후, 코쿠쇼는 타케누마 늪의 거주민들을 지키기 위해 오니들의 공격에 맞서다가 살해당했습니다. 용들 중에서, 류세이만이 무사하게 살아남았습니다.

용들은 필멸자들의 세계를 보호하는 가장 강력한 수호자들 중 하나였고, 그들 대부분이 사라지자 다른 악의 세력들이 곧 큰 혼란을 일으키기 시작했습니다. 산산조각난 상태의 시대 동안 오니의 공격이 땅을 휩쓸었고, 이는 차원 전체를 위협한 시듦의 밤이라고 알려진 파괴적인 사건으로 절정에 달했습니다.

이에 맞서기 위해, 오로치들은 그들의 원래 수호자였던 주간을 부활시키기 위한 강력한 의식을 행했습니다. 의식은 성공적이었고, 주간과 류세이는 함께 오니의 침입을 막아냈습니다.

하지만, 주간은 무언가가 잘못되었다는 것을 알 수 있었습니다. 그녀가 죽어 있던 동안, 이 차원은 변해 있었습니다. 그녀는 여전히 강력했지만, 더 이상은 예전처럼 카미가와와 연결되어 있지 않았습니다. 용들이 다시 한번 이 차원에서 자신들에게 합당한 자리를 차지하기 위해서는, 새로운 모습으로 다시 태어나야만 했습니다.

주간은 각지를 돌아다니며 다른 세 용들의 남은 정수들을 모아, 이를 모두 알 속에 넣었습니다. 그녀와 류세이 또한 기꺼이 알 속으로 들어가 깊은 잠에 빠졌습니다. 그 알은 보세이주의 심장부 속에 봉인되어 50년 동안 길러졌습니다.. 알이 마침내 부화했을 때, 새로운 모습으로 다시 태어난 용 다섯이 모습을 드러냈습니다.

이 채색된 실크스크린은 새로운 용 카미 세대의 탄생을 묘사하고 있습니다. 이 삽화에서는 주간이 가장 중요한 역할을 맡았으며, 용들을 기르고 그들의 재탄생을 가져오는 그녀의 역할이 강조되어 있습니다. 용들의 재탄생은 차원에 새로운 희망과 평화의 물결이 밀려들게 해 주었고, 세월이 흘러서는, 다양한 단체들이 새로운 용의 출현에서 영감을 받아 그들만의 시각적인 모티브를 개발했습니다.