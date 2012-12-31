매직을 처음 해보시거나 기본 규칙을 다시 살펴보시고 싶으시다면 게임 방법 배우기 페이지를 참고하세요.

라브니카는 각각 두 가지 색을 대표하는 열 개의 길드가 지배권을 놓고 끊임없이 다투는 대도시입니다. 라브니카로의 귀환 세트는 매직 역사상 가장 많은 사랑을 받은 라브니카를 무대로 하며, 열 개의 길드 중 다섯 개의 길드를 소개했습니다. 충돌의 관문에서는 백색과 흑색을 대표하는 금융 성직자 집단인 오르조브, 청색과 흑색을 대표하는 첩보와 음모의 대명사 디미르, 적색과 녹색을 대표하는 약탈과 파괴의 찬미자 그룰, 적색과 백색을 대표하는 군사집단 보로스 그리고 녹색과 청색을 대표하는 생명술사 단체 시믹이 새로 등장하며 이에 따라 새로운 카드와 전략도 선보입니다. 길드마다 서로 다른 원칙과 전략이 있으므로 플레이어의 전술 또한 변합니다.

다색: 금색 및 혼성

다색 카드는 이름으로 알 수 있듯 두 가지 이상의 색으로 이루어진 카드입니다. 충돌의 관문에는 두 종류의 다색 카드가 등장합니다. 발동하는 데 두 종류 이상의 마나가 필요한 '금색' 카드는 예전에도 있었으므로 익숙할 것입니다.

드레이크날개 크라시스

골드 카드는 단순합니다. 드레이크날개 크라시스는 녹색이고 청색인 생물이며, 발동하려면 녹색 마나 한 개, 청색 마나 한 개 그리고 아무색 마나 한 개가 필요합니다. 녹색 주문에 영향을 주거나 백색 주문에 영향을 주는 것은 '드레이크날개 크라시스'에도 영향을 줍니다. '청색이 아닌' 주문에 영향을 주는 주문은 '드레이크날개 크라시스'에 영향을 주지 않는데, 이는 '드레이크날개 크라시스'는 청색이기도 하기 때문입니다.

충돌의 관문에는 혼성 카드도 등장합니다. 혼성 카드 역시 예전 라브니카 블록에서 등장했습니다.

불타는 나무 부족 사절

혼성 카드는 두 색 이상의 마나 중 하나를 사용하여 (r/g) 발동할 수 있는 카드입니다. 이 경우에는 R 또는 G 입니다. 여기에서 중요한 것은, '불타는 나무 부족 사절'에 적힌 발동 비용 전부를 같은 종류의 마나로 지불할 필요가 없다는 점입니다. 따라서 '불타는 나무 부족 사절'을 발동하려면 플레이어는 RR , GG 또는 RG 중 하나만 지불하여 발동할 수 있습니다.

플레이어가 '불타는 나무 부족 사절'을 발동하는 데 사용한 마나의 색과는 상관없이 '불타는 나무 부족 사절'은 적색 및 녹색 생물입니다.

'금색'과 '혼성', '다색'은 색이 아닙니다. 하지만 다색 카드에 영향을 주는 효과도 있습니다. 이들 효과는 한 가지 색 이상에 영향을 주므로 혼성 카드와 골드 카드도 이러한 효과의 대상이 됩니다.

오르조브 조직: 착취

오르조브는 열성적인 신도와 그들이 조직에 진 빚을 통해 이윤을 추구하는 성직자와 부유한 귀족이 모인 집단입니다. 착취는 상대의 자원을 고갈시키는 기능입니다.

대성당 경비병

주문을 발동할 때마다, 착취 기능이 있는 지속물의 착취 기능이 격발됩니다. 격발된 기능이 해결될 때 해당 플레이어는 W 또는 B 를 지불할 수 있습니다. 이 비용은 위 마나 중 원하는 마나로 지불할 수 있습니다. 마나를 지불하지 않으면 아무 일도 일어나지 않습니다. 하지만 여분의 마나가 있어 착취 비용을 지불하면 상대는 생명 1점을 잃고 자신은 생명 1점을 얻습니다. 격발 시 지불할 수 있는 마나는 한 개이며, 이보다 더 지불할 수는 없습니다.

