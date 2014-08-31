목차

버티기

기량

파헤치기

습격

흉포

변이

선택지가 있는 주문 및 능력

타르커의 칸 세트는 사르칸 볼의 고향이자 다섯 부족이 패권을 놓고 다투는 타르커가 그 무대입니다. 강력한 칸이 이끄는 각 부족은 세 가지 색을 지지합니다. 특정 부족의 대표 기능이나 능력을 가진 카드 등 어떤 부족과 밀접한 관계를 가진 카드는 문구란에 해당 부족의 아이콘이 있습니다.

버티기

아브잔(백-흑-녹색 부족)의 대표 능력은 버티기입니다. 버티기는 활성화능력입니다.

아브잔은 인내심을 위주로 하며, 시간이 지나면 성장하는 아브잔의 생물은 장기전에서 진가를 발휘합니다. 버티기 능력은 본단계에서 스택이 비었을 때 활성화활 수 있습니다. 즉, 집중마법을 발동할 수 있는 시기에 발동할 수 있습니다. 버티기 능력은 탭기호( )를 포함하므로 해당 생물이 자신의 턴 시작부터 자신의 조종하에 전장에 있었거나 신속 능력이 있는 경우에만 능력을 활성화할 수 있습니다. 버티기 능력이 해결될 때, 그 생물에 +1/+1 카운터 한 개를 올려놓습니다. 세트에 포함된 일부 카드는 +1/+1 카운터를 가진 생물에 보너스를 줍니다. 꼭 버티기 능력으로 +1/+1 카운터를 받아야 하는 것은 아니지만, 이 보너스는 버티기와 궁합이 좋습니다.

기량

제스카이(청-적-백색 부족)를 대표하는 능력은 기량입니다. 기량은 격발능력입니다.

제스카이는 상대를 기만하고 오도하는 전술의 달인입니다. 기량은 당신이 생물이 아닌 주문을 발동할 때마다 격발됩니다. 기량이 해결될 때, 그 생물은 턴종료까지 +1/+1을 받습니다. 따라서 비생물 주문을 발동하면 효과를 봅니다. 마법물체, 부여마법, 심지어는 플레인즈워커 주문도요!

생물 주문은 마법물체 생물 주문과 같이 다른 카드 유형을 가지고 있더라도 기량을 격발시키지 않습니다. 기량은 순간마법과 궁합이 좋습니다. 플레이어가 발동하는 순간마법이 원래 효과를 발휘할 뿐만 아니라 플레이어가 조종하는 공격생물이나 방어생물의 공격력과 방어력도 올려주므로 매우 유용합니다.

격발된 기량 능력은 격발을 유발한 주문보다 나중에 스택에 쌓이므로 먼저 해결됩니다. 일단 기량이 격발되면, 비생물 주문이 어떻게 되는지는 상관없습니다. 기량 능력을 가진 생물이 존재하는 한, 기량을 격발한 주문이 무효화되더라도 기량 효과는 해결됩니다.

파헤치기

술타이(흑-녹-청색 부족)를 대표하는 능력은 파헤치기이며 Future Sight 세트에 등장한 능력입니다.

파헤치기 능력을 가진 주문은 매우 강력하지만, 마나 비용이 큽니다. 다행히, 그 비용을 전부 마나로 지불하지는 않아도 됩니다. 무자비한 술타이 부족은 시체까지도 자원으로 활용합니다. 플레이어는 파헤치기 능력이 있는 주문의 비용을 지불할 때 카드를 무덤에서 추방할 수 있습니다. 이러한 방법으로 추방한 각 카드는 주문의 비용에서 을 지불해 줍니다. '어기적거리는 수행원'을 그냥 발동하려면 의 비용이 듭니다. 하지만 무덤에서 4장의 카드를 추방하면 마나는 만 지불하면 되니 상당히 괜찮은 주문입니다. 무덤에 카드가 일곱 장 있으면, 이들을 모두 추방하고 만 지불해 '어기적거리는 수행원'을 발동할 수 있습니다!

파헤치기로는 주문의 유색 마나 비용을 지불할 수 없습니다. 또한 주문의 무색 마나 비용보다 많은 양의 카드를 추방할 수 없습니다. 따라서 '어기적거리는 수행원'을 발동할 때 무덤에서 일곱 장이 넘는 카드를 추방할 수는 없습니다. 파헤치기 능력을 가진 주문이 무효화되더라도 발동 비용을 돌려받을 수 없으며 추방한 카드도 돌아오지 않습니다.

