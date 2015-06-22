매직의 기원이 곧 출시됩니다. 이전까지의 코어세트와는 다르게 두 가지의 새 기능, 더 많은 새 카드, 그리고 다섯 플레인즈워커의 기원 스토리를 선보입니다. 매직의 기원은 매직의 전설적인 5명의 플레인즈워커인 기디온, 제이스, 릴리아나, 찬드라 및 니사의 기원을 다룹니다. 여러분은 이들의 출생, 각성하게 된 계기, 그로 인해 어떤 일이 벌어졌는지를 보게 됩니다. 하루라도 빨리 여러분이 이 세트를 즐기길 바라지만, 그에 앞서 여러분이 접하게 될 새로운 기능과 기존 기능을 살펴보겠습니다.

양면 플레인즈워커

가장 흥미로운 부분부터 살펴볼까요? 매직의 기원에 등장하는 다섯 명의 플레인즈워커는 양면 카드입니다. 앞면은 전설적 생물이고 뒷면은 플레인즈워커입니다. 이 카드들은 각 플레인즈워커의 각성을 묘사합니다.

양면 카드를 본 적이 없다면 이번 기회를 통해 제가 알려드리겠습니다. 이렇게 양면으로 되어 있으며, 뒷면 인쇄가 없습니다. 신기하죠?

앞면과 뒷면은 카드명, 유형, 하위 유형, 능력, 마나 비용(뒷면에는 없음), 등 서로 다른 특성을 가지고 있습니다. 양면 카드는 전장에 놓이기 전까진 앞면의 특성만을 사용합니다. 그렇기 때문에 자신의 서고에서 생물 카드를 찾는 주문을 발동할 경우 '이단적인 치유사 릴리아나'를 찾을 수 있습니다.

양면 카드는 기본적으로 앞면이 위를 향한 채로 전장에 들어옵니다. 이는 발동하여 전장에 들어오거나 [autocard]무덤에서의 귀환[/autocard]과 같은 카드에 의해 전장에 놓이는 경우에도 마찬가지입니다. (릴리아나가 좀비가 되어 되살아나는 것을 상상해보셨나요? 거기엔 어떤 놀라운 이야기가 숨겨져 있을까요!) 이 양면 카드들은 플레인즈워커 면으로 발동할 수 없습니다.

이 전설적 생물들은 모두 자신을 추방하고 변신한 상태로 전장으로 되돌리는 능력이 있습니다. 이렇게 '변신한' 생물은 플레인즈워커 면(뒷면)을 위로 향합니다. 다른 플레인즈워커와 마찬가지로 이들은 전장에 들어올 때 우측 하단에 있는 숫자만큼의 충성 카운터를 가집니다. 이러한 '변신'은 여러분이 이니스트라드 블록의 카드에서 보셨던 것과는 약간 다르다는 것을 알아두십시오.

당신은 평상시처럼 플레인즈워커가 전장에 들어온 턴의 본단계에 플레인즈워커의 충성 능력을 활성화할 수 있습니다. 하지만 주의하십시오. 만약 플레인즈워커가 자신의 본단계가 아닌 다른 시점(예를 들면 전투 단계)에 전장에 들어온다면 당신이 본단계에 플레인즈워커의 능력을 활성화하기도 전에 상대가 플레인즈워커를 제거해버릴 수도 있습니다.

'전설 규칙'과 '플레인즈워커 고유성 규칙'이 서로 비슷하긴 하지만, 두 규칙은 다른 유형의 지속물에 영향을 미칩니다. '이단적인 치유사 릴리아나'와 '반항적인 사령술사 릴리아나'는 동시에 조종할 수 있습니다. 하지만 만약 '이단적인 치유사 릴리아나'가 추방된 후 변신한 상태로 전장에 들어오면 같은 하위 유형을 가진 두 개의 플레인즈워커를 조종하게 됩니다. 이런 경우엔 둘 중 하나를 무덤에 넣습니다.

덱에 양면 카드 넣기

덱에 양면 카드를 넣는 방법은 두 가지입니다. 이미 많이 사용되는 방법대로 불투명 카드 슬리브를 사용하거나 아래와 같은 체크리스트 카드를 사용할 수 있습니다. 체크리스트 카드는 일부 매직의 기원 부스터팩에서 찾을 수 있습니다.