착취 기능이 있는 지속물을 여러 개 조종한다면, 각 격발능력은 따로 해결됩니다. 플레이어는 각 격발 기능이 해결될 때 비용을 지불할 지 선택합니다. 따라서 주문 한 개를 발동한 플레이어는 자신이 조종하는 격발능력을 가진 지속물의 수만큼 마나를 지불할 수 있습니다.

디미르 가문: 암호문

디미르 길드는 지하 도시의 어두컴컴한 골목과 터널을 지배합니다. 그러나 디미르 가문의 영향력은 라브니카 전체에 미칩니다.

밤날개의 부름

암호문 기능이 있는 주문이 해결될 때, 해당 주문 카드를 추방하고 대신 자신이 조종하는 생물 한 개를 선택할 수 있습니다. 그렇게 한다면, 암호문 기능이 있는 카드는 그 생물에 암호화되어 그 생물이 플레이어에게 전투피해를 입힐 때마다, 암호화된 카드의 복사본을 만들어 이를 마나 비용 없이 발동할 수 있습니다. 그러나 주의할 점은, 상대가 '반역 행위'같은 주문으로 암호화한 생물의 조종권을 빼앗아 갈 경우 그 생물의 암호화 기능을 사용할 수 있다는 점입니다.

암호문 기능을 자세히 설명하면 다음과 같습니다.

암호화된 주문을 복사해서 발동하더라도 원본은 계속 생물에 암호화되어 있습니다.

한 생물에 여러 주문을 암호화한 경우, 그 생물이 플레이어에게 피해를 줄 때마다 암호화된 주문의 일부 또는 전부를 복사할 수 있습니다. 복사한 주문은 원하는 순서로 발동할 수 있습니다.

격발능력으로 복사된 주문은 다른 생물에 암호화할 수 없습니다.

암호문으로 주문을 발동하고 해당 주문을 생물에 암호화한 다음 그 생물로 공격해 플레이어에게 피해를 주면 해당 주문을 한 턴에 두 번 발동할 수 있습니다.

주문의 능력은 쓰여진 순서대로 진행되므로, 해당 주문을 추방하고 목표 생물에 암호화하는 것이 가장 나중에 해결됩니다.

위 규칙에 따라 '밤날개의 부름'으로 생성한 토큰 생물에 토큰을 만든 주문을 바로 암호화할 수 있습니다.

그룰 부족: 혈기

라브니카 전역에 흩어져 사는 전사 집단인 그룰 부족은 영토 확장과 약탈, 쾌락을 위해 싸웁니다. 혈기 능력이 있는 생물은 싸우고 싶어 안달이 나서 당신이 발동하기 전에도 전투에 뛰어들지도 모릅니다.

주르-타아 멧돼지

혈기는 해당 능력을 가진 생물 카드가 손에 있을 때 활성화할 수 있는 특별한 능력어입니다. 혈기를 활성화하려면 마나를 지불하고 해당 생물 카드를 버려야 합니다. 혈기 능력은 전투 중에만 활성화할 수 있으며, 공격자로 선언된 생물만 그 목표로 정할 수 있습니다.

혈기 능력으로 받는 보너스는 카드마다 다릅니다. '주르-타아 멧돼지'는 5/4이며, 공격생물에게 +5/+4를 줍니다. 이번에는 '단도꼬리 비아시노'를 살펴보겠습니다.

단도꼬리 비아시노

단도꼬리 비아시노는 선제공격 능력이 있는 3/1 생물이며, 혈기 능력을 활성화할 경우, 목표로 정한 공격생물에 +3/+1과 선제공격 능력을 줍니다.

혈기 능력은 주문이 아니므로 주문을 무효화하는 능력이나 효과, 주문으로 무효화할 수 없습니다. 그러나 혈기 능력 역시 스택에 쌓이므로 상대가 이에 대응할 수는 있습니다.

보로스 군단: 부대전

빛나는 무기를 들고 정의감에 불타 싸우는 보로스 군단은 라브니카의 질서를 어지럽히는 무리를 무자비하게 응징합니다. 보로스 군단에 속한 생물은 부대전이라는 능력을 가지고 있어, 뭉쳐 싸울 때 진가를 발휘합니다.

