목차

강화

기량

파헤치기

질주

흉포

구현화

혼성마나

전장에 들어오면 격발되는 선택적 능력

타르커에 돌아오신 걸 환영합니다! 게다가 이번엔 진짜로 돌아왔습니다. 재창조된 운명은 타르커의 칸 시대로부터 천 년 전이 무대니까요. 지난 세트에서 보았던 다섯 개의 부족이 여전히 존재하지만, 멸종해버린 용들의 힘을 숭배하는 천 년 후와는 달리, 살아있는 용을 숭배하면서 싸우고 있습니다!

재창조된 운명에서는 다섯 개 부족 외에도 다섯 용의 군락이 나옵니다. 각 군락은 강력한 용이 하나씩 다스리며, 다섯 개 부족이 이 용들을 각각 숭배합니다. 특정 부족이나 용 군락과 밀접한 관계를 가진 카드는 문구란에 독특한 아이콘이 표시됩니다. 이런 아이콘은 게임 플레이에 영향을 끼치지 않습니다.

강화

백흑녹 부족 아브잔은 용의 인내심을 따르려 노력합니다. 아브잔은 살아남기 위해서 방어진을 빈틈없이 완벽하게 짭니다. 이번 세트에서 이들은 새로운 강화 기능을 사용하여 철벽 방어를 해냅니다. 강화는 키워드 능력이며, 항상 숫자가 붙습니다.

강화 능력을 사용하려면 우선 당신이 조종하는 생물 중 방어력이 가장 낮은 생물을 찾아야 합니다. 방어력이 가장 낮은 생물이 둘 이상이면 어느 하나를 고르십시오. 그리고 강화 숫자만큼 +1/+1 카운터를 올려놓습니다. 강화는 생물을 목표로 정하지 않습니다. 강화 능력을 실행하기 전에는 어떤 생물에 카운터를 올려놓을지 정하지 않습니다.

당신이 3/3 생물 두 개와 2/2 생물 하나를 조종하면서 '명예의 보상'을 발동했다고 가정해 봅시다. 이에 대응하여 상대가 당신의 2/2 생물을 파괴하였습니다. 명예의 보상을 해결하면서 당신은 생명 4점을 얻고 강화 2를 합니다. 당신의 남은 생물 둘 다 같은 방어력을 갖고 있으므로 둘 중 하나를 선택할 수 있습니다. 선택한 생물에 +1/+1 카운터 두 개를 올려놓으면 눈부신 5/5 생물을 갖게 됩니다.

기량

이 세트에서 기량이 청적백 부족 제스카이 기능으로 돌아왔습니다. 이 기능은 타르커의 칸에서 나왔던 그대로 변하지 않았습니다.

제스카이는 용의 교활함만이 부족을 깨달음과 승리로 이끌어주리라고 믿습니다. 기량은 생물이 아닌 주문을 강력한 전투 보너스로 바꾸는 실로 교묘한 격발능력입니다.

생물 주문은 마법물체 생물 주문과 같이 다른 카드 유형을 가지고 있더라도 기량을 격발시키지 않습니다. 기량은 순간마법과 궁합이 좋습니다. 플레이어가 발동하는 순간마법이 원래 효과를 발휘할 뿐만 아니라 플레이어가 조종하는 공격생물이나 방어생물의 공격력과 방어력도 올려주므로 매우 유용합니다.

격발된 기량 능력은 격발을 유발한 주문보다 나중에 스택에 쌓이므로 먼저 해결됩니다. 일단 기량이 격발되면, 비생물 주문이 어떻게 되는지는 상관없습니다. 기량 능력을 가진 생물이 존재하는 한, 기량을 격발한 주문이 무효화되더라도 기량 효과는 해결됩니다.

파헤치기

흑녹청 부족 술타이는 태곳적부터 이용할 수 있는 모든 자원을 이용해왔습니다. 그들은 용의 무자비함을 쫓습니다. 파헤치기는 다시 등장한 기능으로, 망자를 연료로 이용하여 강력한 주문을 사용합니다. 이 기능은 타르커의 칸에서 나왔던 그대로 변하지 않았습니다.

파헤치기를 가진 주문은 마나 비용이 높지만 대개 그 비용 전부를 마나로 지불하지는 않습니다. 플레이어는 파헤치기가 붙은 주문의 비용을 지불할 때 카드를 무덤에서 추방할 수 있습니다. 이러한 방법으로 추방한 각 카드는 발동 비용에서 무색 마나 한 개를 지불합니다 '거마그 아귀'를 그냥 발동하려면 6B를 지불해야 합니다. 대신에 무덤에서 카드 네 장을 추방하고 2B만 지불할 수도 있습니다. 상당히 좋은 거래죠. 무덤에 카드가 여섯 장 있으면, 이들을 모두 추방하고 '거마그 아귀'를 B만으로 얻을 수 있습니다!

