이니스트라드는 사상 최악의 적 앞에 무방비한 세계입니다. 세상이 혼란의 구렁텅이로 빠져들고 미지의 존재에게 공격받습니다. 엘드라지는 익숙한 적입니다. 하지만 괴수로 뒤덮인 세상에서 그들은 더욱 무시무시해졌습니다. 섬뜩한 달 에는 이 무시무시한 전투의 양 진영 모두에 대한 신규 기능이 포함되어 있습니다. 그럼 곧 선보일 새로운 기능을 살펴보겠습니다.

혼합

혼합 카드는 여러분이 잘 알고 좋아하면서도 두려워하는 양면 카드의 변형입니다. 두 장의 카드가 한 장으로 혼합되어 대형 괴수로 변신합니다. (가죽 두께는 다양하답니다.) 한웨이르 성가퀴와 한웨이르 수비대를 예로 들어 보겠습니다.

당신이 한웨이르 성가퀴와 한웨이르 수비대를 소유하고 조종한다면, 그들은 같이 추방된 후에 다음과 같이 변합니다.

와. 징그럽네요. 혼합 카드는 한웨이르 성가퀴와 한웨이르 수비대, 그리고 오늘 DailyMTG의 다른 기사에서 소개될 두 종류를 포함해 총 3쌍이 있습니다.

몸부림치는 거주지 한웨이르는 두 장의 카드로 표시되는 한 개의 지속물입니다. 이 카드는 다른 생물처럼 행동합니다. 공격하고 방어하며, 능력을 사용할 수 있으며, 마법진을 부여하거나 장비를 장착시킬 수도 있습니다. 또한 카운터도 놓을 수 있는 등 여러 가지를 할 수 있지요. 말하자면, 전장에서 사용할 수 있는 한 장의 대형 카드라고 생각하시면 됩니다. 하나의 생물이므로, “생물을 목표로 정한다. 그 생물을 파괴한다”를 가진 단일 주문에 의해 지속물 전체가 파괴됩니다. 지속물을 희생하도록 요구받으면, 몸부림치는 거주지 한웨이르를 희생할 수 있습니다.

전장을 떠날 때부터 다른 점이 부각됩니다. 혼합된 지속물이 어디로 가든지 두 장의 카드가 모두 가며, 두 카드 모두 전면이 보이도록 다시 뒤집습니다. 따라서, 몸부림치는 거주지 한웨이르가 손으로 돌아오는 경우, 당신은 한웨이르 성가퀴와 한웨이르 수비대를 얻게 됩니다. 몸부림치는 거주지 한웨이르가 서고의 맨 위나 맨 아래, 또는 특정 위치에 놓이는 경우, 소유자가 카드들의 연관된 순서를 정합니다. 카드들이 전장을 떠난 후에 카드들에 영향을 주는 행동은 두 카드 모두에 영향을 미칩니다. 사실, 제가 혼합 카드에 대해 작업할 때 가장 먼저 떠올린 것은 Otherworldly Journey였습니다. 어떻게 동작할까요? 저는 파일에서 이 카드가 동작하는 방법을 보고 깜짝 놀랐습니다.

이 경우, 몸부림치는 거주지 한웨이르가 추방되어, 한웨이르 성가퀴와 한웨이르 수비대가 전면 상태로 추방 영역에 놓여집니다. 나중에 두 카드 모두가 +1/+1 카운터를 한 개씩 가지고 전장으로 돌아옵니다. 물론 금방 다시 혼합될 확률이 높고, 이 경우 카운터는 사라집니다. 아마도 영영 집에는 돌아가지 못하겠지요.

양면 카드와 같이, 혼합 카드는 전장이 아닌 곳에서는 전면의 특성만을 가집니다. 또한 혼합 카드는 뒷면으로 뒤집을 수도 없습니다. 혼합 카드는 양면 카드가 아니기 때문에, 변신할 수 없는 것에 주의하십시오.

저희는 당혹스럽거나 혼란스러운 상황을 막기 위해 몇 가지 조치를 취했습니다. 두 카드를 성공적으로 혼합하려면 두 카드를 모두 소유하고 조종해야 합니다. 당신이 한웨이르 성가퀴를 소유하고 조종하면서 상대가 소유한 한웨이르 수비대의 조종권을 얻어서 그 능력을 활성화한 경우, 두 지속물은 그냥 서로를 불편하게 마주봅니다.

추가적으로, 이 두 카드는 모두 실제 카드여야 합니다. 즉, 복사본으로는 혼합할 수 없습니다. 토큰 또한 마찬가지입니다. 하지만 한웨이르 성가퀴의 능력이 한웨이르 수비대의 복사본과 자기 자신을 추방하는 일 까지는 문제없이 해 내니 주의하십시오 이 둘은 혼합되지 않으며, 둘 중 어느 쪽도 전장으로 되돌릴 수 없습니다.

