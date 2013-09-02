목차

테로스 세계는 용감한 영웅과 광폭한 괴물들, 강력한 신들의 고향입니다.

영웅

영웅 능력을 가진 생물은 그 생물을 목표로 하는 주문을 발동할 때마다 큰 혜택을 줍니다.

영웅 능력은 영웅 생물을 목표로 하는 주문을 발동할 때마다 격발되며, 이는 영웅 생물과 다른 생물을 동시에 목표로 하는 주문도 포함합니다. 주문이 영웅 생물 다수를 목표로 하면 이들 생물의 능력이 모두 격발됩니다. 장착 같은 활성화능력은 영웅 능력을 격발시키지 않습니다.

순간마법이나 집중마법은 카드 문구에 '목표'라는 단어를 포함할 경우, 목표를 가집니다. 마법진 주문은 주문의 부여 능력이 지시하는 목표를 가집니다. 생물 주문과 마법진을 제외한 다른 지속물 주문은 목표가 없습니다.

영웅 능력은 그 생물의 조종자가 그 생물을 목표로 하는 주문을 발동했을 때만 격발됩니다. 다른 플레이어가 그 생물을 목표로 주문을 발동할 때에는 격발되지 않습니다.

부여마법과 닉스

테로스의 신들은 테로스의 밤하늘에 빛나는 닉스에 삽니다. 신과 신의 종자들, 신의 무기에는 닉스의 힘과 장엄함이 깃들어 있습니다.

테로스 세트에는 신과 신의 사자들을 나타내는 부여마법 생물과 신의 무기를 나타내는 다섯 개의 부여마법 마법물체가 있습니다. 테로스 블록에 있는 부여마법 생물과 부여마법 마법물체는 모두 닉스의 별을 보여주는 독특한 카드틀을 갖고 있습니다.

닉스 틀에는 관련된 규칙이 없습니다. 닉스 틀은 해당 생물과 마법물체가 부여마법이기도 하다는 사실을 나타낼 뿐입니다. 테로스의 다른 부여마법은 일반 카드 틀을 사용합니다.

부여마법 생물과 부여마법 마법물체는 마법물체 생물처럼 어느 한 쪽 유형에 대해서 효과가 있는 요소의 영향을 받습니다 그 밖의 상황에서는 일반 생물이나 마법물체로 간주합니다.

테로스의 부여마법 생물은 신 그 자체이거나 권능을 가진 생물입니다.

권능

테로스의 신들은 하수인을 세계로 내려보내 자격 있는 자에게 그들의 축복인 권능을 내려줍니다.

권능을 가진 생물은 생물이 아니라 마법진처럼 발동할 수 있습니다. 권능이 부여된 생물은 권능을 가진 생물의 공격력과 방어력, 능력을 받습니다.

권능을 가진 카드가 당신의 손에 있으면 두 가지 옵션이 있습니다. 그 카드의 마나 비용으로 평범하게 발동시키거나, 그 카드의 권능 비용으로 발동시킵니다. 권능 카드를 평범하게 발동시키면 부여마법 생물 주문이 해결되고 전장에서 부여마법 생물이 됩니다. 그 카드의 권능 능력과 '부여된 생물은...' 문구는 무시됩니다.

카드의 권능 비용으로 권능 카드를 발동하면 그 카드는 결코 생물 주문이 될 수 없습니다. 대신에 생물에게 부여한 마법진 주문으로서 그 카드를 발동하기 위해 생물을 목표로 정해야 합니다. 목표 생물이 영웅 능력을 가지고 있다면, 이 권능 주문은 다른 마법진 주문과 마찬가지로 영웅 능력을 격발시킵니다.

권능을 가진 카드를 마법진으로 발동시킨 뒤에 그 주문이 해결되기 전에 목표 생물이 전장을 떠나게 되면, 그 마법진 주문은 일반적인 마법진 주문처럼 무효화되는 것이 아니라 부여마법 생물로서 해결됩니다. 마법진 주문이 해결될 때 목표 생물이 여전히 전장에 남아 있다면 마법진 주문은 그 생물에게 부여되는 마법진으로서 해결됩니다.

생물에게 부여되는 동안 권능을 가진 마법진은 목표 생물에 해당 카드 문구란에 적힌 보너스를 부여합니다 권능 카드가 부여하는 생물이 어떤 이유로든 전장을 떠나면 마법진은 다른 마법진처럼 무덤으로 가는 것이 아니라, 즉각 부여마법 생물이 됩니다.

신앙심과 신

테로스의 신들은 신앙심이 깊은 이들에게 은총을 부여합니다.

어떤 색에 대한 당신의 신앙심은 당신이 조종하는 지속물에 나온 그 색의 마나 기호 하나당 1씩 증가합니다. 다섯 색 중 한 가지 색에 대한 신앙심이 필요한 카드가 있으며, 이 카드들은 신앙심이 얼마냐에 따라 효과가 달라집니다. 예시:

지속물의 비용이 라면 흑색 신앙심을 1만큼 증가시킵니다.

