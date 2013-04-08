매직을 처음 해보시거나 기본 규칙을 다시 살펴보시고 싶으시다면 게임 방법 배우기 페이지를 참고하세요.

라브니카 차원에는 각각 두 색을 대표하는 열 개의 길드가 있습니다. 라브니카로의 귀환에서 소개된 길드는 백청색 아조리우스, 적청색 이젯, 흑적색 락도스, 흑녹색 골가리 및 녹백색 셀레스냐입니다. 충돌의 관문에서 소개된 길드는 흑백색 오르조브, 흑청색 디미르, 적녹색 그룰, 적백색 보로스 및 녹청색 시믹입니다. 이번에는 숨겨진 미로의 비밀을 밝히기 위해 이들 길드가 한 자리에 모두 모였습니다.

용의 미로에는 이전 길드 기능은 물론 유명한 스플릿 카드 기능이 약간 변경되어 돌아옵니다.

융합 기능이 있는 스플릿 카드

용의 미로에서 스플릿 카드의 기능이 새롭게 바뀌었습니다. 이전 라브니카 블록에 등장했던 스플릿 카드는 카드 한 장에 두 가지 주문이 인쇄된 카드였습니다. 기존 스플릿 카드와 마찬가지로, 용의 미로에 등장하는 스플릿 카드 역시 인쇄된 두 가지 주문 중 하나를 골라 발동할 수 있습니다. 하지만 새로 추가된 융합 기능을 통해 두 가지 주문을 동시에 발동할 수도 있습니다!

융합 기능이 있는 스플릿 카드를 발동할 때마다, 플레이어는 기존 스플릿 카드와 마찬가지로 두 가지 주문 중 어느 쪽을 발동할지 선택합니다. 그러나 융합 기능이 있는 스플릿 카드를 손에서 발동한다면, 두 가지 주문의 발동비용을 모두 지불하고 이 두 주문이 하나의 주문인 것처럼 발동할 수 있습니다. 이럴 경우, 왼쪽 주문을 먼저 처리한 다음 오른쪽 주문을 처리합니다. 두 주문이 모두 목표를 요구한다면, 목표는 주문마다 다릅니다.

따라서 손에 '고생 // 근심' 카드가 있다면, 이를 다음 세 가지 방법으로 발동할 수 있습니다. 2B '고생'의 발동비용을 지불하고 '고생' 주문을 발동합니다. 2R '근심'의 발동비용을 지불하고 '근심' 주문을 발동합니다. 4BR '고생'과 '근심'의 발동비용을 모두 지불하고 '고생 // 근심' 주문을 하나의 주문처럼 발동합니다. '위대한 실험' 등의 효과로 '고생 // 근심'을 손이 아닌 다른 곳에서 발동한다면, 플레이어는 스플릿 카드의 반쪽만 발동할 수 있습니다.

왼편 규칙을 먼저 처리하고 오른쪽 규칙을 처리하므로, '고생 // 근심'을 하나의 주문으로 발동할 때 같은 플레이어를 목표로 정하면 해당 플레이어는 오른쪽 규칙에 따라 손에 든 카드 수를 따지기 전에 카드 두 장을 뽑고 생명 2점을 잃기 때문입니다. 원한다면 '고생'의 목표를 자신으로 정해 카드 두 장을 뽑고 생명 2점을 잃고 '근심'의 목표는 상대로 정해 피해를 줄 수도 있습니다.

'고생 // 근심'을 하나의 주문으로 발동할 경우, 이 주문은 흑색이며 적색입니다. 즉, 이 주문은 다색 주문이 되어 '화염집결'과 같은 카드에 영향을 줄 수 있다는 말입니다 . 이번 세트에 등장하는 일부 스플릿 카드는 양쪽이 모두 다색 주문이므로 융합 여부를 떠나 다색 주문입니다.