모든 혼합 카드에 사용할 수 있는 새로운 체크리스트 카드가 나왔습니다. 체크리스트 카드는 덱에서 다른 카드와 혼합 카드가 구별되지 않게 하기 위해 사용할 수 있는 간편한 대체재입니다. (아니면 불투명 슬리브를 사용하거나, 불투명 슬리브와 체크리스트 카드를 모두 사용할 수도 있지요!) 게임 전에, 사용할 혼합 카드를 체크리스트 카드에 표시해서 덱에 넣어 사용하십시오. 반드시 실제 혼합 카드를 가지고 있어야 합니다. 사이드보드에 섞어 두지 마십시오.

각 카드는 독립적으로도 효과를 발휘하지만, 만약 두 카드를 혼합할 수만 있다면... 아바신의 가호를 빌어야겠죠. 어, 음. 신경 쓰지 마세요. 어색하군요.

두 카드는 퍼즐 조각과 같습니다. 짝을 맞추면 강력한 효과를 발휘합니다.

출현

제가 사방에서 뛰쳐나오는 엘드라지에 대해 언급했나요? 쉽게 설명드리자면, 제일 친한 친구의 얼굴에서 촉수가 튀어나와도 놀라지 마십시오. 출현은 게임 후반에 등장하는 강력한 엘드라지가 가진 신규 능력으로, 이 능력을 사용하면 전장에 엘드라지를 더 일찍 들여보낼 수 있습니다. 엘드라지들이 자신이 언제 등장해야 하는지를 알고 있다는 건 아니지만요.

출현이 있는 주문은 평상시처럼 원래 마나 비용을 지불하여 언제든지 발동할 수 있습니다. 마나 일곱 개를 사용할 수 있다면, 새로운 엘드라지 히포그리프를 사용할 수 있습니다. 하지만 희생할 생물, 예를 들어 이 여명의 그리프(분위기 맞추기 적절한 카드죠?)가 있는 경우 출현 능력을 사용할 수 있습니다.

출현을 가진 주문의 사용 방법을 알려드리겠습니다. 끔찍한 그리프를 발동하기 위한 추가 비용으로, 여명의 그리프를 희생합니다. 이제 마나 비용({7}) 대신 출현 비용({5}{U})을 지불할 수 있습니다. 거기다 희생한 생물의 전환마나비용만큼 발동 비용이 더 줄어듭니다. 전환마나비용이 3이었으니, 이제 {2}{U}만 지불하면 끔찍한 그리프를 발동할 수 있습니다. 괜찮은 거래군요. 이 비용 감소는 출현 비용의 유색 마나에는 영향을 주지 않습니다. 따라서 전환마나비용 8을 가진 생물을 희생하는 경우에도 여전히 {U}를 지불해야 끔찍한 그리프를 발동할 수 있습니다.

출현을 사용해도 주문의 발동 시기는 변하지 않습니다. 주문이 어떻게든 섬광을 가지고 있는 게 아니면, 스택이 비어 있을 때 본단계에서만 주문을 발동할 수 있습니다. 또한 주문이 실제로 발동되었다는 사실도 변경되지 않습니다. 끔찍한 그리프의 카드 뽑기 능력은 어느 방법으로 발동하든 사용할 수 있습니다.

증가

이니스트라드에서의 전투가 점점 치열해지고 있습니다. 사람들이 친구, 적, 얼굴에서 촉수가 튀어나오는 옛 친구를 상대할 무기를 찾기 위해 사방으로 뛰어다닙니다. 이를 돕기 위해서, 일부 선택형 주문들을 최대한 활용할 수 있도록 증가 능력을 준비했습니다. 선택형 주문이란 무엇일까요? 선택형 주문은 순간마법 또는 집중마법으로, 서로 다른 효과들을 불릿 목록으로 제공합니다. 예를 들자면 다음과 같습니다.

하나의 모드만 선택하는 일반적인 방식과 달리, 증가 카드는 파괴적인 효과가 나열된 메뉴처럼 작동합니다. 마나 비용만을 지불하면, 그 중 하나를 선택합니다. 마나 비용과 더불어 증가 비용을 지불하면, 모드를 추가해서 두 모드를 모두 사용할 수 있습니다. 물론, 카드들이 다 효과를 두 개만 가지고 있는 건 아닙니다. 효과를 세 개 가진 카드의 경우, 마나 비용에 증가 비용을 두 번 추가로 지불하면 효과 세 개를 모두 사용할 수 있습니다. 2천원만 더 내시면 추가 요리도 드린답니다!

주문 발동의 과정으로 모드를 선택하며, 한 번 선택한 다음에는 주문에 대응해서 무슨 일이 생겨도 선택을 변경할 수 없습니다. 증가를 가진 주문을 발동하면서 여러 개의 모드를 선택한 경우, 그 효과는 카드에 적힌 순서대로 발휘됩니다. 그뿐만 아니라 모드가 목표를 요구하는 경우 각 모드 별로 각각 목표를 정합니다. 따라서, '빌려온 악의'의 두 개의 모드는 동일한 생물, 또는 다른 생물(이쪽이 훨씬 현실적이죠)을 목표로 정할 수 있습니다.