보로스 정예병

부대전은 특별한 격발능력을 지칭하는 능력어입니다. 부대전 능력을 가진 생물이 두 개 이상의 다른 생물과 공격하면 해당 능력이 격발됩니다. 부대전 능력으로 받는 보너스는 카드마다 다르지만, 격발 조건은 항상 같습니다.

부대전 능력은 스택에 쌓이므로 상대가 이에 대응할 수 있습니다.

시믹 조합: 진화

시믹 조합은 진화라는 능력어를 가진 길드답게 생명의 비밀을 파헤치며 자신과 다른 생물의 진화 과정을 촉진합니다.

구름지느러미 랩터

진화는 자신이 조종하는 다른 생물이 전장에 들어올 때마다 격발되는 격발능력입니다. 생물이 전장에 들어올 때, 그 생물의 공격력 및 방어력을 진화 능력을 가진 생물의 공격력 및 방어력과 비교합니다. 전장에 들어오는 생물의 공격력이나 방어력 혹은 둘 다가 더 높으면 진화 능력이 격발됩니다. 전장에 들어오는 생물의 공격력과 방어력이 모두 높아도 진화 능력은 한 번만 격발됩니다.

진화 능력이 스택에 쌓이고 플레이어들이 이에 대응하면 이 능력이 해결됩니다. 진화 능력이 해결될 때, 전장에 들어온 생물의 공격력이 진화 능력이 있는 생물의 공격력 보다 높거나 방어력이 진화 능력이 있는 생물의 방어력보다 높다면 진화 능력이 있는 생물에 +1/+1 카운터 한 개를 올려놓습니다.

토큰을 만드는 주문 등으로 생물 여러 개가 동시에 전장에 들어올 경우, 각 생물이 전장에 들어올 때 진화 능력이 격발되며, 하나씩 해결됩니다.

구름지느러미 랩터가 있는 상황에서 2/2 생물 세 개가 전장에 들어오는 예를 살펴봅시다. 전장에 들어오는 2/2 생물 세 개는 구름지느러미 랩터보다 공격력 및/또는 방어력이 높으므로 진화 능력이 세 번 격발됩니다. 첫 번째 격발능력이 해결되면 구름지느러미 랩터에 +1/+1 카운터 한 개가 올려집니다. 두 번째 격발능력이 해결될 때 구름지느러미 랩터는 1/2 생물입니다. 두 번째 2/2 생물의 방어력은 구름지느러미 랩터의 방어력보다 높지 않지만 공격력은 높으므로 진화 능력이 격발되고 해결되어 +1/+1 카운터가 올려집니다. 마지막 2/2 생물은 2/3이 된 구름지느러미 랩터보다 공격력이나 방어력이 높지 않으므로 구름지느러미 랩터에 +1/+1 카운터를 올릴 수 없습니다.

관문

다색카드는 발동하기가 어려우므로 충돌의 관문에는 탭하면 두 가지 색의 마나 중 하나를 마나풀에 담을 수 있는 관문이라는 커먼 '이중 대지' 다섯 개가 존재합니다.

오르조브 길드관문

'오르조브 길드관문'은 탭된 채로 전장에 들어오며, 이를 탭하면 W 또는 B 마나를 마나풀에 담을 수 있습니다. 하지만 '오르조브 길드관문'은 들 또는 늪이 아니라 새로운 대지 종류인 관문입니다. 엘프와 같은 생물 타입과 마찬가지로 관문이라 해서 특별한 기능이 있는 것은 아니고 세트에 있는 다른 카드가 이 종류의 카드와 상호작용할 수 있도록 구분하는 이름일 뿐입니다. 그렇다면 관문의 좋은 점은 무엇일까요?

관문로 그림자

관문로 그림자는 다른 많은 그림자와 마찬가지로 흑색 마나를 지불하면 공격력과 방어력이 올라가는 능력을 가지고 있습니다. 통로 그림자 하지만 관문로 그림자는 아무 관문을 탭해도 공격력과 방어력이 올라가는 능력도 가지고 있습니다.

이 능력을 사용할 경우, 관문을 탭해 마나를 얻는 것이 아닙니다. 관문을 탭해 마나를 얻거나 통로 그림자의 능력을 활성화할 수 있지만, 두 가지를 동시에 할 수는 없습니다.