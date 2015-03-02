이제 돌아왔습니다. 현재의 타르커에 다시 오신 것을 환영합니다. 언제나 그래왔듯이, 타르커에 사는 생물의 대부분을 구성하는 다섯 부족과 하늘을 강력한 용들이 지배하고 있습니다. 모두 사르칸 덕분이지요!

타르커의 용은 타르커의 칸 (잠깐, 누구라구요?) 블럭의 마지막을 장식하는 세트로서 기존의 능력과 새롭게 선보이는 멋진 능력을 포함하고 있습니다. 또한 세트 이름을 보고 눈치채시겠지만, 다른 어떤 세트보다도 두 배 이상 많은 용이 등장합니다.

다섯 부족은 각각을 상징하는 아이콘이 있습니다. 재창조된 운명의 용 군락을 통해 이러한 아이콘을 소개한 바 있습니다. 아이콘은 해당 부족과 연관된 카드의 문구란에 나타나며, 게임에는 아무 영향이 없습니다.

강화

강화는 녹백 드로모카 부족의 대표 능력입니다. 이 기능은 재창조된 운명에서 나왔던 그대로 변하지 않았습니다.

강화 능력을 사용하려면 우선 당신이 조종하는 생물 중 방어력이 가장 낮은 생물을 찾아야 합니다. 방어력이 가장 낮은 생물이 둘 이상이면 어느 하나를 고르십시오. 그 후 강화 숫자만큼 해당 생물에 +1/+1 카운터를 올려놓습니다. 강화는 어떤 생물도 목표로 정하지 않습니다. 강화 행동을 수행하기 전에는 어떤 생물에 카운터를 올려놓을지 정하지 않습니다.

2/2 생물 하나와 1/1 생물 하나를 조종하면서 '모래장인 마도사'를 발동했다고 가정해 보겠습니다. 모래장인 마도사가 전장에 들어오면, 능력이 격발됩니다. 그 능력에 대응해서 상대는 당신의 1/1 생물을 파괴하였습니다. 모래장인 마도사의 격발능력이 해결될 때, 당신은 두 개의 2/2 생물을 조종합니다. 두 생물이 모두 제일 낮은 방어력을 똑같이 갖고 있으므로, 당신이 둘 중 하나를 선택할 수 있습니다. 그 생물이 +1/+1 카운터 한 개를 얻고, 당신은 반짝이는 새 3/3 생물을 갖게 되지요.

반동

반동은 백청 오주타이 부족의 대표 능력입니다. 반동 능력은 Rise of the Eldrazi 세트에서 처음 등장했다가 이번에 다시 돌아왔습니다. (당연히 예상하셨겠지요?) 작동 방식은 변하지 않았습니다.

반동은 순간마법 또는 집중마법 주문을 비용 없이 한 번 더 발동하도록 해 줍니다. 반동을 가진 주문을 손에서 발동하는 경우, 무덤에 카드를 놓는 대신 추방합니다. 그 후 당신의 다음 유지단 시작에 그 주문을 마나 비용을 지불하지 않고 다시 발동할 수 있습니다. 추방 영역에서 발동한 후에는 카드를 무덤에 놓습니다. 동일한 유지단 중에 여러 주문이 반동하게 되면, 그 주문들을 원하는 순서로 발동할 수 있습니다.

지난 두 세트에 등장한 기량이 있는 생물이 있을 때 반동을 가진 주문을 발동하면, 주문을 발동할 때마다 한 번씩 두 번 보너스를 받습니다. (타르커의 용에는 기량이 등장하지 않습니다.)

반동은 주문이 해결된 경우에만 작동합니다. 상대가 부인과 같은 주문을 발동하거나 주문의 목표가 모두 유효하지 않는 등 어떤 이유로든 주문이 무효화되면 그 주문은 반동하지 않습니다. 카드는 그대로 아무 효과 없이 무덤에 놓입니다. 목표가 필요하지만 해당 시점에 사용할 수 있는 목표가 없는 등의 이유로 추방 영역에서 주문을 발동할 수 없는 경우에는 주문이 그대로 추방 영역에 남습니다.