불투명 카드 슬리브를 사용하는 방법은 아주 명확합니다. 생물 면이 보이도록 카드를 슬리브에 넣고 사용하다가 변신한 상태로 전장에 들어오게 될 경우 카드를 슬리브에서 꺼내면 됩니다. 해당 카드가 당신의 손이나 서고로 가지 않는 한 슬리브에서 꺼내 두어도 괜찮습니다. 중요한 점은 그 카드와 당신의 손이나 서고에 있는 다른 카드를 당신이나 상대가 구별할 수 없도록 하는 것입니다.

체크리스트 카드의 뒷면에는 일반적인 매직 로고가 찍혀 있으며, 이런 모양입니다.

체크리스트 카드를 사용하려면 해당 양면 카드를 실제로 보유하고 있어야 합니다. 양면 카드를 따로 둔 상태에서 체크리스트 카드에 그 카드가 대체할 양면 카드의 이름 옆에 표시를 남깁니다. 체크리스트 카드의 뒷면에 표시가 날 만큼 강하게 누르며 표시하지 않도록 유의하십시오. 토너먼트에서는 양면 카드가 사이드보드 카드와 혼동되지 않도록 사이드보드와 섞이지 않게 따로 두어야 합니다.

공식 체크리스트 카드만이 덱에 포함된 양면 카드를 대체할 수 있습니다. 덱에 포함된 양면 카드 중 한 장이라도 체크리스트 카드로 대신한다면 그 덱에 포함된 다른 모든 양면 카드도 체크리스트로 대신해야 합니다.

카드가 자신의 서고 또는 손에 있거나 뒷면 상태로 추방되는 경우와 같이 그 카드의 정체를 감추는 것이 중요할 때 체크리스트 카드를 사용합니다. 카드가 스택에 쌓이거나 전장에 놓일 경우 또는 무덤에 들어가거나 앞면 상태로 추방될 경우엔 양면 카드로 교체합니다.

양면 카드가 공개 영역에 있거나 공개되었거나 어느 플레이어가 그 카드를 (기능에 의해) 보는 경우엔 플레이어가 양면을 모두 살펴볼 수 있습니다. 숨겨진 영역에 있는 체크리스트 카드를 볼 수 있는 모든 플레이어는 그 카드가 대체하는 양면 카드를 볼 수 있습니다.

양면 카드 드래프트하기

양면 카드를 드래프트하는 경우는 (꼭 해보시길) 다른 카드를 드래프트하는 것과는 약간 다릅니다. 다른 카드와 달리 양면 카드는 드래프트할 경우 다른 사람에게 보이게 됩니다. 감추려고 노력할 수는 없습니다. 드래프트한 카드 더미에 앞면이나 뒷면 상태로 놓을 수 있습니다. 겉으로 티 나게 기쁜 내색을 하는 것보다는 속으로만 좋아하는 것을 권장합니다.

명성

다우주의 생물이라면 어느 누구나 상대에게 전투피해를 주는 순간을 즐길 것입니다. 매직의 기원에 등장하는 몇몇 생물은 새로운 명성 능력 덕분에 전투피해를 주며 더 큰 즐거움을 만끽할 수 있습니다.

명성은 해당 능력을 가진 생물이 처음으로 플레이어에게 전투피해를 입힐 때 격발합니다. 격발된 능력은 생물에 +1/+1 카운터 몇 개(명성 키워드 뒤의 숫자만큼)를 놓습니다. 또한, 해당 생물은 명성을 얻은 상태가 됩니다. 자신의 '록스 망치전사'가 상대에게 전투피해를 입힌다면(돌진이 도움이 되겠죠) 이 생물은 강력한 6/6 생물이 됩니다. 이제는 명성을 얻었으므로, 이 생물의 명성 능력은 더 이상 격발하지 않습니다. 하지만 '감싸는 안개'로부터 더 좋은 효과를 받을 것입니다.

명성은 해당 능력을 가진 생물이 플레인즈워커에 전투피해를 입힐 때에는 격발하지 않습니다. 드문 경우지만 명성을 가진 생물이 (피해를 돌리는 효과로) 그 생물의 조종자에게 전투피해를 입힐 경우, 명성이 격발합니다. 한 번 명성을 얻은 생물은 어떠한 이유로 모든 +1/+1 카운터를 모두 잃더라도 전장을 떠날 때까지 명성을 얻은 상태를 지속합니다.