라면 흑색 신앙심을 1만큼 증가시킵니다. 지속물의 비용이 라면 적색 신앙심을 3만큼 증가시킵니다.

라면 적색 신앙심을 3만큼 증가시킵니다. 지속물의 비용이 라면 녹색 신앙심을 1만큼, 백색 신앙심을 1만큼 증가시킵니다.

신앙심은 당신의 지속물의 마나 비용에 있는 마나 기호만을 따지며, 이 비용은 카드 우측 상단에 있습니다. 활성화 비용이나 기본 대지에 있는 커다란 마나 기호처럼 카드 문구란에 있는 마나 기호는 신앙심에 포함되지 않습니다. 유색 마나 기호만이 신앙심에 포함되며 지속물의 발동 비용이 얼마나 되는지, 유색 마나가 얼마나 되는지는 상관없습니다. 지속물의 색에 대한 당신의 신앙심을 볼 때에는 지속물의 마나 비용에 있는 마나 기호를 셉니다.

테로스에서는 나오지 않지만, 혼성 마나 기호나 다른 보기 드문 유색 마나 기호 역시 각 색에 대한 당신의 신앙심으로 간주됩니다. 예를 들어, 지속물의 비용이 라면 적색 신앙심이 2만큼, 녹색 신앙심이 2만큼 증가합니다.

예를 들어 카라메트라의 견습 사제는 항상 를 당신의 마나 풀에 담는데, 해당 카드의 마나 비용에 가 있기 때문입니다. 그 카드의 문구란에 있는 기호는 포함되지 않습니다.

테로스 카드에 나오는 다섯 신들은 생물 유형 '신'인 전설적 부여마법 생물입니다. 그러나 당신의 색에 대한 신앙심이 부족하면 그들은 전장에서 생물로 나타나지 않습니다.

테로스의 신들은 무적이며, 그 색에 대한 당신의 신앙심이 충분할 때에만 생물이 됩니다. 당신의 신앙심이 부족한 상태에서 신이 전장에 들어오면 생물이 전장에 들어올 때 격발되는 능력은 격발되지 않습니다. 전장에 있는 신이 생물일 때 그 색에 대한 당신의 신앙심이 부족해지면, 신은 즉각 생물이 아니게 됩니다. 신은 신속 능력이 있지 않은 한, 전장에 들어올 때 그 턴에 공격할 수 없으며, 전장에 들어올 때 생물이 아니더라도 마찬가지입니다.

신은 항상 전설적 부여마법이며 신의 능력은 신이 생물이든 아니든 발휘됩니다. 닐리아는 당신의 현재 녹색 신앙심에 상관없이 항상 당신의 생물에게 돌진 능력을 줍니다.

괴수화

테로스의 야생을 떠도는 괴물들은 누구든 앞을 막아서는 자들을 흉포하게 응징합니다.

괴수화는 당신이 언제든 비용을 지불하면 활성화시킬 수 있는 활성화능력입니다. 괴수화가 해결될 때 생물이 이미 괴수인지 확인합니다. 그 생물이 괴수가 아니라면 괴수화가 지정하는 숫자 만큼 +1/+1 카운터를 올려놓고 그 생물은 괴수가 됩니다. 이는 괴수화 능력이 두 번째로 해결될 때에는 아무런 효과가 없다는 말입니다. 괴수화 능력이 어떻게든 무효화되면 그 생물은 카운터를 얻거나 괴수가 되지 않고, 괴수화 능력을 다시 쓸 수 있습니다.

괴수화 능력을 가진 생물들은 대부분 생물이 괴수가 될 때 격발되는 격발능력을 가지고 있습니다. 격발능력은 괴수화 능력이 처음 해결될 때 격발됩니다.

'돌에서 튀어나온 거인'의 격발 능력은 '돌에서 튀어나온 거인'의 괴수화 능력이 처음으로 해결될 때 격발됩니다. '돌에서 튀어나온 거인'의 괴수화 능력이 해결될 때 '돌에서 튀어나온 거인'이 전장에 없다면 그 격발능력은 격발되지 않습니다.

또한 괴수일 때에만 능력을 갖는 괴수화를 가진 카드도 있습니다.

점술

테로스에 점술 기능이 돌아왔습니다.

점술은 항상 관련된 숫자가 있습니다. 점술을 할 때에는 서고 맨 위에 있는 카드를 점술 다음에 나오는 숫자만큼 보고 원하는 만큼 서고 맨 아래로 보낸 뒤, 나머지 카드를 원하는 순서로 섞어 서고 위에 놓습니다. 점술 1을 한다는 것은 서고 맨 위에 있는 카드를 본 뒤에 그 카드를 서고 맨 위에 놓을지 아래 놓을지 결정하는 것을 의미합니다. 점술을 2 이상하면 그만큼 옵션이 늘어납니다.

'화염의 예언자'가 가진 능력은 당신이 점술을 할 때마다 격발되며, 점술로 얼마나 많은 카드를 보고 어디에 놓는지는 상관없습니다. 예를 들어 전장에 들어온 '흉조의 예언자'는 '화염의 예언자'를 한 번 격발시킵니다.