습격

마르두(적-백-흑색 부족)를 대표하는 기능은 습격입니다. 습격은 능력어이므로 관련된 규칙은 없습니다. 습격은 플레이어가 해당 턴에 생물을 이용하여 공격했는지에 주목하는 능력을 강조해줍니다.

마르두 부족의 장기는 속도입니다. 마르두 부족으로 승리하려면 상대를 끊임없이 공격하십시오! 각 습격 능력은 서로 다르기 때문에, 카드 문구를 세심하게 읽어야 합니다. 습격 능력은 플레이어가 생물로 공격했는지만을 따집니다. 공격하는 생물의 수나 공격 목표가 상대방이었는지 상대방의 플레인즈워커였는지는 신경쓰지 않습니다. 습격 능력은 상대의 턴이나 자신의 전투 단계 전에는 아무것도 하지 않지만, 공격을 시작하면 큰 보상을 얻게 될 겁니다.

흉포

테무르(녹-청-적색 부족)를 대표하는 기능은 흉포입니다. 습격과 마찬가지로 흉포도 능력어입니다. 단어와 연관된 규칙은 없지만, 공격력이 4 이상인 생물을 조종할 경우 효과를 발휘하는 능력을 강조합니다.

테무르는 험한 타르커에서 살아남기 위해 야만성에 의존합니다. 각 흉포 능력의 효과는 다르지만, 공격력이 4 이상인 생물을 조종해야 한다는 조건은 모두 같습니다. 공격력이 4 이상인 생물을 얼마나 많이 조종하는지는 중요하지 않습니다. 예를 들면, '야생의 계승자'가 공격할 때마다, '야생의 계승자'의 능력은 플레이어가 공격력이 4 이상인 생물을 조종하는지를 확인합니다. 플레이어가 공격력이 4 이상인 생물을 조종할 경우, 흉포 능력이 격발되어 스택에 쌓입니다. 공격력이 4 이상인 생물을 10개 조종하더라도 흉포 능력은 한 번만 격발됩니다. 그리고 스택에 쌓인 능력이 해결될 때 이 조건을 다시 확인하게 됩니다. 흉포 능력이 해결될 때에도 공격력이 4 이상인 생물을 조종할 경우, 흉포 능력이 해결되어 '야생 계승자'에 턴종료까지 +1/+1을 줍니다.

흉포 능력을 가진 순간마법과 집중마법은 해결될 당시에 플레이어가 공격력이 4 이상인 생물을 조종하는지 확인합니다. 흉포 능력에 "대신에"라고 적혀 있으면, 그 효과는 해당 순간마법이나 집중마법의 원래 효과 일부 또는 전체를 대체합니다. "대신에"라고 적혀 있지 않으면, 흉포 능력의 효과는 해당 주문의 일반 효과와 더불어 발생합니다.

변이

다섯 부족은 상대를 압도하기 위해 속임수를 씁니다. 변이는 다시 등장한 기능이며, 주문을 뒷면이 보이는 생물로 발동하게 하여 카드를 뒤집을 때까지 실체를 숨길 수 있습니다.

변이 능력이 있는 생물은 그 생물을 원래 발동할 수 있는 시기에 뒷면이 보이는 상태로 발동할 수 있습니다. 보통은 본단계에서 스택이 비었을 때입니다. 이렇게 하려면 다른 플레이어가 앞면을 볼 수 없도록 카드를 뒤집어 놓습니다. 카드 뒷면이 보이는 상태의 생물은 2/2 무색 생물이며 이름, 생물 유형, 능력, 마나 비용이 없습니다. 존재하지 않는 마나 비용을 지불하는 대신, 를 지불합니다. 주문이 해결되면, 카드의 뒷면이 보이도록 전장에 놓습니다. 이 생물은 자신의 원래 특성 대신 위에 나온 특성을 가집니다. 변이가 있는 생물은 언제든지 평상시처럼 해당 생물의 원래 마나 비용을 지불하여 생물 카드의 앞면이 보이도록 발동할 수 있습니다.

타르커의 칸 부스터팩에서 이런 오버레이 카드를 찾을 수 있습니다.

오버레이 카드는 뒷면이 보이도록 놓은 생물이 전장에 있는 동안 그 위에 올려놓을 수 있습니다. 오버레이 카드는 시각적인 효과를 위한 카드일 뿐이므로 굳이 사용하지 않아도 됩니다. 오버레이 카드는 뒷면 상태인 생물의 기능을 바꾸지 않습니다.