관문 및 용의 미로 부스터팩

다색카드를 사용하면 마나 공급에 차질이 있을 수 있으므로 용의 미로 세트에는 블록의 이전 세트에 등장했던 열 장의 커먼 길드 관문이 다시 등장합니다. 이들 관문을 탭하면 해당 길드의 색 중 하나를 생성합니다.

그러나 이들 관문 카드는 다른 세트 부스터팩의 기본 대지 자리에 들어갑니다. 따라서 용의 미로 부스터팩에는 기본 대지 카드가 없습니다. 대부분의 용의 미로 부스터팩에는 열 길드 관문 중 하나가 포함되며, 각 길드 관문을 더 멀리서 바라보는 새로운 삽화가 추가되었습니다.

위에서 대부분의 부스터팩이라고 했는데, 나머지 부스터팩에는 레어 등급의 '듀얼랜드'가 포함되기 때문입니다. 이전 세트에 등장했던 '증기 환기구'나 '신이 떠난 신전' 등 듀얼랜드가 포함된 부스터팩도 있습니다. 가끔은 미식레어 대지인 '미로의 끝'이 나오기도 합니다.

부스터팩에서 무슨 대지가 나오든, 리미티드 형식에서 이들 대지를 덱에 넣거나(실드덱 형식) 드래프트(드래프트 형식)할 수 있습니다. 다른 부스터팩의 경우처럼 이들 대지를 따로 빼놓을 필요가 없습니다.

'시믹 길드관문'은 탭된 채로 전장에 들어오며, 이를 탭하면 G 또는 U 마나를 마나풀에 담을 수 있습니다. 하지만 '시믹 길드관문'은 그 유형이 숲이나 섬이 아니라 관문입니다. 좀비와 같은 생물 유형과 마찬가지로 관문이라 해서 특별한 기능이 있는 것은 아니고 충돌의 관문 세트에 있는 '도둑이 되는 법'과 같은 다른 카드가 이 종류의 카드와 상호작용할 수 있도록 구분하는 이름일 뿐입니다.

다색카드

다색 카드는 이름으로 알 수 있듯 두 가지 이상의 색으로 이루어진 카드입니다. 발동하는 데 두 종류 이상의 마나가 필요한 '금색' 카드는 예전에도 있었으므로 익숙할 것입니다.

금색 카드는 단순합니다. '석방의 대리자'는 백색이고 청색이며 이 카드를 발동하려면 백색 마나 한 개와 청색 마나 한 개가 필요합니다. 백색 주문에 영향을 주거나 청색 주문에 영향을 주는 것은 '석방의 대리자'에도 영향을 줍니다. '청색이 아닌' 주문에 영향을 주는 주문은 '석방의 대리자'에 영향을 주지 않는데, 이는 '석방의 대리자'가 청색이기도 하기 때문입니다. 금색 및 다색은 색이 아니라 다색 지속물 또는 주문을 뜻합니다.

예를 들어, '투석기 포병들'은 라브니카로의 귀환에 등장하는 카드인데, 플레이어가 다색 주문을 발동할 때마다 격발되는 능력을 가지고 있습니다. 즉, '석방의 대리자' 등의 금색 카드와 '생체변환' 등의 혼성 카드를 포함한 다색 주문에 의해 능력이 격발됩니다. '생체변환'은 충돌의 관문에 등장하는 카드입니다.

라브니카로의 귀환 길드 기능

용의 미로에는 라브니카로의 귀환 길드 기능인 억류(아조리우스), 과부하(이젯), 속박해제(락도스), 섭취(골가리) 및 소집(셀레스냐)이 등장합니다.

이들 기능에 대한 자세한 설명은 라브니카로의 귀환에 등장하는 기능 을 다루는 기사를 참고하십시오.

충돌의 관문 길드 기능

용의 미로에는 충돌의 관문 길드 기능인 착취(오르조브), 암호문(디미르), 혈기(그룰), 부대전(보로스) 및 진화(시믹)가 등장합니다.

이들 기능에 대한 자세한 설명은 충돌의 관문에 등장하는 기능 을 다루는 기사를 참고하십시오.