양면 카드

여러분이 잘 알고 좋아하며 두려워하는 양면 카드 역시 섬뜩한 달 곳곳에 나타납니다. 이니스트라드에 드리운 그림자 또는 오리지널 이니스트라드 블록을 경험하지 못하셨다면 이 용어가 무척 낯설 것입니다. 하지만 괜찮습니다! 간단히 말하면, 양면 카드는 전면(마나 비용이 있는 면)이 위로 향한 채 시작하며, 각 카드는 반대쪽 면으로 변신할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 많은 양면 카드는 더욱 강력한 버전으로 변신할 수 있는 생물입니다. 하지만 신비석 조각같이 흥미로운 카드를 만날 수도 있습니다.

이 카드를 사용하면 자신의 마나 생산 속도를 높이고 모두의 생명점을 조금씩 깎을 수 있습니다. 당신의 유지단 시작에 누구든지 생명점이 10점 이하라면, 당신은 다음을 얻을 수 있습니다.

엠라쿨은 매우 위험합니다. 심지어 그녀의 형상 을 보기만 해도 죽음에 이를 수 있습니다. 지속물을 변신시켜도 지속물이 언탭되지 않는다는 점에 유의하십시오. 즉, 신비석 조각이 변신하기 전에 그 능력에 대응해 신비석 조각을 탭해 마나를 얻는다면, 능력의 결과로 생겨난 오로라는 탭됩니다. 또한, 지속물을 변신시는 것으로는 소환후유증을 겪지 않습니다. 신비석 조각이 당신의 조종하에 턴을 시작했다면, 능력의 결과로 생겨난 오로라는 변신한 턴에 공격할 수 있습니다.

광기

광기가 없어질 거라고 생각하셨다면 오판입니다! 광기는 다시 돌아온 능력으로, 주문을 버릴 때 그 주문을 발동하도록 해줍니다.

먼저 카드를 버리기 위한 방법을 찾아야 합니다. 가장 좋은 방법은 카드를 버리도록 요구하는 카드의 능력을 활성화하는 것입니다. 이런 식으로 그 능력의 효과를 얻고 그와 동시에 버린 카드도 발동할 수 있습니다. 만연한 광기를 이용해 최고의 효과를 얻을 수 있는 방법이지요!

광기를 가진 카드를 버리면, 버린 카드는 무덤이 아닌 추방 영역으로 이동합니다. 그 후에 카드의 광기 비용을 지불해 카드를 발동할 수 있습니다. 카드를 발동하지 않으면, 그 카드는 당신의 무덤으로 들어갑니다.

섬망

이니스트라드에 드리운 그림자 에서 다시 돌아온 다른 기능으로는 섬망이 있습니다. 섬망은 능력어이므로 특별한 규칙적 의미는 없습니다. 하지만 당신의 무덤에 네 개 이상의 카드 유형이 있는 경우 활성화되거나 강화되는 능력을 강조하는 데 사용됩니다. 굽은나무 드라이어드를 예로 들어보겠습니다.

다시 환기시켜 드리자면, 당신의 무덤에 나타날 수 있는 카드 유형은 마법물체, 생물, 집중마법, 대지, 플레인즈워커, 부여마법, 집중마법, 종족(일부 기존 카드에 등장했던 카드 유형)입니다. 기본이나 전설 같은 상위 유형은 세지 않습니다. 엘드라지나 마법진 같은 하위 유형 역시 계산에 포함되지 않습니다. 네 개 이상의 카드 유형이 있는 한, 무덤에 있는 카드 수는 중요하지 않습니다. 당신의 무덤에 있는 마법물체 생물, 집중마법, 대지는 굽은나무 드라이어드에 +2/+2를 줍니다.

일부 순간마법 또는 집중마법에도 섬망 능력이 있습니다. 이 카드들은 당신의 무덤이 잘 채워져 있으면 주문에 업그레이드 또는 대체 효과를 부여합니다. 또한 활성화 섬망 능력을 만날 수도 있습니다. 각기 다른 효과를 가지고 있으므로, 신중히 읽으십시오.

더욱 섬뜩해진 섬뜩한 달

이제 당신은 섬뜩한 달 프리릴리즈의 괴수들과 맞설 준비를 마쳤습니다. 여기서 "괴수"는 물론 프리릴리즈에 가기 위한 교통 정체를 말하는 거랍니다. 섬뜩한 달 세트에는 멋진 신규 카드, 밝혀야 할 비밀, 그리고 얼굴을 뚫고 나오는 촉수로 가득 차 있습니다. 얼굴을 뚫고 말입니다! 나머지 미리보기 시즌도 함께 해 주십시오.