수탈

수탈은 청흑 살룸가르 부족의 대표 능력입니다. 수탈 능력이 있는 생물이 전장에 들어올 때, 당신은 조종하는 생물 하나를 희생할 수 있습니다.

그러나 충직한 부하를 그냥 재미로 희생하는 것은 아닙니다. 수탈을 가진 생물은 "생물을 수탈"할 때 효과를 발휘하는 또 하나의 능력이 있습니다. "생물을 수탈할 때"는 당신이 해당 생물의 수탈 능력을 이용해 생물을 희생할 때를 의미합니다. 다른 생물의 수탈 능력을 비롯한 다른 이유로 생물을 희생할 경우에는 이 능력이 격발되지 않습니다.

수탈 능력이 해결될 때, 수탈 능력이 있는 생물을 포함해 당신이 조종하는 어떤 생물이라도 희생할 수 있습니다. 원하지 않는 경우에는 생물을 희생하지 않아도 됩니다. 원하는 경우에는, 수탈 능력이 해결될 때 어느 생물을 희생할 지 선택합니다. 부하의 능력을 최대한 활용하려면 죽을 때 특별한 효과를 발휘하는 능력을 가진 생물을 찾으십시오.

질주

질주는 흑적 콜라간 부족의 대표 기능입니다. 질주는 상대가 무슨 일이 벌어졌는지 알기도 전에 당신의 생물이 공격하고 사라질 수 있게 해 줍니다. 이 기능은 재창조된 운명에서 나왔던 그대로 변하지 않았습니다.

질주는 생물 주문에서 볼 수 있는 대체 비용입니다. 질주와 함께 주문을 발동하면 그 주문의 마나 비용 대신에 질주 비용을 지불합니다. 그렇게 하면 그 생물은 신속을 얻어서 그 턴에 공격할 수 있습니다. 다음 종료단 시작에 그 생물을 전장에서 소유자의 손으로 되돌립니다.

질주 비용을 지불하기로 선택하면, 여전히 그 주문을 발동하는 것이므로 스택에 쌓이며, 무효화될 수 있습니다. 질주는 생물 주문을 발동할 수 있는 시점(보통은 본단계에서만 가능)을 바꾸지 못합니다. 질주 비용을 사용하여 생물 주문을 발동했다면, 다음 종료단 시작에 전장에 그 카드가 아직 존재할 때에만 당신의 손으로 돌아옵니다. 그 전에 그 카드가 전장을 떠났다면 그대로 그 자리가 어디든 그곳에 머물러 있게 됩니다.

어떤 질주 비용은 질주 능력이 붙은 생물 카드의 마나 비용보다 적습니다. 따라서 마나 네 개가 있다면, 보통 때보다 빨리 '질주하는 전쟁싸움꾼'을 발동하여 추가 공격 기회를 얻을 수 있습니다. 다음 턴에는 그 카드의 마나 비용을 지불하고 발동해서 일반 생물처럼 전장에 그대로 남아 있게 할 수 있습니다. 다른 카드의 질주 비용은 카드의 마나 비용과 같거나 더 높습니다. 이런 생물로 즉시 공격하는 것은 강력한 한 수가 될 수 있습니다. 따라서 마나 비용을 지불해서 발동할 수 있다고 해도 이런 생물을 질주 비용으로 발동해야 할 때가 있을 것입니다.

강대

강대는 적녹 아타르카 부족의 대표 기능입니다. 강대는 능력어이므로 각 강대 능력은 서로 다르지만, 모든 강대 능력은 조종하는 생물들의 공격력 총합이 8 이상이라는 점을 확인합니다. 각 강대 능력의 내용을 자세히 읽어 정확한 기능이 무엇인지 확인하십시오.