파헤치기로 주문의 유색 마나 비용을 지불할 수 없습니다. 또한, 주문의 무색 마나 비용보다 많은 양의 카드를 추방할 수 없습니다. 따라서 '거마그 아귀'를 발동할 때 무덤에서 여섯 장을 초과해 카드를 추방할 수는 없습니다. 파헤치기 능력을 가진 주문이 무효화되더라도 발동 비용을 돌려받을 수 없으며 추방한 카드도 돌아오지 않습니다.

질주

적백흑 부족 마르두는 용의 속도를 숭배하며 적들이 부서질 때까지 끊임없이 공격합니다. 이 부족을 대표하는 능력은 질주입니다.

질주는 생물 주문에서 볼 수 있는 대체 비용입니다. 질주와 함께 주문을 발동하면 그 주문의 마나 비용 대신에 질주 비용을 지불합니다. 그렇게 하면 그 생물은 신속을 얻어서 그 턴에 공격할 수 있습니다. 다음 종료단 시작에 그 생물을 전장에서 소유자의 손으로 되돌립니다.

질주 비용을 지불하기로 선택하면, 여전히 그 주문을 발동하는 것이므로 스택에 쌓이며, 무효화될 수 있습니다. 생물 주문을 발동할 수 있는 시점, 대개는 당신의 본단계에서는 질주를 바꿀 수 없습니다. 질주 비용을 사용하여 생물 주문을 발동했다면, 다음 종료단 시작에 전장에 그 카드가 아직 존재할 때에만 당신의 손으로 돌아옵니다. 그 전에 그 카드가 전장을 떠났다면 그대로 그 자리가 어디든 그곳에 머물러 있게 됩니다.

어떤 질주 비용은 질주 능력이 붙은 생물 카드의 마나 비용보다 적습니다. 따라서 마나 세 개가 있다면 보통 때보다 빨리 '발목을 자르는 고블린'을 발동하여, 추가 공격 기회를 얻을 수 있습니다. 다음 턴에 그 카드의 마나 비용을 지불하여 발동하면 카드는 일반 주문처럼 전장에 그대로 남아 있게 됩니다. 다른 카드의 질주 비용은 카드의 마나 비용과 같거나 더 높습니다. 이런 생물로 즉시 공격하는 것은 강력한 한 수가 될 수 있습니다. 따라서 마나 비용을 지불해서 발동할 수 있다고 해도 이런 생물을 질주 비용으로 발동해야 할 때가 있을 것입니다.

흉포

녹청적 부족 테무르는 용의 야성을 모방합니다. 이 세트에서 흉포가 테무르 부족 기능으로 돌아왔습니다. 능력어이기 때문에 단어와 연관된 규칙은 없지만, 공격력이 4 이상인 생물을 조종할 경우 효과를 발휘하는 능력을 강조합니다. 이 기능은 타르커의 칸에서 나왔던 그대로 변하지 않았습니다.

테무르 부족과 어울릴 때에는 큰 편이 더 낫습니다. 그러니 덱을 짤 때는 공격력이 4 이상인 생물을 많이 넣어 흉포 능력을 최대한 발휘할 수 있게 하십시오. 각 흉포 능력의 효과는 서로 다르지만 공격력 4이상의 생물을 조종해야 한다는 조건은 모두 같습니다. 공격력이 4 이상인 생물을 얼마나 많이 조종하는지는 중요하지 않습니다. 예를 들어, 당신이 공격력이 4 이상인 생물을 조종한다면 '변경 야영지 마스토돈'은 +1/+1 카운터 한 개를 가진 채로 전장에 들어옵니다. 공격력이 4 이상인 생물을 10개 조종하더라도 이 능력은 +1/+1 카운터를 한 개만 올려놓습니다.

흉포 능력을 가진 순간마법과 집중마법은 해결되는 시점에 플레이어가 공격력이 4 이상인 생물을 조종하는지 확인합니다. 흉포 능력에 "대신"이라고 적혀 있으면, 그 효과는 해당 순간마법이나 집중마법의 원래 효과 일부 또는 전체를 대체합니다. "대신"이라고 적혀 있지 않으면, 흉포 능력의 효과는 해당 주문의 일반 효과와 더불어 발생합니다.

일부 흉포 능력은 활성화 능력입니다. 당신이 조종하는 4 이상의 공격력을 가진 생물의 숫자에 따라 효과가 달라진다면, 그 능력이 해결될 때 생물 개수를 따집니다. 다른 능력은 활성화시키기 위해서 공격력이 4 이상인 생물을 조종해야 할 때도 있습니다. 이런 능력의 경우, 일단 능력을 활성화하면 활성화 조건이었던 공격력이 4 이상인 생물이 어떻게 되든 상관이 없습니다. 그 능력에 대한 대응으로 생물이 죽는다 해도 능력은 여전히 해결됩니다.

구현화

까마득한 과거의 타르커에는 신령 용 우진이 살아 있습니다. 은폐와 기만에 뿌리를 둔 그의 마법은 새로운 능력인 구현화로 나타납니다.

카드 한 장을 구현화하면 그 카드를 뒷면 상태로 전장에 내려놓습니다. 이렇게 해서 카드의 진정한 정체를 상대에게서 숨깁니다. 뒷면 상태의 카드는 이름도 없고 능력도 유형도 없는 2/2 무색 생물입니다. 뒷면 상태의 생물은 모든 면에서 생물입니다. 공격과 방어가 가능하며, 생물을 목표로 하는 주문과 능력의 목표가 될 수 있습니다. 마법진을 부여하거나 장비를 장착할 수도 있습니다.