뒷면 상태의 생물은 모든 면에서 생물입니다. 공격과 방어가 가능하며, 생물을 목표로 하는 주문과 능력의 목표가 될 수 있습니다. 마법진을 부여하거나 장비를 장착할 수도 있습니다. 뒷면 상태로 놓인 생물의 조종자는 언제든 앞면을 볼 수 있습니다. 뒷면 상태로 놓인 상대의 생물은 볼 수 없습니다. 그러니까, 카드가 그렇게 할 수 있다고 할 때는 빼구요.

자신에게 우선권이 있다면 언제든 변이 비용을 지불하여 뒷면 상태의 카드를 앞면이 보이도록 뒤집을 수 있습니다. 이렇게 하면 생물은 즉시 뒤집혀서 자신의 원래 특성을 지니게 됩니다. 이는 특별 행동이라고 부르는데, 스택을 사용하지 않으며 상대가 대응할 수 없기 때문입니다. 이 행위는 그냥 발생합니다. 예를 들어, 상대가 뒷면 상태의 '아브잔 길잡이'를 조종한다고 합시다. 제 손에는 충격이 있고, 이걸로 그 생물을 파괴하고 싶습니다. 제가 뒷면 상태의 생물을 목표로 충격을 발동하면, 상대는 를 지불하여 카드를 뒤집을 수 있습니다. 충격은 '아브잔 길잡이'에 피해 2점을 입히지만, 방어력이 4로 변했습니다. 망했네요. 뭐, 제가 그렇다는 거지요. 상대는 아마 꽤 기뻐할 겁니다.

제가 '충격'을 발동하기 전에 상대가 '아브잔 길잡이'를 뒤집으면 어떨까요? 불행하게도, 변이된 카드를 뒤집는 행동은 스택을 사용하지 않기 때문에 제가 충격을 발동할 때 '아브잔 길잡이'는 이미 방어력 4의 생물입니다. 또 망했어요. 상대는 이 시점에서 키득거리겠죠. 변이는 강력합니다.

뒷면 상태의 생물에 마법진이나 장비가 부착되었다면, 뒤집은 상태에서도 부착된 채로 남습니다. 이는 생물이 가진 카운터도 마찬가지입니다. 변이된 생물은 새로운 생물이 아니며, 카드의 윗면이 보이도록 뒤집는다고 해서 전장에 들어오는 것이 아닙니다. 변이 능력을 가진 생물이 전장에 윗면을 보인 채로 있으면, 카드가 허용하기 전에는 뒷면이 보이도록 뒤집을 수 없습니다. (타르커의 칸에 등장하는 카드로는 이 행위가 불가능하지만, 기존에 출시된 카드 중 일부는 가능합니다.)

일부 생물은 윗면이 보이도록 뒤집을 때 격발되는 능력을 가지고 있습니다.

뒷면 상태의 생물을 하나 이상 조종할 경우에는, 서로가 확실히 구분되도록 해야 합니다. 상대를 혼란시키려고 뒤섞는 행위는 허용되지 않습니다. 전장에 들어온 순서는 명확해야 합니다. 주사위나 다른 여러 표시를 사용할 수 있고, 전장에 들어온 순서대로 배치할 수도 있습니다. 예를 들면, 이전 턴에서 뒷면 상태의 생물 3개 중 1개로 공격했을 때, 어떤 생물이 공격했는지 모든 플레이어가 확실히 알아야 합니다.

뒷면 상태의 카드가 전장을 떠날 때에는 변이 능력을 가진 카드였다는 걸 모든 플레이어에게 보여주십시오. 카드가 어디로 가는지는 중요하지 않습니다. 손으로 돌아가든 추방당하든 무덤으로 가든 모든 플레이어에게 공개해야 합니다. 또한 뒷면 상태의 생물은 게임이 종료되거나 다인전 게임을 나갈 때에도 공개해야 합니다. 이는 특히 토너먼트 게임에서 중요합니다.

선택지가 있는 주문 및 능력

타르커의 칸에 등장하는 선택 주문과 능력은 새롭고 세련된 형식으로 바뀌었습니다. 기존에는 "하나를 선택한다—"나 비슷한 문구가 있을 경우 선택지를 구분하기가 쉽지 않았습니다. 이제는 선택지가 편리하게 블릿 목록으로 나타납니다.

카드의 작동 원리는 바뀌지 않았습니다. 주문을 발동하거나 능력을 활성화할 때 원하는 선택지를 고르면 됩니다. 주문이나 능력이 복사되면, 복사본은 반드시 동일한 선택지를 사용해야 합니다. 주문이 발동되면, 선택지를 변경할 수 없습니다.

강력한 부족에 가담해 타르커에서 전투를 즐기십시오!