당신이 조종하는 생물의 공격력 총합을 계산할 때에는, 생물의 실제 공격력이 0보다 적더라도 그대로 사용합니다. 예를 들어, 당신이 0/3, 4/4, 8/8의 생물을 조종한다고 가정해 보겠습니다. 당신이 조종하는 생물들의 공격력 총합은 12입니다. 그러나 상대가 4/4 생물에 -6/-0을 주는 주문을 발동하면 당신은 0/3, -2/4, 8/8의 생물을 가지게 됩니다. 이 생물들의 공격력 총합은 이제 6입니다.

'달려드는 엘크 무리'의 능력에는 "삽입된 조건" 절이 포함되어 있는데, 이것은 기본적으로 중간에 격발능력의 조건이 끼워져 있는 것입니다. 이러한 능력은 조건을 두 번 확인합니다. 한 번은 능력이 격발될 때입니다. 이 시점에서 공격력 총합이 8 이상이 되도록 생물을 조종하지 않는 경우, 능력은 격발조차 되지 않습니다. 능력이 격발된 경우, 그 능력이 해결되려 할 때 당신이 공격력 8 이상이 되도록 생물을 조종하는지 다시 확인합니다. 공격력 8 이상이 되도록 생물을 조종하지 않는 경우에는 아무 일도 일어나지 않습니다.

또 다른 강대 능력은 활성화능력입니다. 이 능력을 활성화하려면 공격력 총합이 8 이상이 되도록 생물을 조종해야 합니다. 그러나, 능력을 일단 활성화하면 당신의 생물에 무슨 일이 생기든 상관하지 않습니다. 공격력 총합이 8 미만으로 떨어지더라도 활성화능력은 영향을 받지 않습니다.

대변이

타르커의 칸에서 등장한 변이 능력에서 마음에 들었던 모든 장점을 생각해 보십시오. 대변이는 그 모든 것을 제공할 뿐 아니라 더 확대해 줍니다!

변이가 어떻게 작동하는지 알고 계신가요? 대변이는 거의 동일한 방식으로 작동합니다. 유일한 차이점은 대변이를 가진 뒷면 상태의 생물을 대변이 비용을 지불해서 앞면으로 뒤집으면, 해당 생물의 원래 특성이 즉시 부여될 뿐 아니라 +1/+1 카운터도 한 개 올려놓게 된다는 것입니다! 다른 방법으로 뒷면 상태의 생물을 앞면으로 뒤집으면 (예를 들어, 대변이 를 가진 카드를 구현화한 다음 마나 비용을 지불해서 앞면으로 뒤집는다거나), 카운터를 올리지 않는다는 점에 유의하십시오.

생물을 앞면으로 뒤집는 일은 스택을 사용하지 않기 때문에 플레이어들은 그에 대응할 수 없습니다. 예를 들어, 내가 조종하는 뒷면 상태의 '용둥지 명궁 부대'를 앞면으로 뒤집는 경우, 다른 플레이어가 어떤 대응을 하기도 전에 4/5(3/4에 +1/+1 카운터 한 개)가 됩니다.

대변이는 뒷면 상태의 생물을 대변이로 발동한 후에 사용할 수 있는 자체적인 오버레이 카드도 가집니다. 이 액세서리는 선택사항입니다. 사용할 필요는 없지만 뒷면 상태의 생물을 멋져 보이게 만들어 줄 수 있습니다! 더욱이, 카드가 전장을 떠나거나 게임이 종료될 때 뒷면 상태의 생물이 무엇이었는지 상대방에게 보여주는 것을 기억해내는 좋은 방법 중 하나이기도 합니다.

변이가 포함된 현실을 경험하지 못했다면(사르칸 탓이겠지요) "타르커의 칸 기능" 기사에서 자세한 내용을 읽어보세요.

프리릴리즈와 그 후의 이벤트에서 용군주를 잘 섬기시기 바랍니다.