타르커의 칸 세트에 있는 변이(또는 그 이전의 세트에 있는 변이)를 가진 카드를 플레이한 적이 있다면 이 뒷면 상태 생물 방식이 익숙할 것입니다. 사실, 구현화된 카드에는 구현화를 표시해 주는 시각적인 효과가 있는 멋진 오버레이 카드가 있습니다.

오버레이 카드는 구현화 생물이 전장에 있는 동안 그 위에 올려놓을 수 있습니다. 이 카드는 그저 구현화를 강조하기 위한 것입니다. 원하지 않으면 굳이 사용하지 않아도 되며 뒷면 상태의 생물 카드가 어떻게 작동하는지는 바뀌지 않습니다

하지만 기껏 카드의 진짜 정체를 가려놓고서 나중에 비밀을 벗겨 상대를 놀라게 하지 못한다면 무슨 재미가 있겠습니까? 언제든 우선권을 가지게 되면 그 카드가 생물 카드일 경우에 구현화한 생물을 앞면으로 뒤집을 수 있습니다. 뒷면 상태 생물의 마나 비용을 공개하고 그 비용을 지불하면 앞면 상태로 뒤집을 수 있습니다. 그러면 상대도 그 카드가 생물 카드라는 것을 알게 됩니다. 카드를 앞면이 위로 향하게 뒤집으면 그 카드는 즉시 자신의 원래 특성을 지니게 됩니다. 생물이 아닌 카드를 구현화하면 이런 방법으로는 앞면 상태로 뒤집을 수 없습니다. 변이를 가진 카드를 구현화했다면, 마나 비용(그 카드가 생물 카드인 경우에만)이나 변이 비용을 지불하여 앞면으로 뒤집을 수 있습니다.

뒷면 상태의 생물을 앞면으로 뒤집는 일은 스택을 사용하지 않기 때문에 플레이어들은 그에 대응할 수 없습니다. 카드를 뒤집는 시기도 변이와 똑같은 방식입니다. 따라서 '타르커의 칸 기능' 기사를 읽지 않았다면 한 번쯤 읽어보시길 권합니다.

뒷면 상태 생물에 카운터를 올려놓았다면 그 카운터는 앞면으로 뒤집어도 남아 있습니다. 변이된 생물은 새로운 생물이 아니며, 카드를 앞면으로 뒤집는다고 해서 전장에 들어오는 것이 아닙니다. 구현화된 생물에 마법진이나 장비가 장착되어 있었다면, 앞면으로 뒤집은 후에도 그대로 장착되어 있습니다. 재창조된 운명에는 부여마법이 세 가지 있는데, 카드를 구현화한 뒤에 마법진이 되어 그 카드에 부착합니다.

'분노의 형상'이 격발 능력에 대한 대응으로 전장을 떠나도, 여전히 당신의 서고 맨 위에 있는 카드를 구현화할 수 있습니다. 능력이 해결되면 '분노의 형상'은 마법진이 되며, 따라서 부여한 생물이 전장을 떠나면 무덤으로 들어갑니다.

혼성 마나

다섯 부족의 수장을 포함하여 재창조된 운명 세트에 포함된 몇몇 카드는 혼성 마나 기호가 포함된 능력을 갖고 있습니다.

혼성 마나 기호는 두 가지 색의 마나 중 하나로 지불할 수 있습니다. 비용이 여러 개의 혼성 마나 기호로 되어 있다면, 각각의 마나를 다른 색으로 지불할 수 있습니다. 예를 들면, 야소바 용발톱의 능력이 해결될 때 1UU나 1UR, 또는 1RR를 지불하여 목표 생물의 조종권을 얻을 수 있습니다.

전장에 들어오면 격발되는 선택적 능력

전장에 들어올 때 당신에게 선택권을 주는 생물들이 있습니다. 그 생물에게 +1/+1 카운터를 올려놓을지 다른 효과를 얻을지 선택해야 합니다.

능력이 스택에 쌓일 때 어떤 모드를 이용할지 선택합니다. 한 번 모드를 선택하면 그 능력이 해결되기 전에 무슨 일이 일어났다 해도 바꿀 수 없습니다. 예를 들어 '두건 쓴 암살자'가 전장에 들어오고, 당신은 두 번째 모드를 선택하였습니다. 그리고 그 턴에 피해를 입힐 목표를 선택하였습니다. 그 능력에 대한 대응으로 목표 생물이 전장을 떠났습니다. 그렇다고 해도, 생각을 바꿔서 '두건 쓴 암살자'에게 +1/+1 카운터를 올려놓을 수는 없습니다. 그 능력은 그냥 아무 것도 안 하게 됩니다.

타르커의 과거에서 벌이는 전투가 이 차원의 운명과 그 이상의 것을 재창조할지도 모릅니다. 재미있는 시간 보내십시오!