주문 숙련

매직의 기원에 등장하는 몇몇 순간마법과 집중마법은 주문 숙련 능력을 가지고 있습니다. 주문 숙련은 능력어이기 때문에 특정한 규칙상 의미가 있는 것은 아니지만, 자신의 무덤에 두 개 이상의 순간마법이나 집중마법 카드가 있을 경우 더 좋아지는 카드를 강조합니다.

주문이 해결되려 할 때 자신의 무덤에 있는 집중마법과 순간마법 카드의 수를 세어 주문 숙련 능력이 적용되는지를 판단합니다. 해결되려는 주문 자체는 세지 않습니다. 해당 주문은 여전히 스택에 쌓인 상태이므로, 무덤에 있는 것이 아닙니다.

일부 주문 숙련 능력은 해당 주문의 원래 효과와 더불어 발생합니다. '재우기'의 경우를 살펴보십시오.

또 어떠한 주문 숙련 능력은 해당 주문의 원래 효과 전체 또는 일부를 대체합니다. '불타는 충동'을 살펴보십시오.

주문 숙련 능력을 가진 카드는 일일이 상세하게 읽고 어떻게 작동하는지 파악해야 합니다.

호전적

호전적은 기존 능력에 대한 새로운 키워드입니다. 호전적이 있는 생물은 두 개 이상의 생물로만 방어할 수 있습니다. 오래전부터 게임을 즐겨온 사람들은 이를 '[autocard mvid="25676"]Goblin War Drums[/autocard] 효과'라고 부릅니다.

호전적을 가진 생물이 합법적으로 두 개 이상의 생물에게 방어당한 후에 전투에서 해당 방어자를 제거하더라도 이를 바꾸거나 방어를 취소할 수 없습니다. 이러한 능력을 가지고 있던 기존 카드들은 해당 문구가 변경되어 이제 호전적을 갖습니다.

기량

오래전 타르커 세계에 블록 한 개만 존재하던 옛 시절을 기억하십니까? 이 대체 시간대에선 무시무시한 칸이 이끄는 다섯 부족이 세계를 지배했었습니다. 부족 중 하나인 제스카이는 기량이라 불리는 대표 능력을 가지고 있었습니다. 음, 저희는 이 능력이 너무 마음에 들어서 현재의 시간대에도 사용하기로 결정하여 매직의 기원을 시작으로 모든 매직 세트에 등장하도록 하였습니다!

기량은 생물이 아닌 주문을 발동할 때마다 생물이 턴종료까지 +1/+1 카운터를 받도록 하는 격발능력입니다. 생물 주문은 마법물체 생물 주문과 같이 다른 카드 유형을 가지고 있더라도 기량을 격발시키지 않습니다. 기량은 순간마법과 궁합이 좋습니다. 플레이어가 발동하는 순간마법이 원래 효과를 발휘할 뿐만 아니라 플레이어가 조종하는 공격생물이나 방어생물의 공격력과 방어력도 올려주므로 매우 유용합니다.

격발된 기량 능력은 격발을 유발한 주문보다 나중에 스택에 쌓이므로 그 주문보다 먼저 해결됩니다. 일단 기량이 격발되면, 생물이 아닌 주문이 어떻게 되는지는 상관없습니다. 해당 주문이 무효화되더라도 기량은 그 생물에 보너스를 줍니다.

점술

점술은 몇몇의 이전 세트에서 등장했던 키워드 행동으로 이제 매직의 기원을 비롯한 모든 매직 세트에서 사용할 수 있습니다. 점술을 통해 미래를 엿보고 운명을 뒤바꿀 수도 있습니다.

'점술 N'(N은 숫자) 점치기를 하려면 자신의 서고 맨 위의 카드 N장을 봅니다. 그러고 나서 원하는 수만큼의 카드를 당신의 서고 맨 밑에 놓고, 나머지 카드들을 원하는 순서로 당신의 서고 맨 위에 놓습니다. 점술이 있는 카드는 주의 깊게 살펴보십시오. 해당 카드가 점술보다 먼저 수행해야 하는 다른 효과를 가졌을 수도 있습니다. 그런 경우가 아니라면 점술을 먼저 합니다. 카드에 적힌 지시 사항은 항상 순서대로 따라야 합니다.